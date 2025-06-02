Телеведущий Дмитрий Шепелев — о переезде в Москву и любимых местах для отдыха с семьей

В проекте «Маршрут построен» представители бизнеса, науки и культуры рассказывают о своих любимых местах в городе — где им нравится отдыхать, вкусно есть и пить, гулять с детьми или проводить деловые встречи. Локации можно сохранять себе для будущих прогулок.

© Личный архив Дмитрия Шепелева

Гостем третьего выпуска стал известный российский телеведущий и продюсер Дмитрий Шепелев. Он рассказал «Рамблеру» о своём первом впечатлении о Москве, жизни на Красной Пресне и любимых парках, а также местах, куда любит ходить с женой и детьми.

Широкие улицы и большое небо

Дмитрий Шепелев родился в 1983 году в Минске. Там же он провёл свои школьные и университетские годы — ведущий учился на факультете журналистики Белорусского государственного университета. В 2009 году Дмитрий присоединился к команде Первого канала. До этого момента ведущий был в Москве только в раннем детстве и, по его словам, совсем не запомнил российскую столицу. А когда приехал в Москву уже во осознанном возрасте, то первое, что его поразило, — масштаб города.

«До приезда в Москву я никогда не видел таких широких улиц и такого большого неба. Я вырос в Минске. Хотя это столица, по сравнению с Москвой город можно назвать небольшим, — рассказывает Дмитрий Шепелев. — В студенчестве его дорога от дома до университета занимала всего 15 минут, он проезжал семь остановок на метро от станции «Восток» до “Площади Независимости”». «По московским меркам просто смешно», — говорит телеведущий — и признается, что во время первой встречи Москва показалась ему бесконечной и огромной. «Один мой товарищ считает, что этот город несоразмерен человеку. Меня же, наоборот, это вдохновляет. Какой ещё город может сравниться с Москвой?» — задается вопросом он.

Первый визит Шепелева в Москву занял всего один день, а первый адрес, по которому он оказался сразу после прилёта, известен каждому телезрителю в стране — улица Академика Королёва, 12. Он с восторгом рассказывает о своих первых впечатлениях от Останкинской телебашни и телецентре: «Это было похоже на сон, в одночасье оказаться в знаменитых коридорах “Останкино”, в которых с непривычки так легко заблудиться. Видеть “людей из телевизора”, которые проходят на расстоянии вытянутой от меня руки, — головокружительно!» Тогда он даже не мог представить, что телецентр станет местом его работы на долгие годы. Да и о том, что задержится в Москве, Дмитрий тоже не помышлял.

«Я проработал в съёмочных павильонах “Останкино” почти десять лет, но на смотровую площадку телебашни никогда не поднимался — боюсь высоты!» — признаётся Шепелев. А вот в парке “Останкино” — одном из старейших в Москве — он часто бывал и рекомендует посетить это место гостям столицы. «Когда нужно было проветрить голову в перерыве между съёмками, я шёл в этот парк. Сейчас с удовольствием приезжаю сюда с детьми», — рассказывает ведущий об одной из больших природных зон в городе, по соседству с которой находятся парки ВДНХ и Ботанический сад.

От Красной Пресни до Мещерского парка

© Личный архив Дмитрия Шепелева

После переезда в Москву Шепелев поселился на Красной Пресне, на улице 1905 года. Он не выбирал район. Здесь на улице Анатолия Живова жили его друзья, и он не раздумывая снял квартиру по соседству с ними. «Пресня — место с характером, наверное, сказывается его рабочее прошлое. Мне всегда было там очень уютно, — делится Дмитрий. — Он не похож на суетливый и модный центр или на сонные окраины, он как будто сам по себе, в меру тихий и настоящий». Телеведущий считает этот район красивым и судьбоносным для себя. «Здесь Грузинская площадь с ресторанами для своих, прекрасный Собор Непорочного зачатия — крупнейший католический собор в России, через дорогу бывшая квартира Владимира Высоцкого», — перечисляет Дмитрий.

Одно из любимых его мест здесь — парк «Красная Пресня». «Отсюда открывается головокружительный вид на “Москва-сити”. Здесь столица для меня превращается из исторической в ультрасовременную. Особенно на закате. Это повод влюбиться в город заново», — признаётся ведущий.

За шестнадцать лет, проведённых в столице, Дмитрий сменил несколько адресов. Но один из любимых — Чистый переулок, соседний дом с резиденцией патриарха. «Это исторический особняк, который в 40-е годы лично по решению Сталина передали Московской патриархии. Любопытный факт: митрополит Сергий просил предоставить для размещения патриархии корпус в бывшем Новодевичьем монастыре, на что Сталин ответил, что здание-то неблагоустроенное и сырое, и предложил усадьбу в Чистом. И вот спустя больше чем 70 лет мы оказались соседями. Это очень волнующий опыт», — рассказывает Дмитрий Шепелев.

Несколько лет ведущий прожил на Спиридоновке. Он называет эту улицу границей между светом и тенью: «По одну сторону — знаменитые цековские дома с соответствующей публикой, величественная усадьба Саввы Морозова архитектора Шехтеля, ныне дом приёмов МИДа. В общем, тишина и покой. А по другую сторону — знаменитые Патрики с толпами жаждущих ночных приключений и увеселений людей со всех уголков страны, то есть вообще не спокойное место, особенно с вечера пятницы по воскресенье. А ровно между ними улица Спиридоновка как граница».

