Бассейны под открытым небом в Москве: лучшие локации и стоимость сеансов

С наступлением лета в столице начали работать бассейны под открытым небом. «Рамблер» отобрал городские локации, где можно интересно провести время всей семьёй, узнал, как попасть на сеанс, сколько это будет стоить и каковы основные правила посещения бассейнов.

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Купание на свежем воздухе — одно из главных летних развлечений. К тому же плавание не только доставляет удовольствие, но и приносит пользу здоровью. Плавание расслабляет мышцы, способствует снижению тревожности, повышению стрессоустойчивости, его можно рассматривать как закаливающую процедуру — оно делает организм более устойчивым к простудным заболеваниям, отмечает врач-терапевт, ревматолог Елена Ведерникова. Людям любого возраста полезно плавать, добавляет она.

По данным сайта mos.ru, в Москве работает больше 1,5 тысячи бассейнов в государственных учреждениях. Они находятся в спортивных организациях, учреждениях культуры, здравоохранения и соцзащиты. Также бассейны есть в частных санаториях, фитнес-клубах и отелях.

В основном бассейны располагаются в закрытых пространствах. Но есть такие, которые работают под открытым небом круглый год. Среди них — плавательный комплекс «Чайка», Московский Олимпийский центр водного спорта, аквакомплекс «Лужники», спорткомплекс «Акватория Зил». А этим летом, уже третий год подряд, в Москве функционируют дополнительные бассейны под открытым небом в парках и на других городских территориях.

Фестивальные площадки и парки

1 июня в столице в рамках фестиваля «Лето в Москве» начали работать бассейны под открытым небом. В этом сезоне любителям плавания будут доступны около 30 мест отдыха на свежем воздухе, отмечается на официальном сайте столичного правительства mos.ru. 12 летних бассейнов расположены на фестивальных площадках «Московских сезонов» в Гольянове, Медведкове, Марьине, Братееве, Вешняках и других районах станут работать 12 летних бассейнов. Ещё 14 — в парковых зонах, среди которых — парки «Красная Пресня», «Сокольники», «Дубки», «Ходынское поле» и другие. С 1 июля к ним добавятся бассейны в парках «Москворецкий» и «Кузьминки». В нескольких локациях, например в парках «Ходынское поле» и «Москворецкий», создадут искусственные волны для занятий сёрфингом.

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Во всех бассейнах на свежем воздухе есть лежаки, зонтики от солнца, раздевалки и душевые. Купить еду и напитки можно в кафе на территории или в специальном баре. Почти везде, помимо взрослых чаш, где воду подогревают до 26–28 градусов, есть зоны «мелкой воды» для детей — в них температура составляет 30–32 градуса. Во многих пространствах, например в бассейнах в Тёплом Стане или Свиблове, работают джакузи. Ещё одна услуга для посетителей — полотенца напрокат (от 150 рублей плюс 500 рублей в залог).

Безопасность в городских бассейнах обеспечивается специальной системой водоподготовки, рассказали «Рамблеру» в Департаменте торговли и услуг Москвы. Вода проходит многоступенчатую фильтрацию и очистку в круглосуточном режиме — для этого между сеансами делается перерыв. Также сотрудники протирают шезлонги, полы, моют душевые кабины и раздевалки. За соблюдением всех правил регулярно следит Роспотребнадзор.

Как забронировать сеанс в бассейне в рамках проекта «Лето в Москве»

Узнать необходимую информацию о бассейнах под открытым небом в рамках проекта «Лето в Москве» можно на сайте mos.ru. Здесь можно выбрать удобную локацию вручную или воспользоваться картой. В описании локаций указано, есть ли в бассейне детская чаша, джакузи, каковы другие особенности места.

