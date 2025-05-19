Актер Михаил Тройник — о любимых местах для прогулок в Рыбинске и столице

В проекте «Маршрут построен» представители бизнеса, науки и культуры рассказывают о своих любимых местах в городе — где им нравится отдыхать, вкусно есть и пить, гулять с детьми или проводить деловые встречи. Локации можно сохранять себе для будущих прогулок.

© Ирина Заргано

Гостем второго выпуска стал актёр фильма «Вызов» и сериалов «Я знаю, кто тебя убил» и «Библиотекарь» Михаил Тройник. 1 мая на платформе Kion вышел сериал «Солдатская мать», в котором Тройник играет одну из главных ролей. По сюжету московский журналист приезжает на хутор, чтобы взять интервью у матери-героини (Анна Каменкова), потерявшей на войне девять детей. Во время рассказа зрители узнают о судьбе каждого погибшего молодого мужчины, а также о стойкости и мужестве самой матери. Михаил Тройник рассказал «Рамблеру» о любимых местах в своём родном городе Рыбинске, неожиданном поступлении в Школу-студию МХАТ и московских локациях, в которых ему нравится проводить время.

Родные просторы

Рыбинск — старинный русский город в Ярославской области на берегу Волги. Статус города он получил в 1777 году, но история Рыбинска берёт начало гораздо раньше. Расстояние от Рыбинска до Москвы — 350 км. В городе много исторических достопримечательностей, памятников культуры, а рыбаки приезжают сюда за богатым уловом. Рыбинск входит в Золотое кольцо России, поэтому сюда часто привозят экскурсионные группы. Ещё город знаменит тем, что в нём снимали знаменитую комедию Леонида Гайдая «12 стульев». Рыбинск заслуживает того, чтобы хоть раз его посетить, говорит Михаил Тройник.

© Пресс-служба Kion

На съемках сериала «Солдатская мать»

Детские годы и юность 37-летнего актёра прошли в микрорайоне Прибрежный (неофициальное название — «Дружба»). По словам Тройника, это не центр города, но и не совсем спальный район, а что-то среднее между ними. Исторических достопримечательностей здесь нет, зато протекает широкая Волга с обрывистыми берегами, где Михаил мог бродить часами — один или со своей собакой: «Мне очень нравилось сидеть на берегу этой величественной реки и наблюдать за проходящими судами, чувствовать единение с природой. Сейчас, когда я приезжаю в гости к родителям, стараюсь отправиться в те же места. Это отличная перезагрузка».

Купеческие кварталы и биржа

Актёр почти 20 лет живёт в Москве, но до сих пор с теплотой вспоминает родной город. Главным местом встречи рыбинцев, по словам Тройника, был и остаётся фонтан на центральной площади Дерунова (до 2009 года — площадь Юбилейная). Рядом с ним Михаил собирался вместе с друзьями, здесь проходили Дни города и другие важные события.

От фонтана можно дойти до исторической части города, где располагаются несколько бывших купеческих кварталов с особняками конца XIX — начала XX веков. «Когда я в детстве попадал в эти кварталы, то как будто оказывался в другой эпохе. Это своего рода осколок Российской империи», — говорит актёр. Он добавляет, что совсем недавно старые особняки отреставрировали, а названия заведений стали писать в старорусском стиле, например «Вайлдберризъ» или «Магнитъ косметикъ». «Выглядит очень лаконично», — отмечает Михаил Тройник.

© Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com

Сегодня на исторических улицах открылось много интересных кафе и ресторанов, правда, по словам актера, он в них заходит редко — в гостях у родителей предпочитает домашнюю еду, которую готовит мама: «Но туристы могут выбрать заведения под любые запросы».

Прогуливаясь по купеческим кварталам, можно выйти к Волжской набережной и полюбоваться видами на Волгу. На набережной располагается историческое здание Новой хлебной биржи (1912 года постройки). По словам Тройника, из всех зданий царской России это является его любимым. Сейчас в здании Новой биржи находится Рыбинский государственный музей-заповедник, который имеет большую ценность для актёра, и он рекомендует туристам обязательно его посетить.

