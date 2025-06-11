Эпоха викингов и победная Москва: 7 фестивалей исторической реконструкции

11 июня в Москве стартует исторический фестиваль «Времена и эпохи». Он станет одним из первых и масштабных в череде летних фестивалей исторической реконструкции в России. «Рамблер» поговорил с организаторами и узнал, какие сюрпризы ждут гостей. А также отобрал другие мероприятия, куда можно отправиться любителям истории.

© Соцсети фестиваля «Наследие предков»

Фестивали исторической реконструкции — это события, в ходе которых члены исторических клубов в воссозданных доспехах и с репликами оружия воинов разных эпох (в зависимости от тематики мероприятия) устраивают шоу с боями, турнирами, показательными выступлениями, мастер-классами и так далее. На них можно увидеть, как одевались люди несколько веков назад, какие у них были обычаи и традиции, предметы быта, услышать старинные песни, а также научиться древним ремёслам и приобрести эксклюзивные аксессуары. Например, этим летом зрители смогут стать свидетелями жизни столицы после Великой Отечественной войны на фестивале «Времена и эпохи» в Москве, поприсутствовать при воссозданной осаде монастыря польско-литовскими захватчиками в XVII столетии в Кирилло-Белозёрском монастыре в Вологодской области, научиться плести кольчугу и стрелять из лука на фестивале «Русь дружинная» в Удмуртии.

«Времена и эпохи»

Где: г. Москва.

Когда: 11–15 июня.

В 2024 году фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» за пять дней (12–16 июня) посетили более 2 миллионов человек, сообщили «Рамблеру» в пресс-службе фестиваля. Этим летом масштабное событие пройдёт на 54 площадках по всей Москве. Это 11 парков, среди которых парк Горького, парк Дружбы, парки «Митино», «Акведук», ВДНХ и другие, площадки «Московских сезонов», территория Бульварного кольца. В мероприятии примут участие более 2 тысяч реконструкторов из России и 12 стран мира. Они воссоздадут разные исторические события — от времён античности и древнего Египта до наполеоновских войн и периода после Великой Отечественной войны. На площадках можно будет принять участие в мастер-классах и квестах, попробовать кухню разных народов, осмотреть костюмы и предметы быта, поиграть в игры и так далее.

По словам представителя пресс-службы фестиваля, самыми знаковыми локациями станут ландшафтный парк «Митино», кинопарк «Москино» и парк «Печатники». В «Москино» будут воссозданы события нескольких эпох. Например, тут пройдёт выставка «Россия XVIII – начала XX вв.», в которой примут участие реконструкторы эпох имперской России. Но главными площадками станут съемочные павильоны «Деревня» и «Москва 1940-х», где создали реконструкцию «Победный 45-й. Московские хроники». Здесь более 300 участников будут показывать гостям, какой была жизнь в столице после Победы. Например, реконструкторы продемонстрируют подготовку к параду 24 июня 1945 года, шествие спортсменов, а еще тут создали автобусное депо, продуктовый магазин и даже ЗАГС, где будут разыгрывать иммерсивные свадьбы и выдавать свидетельства о браке образца 1940-х годов. Для детей и взрослых также пройдут более 55 мастер-классов.

В парке «Митино» реконструкторы воссоздадут события 1805-1815 годов — от битвы под Шенграбеном, которую описал в романе «Война и Мир» Лев Толстой до падения Наполеона. Зрителям продемонстрируют военную форму французской армии, на территории проведут парад пехоты и кавалерии, строевые занятия и сражения. Также все пять дней фестиваля будут проходить музыкальные вечера. А в «Печатниках» гостей познакомят с жизнью Северо-Восточной Руси XIII века: можно будет увидеть за работой кузнецов и ремесленников, посмотреть на парад дружинников и так далее.