Сейчас на Спиридоновке находится офис ведущего. А живёт Дмитрий в районе Арбата вместе со своей семьёй — дизайнером Екатериной Тулуповой и тремя детьми — Платоном, Ладой и Тихоном. «Нам очень повезло найти квартиру в центре города, которая подошла нашей большой семье. Мы с Катей — городские жители. Хотя, признаюсь вам, я давно созрел переехать подальше от центра и поближе к какому-нибудь парку», — размышляет телеведущий и утверждает, что обожает Мещерский парк. «Я бы бегал там по утрам, гулял по лесу с собаками. Обязательно осуществлю эту мечту. Это точно место для меня», — представляет он. А пока Дмитрий Шепелев, например, весной и летом предпочитает бегать в Лужниках, где для этого оборудованы удобные дорожки.

Океанариум, музеи и рестораны

© Личный архив Дмитрия Шепелева

Свободное время Дмитрий проводит с семьёй. Например, недавно они посетили «Москвариум» на ВДНХ: «Мой младший сын обожает всё, что связано с морем и океаном. Я большой противник, когда дельфинов, морских котиков, косаток держат в неволе, не могу оставаться равнодушным. Но если речь идёт о рыбках поменьше, ничего против не имею. Посещение “Москвариума” — запоминающийся опыт для младшего сына, Тихон был в восторге, оказалось, что он хорошо разбирается в рыбах, а ведь ему всего четыре года».

Также телеведущий любит проводить время с детьми в Палеонтологическом музее. «Мы были там много раз. Сложно встретить ребёнка, который не интересуется динозаврами. Признаюсь, когда очутился там впервые, сам почувствовал себя ребёнком. Однажды я организовал для детей индивидуальную экскурсию, это было под вечер, мы остались в музее практически одни. Это было потрясающе: мамонт, фрагменты скелета тираннозавра, тарбозавр в полную величину. Мы все были в полном восторге», — вспоминает он.

Один из самых запоминающихся экспонатов для телеведущего в музее — цианобактериальный мат. «Такой зелёный “коврик” из бактерий, благодаря которым больше 3 миллиардов лет назад на нашей планете зародилась жизнь», — поясняет он. «Во время своего путешествия на Камчатку прошлым летом я наблюдал за этими бактериями в Долине гейзеров. Это очень интересный и важный для меня опыт», — продолжает Шепелев. Он с интересом рассказывает про само здание музея, которое по своей форме больше напоминает старинную крепость: «Любопытное название архитектурного стиля — необрутализм. Рекомендую его увидеть».

По словам Дмитрия Шепелева, Пушкинский музей для него — место силы. Несколько лет назад ведущий окончил здесь очный курс по истории живописи. «Иногда я просто прихожу в Пушкинский, чтобы побыть в тишине среди искусства, пройтись по залам или зависнуть надолго возле одной из картин», — говорит Шепелев.

© Личный архив Дмитрия Шепелева

Одним из своих любимых ресторанов в столице Дмитрий называет Correas на Большой Грузинской улице: «Мне всегда хотелось найти заведение, в которое я смогу приходить годами. Не торжественное, не модное, а на каждый день, для своих, понятное и любимое. И я его нашёл». Ещё нравится «Кофемания» на Кудринской площади. «Здесь прошло много счастливых и печальных моментов в моей жизни. Тут готовят лучший кофе, по которому я скучаю, оказавшись в далёкой и долгой поездке», — делится Шепелев. Раньше он с семьёй часто выбирался на субботние обеды в заведение Bro&N на Патриарших прудах. Там, по мнению телеведущего, «зачётная пицца и бургеры, а ещё готовят любимые коктейли детей — манго-маракуйя и цитрус-мята».

Дмитрий и Екатерина любят японскую кухню и для свиданий часто выбирают тематические рестораны. Среди них, например, Shiba в Большом Палашёвском переулке и Tokyo Sushi Bar на Большой Никитской улице.

Шепелев говорит о своём отношении к ресторанам так: «Я не хочу, чтобы меня удивляли, достаточно, чтобы было вкусно. Я снисходительно отношусь к гастрономическому театру, молекулярной кухне и прочим подобным тенденциям». Дмитрий Шепелев часто заглядывает в новые места, но редко в них возвращается.

Дмитрий рассказывает, что жил и работал в разных городах и странах, но лучше Москвы для него города нет. Здесь он чувствует себя в безопасности. А ещё телеведущий считает, что жителям Москвы необыкновенно повезло. «Мы избалованы лучшим в мире сервисом и услугами, которые невозможно больше нигде получить. Ни в одном другом городе вас не накормят так быстро и вкусно, как в Москве, а курьер не доставит ваш заказ спустя полчаса после клика», — размышляет он. И задаётся вопросом: «В каком другом городе Алиса вызовет вам такси? Серьёзно, никаких иллюзий. Больше нигде. Но это не главное. Это действительно красивый, удобный, современный и умный город. От чистого сердца — лучший на Земле!»

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