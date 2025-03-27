Карина Разумовская: «Я люблю Москву, но жить хочу в Петербурге»

В проекте «Маршрут построен» представители бизнеса, науки и культуры рассказывают о своих любимых местах в городе — где им нравится отдыхать, вкусно есть и пить, гулять с детьми или проводить деловые встречи. Локации можно сохранять себе для будущих прогулок.

© Соцсети Карины Разумовской

Гостем первого выпуска стала звезда сериалов «Мажор» и «Трасса» Карина Разумовская. 27 марта в онлайн-кинотеатре Окко выходит последняя серия драматического сериала «Аутсорс», где актриса сыграла одну из ролей. По сюжету события происходят в маленьком городе на Камчатке в 1996 году, до введения в России моратория на смертную казнь. Новый надзиратель тюрьмы (Иван Янковский) решает отдать исполнение высшей меры наказания на «аутсорс» родственникам погибших от руки маньяков и убийц. Карина Разумовская рассказала «Рамблеру» о том, как выбрала будущую профессию, какие трудности пришлось преодолеть съемочной группе во время работы над «Аутсорсом» и где артистка любит проводить свободное время в Санкт-Петербурге вместе со своей семьёй.

Неслучайная встреча в метро

© Asim Ali/iStock.com

Петербурженка Карина Разумовская называет район «Автово» одним из знаковых для себя мест в городе. Там прошли детство и юность 42-летней актрисы. Вместе с родителями она жила в коммунальной квартире недалеко от станции метро «Автово». «Это самое красивое метро в Северной столице», — рассказывает актриса. Его главная «фишка» — стеклянные колонны, для отделки которых впервые в истории метростроения было использовано рельефное прессованное стекло. По словам Разумовской, такое стекло производили на заводе в посёлке Красный Май в Тверской области, где жили и работали её родственники: «Будучи ребенком, я приезжала к ним в гости. Возле завода были целые горы стекла, а вернее, стеклянных камней, и мы с другими детьми играли с тем, из чего сделаны колонны в метро “Автово”».

В детстве актриса часто вместе с мамой ходила на театральные постановки. Одним из любимых её мест до сих пор остаётся Санкт-Петербургский театр марионеток им. Е.С. Деммени на Невском проспекте. Но определиться с будущей профессией помогла поездка на метро. Пятилетнюю Карину Разумовскую приглядела ассистент режиссёра Виктора Бутурлина, когда та вместе с мамой ехала на метро и напевала песни Виктора Цоя и Вячеслава Бутусова. «К нам подошла женщина и спросила, не хочу ли я сняться в кино. Мы согласились, и я сыграла в фильме “Торможение в небесах” с Ниной Руслановой в главной роли», — вспоминает актриса. Мама Разумовской поступление в театральный институт не одобряла, хотела, чтобы дочь стала лингвистом. «Зато сейчас она моя главная поклонница. Мама пересмотрела все фильмы и спектакли с моим участием», — делится артистка.

Бывшая тюрьма и апокалиптические закаты

© Личный архив Карины Разумовской

В детстве она вместе с родителями любила выбираться на прогулку в музей-заповедник «Петергоф». «Мы ездили туда в любое время года. У меня сохранилась фотография, на которой мы с мамой и папой стоим рядом с закрытыми на зиму фонтанами», — рассказывает Разумовская и добавляет, что теперь приезжает в музей-заповедник вместе со своим супругом Егором Бурдиным и их сыном Платоном. Но чаще всего семья актрисы выбирает для прогулок Таврический сад, который находится неподалёку от их новой квартиры. «Сад прекрасен в любое время года. Зимой можно покататься на санках и лыжах с большого склона, осенью поваляться в разноцветных листьях (там много клёнов), летом и весной устроить пикник на газоне, поиграть в футбол или бадминтон. Здесь есть много детских площадок и живописное озеро», — резюмирует Карина Разумовская. Там же артистка занимается бегом. Её беговой маршрут проходит от Таврического сада через Шпалерную улицу до здания Смольного.

Летом она с семьёй также любит покататься на лодочках и покормить белок на Елагином острове. «Там живут самые наглые белки в городе, которые постоянно требуют от прохожих еду. А если ты не дашь им угощения, то смотрят так, как будто ты нанёс им смертельную обиду», — смеётся Разумовская.

© Личный архив Карины Разумовской

А ещё посмотреть выставки и прогуляться по ярмарке в культурно-деловом пространстве «Севкабель порт». «Здесь всегда царит атмосфера праздника, которую я бы сравнила с атмосферой в парке Горького в Москве, — говорит Разумовская и добавляет, что это одно из лучших мест для встречи заката. — Отсюда открывается красивый вид на Финский залив и Вантовый мост. Когда садится солнце, это место напоминает кадры из фильма “Я, робот” с Уиллом Смитом в главной роли. Всё выглядит так же апокалиптично».

