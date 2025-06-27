На пиве и просекко: какую окрошку готовят в ресторанах Москвы

Окрошка — одно из самых популярных летних блюд. Этот традиционный холодный суп русской кухни включают в меню многие столичные рестораны. В одних готовят классическую окрошку на квасе или кефире, в других — переосмысливают традиционный рецепт, добавляя в блюдо необычные ингредиенты или делая десертные варианты. «Рамблер» выяснил, какую окрошку подают в ресторанах Москвы.

© Good Prime

Классика с необычной подачей в True Cost

В ресторанах True Cost окрошку делают по классическому рецепту: смешивают овощи, зелень, яйца и ветчину и дополняют кефиром или квасом. Необычна сама подача: микс ингредиентов приносят в тарелке, а к нему отдельно подают стакан кефира или кваса. Окрошку на квасе дополняют сметаной или горчицей. Холодный суп на квасе стоит 168,7 рублей, на кефире — 161,62 рублей.

© True Cost

Адреса ресторанов можно посмотреть на официальном сайте True Cost.

С ростбифом и рапаном в Atlantica Seafood

В ресторане морепродуктов Atlantica Seafood предлагают два варианта окрошки. Первый — с ростбифом и на квасе (590 рублей). Второй — с черноморским рапаном и на домашнем йогурте (650 рублей). Смеси ингредиентов также приносят в тарелке, а к ним в отдельных ёмкостях подают квас или йогурт. К окрошке на квасе подают горчицу и сметану.

Кроме того, шеф-повар заведения Павел Тарасов готовит «десертную окрошку»: смешивает свежие ягоды и клубничный сорбет и дополняет их просекко. Стоимость блюда — 690 рублей.

© Atlantica Seafood

Адрес: Кутузовский проспект, 36а

С грейпфрутовым мармеладом в «КрабыКутабы»

Шеф-кондитер ресторана «КрабыКутабы» Антон Шелеметов приготовил десертный вариант окрошки. В её состав входят свежие ягоды — клубника, ежевика, голубика — и грейпфрутовый мармелад. Заливают микс безалкогольным игристым, поэтому блюдо можно заказывать и взрослым, и детям. Стоимость — 1 550 рублей.

© «КрабыКутабы»

Адрес: ул. Лесная, д. 20, стр. 4

С говяжьим языком в Good Prime

В стейк-хаусах Good Prime окрошку готовят «по классике» — на кефире или квасе. В микс овощей и зелени добавляют говяжий язык. Стоимость блюда — 840 рублей.

© Good Prime

Адреса: Охотный ряд, д. 2;

Смоленская пл. д. 3.

С рыбой и сливочным хреном в Flør

Шеф-повар заведения авторской европейской кухни Flør Егор Раецкий готовит необычную интерпретацию традиционного холодного супа. К картофелю, огурцам и редису он добавляет мелкорубленную масляную рыбу. Окрошка подаётся с квасом, взбитым со сливочным хреном, сметаной и желтком. Cтоимость — 950 рублей.

© Flør

Адрес: Чистопрудный б-р, д. 23, стр.2.

С копчёным лососем в «Муссоне»

В ресторане рыбной кухни и морепродуктов «Муссон» делают два варианта окрошки. В первый добавляют мелко нарезанного копчёного лосося и подают с белым квасом и мацони (990 рублей). Второй готовят с ростбифом и дополняют мацони (880 рублей).

© «Муссон»

Адрес: ул. Коровий Вал, д. 5.

Со снежным крабом в Wine&Crab

В ресторане Wine&Crab, специализирующемся на блюдах с морепродуктами, окрошку готовят в необычной интерпретации. В холодный суп вместо мяса добавляют снежного краба. Окрошку можно заказать в одном из двух вариантов: на кефире с добавлением айрана (1 100 рублей) или на белом квасе с пастой мисо, горчицей, хреном и добавлением икры морского ежа (1 300 рублей).

© Wine&Crab

Адрес: ул. Никольская, д. 19-21, к.1.

На ржаном пиве в «Ян Примус»

В пивных ресторанах «Ян Примус» предлагают три варианта окрошки. Смесь мелко нарезанных редиса, разваренной говядины, молодого картофеля и огурцов заправляют на выбор классическим квасом, кефиром или бородинским ржаным пивом. Стоимость любой окрошки — 695 рублей.

© «Ян Примус»

Адреса заведений можно посмотреть на официальном сайте «Яна Примуса».

С перепелиными яйцами и красной икрой в Kislovsky Taste&Place

В ресторане русской и европейской кухни Kislovsky Taste&Place готовят традиционную окрошку с необычным дополнением. В состав холодного супа входят традиционные ингредиенты: хлебный квас, говядина, картофель, свежие огурцы и куриные яйца. Для свежести добавляют большое количество зелени. В качестве украшения в блюдо кладут перепелиные яйца, фаршированные красной икрой. Стоимость окрошки — 880 рублей.

© Kislovsky Taste&Place

Адрес: Большой Кисловский пер., д. 1, стр. 2.

Традиционная окрошка в «Dr. Живаго»

В гранд-кафе современной русской кухни «Dr. Живаго» предпочитают придерживаться традиций. Здесь готовят классическую окрошку на квасе или кефире. Оба варианта украшают тонко нарезанными ломтиками редиса и подают со сметаной. Стоимость окрошки — 830 рублей.

© «Dr. Живаго»

Адрес: ул. Моховая д.15.

Танцы и бесплатное игристое: в Москве открыт сезон летних веранд