Все пять дней фестиваля на площадках Бульварного кольца будет проходить выставка экспонатов из фондов Эрмитажа, Третьяковской галереи и Государственного исторического музея. Среди них — оружие, обмундирование, аксессуары и предметы быта разных эпох. Здесь также организуют мастер-классы и программы для детей и взрослых. На Ореховом бульваре гостей познакомят с историей Крыма, а на Волгоградском проспекте — Древним Египтом. В парке Дружбы, «Радуге», Парке Олимпийской деревни и усадьбе «Воронцово» можно будет пройти исторический квест. Победителям подарят настольную игру «Времена и эпохи».

Все площадки будут работать с 10:00 до 22:00 (11 июня с 11:00 до 21:00). Вход свободный. Узнать подробную информацию и ознакомиться с расписанием можно на сайте mos.ru во вкладке «Времена и эпохи».

© mos.ru

«Наследие предков»

Где: г. Раменское, Московская обл.

Когда: 12–14 июня.

Фестиваль исторической реконструкции «Наследие предков» воссоздаёт быт и культуру времён IX–XI веков, рассказал «Рамблеру» руководитель клуба исторической реконструкции «Наследие предков», организатор фестиваля Сергей Павлов. В этом году мероприятие проводится в 12-й раз, в нём примут участие более 20 клубов исторической реконструкции со всей России. По словам Павлова, фестиваль готовит для гостей много сюрпризов. «Например, старт всем событиям 12 июня дадут реконструкторы из Санкт-Петербурга, они проплывут с одного берега Борисоглебского озера на другой на средневековой ладье», — отметил Сергей Павлов.

Все три дня фестиваля на площадке рядом с озером будут проходить показательные выступления реконструкторов в доспехах средневековых рыцарей, общие бугурты (рыцарские турниры, где две группы бойцов выходят друг против друга с затупленным оружием), турниры пятёрок (сражения, в которых принимают участие по пять человек), сражения один на один и так далее. Всю амуницию, по словам Павлова, участники делают самостоятельно.

12 июня состоится турнир копейщиков, где реконструкторы будут сражаться на копьях. 13 июня пройдёт лучный турнир, в котором смогут участвовать и зрители, если у них есть соответствующий опыт. 14 июня все желающие смогут сразиться на тямбарах — мягких тренировочных мечах.

Все три для фестиваля на площадке будут продаваться сувениры от мастеров из разных регионов: реплики средневекового оружия, игрушки из дерева, украшения и обереги, изделия из кожи и так далее. Для детей и взрослых проведут мастер-классы: например, научат набивать узоры на ткани по старорусской методике, плести шнурки на дощечках и старинном станке бёрдо, изготавливать монеты или молоть муку на ручных жерновах.

Вход на фестиваль свободный. Подробную информацию можно узнать в паблике фестиваля в VK.

© Соцсети фестиваля «Наследие предков»

Кирилло-Белозёрская осада

Где: г. Кириллов, Вологодская обл.

Когда: 21–22 июня.

Фестиваль, который проходит с 2009 года, посвящён реальным событиям XVII века — осаде Кирилло-Белозёрского монастыря польско-литовскими захватчиками. Организует событие Кирилло-Белозёрский музей-заповедник. По словам организаторов, в этом году заявки на участие подали более 20 реконструкторских клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Череповца, Вологды, Иванова и других городов. Всего на мероприятии ожидается более 200 реконструкторов.

На территории заповедника участники разобьются на два лагеря — русский и интервентов. Они воссоздадут осаду монастыря, проведут показательные выступления и полевые сражения, конные и пешие дефиле. Участники верхом на лошадях покажут навыки владения средневековым оружием, проведут турнир конных лучников. Зрители смогут заглянуть в оба лагеря и посмотреть, как в те времена воины готовились к битвам — чистили и точили оружие, готовили пищу, обсуждали стратегию боя.

На площадке организуют масштабную ярмарку: мастера привезут украшения и обереги, предметы посуды, одежду и обувь и так далее. Гости смогут принять участие в мастер-классах, например по изготовлению оберегов или керамических горшков. В рамках фестиваля выступит российский фолк-проект LaVerden: артисты исполнят средневековые мелодии в авторской аранжировке и собственные произведения.

Вход на фестиваль платный. Взрослый билет стоит 1500 рублей, детский — 800 рублей (дети до 7 лет проходят бесплатно). Купить билет и узнать программу можно на сайте Кирилло-Белозёрского музея-заповедника.

