Комик Олег Верещагин — о Comedy Club, Перми и шашлыках в центре Москвы

В проекте «Маршрут построен» представители бизнеса, науки и культуры рассказывают о своих любимых местах в городе — где им нравится отдыхать, вкусно есть и пить, гулять с детьми или проводить деловые встречи. Локации можно сохранять себе для будущих прогулок.

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Гостем четвёртого выпуска стал бывший резидент Comedy Club и Comedy Woman Олег Верещагин. Уже много лет юморист активно снимается в фильмах и сериалах. Среди его работ — «Иван Васильевич меняет всё. Режиссёрская версия», «Политех», «Афродеревня», «Наследники и самозванцы» и другие. 1 июля на Kion вышел комедийный сериал о театральной труппе, собранной из заключённых — «Театральная зона», где Олег наряду с Борисом Дергачёвым и Никитой Кологривым играет одну из главных ролей. В беседе с «Рамблером» актёр рассказал о своем родном городе Чусовом, интересных местах в Перми, где прошли его студенческие годы, переезде в Москву и любимых локациях столицы для прогулок с семьей.

Родина в горах

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Олег Верещагин родился в городе Чусовой Пермского края, в 140 км от Перми. Здесь же прошли его детство и школьные годы. По словам актёра, это очень красивое место, которое обязательно стоит посетить любителям природы. В городе и его окрестностях находятся несколько горных вершин с горнолыжными комплексами и базами отдыха, среди которых «Такман», лыжная база «Металлург» и одна из самых известных в стране школ олимпийского резерва «Огонёк», где в своё время готовили сборную команду по санному спорту. «Например, здесь тренировался олимпийский чемпион Альберт Демченко — он тоже уроженец Чусового», — говорит Верещагин.

Самая высокая точка города — Выш-гора, которая находится у железнодорожного вокзала. Верещагин вспоминает: когда он был маленьким, то очень любил подниматься на неё и смотреть на окрестности. «Там есть смотровая площадка — это большой кусок скалы, которые все называют "балконом". С него открывается прекрасный вид на новую часть города, нашу знаменитую реку Чусовая, отсюда видно каменный карьер. Сейчас он не работает, но когда я был маленьким, я видел, как "БелАЗы" туда поднимались. А в дождливую погоду можно облака руками потрогать. Очень красивые места», — делится воспоминаниями Олег. Также, по словам актёра, туристы могут посетить горы Колапова и Чалпан. «Гора Колапова у меня из окна была видна всё детство, я ел на кухне и смотрел на неё. Она не сильно высокая, просто от реки идёт очень высокий и крутой берег, и с него тоже открывается отличный вид», — рассказывает он.

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Река Чусовая — ещё одна любимая природная достопримечательность актёра. Это единственная крупная река, пересекающая Уральские горы. Она течёт по территории двух континентов — Европы и Азии, а по её берегам растут густые хвойные леса. «По этой реке в своё время сплавлялся Ермак, ладья которого даже изображена на гербе нашего города. А ещё у нас есть первый на Западном Урале памятник Ермаку, который установили в 2013 году», — говорит Верещагин. Когда сегодня он приезжает в Чусовой, то любит пройтись через реку по висячему мосту, соединяющему центральную часть города и район Закурьер. «Это одно из самых романтичных мест, особенно на закате», — продолжает Олег.

Актёру нравится отремонтированный центральный парк культуры и отдыха «Ермак». «Я не был в нём 25 лет и, когда недавно зашёл, очень удивился, насколько там всё изменилось. Там построили красивый мост через пруд, проложили тропинки, сделали зоны отдыха для детей и взрослых. Теперь есть где погулять всей семьёй», — говорит Верещагин. Он добавляет, что Чусовой в последнее время облагородился.

Набережная Камы и возвышенность у цирка

В 2000 году Олег Верещагин поступил в пермский филиал Высшей школы экономики на специальность «менеджмент организаций» и переехал в Пермь. Сам филиал находился в Мотовилихинском районе города, а общежитие — в микрорайоне Садовый. «От института до общежития я любил ходить пешком, это занимало минут 20. Проходил мимо исторических зданий, скверов, мне очень нравилось», — вспоминает Олег.

