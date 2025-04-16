Где увидеть китов: лучшие места для наблюдения в России и мире

Киты — крупнейшие морские млекопитающие. Некоторые из них, например синие, могут достигать 34 м в длину (это высота девятиэтажного дома) и весить в среднем 120 т. По всему миру есть уникальные места, где можно понаблюдать за этими величественными морскими гигантами, — от Калифорнии до Чукотки. Рассказываем, куда и когда лучше всего отправляться на встречу с китами.

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Места обитания китов в России

Сахалинская область

Сахалинская область находится на Дальнем Востоке и включает остров Сахалин и Курильские острова. Её берега омывают Охотское и Японское моря.

Лучшие смотровые точки

Посёлок Ноглики — расположен на севере Сахалина, на берегу реки Тымь. Здесь лучше всего наблюдать за серыми китами.

— расположен на севере Сахалина, на берегу реки Тымь. Здесь лучше всего наблюдать за серыми китами. Залив Терпения — находится у юго-восточного берега Сахалина, здесь встречаются малые полосатики и финвалы.

— находится у юго-восточного берега Сахалина, здесь встречаются малые полосатики и финвалы. Остров Итуруп — один из крупнейших островов Курильской гряды. На южной оконечности острова часто можно встретить косаток, которые относятся к инфраотряду китообразных.

Посещать эти места рекомендуют в летний период, с июля по сентябрь, когда животные подходят ближе к берегам для кормления.

Командорские острова

Командорские острова — архипелаг в юго-западной части Берингова моря, примерно в 200 км к востоку от Камчатки. Он состоит из четырёх основных островов: Беринга, Медный, Топорков и Арий Камень.

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Возможности для наблюдения

С берега. На Командорах можно увидеть китов, даже не выходя в море. Самая близкая к селу Никольскому точка для наблюдения с берега — вершина мыса Входной Риф. В апреле здесь особенно много горбатых китов, кашалотов и северных плавунов. Обычно их наблюдают в подзорную трубу, но косатки и малые полосатики иногда подплывают так близко, что их можно рассмотреть невооружённым глазом.

На Командорах можно увидеть китов, даже не выходя в море. Самая близкая к селу Никольскому точка для наблюдения с берега — вершина мыса Входной Риф. В апреле здесь особенно много горбатых китов, кашалотов и северных плавунов. Обычно их наблюдают в подзорную трубу, но косатки и малые полосатики иногда подплывают так близко, что их можно рассмотреть невооружённым глазом. Во время морской экскурсии. У западного побережья острова Беринга можно встретить десятки величественных морских обитателей. В этих водах живут 21 вид китообразных, среди которых наиболее часто встречаются финвалы, горбатые киты, малые полосатики и кашалоты.

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Чукотский автономный округ

На крайнем северо-востоке России расположена Чукотка, которая омывается водами Чукотского и Берингова морей. Эти акватории — дом разных китообразных, среди которых наиболее известны белухи, серые и гренландские киты.

Лучшие сезоны для наблюдения

В летнее время на мысе Чаплина кормятся серые киты.

В августе-сентябре на острове Врангеля можно встретить гренландских китов и белух, которые подплывают близко к побережью.

Популярные места для наблюдения за китами

Китов можно встретить в России, США, Канаде, Исландии и Португалии.

Аляска

Наиболее часто встречающийся вид здесь — горбатый кит. Лучшее время для наблюдения за ними в этом регионе приходится на период с мая по сентябрь.

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Калифорнийское побережье

Если вам хочется увидеть серых и горбатых китов, приезжайте в Калифорнию с января по апрель. Синих китов и финвалов можно встретить с мая по сентябрь, а малых полосатиков — с октября по декабрь.

Новая Шотландия

На востоке Канады, в районе Новой Шотландии, наблюдают за финвалами, синими и горбатыми китами, а также белухами. Лучшее время для наблюдения — с июня по сентябрь.

Хусавик

Летом недалеко от гавани этого исландского городка можно встретить малого полосатика и горбатого кита.

Азорские острова

Это одно из немногих мест, где можно увидеть китов в любое время года. Весной здесь проходят миграционные пути синих китов, финвалов и сейвалов, а в остальное время года в водах живут кашалоты.