© Соцсети Кирилло-Белозерской Осады

«Хельга»

Где: пос. Выбуты, Псковская обл.

Когда: 4–6 июля.

В этом году фестиваль исторической реконструкции «Хельга» в Выбутах пройдёт в 15-й раз. Он посвящён эпохе викингов и их роли в истории Руси, а также жизни русского народа во времена правления княгини Ольги (Ольга родом из Выбут) и её внука князя Владимира, крестителя Руси. В этом году на фестивале ожидается более 20 клубов исторической реконструкции, сообщил «Рамблеру» представитель одного из организаторов мероприятия, псковской региональной общественной организации «Былины Древнего Пскова».

Гостей ждут показательные выступления викингов, зрелищные сражения и шоу. Подробности организаторы пока держат в секрете. На территории реконструкторы создадут средневековый палаточный городок с укладом жизни, который царил во времена Ольги и Владимира. Зайти в городок сможет любой желающий: гости увидят, как одевались, готовили еду и развлекались люди в те времена. Также на фестивале будут работать ярмарка и точки питания, выступят фолк-коллективы.

Гости фестиваля смогут разместиться в специальном палаточном городке, в стороне от реконструкторов. Приехать нужно со своей палаткой. Стоимость размещения зависит от количества дней, которое посетитель планирует провести на фестивале. Один день обойдётся в 350 рублей с человека, а три — в 600 рублей с человека. Если гость проживает в палаточном лагере, то вход на фестиваль будет бесплатным. Для остальных посетителей он составит от 300 рублей за человека, сообщили в РОО «Былины Древнего Пскова». Подробную информацию можно узнать в паблике фестиваля в VK или по указанному там телефону.

© Соцсети фестиваля «Хельга»

«Зов Пармы»

Где: с. Серёгово, Чердынский городской округ, Пермский край.

Когда: 26–27 июля.

Этно-ландшафтный фестиваль, посвящённый эпохе Высокого Средневековья (IX–XIV века), проходит в Пермском крае с 2010 года. Это своеобразное продолжение фестиваля «Сердце Пармы», проводившегося в тех же местах с 2006 по 2009 год по инициативе автора одноимённого романа о покорении Перми Москвой в XV веке — Алексея Иванова. С сюжетом книги фестиваль с самого начала имел мало общего, сегодня заметить эту связь почти невозможно.

В отличие от других подобных мероприятий, организаторы «Зова Пармы» делают акцент не на сражениях, которые, впрочем, тоже будут, а на погружении зрителей в традиции и обычаи, существовавшие на территории Пермского края в те времена. Сюда приезжают реконструкторы из разных городов России, причём не столько воины, сколько те, кто занимается воссозданием быта. Среди развлечений — показательные сражения на мечах, огненные шоу, мастер-классы резчиков по дереву, изготовлению кожаных браслетов и так далее, квесты и игры для детей и взрослых, представления народных театров, хороводы и песни под музыку фолк-коллективов и многое другое.

Также зрители смогут, например, посетить шалаш травницы и узнать о чудодейственных снадобьях, которыми лечились в ту эпоху, послушать сказки и старинные сказания от историков-фольклористов, приобрести товары народных промыслов на ярмарке и попробовать блюда средневековой кухни, приготовленные на костре.

Вход на фестиваль бесплатный. Подробную информацию можно узнать в паблике фестиваля в VK.

© Соцсети фестиваля «Зов Пармы»

«Русь дружинная»

Где: дер. Кудрино, Удмуртия.

Когда: 1–3 августа.

Фестиваль, посвящённый эпохе Высокого Средневековья, проводится с 2015 года на территории туристического комплекса «Варяжская дружина». Как рассказала «Рамблеру» одна из организаторов фестиваля, руководитель военно-исторического клуба-отеля «Варяжская дружина» Ольга Сергеева, до нынешнего года фестиваль длился два дня, но, поскольку на него съезжаются сотни реконструкторов со всей России и тысячи зрителей, было решено проводить его три дня.

