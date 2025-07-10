«Вызов» в летнем кинотеатре Okko и выставка скандального фотографа: куда пойти 12–13 июля в Москве

Уик-энд российского кино в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ, выставка «Король папарацци» в Мультимедиа Арт Музее и фестиваль «Вкус лета» в «Три вокзала. Депо». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© Okko

Что посмотреть

Уик-энд российского кино в летнем кинотеатре Okko

В эти выходные в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ пройдёт уик-энд российского кино. 12 июля в 20:00 состоится показ фантастического триллера Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда». Речь в картине идёт о космонавте Киме Комарове, который в 1960 году участвовал в засекреченном запуске человека в космос и случайно попал в современную Москву. В 22:00 будет демонстрироваться драма Клима Шипенко «Вызов» о хирурге Евгении Беляевой: героине предстоит за месяц подготовиться к полёту на орбиту и спасти одного из космонавтов Международной космической станции.

13 июля в 20:00 покажут комедию Владимира Котта «Непослушник». Главный герой, блогер-пранкер Дима, после очередной выходки вынужден укрываться в монастыре, выдавая себя за своего друга, монаха-послушника. В 22:00 зрители увидят продолжение этой картины «Непослушник 2». По сюжету Дима пытается помочь священнику отцу Анатолию вернуть память, которую батюшка утратил после случайного падения и как раз накануне визита вздумавшего исповедаться криминального авторитета.

Билеты на кинопоказы бесплатные. Получить их можно на официальном сайте летнего кинотеатра Okko.

Выставка «Рино Бариллари. Король папарацци» в Мультимедиа Арт Музее

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4 июля в Мультимедиа Арт Музее в рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2025» открылась выставка «Король папарацци», посвящённая одному из самых известных итальянских фотожурналистов Рино Бариллари. Его карьера началась с того, что в послевоенные годы он снимал знаменитых актёров, приходящих к римскому фонтану Треви, а затем относил фотографии в информационные агентства. Позднее Бариллари начал работать в итальянских ежедневных газетах Il Messaggero и Tempo. В его объектив попадали такие звёзды, как Альфред Хичкок, Элизабет Тейлор, Одри Хепбёрн.

Бариллари фотографировал знаменитостей без предупреждения, что часто вызывало их недовольство: за свою карьеру фоторепортёр 165 раз попадал в больницу после драк (например, сейчас 80-летний папарацци судится с французским актёром Жераром Депардье, напавшим на него в римском кафе в мае 2024 года), ему сломали 40 вспышек и 78 фотоаппаратов.

На выставке в Мультимедиа Арт Музее можно увидеть и снимки звёзд авторства Бариллари, например фото актрисы Софи Лорен с её мужем, продюсером Карло Понти, в машине на площади Барберини или Альфреда Хичкока с женой Альмой на Виа деи Кондотти, и фотографии, запечатлевшие конфликты между папарацци и знаменитостями (на одной из них актриса Соня Романофф сует в лицо Бариллари мороженое). Частью экспозиции стали фрагменты документального фильма 2018 года «Король папарацци. Правдивая история», в котором речь идёт и о творческом пути, и о феномене Бариллари.

Выставка продлится до 7 сентября.

Спектакль «Вероника решает умереть» во «Фламенкерии»

© Соцсети «Фламенкерии»

12 июля в 19:00 во «Фламенкерии» покажут постановку театра «Многоточие» «Вероника решает умереть». В основу спектакля лёг одноимённый роман бразильского писателя Пауло Коэльо.

Молодая девушка Вероника решает свести счёты с жизнью. Попытка оказывается неудачной, и героиня попадает в психиатрическую клинику. Ей хочется довести начатое до конца, но один из врачей сообщает Веронике, что у неё серьёзные проблемы с сердцем и жить ей осталось недолго. После этого героиня понимает, что ей совсем не хочется умирать: в больнице у неё появились подруга и возлюбленный. Спектакль ставит перед зрителем вопрос, поможет ли понимание того, что жизнь конечна, проживать её полноценно.

Режиссёром постановки стала создатель и художественный руководитель «Многоточия» Светлана Бутузова. В ролях заняты Лили Журавлёва, Игорь Савостин, Светлана Костюкова, Сергей Фатьянов.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Что послушать

Концерт «Джаз мирового кино» в рамках фестиваля «Театральный бульвар»

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12 июля на сцене Патриарших прудов в рамках фестиваля «Театральный бульвар» выступит Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Музыканты сыграют композиции из классических голливудских фильмов, например «Серенада солнечной долины», «В джазе только девушки» и «Вестсайдская история». Кроме того, оркестр исполнит джазовые вариации мелодий из фильмов о Джеймсе Бонде и кинохитов современности.

Начало концерта в 19:30. Вход свободный.

Концерт «Классика в Кусково. Моцарт» в музее-усадьбе «Кусково»

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13 июля в рамках ежегодного фестиваля «Классика в Кусково» в Летнем дворце музея-усадьбы «Кусково» состоится концерт, в программу которого войдут произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Музыканты «Доминант-квартета» исполнят камерно-инструментальные сочинения австрийского композитора и дуэты и арии из его опер. Например, в ходе выступления прозвучат ария Памины из оперы «Волшебная флейта», ария Лепорелло и дуэт Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан», Дивертисмент для струнного квартета ре мажор.

Начало концерта в 18:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Где погулять

Фестиваль «Вкус лета» в «Три вокзала. Депо»

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12 и 13 июля в гастропространстве «Три вокзала. Депо» пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус лета». Посетителей ждут кулинарные мастер-классы, выступления музыкантов, спортивные тренировки и бьюти-ритуалы.

Основной точкой притяжения для меломанов станет главная сцена, где состоится «Пикник Юмор FM» — концертная программа, хедлайнерами которой станут Стас Пьеха, Катя Лель, группа «Фабрика» и другие звёзды. Делиться секретами приготовления вкусной еды с посетителями фестиваля будут кулинарные блогеры, например Гордей Крапивка, и крупные компании вроде бренда продуктов для азиатской кухни Tamaki. Любители спорта могут принять участие в тренировках по растяжке или боксу от Fitmost или в силовых тренировках от студии «Вершина».

В бьюти-зоне посетители фестиваля смогут сделать экспресс-укладку и макияж. Для маленьких гостей будет работать детская зона с мастер-классами по созданию слаймов, свечей и приготовлению нетающего мороженого, игрой «Форт Боярд» и турниром по шахматам.

Вход на «Вкус лета» бесплатный, по предварительной регистрации на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль сап-бординга «Вот Сап, Москва! 2025» в парке искусств «Музеон»

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13 июля в парке искусств «Музеон» пройдёт фестиваль сап-бординга «Вот Сап, Москва! 2025». Главным событием для любителей плавания на надувных досках станет костюмированный заплыв по Водоотводному каналу: он стартует в 9:00 утра и финиширует в полдень. Для участия в нём потребуется зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля. Участникам рекомендуется приходить со своими сап-бордом и спасательным жилетом. Если же своего инвентаря нет, то нужно указать это при онлайн-регистрации — тогда доску и жилет выдадут бесплатно.

Для гостей, которые не планируют участвовать в заплыве, подготовили развлекательную программу: на главной сцене парка «Музеон» выступят барабанщики, группа «Пицца» и певица Мона. В детской зоне пройдут сеансы просмотров мультфильмов, мастер-классы по капоэйре, дискотека с «Фиксиками» и концерт детской группы KidsVOX.

Вход на фестиваль свободный.

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