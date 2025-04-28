От Ньютона до Гарри Поттера: 8 интерактивных музеев для детей в Москве

Стать повелителем молний в «Экспериментаниуме», помериться силой со слоном в Музее Дарвина и увидеть волшебство «Выручай-комнаты» из «Гарри Поттера» в Музее Магии. «Рамблер» отобрал 8 интерактивных музеев в Москве, куда можно сходить вместе с детьми.

© magicmuseum.ru

Музей занимательной науки «Экспериментаниум»

© experimentanium.ru

Где: Ленинградский пр-т, 80, корп. 11.

Стоимость билетов: детский (с 4 до 16 лет) — от 850 рублей (до 4 лет бесплатно), взрослый — от 950 рублей (цена меняется в зависимости от дня недели). Есть скидки для отдельных категорий граждан.

Один из самых больших интерактивных музеев в Москве. На трёх этажах размещены более 300 экспонатов, которые наглядно демонстрируют посетителям законы физики, химии, математики и так далее.

Пространство разделено на несколько тематических помещений: есть залы механики, акустики, оптики, электричества и магнетизма, жидкостей и газов, залы, посвящённые космосу, природе и анатомии человека. Здесь представлены знаменитые шары Ньютона, демонстрирующие силу трения, камера-обскура Иоганнеса Цана, позволяющая получать оптическое изображение объектов, трансформатор Теслы, благодаря которому можно увидеть работу электрического тока и изобретения многих других учёных.

Все экспонаты можно трогать и проводить с ними опыты. Например, играть на барабанах, не касаясь их руками, зажигать лампу на расстоянии, передвигать предметы силой мысли, трогать облако, создавать цунами или водоворот, запускать гидроэлектростанцию. В музее есть большой зеркальный лабиринт, водная инсталляция, грибная ферма, образцы автотехники и различные симуляторы.

Несколько раз в день в каждом зале сотрудники проводят мини-экскурсии, устраивают мастер-классы и иммерсивные шоу. С расписанием можно ознакомиться на сайте музея.

«Лунариум» в Московском планетарии

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Где: ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1.

Стоимость билетов: детский (до 18 лет) — от 720 рублей, взрослый — от 800 рублей (цена повышается в зависимости от дня недели, есть скидки для отдельных категорий граждан). Билет приобретается на определённое время, с расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте планетария.

Интерактивный музей «Лунариум» расположен в двухуровневом комплексе площадью более 2 тысяч квадратных метров. Верхний уровень посвящён Земле. Здесь показывают фильмы об истории возникновения нашей планеты и развития человечества. Интерактивная таблица Менделеева позволяет самостоятельно придумать новое химическое соединение, а в зоне природных явлений можно создать искусственные облака и торнадо, ощутить силу землетрясения и увидеть мощь цунами.

Нижний уровень посвящён Вселенной. В затемнённом пространстве с интерактивной картой звёздного неба можно прикоснуться к Солнцу, побывать в лунной лаборатории и управлять лунной базой, спасти планеты от астероидов и покататься на космическом велосипеде. На макете «Песчаные бури на Марсе» установлены вентиляторы: двигая их, можно устроить сильную пыльную бурю. А благодаря маятнику Фуко — увидеть, как именно Земля вращается вокруг Солнца.

Smile Park

© msk.smile-park.ru

Где: территория ВДНХ, павильон 55.

Стоимость билетов: 2490 рублей — за 11 локаций. Дети до 4 лет проходят бесплатно. Есть скидки для отдельных категорий граждан.

В пространстве, расположенном в павильоне рядом с макетом ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ, собрано 11 развлечений на любой вкус. Среди них — Музей иллюзий, Перевёрнутый город, Дом великана, Лабиринт страха (от 12 лет), квест «Побег из тюрьмы», комната, где можно бить посуду, и интерактивная выставка «Внутри человека».

Последняя локация особенно интересна: она устроена как человеческий организм. Через вход, оформленный в виде рта с языком и зубами, посетители попадают в комнаты, где расположены мозг, сердце, желудок, пищевод и так далее. В пространстве есть интерактивные экспонаты, памятки о работе каждого органа. Тут можно сделать фотографии с кровеносными клетками или копией глазного яблока. Для желающих проводятся экскурсии, во время которых экскурсовод подробно рассказывает обо всех процессах. Записаться можно на сайте Smile Park.

Интерактивные экспозиции в Дарвиновском музее

© www.darwinmuseum.ru

Где: ул. Вавилова, 57.

Стоимость билетов: комплексный билет в музей и на все экспозиции для взрослых — 750 рублей, для школьников и студентов — 350 рублей (детям до 7 лет бесплатно). Предусмотрены льготы и бесплатный вход для отдельных категорий граждан, в том числе московских школьников при предъявлении карты учащегося.

Дарвиновский музей — один из крупнейших в России музеев об эволюции живых организмов. В его залах представлены около 6 тысяч экспонатов: чучела и скелеты животных, в том числе давно вымерших, картины известных художников с изображениями животного мира, книги и многое другое.

Отдельный зал отвели под интерактивную мультимедийную экспозицию «Пройти путём эволюции». Входная группа напоминает ленту времени, переносящую посетителей на сотни миллионов лет назад, — тогда на территории Москвы и Подмосковья находилось море, где плавали гигантские рыбы и ящеры. Продвигаясь по лабиринту, посетители наблюдают эволюцию жизни на Земле — в специальных окошках размещены движущиеся изображения растений, амфибии, первые животные. Есть зона с деревянными моделями зверей и динозавров, сделанными в натуральную величину. По ходу путешествия можно ответить на всплывающие на панелях рядом с экспонатами вопросы, например на кого охотились неандертальцы или как выглядит первый предок птицы, и потрогать минералы, окаменевшие раковины и зуб мамонта.

