Крыши, парки, набережные: где потанцевать на открытом воздухе в Москве

Научиться бачате или хастлу в парке Горького, освоить буги-вуги или свинг на Чистопрудном бульваре и заняться танцевальным фитнесом на крышах районных центров «Место встречи». «Рамблер» отобрал столичные площадки, где можно потанцевать на свежем воздухе.

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Направления танцев

Многие любители танцев с нетерпением ждут открытия летнего сезона, когда можно выйти из душных помещений в парк или на набережную, отметил в беседе с «Рамблером» генеральный директор школы танцев «Движение» Алексей Павлов. При этом, по его словам, на мастер-классы и танцевальные вечеринки на открытом воздухе часто приходят люди, которые не занимаются танцами на постоянной основе, — они просто хотят получить удовольствие и весело провести время.

По словам инструктора Москомспорта, тренера фитнес-клуба DDX в Лефортове Елизаветы Григорьевой, формат занятий на открытом воздухе предназначен для больших групп и важно, чтобы всем людям было максимально комфортно. Поэтому во время тренировок необходимо подбирать танцы, движения в которых будут максимально понятны и доступны даже участникам, которые никогда раньше не танцевали.

Среди самых распространённых доступных направлений можно выделить:

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Зумба — современный танец, в котором сочетаются хип-хоп, аэробика, базовая хореография, фитнес и латиноамериканские танцы. В качестве музыкального сопровождения для зумбы подходят латиноамериканские мелодии, поп-композиции и ремиксы.

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Бачата — парный танец родом из Доминиканской Республики, характеризующийся чувственностью, романтичностью и тесным контактом между партнёрами. Его исполняют под лиричные мелодии.

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Сальса — латиноамериканский танец родом с Кубы. Его основные элементы — шаги под ритмическую музыку. Танцевать сальсу можно в паре или индивидуально.

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Свинг — импровизационный парный танец, появившийся в 1920–1940 годах в США и исполняемый под джазовую музыку. Есть разные стили свинга, например линди-хоп, с характерными резкими движениями, сложными комбинациями и акробатическими элементами или энергичный буги-вуги.

По мнению экспертов, разучить базовые танцевальные движения и научиться их сочетать смогут все. Важно только выбрать понравившееся направление и отправиться на тренировку. «Не бойтесь начинать что-то новое. Если хочется танцевать, выбирайте локацию, приходите и танцуйте», — говорит Григорьева и добавляет, что в Москве сегодня много возможностей для танцевальных экспериментов.

Крыши районных центров «Место встречи»

© mos.ru

С 1 июня в рамках проекта столичного правительства «Мой спортивный район» для москвичей и гостей города работает спецпроект «На высоте». Это бесплатные тренировки по танцам и другим направлениям, которые проходят на 12 крышах районных центров «Место встречи».

Редактор «Рамблера» посетила занятие по зумбе на крыше центра «Место встречи “Высота”» на улице Юных Ленинцев в Вешняках. Раздевалки на крыше не предусмотрены, поэтому лучше сразу прийти в спортивной форме или переодеться в местной уборной. Перед занятиями необходимо подписать согласие, что участник не имеет претензий к организаторам, если получит какую-либо травму (такое может произойти на любой тренировке). На занятии собирается разный контингент — от молодых девушек до женщин в возрасте, есть даже несколько мужчин. Судя по разговорам, многие приходят сюда регулярно.

«Чтобы танцевать зумбу, не нужна подготовка, надо просто слушать ритм и повторять движения — они очень простые, сами увидите», — подбодрила редактора «Рамблера» перед занятием Елизавета Григорьева.

Сперва тренер проводит небольшую разминку с элементами растяжки, чтобы подготовить тело к нагрузке. А затем начинается танцевальная вечеринка под зажигательные ремиксы и латиноамериканские хиты. Каждая песня — новый танец, состоящий из повторяющихся элементов: поворотов, притоптываний, хлопков и так далее. Сначала сложно поймать ритм и уловить движения, но уже через 20 минут «входишь в колею» и начинаешь получать удовольствие. Виды на Москву с крыши, оборудованной в целях безопасности специальными щитами, добавляют творческого вдохновения.