Зрители увидят сражения воинов Руси и Европы: индивидуальные турниры, турниры в тройке или в пятёрке, массовые бугурты витязей и рыцарей с применением средневекового оружия, лучные турниры и так далее. Одно из знаковых событий, по словам Сергеевой, — реконструкция осады средневековой крепости. «Реконструкторы будут имитировать все этапы штурма — от обстрела стены из средневекового метательного орудия требушета и штурма ворот с тараном до массовых боёв в воротах», — говорит организатор.

В специальной зоне реконструкторы проведут мастер-классы по средневековым ремёслам, например кузнечному, кожевенному или свечному делу, научат изготавливать посуду в гончарной мастерской, чеканить монеты и плести кольчуги. Для любителей пострелять будет работать лучно-метательный тир, где всех желающих научат стрелять из лука, а также метать ножи, сулицы (дротики с железным наконечником) и другое оружие. В фотозоне дети и взрослые смогут сфотографироваться в рыцарских доспехах, в игровой — научиться сражаться на спортивных мечах, принять участие в игровых боях или поиграть в русскую лапту. На сцене под открытым небом все три дня будут выступать фолк-вокалисты, группы и танцевальные коллективы. Последние проведут для гостей мастер-классы по историческим танцам. По словам Сергеевой, программа еще будет корректироваться.

Вход на фестиваль платный. Билет для взрослого стоит 2 тысячи рублей, для ребёнка от 5 до 13 лет — 1 тысячу рублей. Также можно взять в аренду четырёхместную палатку за 10 тысяч рублей в специально обустроенном палаточном городке. Приобрести билеты и узнать подробности можно в паблике фестиваля в VK или на сайте туристического комплекса «Варяжская дружина».

© Соцсети фестиваля «Русь дружинная»

«Средневековые дни в Выборге»

Где: г. Выборг, Ленинградская обл.

Когда: 14–24 августа.

Это один из самых крупных и известных исторических фестивалей в России. С 2001 по 2016 год он назывался «Рыцарский замок», затем — «Выборгский замок», нынешнее название получил в 2020 году. Мероприятие проводится рядом с Выборгским замком — единственным сохранившимся в России памятником западноевропейского военного зодчества. В прошлом году фестиваль, посвящённый эпохе Высокого Средневековья, согласно данным организаторов, опубликованным на странице мероприятия в VK, посетили более 250 реконструкторов из России и других стран. Сбор заявок в этом году продлится до 1 августа.

В первые выходные фестиваля (16–17 августа) состоятся соревнования по историческому средневековому бою (ИСБ) слёта общероссийской общественной организации ИСБ России. Это молодой вид спорта, в котором участники в доспехах и с репликами средневекового оружия сражаются друг с другом за звание лучшего рыцаря. Центральным действием станет Битва хоругвей — масштабный бой, где могут участвовать все реконструкторы разом.

Во вторые выходные (23–24 августа) пройдёт Турнир святого Олафа — рыцарские поединки в честь покровителя Выборга святого Олафа. Участники военно-исторического движения XIII и XV веков в рыцарских доспехах продемонстрируют умение сражаться на репликах разного средневекового оружия — двуручных мечах, копьях, боевых топорах и так далее. Всего будет задействовано 17 видов оружия. Также на площадке пройдёт конно-рыцарский турнир.

Все десять дней фестиваля гостей будут развлекать реконструкторы, устраивая показательные выступления, музыкальные и танцевальные фолк-коллективы, народные театры. Для детей и взрослых организуют многочисленные мастер-классы по средневековым ремёслам, ярмарку, интерактивные развлечения и игровую программу, которая ещё дорабатывается. По улицам города пройдут стилизованные парады.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо приобрести билет в Выборгский объединённый музей-заповедник. Стоимость — от 100 рублей (имеются разные виды билетов) для взрослого, для детей до 16 лет вход бесплатный. Подробности можно узнать на сайте музея или в группе фестиваля в VK.

© Соцсети фестиваля «Средневековые дни в Выборге»

Бассейны под открытым небом в Москве: лучшие локации и стоимость сеансов