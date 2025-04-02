Японское аниме и советские фильмы 1930-х: восемь тематических киноклубов Москвы

Сегодня в Москве работают киноклубы, которые предлагают фильмы на любой вкус. В них можно посмотреть авторские итальянские, французские или испанские фильмы на языке оригинала, изучить огромный пласт довоенного кинематографа 1930-х годов или увидеть картину прямо в выставочном пространстве среди работ современных художников. А после — обсудить увиденное с киноведами и единомышленниками. «Рамблер» отобрал места, куда стоит отправиться любителям кино.

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Что такое киноклуб?

Киноклуб — место, где собираются ценители кино за просмотром картины. Вместе с киноведами, историками, режиссёрами и актёрами они знакомятся с произведениями киноискусства, выдающимися фигурами прошлого и современными авторами, а после обсуждают увиденное, рассказал «Рамблеру» сотрудник Государственного центрального музея кино, историк кино Станислав Луговой. «Это место сбора людей по интересам, где можно погрузиться в собственную атмосферу», — отметил он.

Основное отличие киноклубов от массового кинематографа — подход к самому искусству. Если цель кинотеатров — собрать большую кассу в ближайший уик-энд, то киноклубы основаны на любви к истории кино, актёрам и режиссёрам, работавшим над тем или иным фильмом, рассказывает Луговой. «Часто в киноклубах показывают картины, которые недоступны в прокатных сетях: например, авторское кино, артхаус, чёрно-белые ленты и многое другое. Киноклубы несут в себе просветительскую функцию», — отмечает эксперт.

Самый первый киноклуб под названием «Друзья седьмого искусства» появился во Франции в 1920 году. Его основал итальянский и французский писатель, кинокритик и теоретик кино Риччото Канудо. Чуть позже по инициативе французского режиссёра и кинокритика Луи Деллюка появился «Синеклуб».

За несколько лет киноклубы обрели популярность среди профессионалов и любителей. К концу периода немого кино (1927) только во Франции существовало около 20 киноклубов, объединённых в одну организацию. Примерно в то же время объединения киноклубов начали возникать в других странах: например, «Фильм фройнде» в Германии, «Фильм-клуб» в Бельгии, «Фильм Арт Гилд» в США и другие.

Форматы на любой вкус

В России первые киноклубы начали появляться в конце 1920-х годов, преимущественно в Москве. Сегодня они работают при кинотеатрах, музеях, выставочных пространствах, университетах: например, студенческие киноклубы есть при Московском государственном университете, Российском университете дружбы народов, Московском государственном институте международных отношений.

Тематики киноклубов могут быть разными: от немых фильмов Голливуда 1920-х годов, первых работ русских режиссёров-авангардистов 1930-х до итальянской классики и японского аниме. Иногда фильмы могут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Киноклубы — отличная возможность погрузиться в мир кино, обменяться мнениями с единомышленниками, услышать рассказ профессионала о том или ином фильме или периоде, когда он был снят. Благодаря киноклубам человек может расширить своё представление о культуре той или иной страны или определённом времени в истории», — говорит куратор киноклубов киноцентра «ДомЖур» Светлана Сошка.

Где посетить киноклубы в Москве

Киноклуб «Ретроскоп по пятницам» в Музее кино

© Пресс-служба Музея кино

Где: Пр-т Мира, 119 (павильон № 31).

Когда: каждую пятницу.

Киноклуб в Государственном музее кино был организован в прошлом году. В кинозале на 40 мест показывают малоизвестные советские фильмы 1920-х — 1930-х годов, в основном из архива музея. Ведёт киноклуб историк кино Станислав Луговой. «В нашем архиве хранится множество кинолент периода между Первой и Второй мировыми войнами. Их мало кто знает, но это очень интересные картины, через которые можно проследить трансформацию кинематографа бывших советских государств», — говорит киновед. Речь идёт как об идеологии, так и о техническом прогрессе, когда на смену немым фильмам, например, начали приходить ленты со звуком.

Посетить «Ретроскоп по пятницам» может каждый любитель подобного кино. Сегодня в киноклубе около 10 постоянных участников. Перед каждым сеансом киновед даёт краткую справку о фильме, режиссёре и актёрах, периоде, когда снималась картина. После просмотра зрители делятся впечатлениями и задают вопросы.

Среди прошедших в киноклубе картин — мелодрама «Простой случай» (1930) Всеволода Пудовкина, рассказывающая о судьбе трёх вернувшихся с Гражданской войны друзей, один из который во время отъезда жены к родственникам встретил и полюбил другую женщину. «В этом фильме появляются неожиданные на тот момент приёмы: например, во время вспыхнувших чувств героя в кадре неожиданно расцветают цветы», — говорит Луговой.

В числе других прошедших показов — грузинский фильм «Моя бабушка» (1929) Котэ Микаберидзе. Сатирическая комедия, высмеивающая протекционизм в советских госучреждениях, — один из наиболее ярких гротесков в истории грузинского кино 1920-х годов, поясняет Луговой: «Это совершенно сюрреалистическое зрелище, очень необычное и сложное, с вкраплением анимации, с неожиданными ракурсами съёмки. Увидеть нечто похожее на советском экране того времени совершенно не представляется возможным».