Для посещения бассейна на свежем воздухе необходимо купить билет на определённый сеанс на сайте «Мосбилет». Сеансы ограничены по времени. Утренние рассчитаны на полтора часа (9:00–10:30) и в будни стоят 550 рублей для взрослого и 250 рублей для ребёнка, а в выходные — 1 тысячу рублей для взрослых и 500 рублей для детей. Дневные и вечерние сеансы длятся по три часа и в будни стоят 1,1 тысячи рублей для взрослого и 550 — для ребёнка от 3 лет (дети до 3 лет в бассейн не допускаются). В выходные — 2 тысячи рублей для взрослых и 1 тысячу рублей для детей. Для отдельных категорий посетителей есть льготы. Для прохода необходимо взять документы, удостоверяющие личность, на себя и на ребёнка. Также перед сеансом гостям нужно подписать согласие с правилами и условиями посещения.

В 2024 году бассейны под открытым небом пользовались большой популярностью у горожан — за лето их посетили около 900 тысяч человек, сообщается на сайте mos.ru. По информации Департамента торговли и услуг, осенью 2024 года, когда закончился купальный сезон, на сайте «Активный гражданин» жители выбрали лучшие бассейны. В голосовании приняли участие 250 657 человек.

Среди самых популярных локаций прошлого сезона, которые работают и в этом году:

Бассейны в парках

«Сокольники»

Адрес: 5-й Лучевой просек, вл. 16А (вход со стороны улицы Шумкина).

© parksokolniki.mos.ru

Бассейн расположен в южной части парка в пространстве, окружённом деревьями. Здесь есть взрослые чаши, где можно поплавать на глубине, и зона «мелкой воды» с горкой для детей. На территории находятся столы для пинг-понга, аэробика-клуб, коктейльная зона с прохладительными напитками и снеками. Каждые выходные в бассейне под открытым небом проходят вечеринки с диджеями, танцами и конкурсами.

Измайловский парк

Адрес: Московский пр-т, 4, стр. 2.

Здесь работают два бассейна с системами фильтрации и подогрева воды — для детей и взрослых. Есть зона джакузи, лежаки, снек-бары с напитками, мороженым и фруктами. Для тех, кто хочет отдохнуть в тени, оборудованы навесы.

Серебряный Бор

Адрес: ул. Таманская, вл. 46, стр. 1 — пляж № 2.

4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, 19, корп. 5 — пляж № 3.

В одном из самых живописных парков города, Серебряном Бору, находятся два бассейна. Они расположены на настоящих пляжах в окружении деревьев, в нескольких метрах от «большой воды». В бассейнах есть зоны для взрослых и детей, зонтики и шезлонги. После сеанса можно прогуляться всей семьёй по самому парку.

«Ходынское Поле»

Адрес: Ходынский б-р, 10Б — бассейн.

Ходынский б-р, 1/1 — искусственная волна.

В парке «Ходынское Поле» функционирует бассейн для спокойного отдыха с детскими и взрослыми зонами. В ближайшее время должна открыться искусственная волна — специальный тренажёр, где можно попробовать себя в роли сёрфера. В зависимости от уровня подготовки инструкторы выберут разные режимы тренажёра, а новичков обучат держаться на доске.

Бассейны на фестивальных площадках

Тёплый Стан

Адрес: ул. Тёплый Стан, вл. 1Б.

В 2024 году бассейн на Тёплом Стане был одним из самых популярных мест отдыха на фестивальных площадках, рассказали «Рамблеру» в столичном Департаменте торговли и услуг. Здесь есть глубокие чаши для взрослых, а также зоны «мелкой воды» для малышей и джакузи для всей семьи. Отдохнуть можно на шезлонгах под навесом. В баре продаются прохладительные напитки и мороженое.

© mos.ru

Мичуринский проспект

Адрес: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, вл. 4.

В бассейне есть взрослая и детская зоны, а также зоны джакузи. За порядком следят опытные инструкторы-спасатели, которые при необходимости окажут помощь. В бассейне проводятся различные праздники с аниматорами и танцевальными сетами, принять участие в которых могут посетители, купившие билеты на сеанс. Под вечер в бассейне включается красивая подсветка.

Вешняки

Адрес: ул. Вешняковская, вл. 16, корп. 2.

