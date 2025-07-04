Пляжи Москвы: где искупаться и позагорать на природных водоёмах в 2025 году

Управление Роспотребнадзора по городу Москве признало четыре водоёма пригодными для купания в столице. Об этом 3 июля сообщалось на сайте ведомства. «Рамблер» поговорил с представителями Роспотребнадзора, экологом и врачами и узнал, в каких природных водоёмах столицы в этом году можно купаться и почему важно делать это только в разрешённых местах.

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Где можно и где нельзя купаться

По прогнозам главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в ближайшую неделю погода в московском регионе будет держаться на отметках выше 25 градусов днём, и около +20 градусов ночью, что позволит прогреться воде до оптимальной температуры. Как рассказал «Рамблеру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, оптимальная температура воды для купания взрослых — от +21 градуса, а детей — от +23 градусов. Главное — делать это только в разрешённых местах и соблюдать правила безопасности.

Купаться можно в водоёмах с подтвержденным высоким качеством воды, где отсутствуют признаки загрязнения и соблюдены санитарные нормы, уточнил в разговоре с «Рамблером» эколог, эксперт по госуправлению экологией, член научного совета «Экология Москвы» Илья Рыбальченко. «Это официально разрешенные пляжи, где регулярно проводятся лабораторные исследования воды на наличие патогенных микроорганизмов и химических загрязнителей», — говорит Рыбальченко.

Каждый год перед началом купального сезона Роспотребнадзор проверяет водоёмы по всей России на предмет соответствия нормам. Специалисты проводят отбор проб воды, песка на пляжах, детских и спортивных площадках, оценивают санитарное состояние зон отдыха, наличие медицинских и спасательных пунктов, кафе, общественных туалетов и другой необходимой инфраструктуры, рассказали «Рамблеру» в Роспотребнадзоре. Водоёмы продолжают мониторить в течение всего лета, обычно каждые 10 дней. В зависимости от состояния воды, песка, и обнаружения других проблем могут быть введены временные запреты или, наоборот, выданы разрешения на купание.

Среди основных причин запрета купания в водоёмах Рыбальченко называет загрязнение воды промышленными и бытовыми отходами, сброс неочищенных сточных вод, нефтепродуктов и химикатов, что делает воду опасной для здоровья. Также это высокое содержание бактерий (кишечная палочка, энтерококки), вирусов и паразитов, вызывающих инфекции, продолжает эксперт.

Не стоит купаться в водоёмах с утками, лебедями, чайками, так как птицы являются переносчиками опасных заболеваний, например церкариоза, известного как «зуд купальщиков», добавляет врач-терапевт Фёдор Семёнов. Нельзя купаться в водоёмах с заросшими берегами или цветущей водой, так как там скапливаются опасные бактерии, с водой, пахнущей сероводородом, расположенных рядом с фермами и сельскохозяйственными угодьями, свалками, местами слива промышленных и бетонных отходов, перечисляет врач.

«Купание также может быть запрещено из-за физических угроз здоровью. Например, острые предметы, сильные течения, особенно после дождей, увеличивающие риск травм», — добавляет Рыбальченко. В зонах, где купание запрещено, устанавливается соответствующая табличка, добавляет он.

Последствия купания в запрещённых местах

Купание в запрещённых местах может привести к очень неприятным последствиям, констатирует Рыбальченко. Человек может получить ожоги от мазута, аллергическую реакцию или экзему, поясняет он. Хроническое воздействие тяжёлых металлов, таких как ртуть или свинец, может вызывать неврологические расстройства и онкологические заболевания, добавляет эколог.

Также грязная вода может стать причиной возникновения разных инфекций, например гастроэнтерита, конъюнктивита, ушных инфекций и так далее. «Купание в загрязнённых проточных водоёмах повышает риск инфекций из-за бактериального загрязнения сточными водами», — добавляет эксперт.

Где разрешено купаться в Москве

В этом году в Москве к приёмке было предъявлено 12 из 14 зон отдыха с купанием, отмечалось 30 мая на официальном сайте столичного управления Роспотребназдора. Это «Левобережье», пляж «Динамо», Головинские пруды, Большой Садовый пруд (все находятся в Северном административном округе), озеро Белое (Восточный административный округ), Тропарёво (Юго-Западный административный округ), Мещёрское (Западный административный округ), озёра Чёрное и Школьное (оба расположены в Зеленоградском административном округе), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ), Пионерский пруд (Центральный административный округ). Ещё две зоны отдыха — Большой городской пруд в Зеленоградском административном округе и Путяевский пруд №1 в Восточном административном округе — с начала летнего сезона находятся на реконструкции.

Перечень пригодных для купания водоёмов публикуется и при необходимости обновляется на сайте ведомства. По состоянию на 3 июля купаться можно в четырёх зонах отдыха.

Пионерский пруд (Парк Горького, Центральный административный округ)

Пруд в Парке Горького долгое время был непригодным для купания. Но в этом году водоём привели в порядок — дно очистили от ила и мусора и засыпали песком, на берегу оборудовали пляжную зону с пологими спусками к воде.