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Вид с набережной Волги на Рыбинский музей заповедник (здание бывшей Хлебной биржи) в Рыбинске

От здания биржи можно выйти к другим знаковым достопримечательностям города: Спасо-Преображенскому собору, драматическому театру и водонапорной башне. Ещё в Рыбинске есть бывший польский католический костёл Святейшего Сердца Иисуса, построенный в 1910 году в стиле неоготики. По словам Тройника, раньше там размещался тематический клуб Рыбинского авиационного технического института, а сейчас проходят органные концерты. Рядом с костёлом находится Карякинский парк, где можно погулять всей семьёй.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отдыхающие в Карякинском парке, памятнике садово-паркового искусства начала XX века, Рыбинск

«За последние годы Рыбинск заметно преобразился. Привели в порядок не только купеческие кварталы, но и благоустроили набережную, парки, отреставрировали исторические здания по всему городу, например здание железнодорожного вокзала начала XX века. Стало заметно больше туристов, город развивается», — отмечает Тройник.

Тем, кто больше любит отдыхать на природе, актёр рекомендует посетить Рыбинское водохранилище — одно из самых больших в России и поездить по окрестностям Рыбинска. По словам Михаила, рядом с городом много красивых мест с выходом к Волге, где в последнее время начали строить базы отдыха, экоотели и так далее.

Улочки московские

При всей любви к родному городу актёр всегда стремился в Москву. Сразу после окончания школы в 2005 году он поступил в МГТУ имени Баумана на специальность «автомобилестроение». После третьего курса понял, что хочет развиваться совершенно в другом направлении. «С первых курсов я начал выступать в КВН, мы ездили на разные игры, мне очень нравилась эта атмосфера», — поясняет Тройник.

В то время студентам университета давали бесплатные билеты в «Сатирикон», и Михаил посещал практически все спектакли. Один из них стал для будущего актёра знаковым: «Это был спектакль, составленный из этюдов студентов первых курсов Школы-студии МХАТ, который поставил Константин Аркадьевич Райкин. На протяжении спектакля мастер с большой искренностью делился своей студенческой жизнью, жизнью своих учеников — мхатовцев, рассказывал об устройстве обучения в театральном вузе. Меня это так впечатлило, что я захотел попасть в этот мир». В итоге Тройник пошёл на курсы при Щукинском училище, а через год поступил в Школу-студию МХАТ на курс к Константину Аркадьевичу. «Я до последнего думал, что это какая-то игра, никому не говорил о поступлении и документы из Бауманки забрал только после того, как меня зачислили на курс», — вспоминает Михаил.

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Мастерская Школы-студии находилась в самом центре Москвы в Камергерском переулке. Тройник до сих пор считает его своим местом силы поскольку здесь прошли яркие и запоминающиеся годы его жизни: «Часто мы с однокурсниками проходили от Камергерского переулка до “Белорусской”, где находилось общежитие, мимо Московского подворья Валаамского монастыря, через Миусский сквер. Сегодня я тоже иногда люблю гулять по этому маршруту».

Михаилу нравятся районы станций метро «Новокузнецкая» и «Китай-город», которые он советует посетить приезжающим в Москву туристам. «Каждый раз, оказываясь на этих улочках, сворачивая в какой-то переулок, открываешь для себя что-то новое, даже мистическое. Например, однажды мы снимали в этом районе фильм в заброшенных советских квартирах — я даже не знал, что в центре Москвы сохранились такие места», — делится воспоминаниями актёр.

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Отдохнуть от городской суеты Тройник любит в Петровском парке, расположенном недалеко от его дома в районе станции метро «Динамо». Поесть может как в ресторанах на Патриарших прудах, например в ресторане итальянской и левантийской кухни «Мина» или заведении современной грузинской кухни «Мама тута», так и в фудкортах, например на Охотном Ряду или в сетевых кафе «Теремок» и «Кофемания» на станции метро «Белорусская». Из музеев и галерей Тройник предпочитает Третьяковскую галерею, Пушкинский музей и Музей русского импрессионизма. В числе его недавних открытий — Алмазный фонд на территории Московского Кремля и Музей русской революции.

«Я очень люблю Москву, особенно летом. В это время я чувствую себя очень комфортно, уютно. Именно летом Москва становится тем городом, из которого не хочется уезжать», — заключает Михаил Тройник.

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