Бассейн располагается недалеко от станции метро «Выхино», рядом с бывшим кинотеатром «Энтузиаст». Здесь оборудованы детская и взрослая зоны для купания, есть игровая зона с аттракционами и бар с мороженым. После сеанса можно погулять в зоне отдыха с детскими площадками и городками, полежать в шезлонгах или гамаках или доехать до исторического Кусковского парка.

Другие летние бассейны под открытым небом

Клуб Dream Beach Club

Адрес: пр-т Андропова, 1.

Один из самых больших пляжных комплексов в России (его площадь составляет 41 тысячу квадратных метров) расположен в северном ландшафтном парке «Остров Мечты». Комплекс включает в себя пять бассейнов, в том числе самый большой в Москве открытый бассейн площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Для детей есть зона «мелкой воды» глубиной 0,3 метра с водными горками, лабиринтами и водопадами. Для любителей сёрфинга в пространстве создали специальный бассейн, имитирующий непрерывную волну протяжённостью до 30 см. Для бронирования доступны лежаки, кровати под навесами, диваны-кровати. На территории работает несколько ресторанов. В акватории устраивают спортивные игры, мастер-классы для детей и взрослых, а по вечерам — вечеринки с диджей-сетами.

Для визита необходимо забронировать место для размещения на сайте комплекса. Например, лежак на одного гостя около любого бассейна, кроме VIP, обойдётся в 1,5 тысячи рублей на целый день, а диван-кровать для двух гостей — в 4 тысячи рублей.

Пляжная зона возле Северного речного вокзала

Адрес: Ленинградское ш., 45.

В распоряжении гостей — четыре подогреваемых бассейна общей площадью 575 кв. м. Глубина каждого составляет 1,5 м. Есть также зона «мелкой воды» для детей глубиной 0,75 м. Заказать еду и напитки можно в авторском ресторане, фитобаре и на летней кухне. Около зоны отдыха находится причал, где выдаются напрокат лодки для водных прогулок. По выходным и праздникам на территории проходят концерты: например, 14 июня выступит Niletto. Цена билета — от 2500 рублей, приобрести его можно по ссылке.

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Пройти в бассейн можно в порядке живой очереди. На входе необходимо забронировать любое место для размещения — например, шезлонг обойдётся от 1 тысячи рублей.

Бассейн White Beach Club

Адрес: 66-й километр МКАД, ТРЦ «Крокус-Сити».

Комплекс, включающий в себя два бассейна, расположен рядом со станцией метро «Мякинино». Отсюда открывается красивый вид на Москву-реку и припаркованные яхты. После заплыва можно полежать под навесом или пойти в зону бара и фудкорта. На территории часто проводятся вечеринки с диджей-сетами. Зона бассейна находится рядом с причалом, поэтому при желании можно покататься на яхте за отдельную плату.

Минимальная стоимость прохода — 3 тысячи рублей. В стоимость включены шезлонг и полотенце на целый день. Подробную информацию можно узнать на сайте клуба.

Круглогодичные бассейны под открытым небом в Москве

В Москве работают несколько бассейнов, купаться в которых можно круглый год. Температура воды в них держится на отметке 27–28 градусов в любую погоду. Вот некоторые из них:

Бассейн «Чайка»

Адрес: Турчанинов пер., 3/1.

Один из старейших и самых известных открытых бассейнов в Москве расположен в районе Хамовники. Здесь две водные акватории: первая длиной 50 м и глубиной до трёх метров, вторая — длиной 25 метров глубиной до шести метров. В каждой из них восемь плавательных дорожек. На территории есть банный комплекс, тренажерный зал и салон красоты.

В бассейн можно приходить разово — стоимость составит 2500 рублей за весь день или 1600 рублей в вечерние часы (понедельник — суббота — 20:00–22:45, воскресенье и праздничные дни — 18:15–20:45). Или приобрести клубную карту на разные периоды. Например, на месяц она обойдётся в 16 тысяч рублей. Купить билет или абонемент можно на сайте бассейна. При посещении комплекса с собой необходимо взять паспорт.