4 апреля в киноклубе покажут картину «Моя Родина» (1932 год) Иосифа Хейфица о китайце, взятом в плен советской армией во время нападения на Китайско-Восточную железную дорогу. После побега он стоит перед выбором: вернуться в Китай или остаться в России.

На каждый просмотр необходимо приобретать отдельный билет (200 рублей). Это можно сделать на сайте музея, где также публикуются анонсы будущих встреч.

Киноклуб «Киносреды в Доме Гоголя»

© Владимир Вяткин/РИА Новости

Где: Никитский б-р, 7А.

Когда: каждую среду.

Проект «Киносреды в Доме Гоголя» стартовал в прошлом году. По словам директора Московского Дома Гоголя Веры Викуловой, киноклуб организовали по просьбам посетителей, которые просили устраивать кинолектории с просмотрами картин не только во время крупных фестивалей, а на регулярной основе.

Репертуар киноклуба также составили, исходя из пожеланий посетителей музея, — это фильмы золотой эпохи Голливуда (1927–1948), советская классика и музыкальные кинокартины. Встречи проводятся в специально оборудованном зале каждую среду с 15:00 до 17:30. Чтобы попасть на мероприятие, нужно зарегистрироваться на сайте музея и получить бесплатный билет.

«Кинолекторий включает в себя лекцию о фильме, которую проводят сотрудники. Также зрителям показывают картину, а после происходит её обсуждение», — поясняет Викулова. По её словам, мероприятия еженедельно посещают от 45 до 100 человек.

В апреле встречи киноклуба будут приурочены ко дню рождения Николая Гоголя (1 апреля по новому стилю) и посвящены киновоплощениям любимых произведений писателя. Например, 2 апреля зрителям показали фильм «Елена Троянская» (1956) — совместную американо-итальянскую работу режиссёра Роберта Уайза, снятую по мотивам поэмы Гомера «Илиада». А 9 апреля продемонстрируют советскую цветную картину Григория Козинцева «Дон Кихот» (1957), поставленную по мотивам одноимённого романа Мигеля де Сервантеса киностудией «Ленфильм».

Расписание следующих встреч можно посмотреть на сайте Дома Гоголя.

Киноклуб в культурном центре «Михалково»

© Мария Железнова/пресс-служба культурного центра «Михалково»

Где: ул. Михайловская, 38, стр. 2.

Когда: раз в месяц.

Культурный центр «Михалково» открылся во флигеле старинной московской усадьбы в сентябре 2024 года. Здесь проводят выставки современных художников и фотографов, читают лекции и организовывают концерты классической музыки. Также в центре работает киноклуб.

Основная концепция киноклуба — кинопоказы проводят прямо в выставочных залах и посвящены они временным экспозициям, рассказала директор культурного центра Светлана Садыгова. Перед началом фильма экскурсовод проводит зрителей по постоянной выставке, посвящённой истории усадьбы Михалково, рассказывает о временных выставках современных фотографов. Затем эксперты, например киноведы, режиссёры, фотографы или сотрудники центра, представляют саму картину, а после просмотра обсуждают её со зрителями. Для посещения мероприятия необходимо приобрести билет на сайте центра, цена зависит от конкретной выставки.

В марте в киноклубе показали фильм Паоло Соррентино «Великая красота» (2012) о падении нравов высшего общества. «Мы искали фильм, созвучный выставке “Лики. Маски. Венецианский карнавал: избранное”, которая сейчас проходит в одном из залов культурного центра», — отметила Садыгова. Вела киноклуб киножурналист, главный редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина, прочитавшая лекцию о фирменных режиссёрских приёмах Соррентино.

Следующая встреча пройдёт 23 мая. В рамках выставки «Мир в женском объективе: Преображение» зрителям покажут «Невероятную» (2019) Луки Гуаданьино с Джулианной Мур в главной роли, отметила Садыгова: «Этот фильм любит одна из участниц выставки, известная фешен-фотограф Ольга Тупоногова-Волкова. Он как нельзя лучше подходит к теме и атмосфере нашей выставки, по сути, это хорошо срежиссированный, невероятно красивый модный показ. Во время лекции Ольга расскажет об изнанке мира глянца, о работе фешен-фотографов и бэкстейдже её фотопроектов».

Далее кинопоказы пройдут в июне и июле. Их программа пока неизвестна.

Киноклубы в киноцентре «ДомЖур»

© Пресс-служба Киноцентра «ДомЖур»

Где: Никитский б-р, 8А.

Когда: несколько раз в месяц, в зависимости от киноклуба.

Пять киноклубов уже несколько лет работают в киноцентре «ДомЖур». Здесь можно посмотреть старые фильмы или новинки, которые в других кинотеатрах вышли из проката, исключительно на языке оригинала с русскими субтитрами, послушать лекции и встретиться с создателями картин, рассказала Светлана Сошка. На каждую встречу нужно приобретать билет на сайте киноцентра, стоимость варьируется.