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Также Верещагин любил гулять по набережной реки Камы, которая, по его словам, в последнее время сильно преобразилась. Именно здесь находится знаменитый арт-объект «Счастье не за горами» художника Бориса Матросова, установленный в 2009 году. «На набережной появились детские и спортивные площадки, беговые дорожки, разные кафе и даже летние театры, куда обычные люди могут зайти и выступить. Я некоторое время назад сам читал в таком театре отрывок из произведения какого-то автора, и люди подходили, слушали — было очень любопытно», — говорит актёр.

В 2001 году Верещагин начал играть в КВН за сборную Перми, а чуть позже его пригласили в главную команду Пермского края «Парма». В ней Олег подружился с будущим партнёром по Comedy Club Гавриилом Гордеевым (Гавром). На четвёртом курсе института Верещагин познакомился с будущей женой Александрой, и через некоторое время переехал к ней в микрорайон Парковый в западной части Перми. «Там рядом находится Балатовский лесопарк, где мы очень любили гулять. Сейчас его благоустраивают, прокладывают дорожки, устанавливают лавочки и много другое. Когда приезжаем с детьми, тоже стараемся его посетить», — говорит актёр.

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Сегодня Олег с женой и двумя дочерьми — Полиной и Ариной — приезжают в Пермь несколько раз в год. Путешествовать любят на машине. В городе живут родители и родственники супругов. «Я очень люблю природу, поэтому мне всегда интересно выехать за город или подняться на какую-то возвышенность в местных окрестностях», — говорит актёр. Верещагин рекомендует посетить возвышенность, где находится телебашня и Пермский государственный цирк. «Отсюда открывается очень красивый вид на город. Видно всю набережную как на ладони. Мост через Каму и другой берег. А ещё можно зайти в сам цирк — там дают хорошие представления», — отмечает Олег.

Любителям городских достопримечательностей Верещагин рекомендует погулять по центральной части Перми, где находятся старинные здания. «По городу можно пройтись даже в вечернее время суток, он очень красиво освещается», — говорит актёр. Например, можно погулять по улице Ленина с историческими домами, которая существует с середины XVIII века и сменила несколько названий, Петропавловской улице, Комсомольскому проспекту и так далее. Также стоит побывать на Эспланаде — центральной площади города. Рядом с ней находится известный Пермский академический театр, который актёр рекомендует посетить наряду с Пермским театром оперы и балета и театром «У Моста», славящимся неординарными постановками. После прогулки можно зайти в сеть кафе паназиатской кухни «РисЛапша» на Пермской улице или на улице Мильчакова. «Нам очень нравится всё, что там подаётся, и дети очень любят это место. Если есть возможность, всегда туда заезжаем», — продолжает Верещагин.

Шашлыки в центре Москвы и прогулки на ВДНХ

В 2007 году Олега Верещагина позвали в московский Comedy Club. Актёр переехал в столицу, где первое время снимал квартиру в районе Кунцево. До этого он уже бывал в городе много раз, а одно из его первых воспоминаний о Москве связано с ВДНХ. «Мне тогда было девять лет, мы с сестрой и родителями гуляли по выставке, ели мороженое, перепачкались и решили помыть руки в фонтане Дружбы народов. К нам подошёл милиционер и долго ругал. В итоге, пока они с отцом спорили, мы сделали все дела», — с улыбкой рассказывает актёр. Он добавляет, что тогда Москва произвела на него грандиозное впечатление. «Я же рос практически в горах, у меня рядом с домом были лес и речка. А тут огромный город с огромными домами, широкими улицами и дорогами. Казалось, что такого просто не может быть», — поясняет артист.

© Алексей Никольский/РИА Новости

В итоге ВДНХ стало для Олега знаковым местом. Уже более десяти лет он с семьёй живёт в этом районе и не перестаёт удивляться, как интересно распорядилась судьба. «У меня из окна видна Останкинская телебашня — опять же, символ телевидения, на котором я работаю. Правда на самой башне я никогда не бывал — не складываются обстоятельства. Но обязательно побываю», — рассказывает актёр.

Зато Верещагин часто гуляет по территории ВДНХ с детьми, катается на велосипеде или электросамокате. «Здесь очень много разных развлечений для детей, павильонов с интерактивными площадками, выставок. Старшая дочка любит ходить с подружками на концерты. Здорово, что есть такое место», — говорит Верещагин.

