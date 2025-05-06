Сериал «Майор Гром» сняли в московском кинокластере: как можно посмотреть места съемок

Для съёмок в кинопарке и на кинозаводе «Москино» воссоздали квартиру главного персонажа Игоря Грома, легендарную питерскую шаурмичную, а также улицы Санкт-Петербурга. «Рамблер» выяснил, какие павильоны, где снимались «Майор Гром» и другие российские фильмы, доступны для экскурсий в столичном кинокластере.

© Пресс-служба Кинопоиска, Рамблер

5 мая стало известно, что в Московском кинокластере завершились съёмки сериала по популярной российской супергеройской франшизе «Майор Гром», основанной на одноимённой серии комиксов российского издательства Bubble Comics. В центре сюжета — сильный, решительный и неподкупный майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский), который может в одиночку задержать банду преступников. Хотя действие сюжета происходит в Санкт-Петербурге, съёмки нового проекта проходили в столице. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2025 году.

Комната Грома и шаурмичная

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые запустили в Москве по инициативе мэра Сергея Собянина в рамках проекта «Москва – город кино». Среди них кинопарк «Москино» для съёмок под открытым небом в Новой Москве, одноимённые кинозавод на Рязанском проспекте (тут выстраивают декорации и павильоны для съёмок, в том числе с технологией дополненной реальности), сеть кинотеатров, цифровая киноплатформа и кинокомиссия. А также две территории Киностудии Горького — историческая на улице Сергея Эйзенштейна и новая в Валдайском проезде.

Съёмки сериала «Майор Гром» — совместного проекта Bubble Studios и продюсерского центра «Плюс Студии» — проходили в кинопарке и на кинозаводе «Москино». Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Константин Хабенский, Дмитрий Чеботарёв, Сергей Горошко и другие.

Авторы картины решили проводить съёмки фильма, действие в котором происходит в Санкт-Петербурге, в Москве, из-за плотного графика артистов. Об этом «Рамблеру» рассказал руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев: «Это масштабный проект, для съёмок которого требовались не только натурные площадки, но и большие павильоны для возведения декораций. В “Москино” мы нашли большие павильоны, идеально подходящие для реализации наших творческих замыслов».

По словам представителя «Кинопоиска», на кинозаводе «Москино» построили палату одного из главных злодеев кинофраншизы Разумовского, студию новостей, квартиру Игоря Грома, а также легендарную шаурмичную в Банковском переулке, где, по мнению майора Грома, готовят лучшую шаверму в городе. А в кинопарке «Москино» съёмки велись в декорациях имитирующих улицы Санкт-Петербурга и в локациях, которые ранее не появлялись ни в одном из фильмов франшизы. «В “Москино” нашлось всё необходимое, не хватает, кажется, только постоянной тематической зоны киновселенной “Майора Грома”)», — добавил продюсер и сооснователь Bubble Studios Артём Габрелянов.

© Пресс-служба Кинопоиска

Питерский бар и Москва 40-х годов

В свободное от съёмок время в кинопарке гости и жители столицы могут посмотреть несколько тематических павильонов с декорациями, в которых снимались «Майор Гром» и другие российские фильмы. Это универсальные тематические площадки, среди которых, например «Питерский бар», «Соборная площадь Москвы» и другие. Также для просмотра частично доступны такие кинолокации, как «Москва 1940-х годов», «Глухая деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Дальневосточный город», «Улицы Берлина», «Самолёт Ту-154» и т. д. Эти площадки не были задействованы в «Майоре Громе», но их тоже можно посмотреть. В кинопарке есть восемь видов экскурсий для детей и взрослых.

Например, на ознакомительной экскурсии «Киноэкспедиция» гости узнают, как снимают романтическую комедию и исторический детектив, как двигается самолёт без крыльев, прогуляются по русской деревне, довоенной Москве и Берлину. Возрастное ограничение: 10+. Продолжительность: 1,5 часа (передвигаться можно пешком и на автобусе). Стоимость: 1350 рублей за человека.

На семейной экскурсии «Крупным планом» участники побывают в декорациях фильмов, которые совсем недавно вышли в российский прокат. Это фильм «Последний Богатырь. Наследие», сериалы «Челюскин. Первые», «Первый номер» и другие картины. Увидят процесс съёмки глазами оператора — через объектив кинокамеры, разберут фрагменты из фильмов, снятых в кинопарке, и попробуют себя в роли оператора или актёра. Для просмотра доступны те павильоны, в которых во время экскурсии не проводятся съёмки. Возрастные ограничения: 14+. Продолжительность: 2,5 часа (передвигаться можно пешком и на автобусе). Стоимость: 2600 рублей за человека.

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне в парке с 10 мая стартует театрализованная экскурсия «Кинохроники Победы». Гости станут почтальонами, передающими важные известия фронтовой и мирной жизни. Почувствовать себя участниками исторических событий экскурсантам помогут сценические решения, архивные документы, музыка и профессиональные актёры. Для просмотра доступны павильоны «Парк Сказок», «Уездный город», «Москва 1940-х», «Центр Москвы, «Рейхстаг». Возрастное ограничение: 10+. Продолжительность: 2,5 часа (передвигаться можно на автобусе и пешком). Стоимость: 2790 рублей за человека.

Записаться на экскурсию можно на сайте кинопарка kinopark.moskino.ru.Также любой желающий может посетить парк вне экскурсий в часы работы кинопарка — суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00, предварительно купив билет (цена - от 1350 рублей). Добраться сюда можно на автомобиле или общественным транспортом — от станции метро «Тёплый Стан» (выход № 6) до кинопарка и обратно каждые 25 минут (в часы работы кинопарка) курсирует Маршрут МК1. Еще один маршрут — МК2 курсирует от станции метро «Саларьево» (выход № 3). Адрес кинопарка: Троицкий административный округ, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Лиозновой.

© Пресс-служба Кинопоиска

От «Княгини Ольги» до «Бабы-яги»

Кинопарк «Москино» в Новой Москве — одна из самых больших в мире площадок для съёмок под открытым небом. Её площадь составляет 180 га, здесь расположились 24 натурные площадки, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры (помещения для размещения оборудования, гримёрные и прочее).

«В планах на 2025 год — завершить строительство не менее 10 локаций для съёмок. Всего до 2030 года площадь кинопарка превысит 1100 га, предусмотрено построить в общей сложности 70 натурных локаций», — рассказали в Московском кинокластере.

За 2023–2024 годы на площадках кинопарка сняли 83 проекта, включая проекты крупнейших медиагрупп: НМГ, «Газпром-медиа холдинг», USM Holdings, Первый канал, ВГТРК, Сбер. Среди них сериалы «Княгиня Ольга», «Арсеньев», «Москва слезам не верит. Всё только начинается», «Адмирал Кузнецов» и другие. А также полнометражное кино: «Разыскивается Дед Мороз», «В списках не значился», «Война и музыка», «Баба Яга спасает Новый год», «Дорогая, я больше не перезвоню», «Плакса-2» и другие картины.

За последние два года (2023–2024) на кинозаводе «Москино», по информации Московского кинокластера, реализовано 52 фильмов и сериалов. В 2025 году планируются съёмки более 40 проектов. На киностудии им. Горького за последние пять лет выпущено 68 проектов. Сейчас на разных стадиях разработки и производства здесь находятся более двух десятков проектов. Например, в ноябре на большие экраны выйдет новогодний блокбастер «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро в главной роли. Киностудия также планирует съёмки детского фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» по мотивам одноимённой книги Владимира Аленикова.

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