Ещё один интерактивный проект — образовательный центр «Познай себя — познай мир» со множеством мультимедийных станций. Они позволяют детям и взрослым взглянуть на мир глазами стрекозы, помериться силой со слоном, посмотреть на нашу планету с высоты птичьего полета, опуститься на дно океана. Можно менять само помещение, например создать реку на полу. А ещё можно поговорить с интерактивным хамелеоном Чарликом, который любит задавать каверзные вопросы, и сделать фото на память.

Музей советских игровых автоматов

© 15kop.ru

Где: ул. Рождественка, 12.

Стоимость билетов: от 850 рублей (есть семейный билет на несколько человек и скидки для отдельных категорий граждан).

Музей находится в историческом здании Института востоковедения, построенном в 1895 году. На площади 500 квадратных метров размещены 59 игровых автоматов советской эпохи. Среди них — «Морской бой», «Баскетбол», «Снайпер», «Городки», редкие электронные автоматы на платформе ТИА-МЦ — «Кот-рыболов», «Пингбол», «Конёк-Горбунок». Во все автоматы можно играть, опуская советские монеты. 15 монет выдают вместе с входным билетом, но при желании можно докупить ещё. В стоимость билета включена вводная экскурсия по всей экспозиции, во время которой сотрудник музея рассказывает об эпохе и представляет каждый автомат.

Также в музее собраны 13 работающих торговых автоматов — например, по продаже газировки или кислородных коктейлей. Есть аналоговая фотобудка, чтобы сделать фото на память. В кафе при музее готовят молочные коктейли на советском миксере «Воронеж-2» 1979 года выпуска. Также можно приобрести советские значки, флажки, футболки, магниты и знаменитые электронные часы «Монтана».

Интерактивная выставка «Робостанция»

© vdnh.ru

Где: ВДНХ, павильон № 2.

Стоимость билетов: детский — от 890 рублей, взрослый — от 990 рублей (цена меняется в зависимости от дня недели). Есть форматы с мастер-классами и семейные билеты. Для отдельных категорий посетителей действуют скидки.

В музее собраны несколько десятков роботов — от андроидов до механизмов, выполняющих сложные действия на производствах. Почти у всех есть имена и «таланты», которые роботы демонстрируют посетителям. Например, Теспиан угадывает возраст и пол собеседника, рассказывает анекдоты и цитирует Шекспира. Социобот меняет «маски», подражая эмоциям гостей, а Борис проводит экскурсии. Промышленный робот-манипулятор Кука, который на производстве выполняет, например, сварочные или консольные работы, на выставке пишет картины лазером. Фрезеровщик, сортировщик и шлифовщик Фанук в музее возводит дом из больших кубиков. Здесь также есть робособака, которую можно погладить, и роборыба.

В музее проводятся экскурсии, мастер-классы по робототехнике, организовываются шоу роботов. Подробности можно узнать на сайте музея.

Музей Магии

© magicmuseum.ru

Где: ул. Новый Арбат, 7, стр. 1.

Стоимость билетов: детский (до 14 лет) — от 900 рублей, взрослый — от 1000 рублей (цена меняется в зависимости от дня недели, есть разные форматы, льготы для отдельных категорий граждан).

Музейная экспозиция занимает 1400 квадратных метров. На трёх этажах расположены более 200 экспонатов, в том числе интерактивных. Здесь есть реквизит, который использовали для своих трюков великие иллюзионисты Дэвид Копперфильд и Гарри Гудини: ящики, наручники, смирительные рубашки с секретами и так далее. Дети и взрослые могут пользоваться им. Каждый час на сцене устраивают иллюзионные шоу.

В музее работает «Выручай-комната» из «Гарри Поттера», которая открывает посетителям секреты колдовства. Также гостям предлагают пройти квест в комнате «Семейки Адамс» и побывать на спиритическом сеансе. На мастер-классах учат варить зелье, делать волшебные палочки или магические свечи. По окончании приключений можно сфотографироваться в фотозонах с элементами иллюзий: например, сделать снимок на ковре-самолёте или на метле, стать джинном в волшебной лампе.

В музее работают кафе, где продаётся сливочное пиво, и лавка чудес с магическими предметами.

Центр научных открытий «Иннопарк»

© park-inno.ru

Где: Театральный пр-д, 5/1 (Центральный детский магазин).

Стоимость билетов: детский (от 3 до 16 лет) — от 600 рублей (до 3 лет бесплатно), взрослый — от 700 рублей (цена повышается в зависимости от дня недели, есть семейные билеты и льготы для отдельных категорий посетителей).

Экспонаты музея позволяют в игровой форме изучать явления природы и законы различных наук: математики, физики и так далее. Например, здесь выставлены Шар эмоций, трансформатор Теслы, выпускающий молнии, аппарат, позволяющий запускать волну. В «Иннопарке» можно провести эксперименты, узнать о механике, звуковых волнах, акустике, изучить принципы оптических иллюзий или гравитации.

Ежедневно в музее проводят экскурсии: сотрудники рассказывают посетителям о каждом экспонате и вместе с гостями участвуют в экспериментах. На мастер-классах можно вырастить кристаллы, увидеть бактерии на руках или составить коллекцию семян. А во время воркшопов — сделать поделку, например галактику в стакане или лампу из лавы, и взять её на память. С расписанием событий можно ознакомиться на сайте музея.

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