«Акватория ЗИЛ»

Адрес: ул. Автозаводская, 23а, корп. 4.

Любителям плавания доступны два 50-метровых бассейна, один из которых работает под открытым небом круглый год. Температура воды составляет 28 градусов при любой погоде. В бассейне пять дорожек шириной 2,5 м, их глубина доходит до 2,1 м. Есть зона «мелкой воды» глубиной 1,2 м для детей. Проплыть в акваторию можно сразу из раздевалок, в каждой из которых имеется отдельная сауна. Летом на пляжной зоне устанавливают шезлонги и зонтики. За отдельную плату доступны тренажерный зал и батутный центр.

Для посещения бассейна нужно приобрести абонемент. Самый бюджетный вариант — 4 занятия по 45 минут стоимостью 2400 рублей и сроком действия 30 дней с момента покупки. Абонементы продаются на сайте комплекса. Гостям также необходимо получить справку от врача.

«Формула воды»

Адрес: ул. Ибрагимова, 32.

Олимпийский центр водного спорта «Формула воды» находится недалеко от станции метро «Семёновская». Комплекс включает в себя около десяти бассейнов для тренировок спортсменов и обычного отдыха. Два из них открытые — длина дорожек составляет 25 и 50 м. Можно заниматься самостоятельно, взять индивидуальные занятия с тренером или прийти на групповые тренировки. Расписание сеансов публикуется на сайте центра.

© Страница «Формулы воды» в VK

Стоимость разового посещения — от 450 рублей (за 45 минут). Можно купить, например, безлимитный абонемент на месяц за 6,3 тысячи рублей. Разовое занятие с инструктором обойдется от 2 тысяч рублей. Для посещения бассейна необходимо получить справку от врача.

Правила поведения в бассейнах

В каждом общественном бассейне под открытым небом действуют свои правила, но есть стандартные требования, которые необходимо соблюдать везде, рассказали «Рамблеру» в плавательном комплексе «Чайка». Например, нельзя курить, купаться в нетрезвом состоянии, прыгать с бортиков, бегать по территории, поскольку можно поскользнуться, громко разговаривать, включать собственную музыку и нарушать покой отдыхающих другими способами. Также нужно внимательно следить за детьми.

Советы врачей: что взять с собой и на что обратить внимание

Хотя во многих бассейнах можно взять напрокат полотенца, шапочки и шлёпанцы, лучше всё-таки использовать личные, говорит врач-дерматовенеролог, косметолог Ирина Комарова. По её словам, это более гигиенично и исключит передачу кожных заболеваний.

Также эксперт рекомендует воздержаться от посещения бассейнов тем, у кого поврежден кожный покров — имеются ссадины, раны, мозоли или герпес. «Любая общественная зона с тёплой водой может представлять собой опасность заражения разными инфекциями. Хлор убивает вирусы и бактерии, но далеко не все», — поясняет врач.

Для здорового человека посещение бассейна с хлорированной водой, скорее всего, безопасно, так как концентрация хлора в бассейне такова, что он лишь убивает бактерии и не раздражает слизистые оболочки, продолжает врач-терапевт медицинского центра «UNI Клиник» Фёдор Семёнов. Но людям с различными заболеваниями кожи, например экземой, ихтиозом, атопическим дерматитом, псориазом, себореей и прочими, посещение бассейна может быть противопоказано, так как хлорированная вода может нанести достаточно серьёзный вред их здоровью, говорит врач. «Также есть противопоказания в виде аллергии и повышенной чувствительности к хлору, которые могут способствовать появлению зуда, конъюнктивита, насморка, кашля после посещения бассейна», — добавляет Семёнов.

Чтобы минимизировать вред от хлорированной воды, эксперт рекомендует принимать душ до и после плавания, использовать специальные средства для ухода за кожей и волосами, носить шапочку и очки.

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