Ещё одна из любимых локаций петербурженки — остров Новая Голландия, где располагаются одноимённый парк и комплекс исторических зданий, построенных ещё при Петре I. В «Бутылке» — трёхэтажное здание в виде кольца с круглым внутренним двориком, которое раньше было военно-морской исправительной тюрьмой, — сейчас находятся разные культурные пространства, рестораны, фотостудии, фитнес-центры, с удивлением рассказывает Разумовская. Она любит посещать это место летом, чтобы можно было взять еду навынос и пообедать, сидя на газоне. А ещё посмотреть фильм — в Новой Голландии работает самый большой в городе кинотеатр под открытым небом.

© Личный архив Карины Разумовской

Квесты и экскурсии для детей

По мнению Разумовской, в последнее время в Санкт-Петербурге стало появляться много развлечений для детей: открываются новые музеи, а в традиционных организовывают интересные развлекательные программы. Например, недавно она с сыном Платоном прошла квест по мотивам книги «Приключения барона Мюнхгаузена» в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Также им понравился новый музей сказки «Небылица» на улице Некрасова, за основу оформления интерьеров в котором взяты мотивы и сюжеты русских былин, мифов, преданий, сказок народов мира, а ещё произведения русских и зарубежных писателей.

По словам Разумовской, провести интересно время с ребёнком можно и в лютеранской церкви святой Анны, где сейчас проводят концерты, выставки и другие культурные мероприятия: «Каждую зиму они устраивают фантастическую рождественскую выставку. В эту, например, детям предлагали разрисовать ангела, которого потом спроецировали на большую стену».

Туристам, которые приезжают в Северную столицу всей семьёй, она также советует посетить Дворец Юсуповых на Мойке, в котором у неё несколько раз проходили съёмки. «Это очень красивое место с огромными залами, сводами и парком рядом. Его обязательно надо увидеть своими глазами», — утверждает Разумовская. Но больше всего в городе петербурженку до сих пор впечатляют разводные мосты: «Это невероятная красота и настоящее волшебство. И в детстве, и сейчас, когда я попадаю на разведение мостов, наблюдаю за этим процессом с открытым ртом».

© Личный архив Карины Разумовской

«Пышечная» и «Ларисочная»

Карина Разумовская любит готовить и принимать дома гостей, поэтому в рестораны она с семьёй ходит редко. Но несколько любимых мест в городе у неё всё-таки есть. Например, завтракать они ходят в кафе Aster на улице Маяковской, где, по мнению артистки, готовят самые вкусные сырники в городе. «С утра у кафе всегда выстраивается большая очередь, но это того стоит. Помимо сырников, там готовят вкусные теплые сэндвичи и выпечку», — делится она.

Обедать Разумовская предпочитает в ресторане азиатской кухни Duo Asia, который находится недалеко от Большого драматического театра имени Товстоногова. Работать в этот театр актриса пришла сразу после Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства — в 2004 году.

В свободное время ей нравится выпить чашечку кофе и полистать книжку в заведении René, которое находится в Доме книги «Зингер» на Невском проспекте. «Здесь очень красивый вид на Казанский собор, окна в пол. Если удастся взять столик возле окна — это большая удача», — говорит петербурженка. Всем, кто хочет попробовать местных пышек, она советует посетить знаменитую «Пышечную» на Большой конюшенной улице.

Когда семья отправляется на отдых на Финский залив, заезжает в кафе «У Ларисы» в Комарово. «Это заведение ещё называют “Ларисочная”, там очень вкусные чебуреки и плов. Мы берём еду с собой и едем на наше секретное место, где никогда не бывает много людей. Платон бегает по пляжу, запускает воздушных змеев, а мы с мужем загораем и любуемся видами», — делится Разумовская.

© Личный архив Карины Разумовской

Две столицы

В силу своей профессии Карина Разумовская много путешествует по стране. Например, недавно она побывала в Пятигорске и в Приэльбрусье, где проходили съёмки сериала «Аутсорс». По сюжету действие разворачивается на Камчатке зимой, но во время съёмок в Пятигорске не было снега. «В итоге нам его собирали со всей округи, привозили на грузовиках и просто высыпали на площадку», — вспоминает Разумовская.

Но чаще всего съёмки фильмов и сериалов проходят в Москве, поэтому актриса постоянно курсирует между двумя столицами. О переезде она не думает: «Я очень люблю Москву, но жить хочу в Петербурге».

Во время своего пребывания в Москве актриса любит посетит парк Горького и «Музеон». Её любимый прогулочный маршрут пролегает от Красной площади по Ордынке до Шаболовки. Также ей нравится прогуливаться в Вознесенском переулке и в сквере Муслима Магомаева.

© Okko

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