Встречи состоят из лекций о картинах, которые ведутся на двух языках (русском и языке определённого киноклуба), просмотра фильма на языке оригинала с русскими субтитрами и его обсуждения. Посещать киноклубы могут все желающие. Для тех, кто знает иностранный язык, это будет отличной практикой, отметила Сошка.

Итальянский киноклуб. Встречи ведёт директор Итальянского центра культуры Сильвия Мандруццато. Она рассказывает об особенностях сюжета, актёрах и авторах фильмов и отвечает на вопросы аудитории. Например, 19 марта в «ДомЖуре» состоялась премьера фильма Фабио Грассадонии и Антонио Пьяццы «Босс» (2024) с Тони Сервилло и Элио Джермано в главных ролях. Сюжет основан на реальной истории Маттео Мессины Денаро, ставшего крёстным отцом всемирно известной группировки «Коза ностра». «В тот день перед показом Сильвия прочитала небольшую лекцию, посвящённую всем мафиям Италии», — рассказала Сошка.

В киноклубе проходят фестивали итальянского кино: например, «Итальянское Рождество» зимой и «Фестиваль итальянских комедий» летом. Ближайший киносеанс пройдёт 10 апреля — зрителям покажут комедию «Пари по-итальянски» (2024) режиссёра Джованни Доты о двух медбратьях, которые заключают пари: доживёт ли попавший в больницу из-за инсульта пациент до утра.

Французский киноклуб. В апреле в клубе стартует новый сезон, который пройдёт под руководством носителя языка из Бельгии, создателя и руководителя сообщества «Клуб франкофонов Москвы» (Club Francophone de Moscou) Хейвуда Гаспара.

9 апреля в киноклубе покажут картину режиссёра Пабло Агуэро «Сент-Экзюпери» (2024) об одной неделе из жизни писателя-лётчика. 14 мая можно будет посмотреть и обсудить новый ироничный триллер Франсуа Озона «Что случилось осенью» (2024), получивший премию «Сезар» за лучший сценарий. А 11 июня пройдёт показ музыкальной картины Эммануэля Курколя «Братья по нотам» (2024) о двух братьях, разведённых судьбой в детстве и встретившихся во взрослом возрасте.

Испанский киноклуб. В новом весенне-летнем сезоне просмотры фильмов на языке оригинала с субтитрами и обсуждения пройдут под руководством переводчицы и преподавательницы, основательницы телеграм-канала «¡Испанутая на всю голову!» Влады Воронцовой.

15 апреля зрители смогут увидеть фильм-победитель фестиваля комедийного кино в Монте-Карло и обладателя кинопремии «Гауди» режиссёра Сеска Гайя «Истории, которые нельзя рассказывать» (2022). Это пять историй людей, которые под наплывом чувств совершают необдуманные поступки. 13 мая состоятся лекция и кинопоказ комедии Лауры Манья «Новый парень моей жены» (2022). 3 июня зрителям покажут триллер о выборе между местью и милосердием «Свинка» (2022) Карлоты Переды.

Японский киноклуб. В одном из самых молодых клубов киноцентра, открывшемся пару месяцев назад, в основном показывают анимационные фильмы, получившие мировую известность. Встречи в весенне-летнем сезоне курирует преподаватель японского языка и ответственный редактор платформы Konnichiwa Club Анна Буландó. Лекции и обсуждения проходят на японском и русском языках.

21 апреля любителей жанра приглашают посмотреть «Унесённые призраками» (2001) Хаяо Миядзаки — первое в истории аниме, получившее «Оскар». В нём повествуется о девочке, попавшей в мир призраков и пытающейся найти из него выход. 26 мая в киноклубе состоится показ чёрно-белой картины «Расёмон» (1950) Акиры Куросавы. Это история преступления, рассказанная с четырёх разных точек зрения. Фильм получил «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке.

Киноведческий клуб ASA NISI MASA. Киноклуб организовали студенты Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК). «Главная задача сообщества — сломать барьер между сложным языком кино и зрительским восприятием, говорить просто о сложном», — поясняется на странице клуба на сайте киноцентра. Учащиеся вуза сами составляют программы кинопросмотров и лекториев, проводят встречи, приглашают именитых режиссёров, историков кино. Лекции читают только на русском языке.

Тематика показов разная — это могут быть социальные драмы, где поднимаются злободневные вопросы, или артхаусные картины 1990-х годов. С 19 марта по 19 апреля в клубе демонстрируют культовые хорроры. Например, в марте уже состоялись показы фильмов «Оно приходит за тобой» (2014) Дэвида Роберта Митчела и «Голова-ластик» (1977) Дэвида Линча.

16 апреля зрителей приглашают посмотреть триллер Тильмана Сингера «Кукушка» (2024) о девушке, которую преследуют потусторонние силы. На 74-м Берлинском международном кинофестивале он был удостоен нескольких наград, в том числе в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке». 30 апреля состоится показ фильма Дэвида Линча «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992) о расследовании убийства школьницы в провинциальном американском городке, снятого по мотивам одноимённого сериала.

Посмотреть расписание показов всех киноклубов и приобрести билеты можно на сайте киноцентра «Домжур».

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