«У нас по регламенту может записаться не более 25 человек, но некоторые приходят с друзьями или родными, мы никого не выгоняем», — говорит Григорьева. По её словам, заниматься зумбой можно в любом возрасте, главное — правильно распределять нагрузку и прислушиваться к своим ощущениям. Единственным противопоказанием к тренировкам Григорьева называет беременность. «Тренировки способствуют снижению веса, повышению общего тонуса и подвижности суставов. Ко мне ходят пенсионеры, которые дадут фору молодым, — настолько сильно они заряжены», — говорит тренер. Она советует посещать занятия не реже двух раз в неделю.

Помимо зумбы, на крышах районных центров проходят тренировки по танцевальному фитнесу, йоге и растяжке, сообщается на сайте проекта «Мой спортивный район». Такие занятия есть, например, в «Место встречи “София”» на Сиреневом бульваре (станция метро «Щелковская»), «Будапешт» на улице Лескова (станция метро «Бибирево»), «Прага» на Нижней Масловке (станция метро «Савеловская») и другие.

Расписание занятий одинаковое для всех площадок. Например, зумба проводится по понедельникам в 19:00 и субботам в 10:30, танцевальный фитнес — по средам в 19:00 и воскресеньям в 10:30. А йога и растяжка идут по субботам и воскресеньям соответственно в 11:45. Длительность каждого занятия — 1 час. Узнать адреса всех локаций и записаться на занятия можно на сайте проекта: moysportrayon.sport.mos.ru.

Чистопрудный бульвар

© mos.ru

6 июня в рамках фестиваля «Лето в Москве» столичное правительство запустило проект «Улица. Танцы», который всё лето будет проходить на Чистопрудном бульваре, сообщается на сайте mos.ru. В разных точках бульвара почти каждый день проводятся танцевальные перформансы и спектакли, а также танцевальные батлы коллективов и индивидуальных танцоров, представляющих разные направления — от вальса и латины до брейк-данса и хип-хопа.

Для всех желающих устраиваются мастер-классы по разным направлениям. Они проводятся со среды по воскресенье, с участниками занимаются представители танцевальных студий, среди которых — центр современной хореографии Todes, школа «Просто танцуй», клуб «Танцкласс» и другие. Уметь танцевать необязательно, главное — внимательно слушать тренера, которые научит базовым движениям и проследит за правильным исполнением. Также на бульваре проходят танцевальные вечеринки, где можно отточить навыки, полученные во время мастер-класса. Вход на все мероприятия свободный. Длительность — от 1 часа до 3,5 часа.

Например, 19 июня на Большой сцене прошёл мастер-класс по латиноамериканским танцам от чемпиона Москвы, финалиста российских и международных турниров Евгения Папунаишвили. 20 июня здесь же состоялись мастер-класс по бачате и танцевальная вечеринка. На средней сцене 19 июня школа танцев «Танцкласс» провела мастер-класс по буги-вуги и линди-хопу. С расписанием на неделю вперёд можно ознакомиться на сайте: russpass.ru или на сайте проекта «Лето в Москве» leto.mos.ru в разделе «Улица. Танцы». Проект продлится до конца лета.

Парк Горького

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В летний период на Пушкинской набережной в парке Горького рядом с Андреевским мостом проводятся танцевальные опен-эйры (вечеринки, на которых можно танцевать, но обучение не проводится) и мастер-классы по разным направлениям. В этом году организаторы, среди которых школы танцев, просто группы танцоров и любителей, предлагают позаниматься бачатой и сальсой, бальными танцами или освоить хастл.