Лучшее время для наблюдения за китами

Поведение этих морских животных зависит от сезонов миграции. На видимость и комфорт наблюдения могут повлиять погодные условия.

Сезоны миграции китов

Время для наблюдения зависит от конкретного места: в северных широтах киты появляются летом, а в тропических зонах — зимой и весной.

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Влияние климатических условий

В ясные и спокойные дни вероятность встретить китов выше, чем в туманную или дождливую погоду, когда ухудшается видимость.

Перед выходом на воду стоит заранее проверить прогноз погоды. Ветер и сильные волны могут сделать прогулку на судах менее комфортной и даже опасной.

Методы наблюдения

Есть несколько способов наблюдать за китами. У каждого из них свои плюсы и минусы: некоторые удобны для людей, но могут беспокоить животных, другие — более бережные к природе.

Круизы по наблюдению за китами

Круизы — один из самых популярных способов наблюдения за китами. Они проводятся на специализированных судах, которые выходят в районы, где обитают животные. Это возможность увидеть китов в естественной среде обитания, но необходимо соблюдать безопасную дистанцию, чтобы не навредить им.

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С помощью лодок и каяков

Такой способ позволяет приблизиться к китам и при этом не напугать их шумом двигателя или риском столкнуться с кораблём. Но есть опасность для наблюдателей: киты — крупные животные и их поведение может быть непредсказуемым. Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать с ними дистанцию, а также не преследовать их и не пытаться взаимодействовать с ними.

С берега

Для животных это безопаснее, так как человек не влияет на поведение и среду их обитания. Иногда китов можно увидеть невооружённым глазом, но могут понадобиться бинокли или телескопы. Есть и ещё один минус: киты могут находиться слишком далеко, из-за чего их сложно рассмотреть. Также важно учитывать сезон миграции, так как не в любое время года они появляются в прибрежных водах.

Я встречал китов десятки раз в разных уголках мира: на Командорских островах, на Камчатке, в Териберке, на Шри-Ланке и в ЮАР. — Рассказывает путешественник Виталий Филючков. — Иногда это были едва заметные силуэты на горизонте, а порой они оказывались прямо под лодкой или всего в десяти метрах напротив. Впечатления каждый раз разные: от восторженного “ого!” до вполне обычного “замёрз, пора на берег”. Видел китов с берега, судна, с глубины и даже с кровати из окна отеля. Одно из самых захватывающих ощущений — наблюдать, как несколько китов кормятся всего в десятке метров от резиновой лодки. Это действительно завораживает.

Как подготовиться к наблюдению за китами

Чтобы наблюдать за китами было комфортно и безопасно, важно правильно подготовиться. Нужно выбрать подходящую одежду и снаряжение, а также соблюдать некоторые правила.

Одежда и снаряжение

Одежду нужно подбирать под погодные условия, так как за китами наблюдают на открытом воздухе, вблизи воды, где может быть ветрено и прохладно. Лучше выбрать водонепроницаемую и непродуваемую куртку и удобную нескользящую обувь. Если вы собираетесь рассматривать китов с лодки или каяка, нужно быть в спасательном жилете. Также пригодится бинокль. Если планируете снимать на камеру, возьмите водонепроницаемый чехол.

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Советы по съёмке китов

Фотографировать китов непросто, так как они появляются на поверхности воды всего на несколько секунд. Лучше использовать камеру с хорошим зумом или телеобъектив, чтобы не упустить момент. Режим серийной съёмки поможет поймать животное в движении. Также стоит заранее настроить экспозицию и выдержку, чтобы фотографии получались чёткими даже при движении воды и лодки.

Правила поведения

Главное — не мешать китам и не нарушать их естественный ритм жизни. Не стоит близко подплывать, издавать громкие звуки или пытаться привлечь их внимание. В море важно соблюдать безопасную дистанцию и не преследовать животных.

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Наблюдение за китами — это удивительный опыт, который позволяет почувствовать величие природы и увидеть удивительные создания в их привычной среде. Независимо от того, поедете ли вы покорять холодные воды Чукотки, тёплые лагуны Калифорнии или дикие просторы Командорских островов, каждая встреча с китами будет особенной. Главное — выбрать подходящий сезон, соблюдать правила экологического туризма и наслаждаться моментом.