Также здесь установили раздевалки и душевые кабины, пункт проката пляжных принадлежностей, спасательные вышки и камеры видеонаблюдения, специальные деревянные настилы, на которых можно загорать. В зонах для принятия солнечных ванн поставили навесы, которые своими контурами напоминают арку центрального входа парка и отходящие от неё полукруглые крылья. Теперь в главном парке города можно не только гулять и просто отдыхать у воды, но и купаться.

Зона отдыха «Тропарёво» (парк «Тропарёво», Юго-Западный административный округ)

На пляже с белым песком есть вся необходимая для отдыха инфраструктура: кабинки для переодевания, шезлонги, туалеты, спасательные вышки, на которых постоянно дежурят спасатели. Спускаться в воду можно по удобным настилам, а для купания малышей огорожена специальная зона. На лодочной станции можно взять напрокат лодку или катамаран.

Для любителей активного отдыха рядом с пляжем оборудована спортивная зона для игр в волейбол или бадминтон, детская площадка для маленьких отдыхающих. Перекусить можно в кафе около берега. Также после купания можно прогуляться по набережной и самому парку — в нём много белок и птиц, а для детей работают аттракционы.

Мещерское озеро (Мещерский парк, Западный административный округ)

Озеро находится на окраине Мещерского парка. На пляже есть песчаная зона, а укрыться от солнца можно в тени сосен и берёз. В зоне купания установлены кабинки для переодевания, дежурят спасатели.

После купания можно погулять по Мещерскому парку. Общая протяжённость пешеходных и спортивных троп здесь составляет 25 километров. Для любителей покататься на велосипеде работает велопрокат, а для тех, кому нравится погонять мяч, есть футбольное поле и волейбольно-баскетбольная площадки.

Маленьких посетителей наверняка заинтересуют тематические детские площадки, например «Муравейник» с полосой препятствий, крутящимся бревном для баланса и качелями-весами. Ещё одна точка притяжения — панда-парк с маршрутами для детей и взрослых.

Озеро Белое (район Косино-Ухтомский, Восточный административный округ)

Озеро не очень большое, но уютное. Часть берега отведена под песчаный пляж, оборудованный раздевалками, туалетами, деревянными дорожками и помостами. На пляже дежурят спасатели.

Для любителей спорта есть спортивная площадка, зоны для игры в пляжный волейбол. На берегу предусмотрены мангальные зоны. В палатках продаются вода или мороженое, а перекусить можно в полноценном кафе.

Зоны отдыха для купания, где купаться пока запрещено

По информации столичного управления Роспотребнадзора от 3 июля, «Левобережье», пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый пруд приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания: качество воды и песка не соответствуют требованиям.

Также, согласно последним исследованиям, нельзя купаться в Серебряном бору-2 и Серебряном бору-3 в Северо-Западном административном округе, озёрах Чёрном и Школьном в Зеленоградском административном округе. «Вода в них не соответствует требованиям по микробиологическим показателям», — указано на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве проинформировали, что на территории указанных зон можно отдыхать, заниматься спортом и другими видами досуга.

Где позагорать у водоёмов в Москве

Даже если в водоёме нельзя купаться, можно хорошо провести время у воды, принимая солнечные ванны и играя в активные игры. Специалисты столичного управления Роспотребнадзора в этом году одобрили 39 зон отдыха без купания в Москве (по данным на 13 июня).

Например, загорать можно рядом с Борисовскими прудами, на Андреевской набережной, на Голицынском и Екатерининских прудах, Дворцовом (Останкинском) пруду, парке «Северное Тушино», зоне отдыха «Заречье» на реке Десна и так далее. Во многих зонах установлены лежаки, раздевалки, можно взять напрокат спортивный инвентарь, купить еду в палатках или поесть в кафе.

Актуальный список зон отдыха без купания можно найти на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве.

На что обратить внимание на пляже и что взять с собой

Чтобы отдых у воды был приятным и комфортным, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать несколько правил.

При выборе места для отдыха стоит обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, теневых навесов, кабинок для переодевания и общественных туалетов.

Запрещается пить воду из водоема, мыть в ней овощи и посуду, а если вода попала в рот, необходимо сразу прополоскать рот бутилированной водой.

Рекомендуется избегать употребления на пляже алкогольных напитков и не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Если же после отдыха остался мусор, нужно выбрасывать в специально отведённые места.

Врач-дерматовенеролог, косметолог медицинского центра «UNI Клиник» Ирина Комарова рекомендует особенно внимательно подойти к защите кожи от солнца. Она советует использовать солнцезащитный крем с уровнем SPF (фактор защиты от солнца) не менее 30, а лучше 50. «Наносите его каждые 2 часа во время прогулки или отдыха на природе и каждые 30 минут, если загораете на пляже и купаетесь, так как крем перестаёт действовать при активном купании», — говорит врач.

Самым безопасным временем для отдыха у воды Комарова называет утренние часы (с 7.00 до 11.00) и вечерние часы (с 16.00 до 19.00). Также на пляж стоит взять головной убор, питьевую воду и полотенце, добавляют в Роспотребнадзоре.

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