По вечерам актёр с женой часто гуляют возле Останкинского пруда или по территории Останкинского парка, и, по его словам, всегда с удовольствием слушают звон колоколов расположенного рядом Храма Живоначальной Троицы. «Когда дети были маленькими, мы часто гуляли в парке с колясками, там не было практически ничего. Сейчас его отремонтировали, проложили асфальтовые дорожки, сделали спортивные и детские площадки. Каждый вечер играет музыка, как на ВДНХ», — продолжает актёр.

© Предоставлено пресс-службой KION

Следующее любимое место Олега Верещагина — Ботанический сад. «Это огромный лес, по нему можно гулять сколько угодно. Там очень красивый японский сад, много разных растений», — уточняет актёр. Он добавляет, что из Ботанического сада также можно дойти до знаменитой горки «Миллионка» в районе Ростокино. «Там зимой мы с детьми часто катаемся на санках, ватрушках», — отмечает он.

Верещагин любит кататься на велосипеде по Лосиному острову, а несколько лет назад объездил на электросамокате многие московские парки, например Парк Горького, «Сокольники», Измайловский и другие. По его мнению, все они очень комфортные и удобные для прогулок и активного отдыха: в них есть дорожки для велосипедистов, детские зоны, зоны отдыха, то есть каждый может найти для себя занятия по душе. «Ещё мы любим выбираться с семьёй за город на машине. Среди любимых мест — база отдыха Barkwood в Ступинском районе: там глэмпинговые домики, природа», — говорит актёр.

© Сергей Пятаков/РИА Новости

Ещё одно знаковое место для Верещагина — район Лубянка, где в Милютинском переулке раньше находился офис Comedy Club Production. Юмористу нравилось гулять по прилегающим улочкам, Чистым прудам. «Мы часто собирались в офисе, смотрели спортивные матчи. К нам приезжали известные артисты и спортсмены. У нас был свой дворик, где по вечерам мы даже жарили шашлыки. Представляете, шашлыки в центре Москвы! Сейчас это здание, к сожалению, снесли», — вспоминает актёр. Ещё его в своё время поразил магазин «Центральный детский мир». «Это просто сказка какая-то. Как будто другой мир. И ты как маленький ребёнок ходишь и хочешь купить себе что-нибудь, что тебе, по идее, не надо. Просто как доказательство, что ты здесь был», — делится впечатлениями актёр.

Также Верещагин любит гулять по московским бульварам — Тверскому, Страстному, Петровскому, Цветному. Когда дети были маленькими, семья часто ходила в цирк на Цветном. Однажды актёр решил сводить дочерей в музей Московского Кремля: «Старшей, Полине, тогда было лет 6–7. Жена уехала, и я взял дочек с собой на репетицию в Comedy Club, а потом мы пошли на Красную площадь. Было очень жарко, и я предложил зайти в музей, просто чтобы немного охладиться. И дочки так увлеклись, что мы провели там почти три часа! Полина восхищалась каждым экспонатом и тогда я понял, что она любит музеи. Сейчас она посещает концерты, театры, вообще очень любит культуру», — рассказывает Олег.

Среди любимых гастрономических мест актёра — стритфуд «Crab and caviar» на Центральном рынке, где, по его словам, готовят очень вкусную шаурму с крабом. Ему также нравится ресторан морепродуктов «Альмаморе» рядом с Останкинским прудом. «Но на самом деле я не такой гурман, люблю простую пищу — пюре, котлеты, пельмени, окрошку. У нас в семье Саша обычно отвечает за гастрономию, знает много разных ресторанов, а я часто даже не запоминаю названия», — признаётся Верещагин.

Больше всего в Москве актёру нравится то, что она никогда не спит. «Приятно, когда летом часов в 11 вечера идёшь домой, например по ВДНХ, а вокруг играет музыка, гуляют люди, везде красивая иллюминация, а сзади — телебашня, которая ярко освещается. И чувствуешь себя очень уютно и комфортно в этом ритме большого города», — заключает актёр.

Телеведущий Дмитрий Шепелев — о переезде в Москву и любимых местах для отдыха с семьей