Всего на набережной три танцевальные площадки. По понедельникам, вторникам, пятницам и субботам мастер-классы и опен-эйры по бачате на площадке № 3 устраивает группа танцоров и любителей «Сальсатека». По воскресеньям мероприятия проводятся на площадке № 1. Одна из организаторов группы Ольга Фурс рассказала «Рамблеру», что группа проводит мероприятия в таком формате в парке уже больше 15 лет и всё делает за свои средства. «Мы привозим свою аппаратуру, приглашаем танцоров, оплачиваем счета за электроэнергию», — отметила она. Мастер-классы платные — 500 рублей за занятие, опен-эйры оплачиваются по желанию. По словам Фурс, в выходные площадки посещают до тысячи человек. В дождь или сильный ветер танцы могут отменить. За анонсами можно следить в группе в VK: «Сальсатека Сальса Бачата опены от Юрия Смирнова».

На площадке № 1 по вторникам и четвергам проходят опен-эйры по бальным танцам. Среди них венский вальс, фокстрот, танго и румба, ча-ча-ча и джайв, а еще — сальса, бачата и кадриль (народный французский парный танец конца XIII), рассказали «Рамблеру» организаторы проекта. Мастер-классы на площадке не проводятся, однако приходить на вечеринки можно даже без определённой подготовки — в процессе легко научиться базовым движениям. Мероприятия бесплатные, но организаторы просят по возможности делать пожертвования. Подробности и анонсы мероприятий можно узнать в группе в VK: «Бальные танцы на набережной».

На площадке № 2 танцевальный клуб «Движение» ежедневно проводит открытые уроки и опен-эйры по хастлу. Это социальный танец, основанный на взаимодействии партнёров, с высокой степенью импровизации, который можно танцевать под любую музыку. Приходить могут все желающие, организаторы просят по возможности оставлять добровольные взносы (рекомендованная сумма — 400 рублей), значится на странице события в VK. Здесь научат правильно двигаться в танце, взаимодействовать с партнёром, а в перерывах угостят чаем или водой. В непогоду вечеринки могут отменить, за анонсами можно следить в группе события в VK: «Хастл ОпенЭир на Набережной».

Сокольники

© Соцсети Kizomba Time

По пятницам и воскресеньям в парке «Сокольники» проводятся занятия и опен-эйры по кизомбе. Это чувственный романтический парный танец, зародившийся на улицах Анголы. Кизомбу исполняют под латиноамериканские ритмы и другие подобные мелодии.

В беседе с «Рамблером» организатор проекта «Кизомба Тайм» Олег Сомов рассказал, что это танец страсти и любви, который хорошо подойдёт как для молодых пар, так и для супругов «со стажем». Движения очень простые, так что освоить их за несколько часов (мероприятие обычно длится от 4 часов и больше) не составит труда.

Вход на событие платный, от 350 рублей за человека, оплатить билет можно на входе. Площадка находится рядом с Большим розарием. Следить за анонсами можно в группе проекта в VK: «KIZOMBA OPEN-AIR в Сокольниках».

Чем полезны занятия танцами на открытом воздухе

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Врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская отмечает, что тренировки на открытом воздухе очень благоприятно влияют на организм. По её словам, при активном движении в открытом пространстве человек получает больше кислорода, чем в помещении, что предупреждает развитие гипоксии (кислородного голодания). Кроме того, на свежем воздухе меньше вероятность подхватить болезнетворную бактерию, чем в закрытом помещении без адекватной вентиляции. «Свежий воздух и солнечный свет способствуют выработке серотонина, эндорфинов, они восстанавливают циркадные ритмы, снижают выработку кортизола и повышают выработку витамина Д», — заключает Каневская.

Занятия на свежем воздухе вместе с большой группой людей повышают настроение и заряжают позитивной энергией, считает Елизавета Григорьева. «Я вижу, как во время тренировок у людей горят глаза, а когда посетители уходят, то не перестают благодарить и с нетерпением ждут следующего занятия», — отмечает она.

Кроме того, по мнению Олега Сомова, танцы на свежем воздухе располагают к новым знакомствам, которые гораздо легче завести на открытом пространстве, чем в маленьком танцевальном зале, где люди чувствуют себя скованно и стесняются. Иногда люди приходят на парные танцы поодиночке — и в процессе занятий или опен-эйров многие заводят друзей, а у некоторых даже может завязаться любовный роман, добавляет он.

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