Пикник «Афиши» x Сбер и боевик с Омаром Си: куда сходить в Москве 21-22 июня

Звезда французского кино Омар Си в боевике про наёмных убийц, «Руки Вверх!» и молодые исполнители на Пикнике Афиши x Сбер и Международный день йоги на площадках столицы. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

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Что посмотреть

Боевик «Лига теней» с Омаром Си

В прокат выходит боевик «Лига теней», главные роли в котором сыграли голливудская актриса Керри Вашингтон и звезда французского кино Омар Си. По сюжету «Лига теней» — тайная организация наёмников, в которой действует железное правило: из неё нельзя уходить. Этот запрет нарушают Кира и Дэвид, которые влюбляются друг в друга и заводят ребёнка. Герои хотят обычной спокойной жизни, но их начинают преследовать экс-коллеги. Теперь семейной паре придётся применить свои боевые навыки, чтобы спасти себя и сына. Режиссёром картины стал Джо Карнахан («Схватка», «Козырные тузы»), также в боевике снялись Марк Стронг и знаменитый американский рэпер Method Man.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Пластинка особого назначения» на фестивале «Театральный бульвар»

21 июня в 20:00 на сцене на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля «Театральный бульвар» покажут музыкальный спектакль-диалог «Пластинка особого назначения». Он посвящён знаменитой советской пианистке Марии Юдиной, которую считали одной из любимых пианисток Иосифа Сталина. В основу постановки лёг реальный эпизод: за одну ночь Юдина в сопровождении оркестра записала единственную пластинку с исполнением концерта № 23 Вольфганга Амадея Моцарта для Сталина. В постановке будут задействованы актёр и телеведущий Леонид Каневский и российская пианистка и продюсер Басиния Шульман.

Вход на мероприятие свободный.

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Спектакль «Один день из смерти Вадика Беляева» в ДК имени Зуева

21 июня в 19:00 в ДК имени Зуева состоится показ спектакля «Один день из смерти Вадика Беляева», поставленного «Квартетом И». Четверо друзей, которых играют полюбившиеся публике Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин, приезжают в Стамбул, чтобы встретиться со своим приятелем Вадиком, который когда-то был богатым и влиятельным бизнесменом. Уже на месте они узнают, что Вадик умер. Герои отправляются на прогулку на яхте по Босфору и вспоминают, что связывало их с усопшим и чему он их научил. Режиссёром постановки стал Сергей Петрейков.

Приобрести билеты можно по ссылке.

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Что послушать

Пикник Афиши x Сбер в музее-заповеднике «Коломенское»

21 июня в музее-заповеднике «Коломенское» пройдёт один из главных фестивалей этого лета — Пикник Афиши x Сбер. Гостей ждут три сцены. На главной выступят группы «Сироткин», «Сова», Uma2rman, «Источник», CreamSoda и «Моя Мишель», а хедлайнером станет коллектив «Руки Вверх!», который даст большой двухчасовой концерт.

На сцене Okko будут представлены молодые исполнители, в том числе рэперы Cafard, J. Rouh, A$thma Boys и Sabu, инди-группы «груша» и «внимание, брусника!» и певицы Janea и nttrl (Анастасия Орлина). На сцене «Звук» пройдут выступления рэпера GONE.Fludd, певиц Rozalia, Kill Eva и Лизы Громовой и продюсера SP4K, а хип-хоп-артисты «Лауд», Mnogoznaal и DOPECLVB дадут совместное шоу с группой KASHA.

Для посетителей фестиваля подготовили и другие развлечения. Например, гости смогут принять участие в чайных церемониях, мастер-классах по нанесению тату на искусственную кожу, сделать тайский массаж и попробовать себя в роли граффити-художников. Для всех желающих студия сайклинга Rock the Cycle проведёт тренировки, а парусное сообщество «Сила ветра» устроит обзорную экскурсию. На маркете будут представлены товары более 60 локальных брендов.

Начало фестиваля в 14:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

© Соцсети фестиваля Пикник Афиши

Фестиваль Stereoleto-2025 в саду «Эрмитаж»

21 июня в саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль Stereoleto. В программе заявлены выступления певца Дельфина, соул-исполнительницы Kamilla Robertovna, инди-дуэта «Кай и Гетера», поп-рок-исполнителя Хмырова. Одним из гостей фестиваля станет музыкант Александр Цой, сын покойного лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Он выступит c музыкой своего экс-проекта «Ронин» и треками с сольного альбома «Основан на реальных событиях», вышедшего в 2023 году. Возрождённая группа «Кино», исполняющая свои песни в новых аранжировках с голосом Виктора Цоя, также заявлена в лайн-апе.

Начало фестиваля в 14:00. Купить билеты можно по ссылке.

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Где прокачать душу и тело

Международный день йоги

21 июня в столице пройдёт Международный день йоги. Он состоится на двух площадках: ВДНХ и на территории музея-заповедника «Царицыно». На ВДНХ мероприятия будут проводиться у Мичуринского сада: посетители смогут принять участие в йога-сессиях, послушать выступление певицы Перукуа, выступающей в жанре world music, и лекцию телеведущего Николая Дроздова на тему «Йога и долголетие», а также попробовать блюда кухонь народов мира на фудкорте и посетить мастер-классы. Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте сервиса Russpass.

В музее-заповеднике «Царицыно» также пройдут занятия от различных мастеров йоги и состоятся выступления музыкантов, например, петербургского исполнителя Антона Прокофьева, фолк-синти-поп-группы из Москвы «Хадн Дадн» и рок-команды «Маша и Медведи». Вход бесплатный, по предварительной регистрации на официальном сайте организатора мероприятия, но для участия в занятиях по йоге нужно приобрести билеты.

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Чем заняться на Пикнике Афиши х Сбер в Москве: подробный путеводитель