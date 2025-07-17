Концерт группы «Кипелов» и фестиваль бега: куда пойти 19–20 июля в Москве

Фильм с Денисом Власенко «Нейробатя», спектакль с Гошей Куценко в Театре имени Ермоловой, концерт группы «Кипелов» в Зелёном театре и Большой фестиваль бега на Садовом кольце. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© Dudka Films

Что посмотреть

Фильм «Нейробатя» с Денисом Власенко

В прокат выходит новая российская фантастическая комедия «Нейробатя» от режиссёра Виталия Дудки. В центре сюжета — подросток с невротическим расстройством Гоша, который изобрёл нейросеть, способную переселить сознание человека в умные устройства. Подопытным экземпляром парня становится его отец по прозвищу Бес — лидер преступной группировки, который вынужден перемещаться из гаджета в гаджет, повинуясь манипуляциям сына.

Главные роли в комедии исполнили Денис Власенко («Страсти по Матвею», «Стрим», «Инспектор Гаврилов») и Виталий Хаев («Калашников», «Салют-7», «Стрельцов»). Также в фильме снялись Настасья Самбурская, Валентина Ляпина, Ольга Жевакина и другие.

Посмотреть расписание сеансов в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Загадочные вариации» с Гошей Куценко

© ermolova.ru

В Театре имени Ермоловой 20 июля состоится спектакль «Загадочные вариации» с Гошей Куценко, Ольгой Ломоносовой и Григорием Сиятвиндой в главных ролях. Это постановка режиссёра Владимира Мирзоева по пьесе французского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта, которую он написал для бенефиса Алена Делона в 1996 году. С того времени пьеса была поставлена во многих театрах по всему миру.

Главные герои — писатель, живущий в уединении, и журналист, приехавший взять у него интервью. В процессе общения мужчины высказывают разные взгляды на жизнь, у каждого своё отношение на любовь, дружбу, одиночество и многие другие вещи. Каждый герой пропагандирует свою жизненную философию, предлагая всё новые загадочные вариации. Мирзоев немного изменил концовку произведения, которая будет большой неожиданностью для зрителей.

Билеты на спектакль можно купить по ссылке.

Что послушать

Концерт группы «Кипелов»

© Соцсети группы «Кипелов»

19 июля в Зелёном театре на ВДНХ состоится концерт легендарной хеви-метал группы «Кипелов». Её основатель — бывший вокалист «Арии» Валерий Кипелов. Уже через два года после создания группы в 2022 году проект стал обладателем премии «MTV Russia Music Awards». По сей день музыканты собирают миллионные стадионы по всей стране, а также выпускают новые альбомы и становятся лауреатами российских премий «Чартова дюжина», «Рекорды» и многих других.

На концерте группа с её бессменным лидером исполнит известные хиты в оригинальной и необычной аранжировках, такие как «Вавилон», «Я свободен», «Возьми моё сердце», «Я здесь» и другие. А также и совсем новые композиции. Поклонники жанра смогут насладиться живой музыкой, потанцевать и хорошо провести время на концертной площадке на ВДНХ.

Билеты на событие можно приобрести здесь.

Музыка из легендарных фильмов в исполнении симфонического оркестра

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19 июля в Англиканской церкви святого Андрея камерный оркестр Belcanto-orchestra исполнит мелодии из известных кинофильмов и сериалов. Лауреаты международных конкурсов сыграют темы из «Ведьмака», «Игры престолов», «Пиратов карибского моря» и других киношедевров. Зрители смогут погрузиться в атмосферу чарующих звуков, вспоминая кадры из любимых картин. При этом знакомые мелодии композиторов Марцина Пшибыловича, Миколая Строинского, Рамина Джавади, Ханса Циммера в стенах католического собора приобретут совершенно иное звучание, нежели на телеэкране.

Приобрести билет можно по ссылке.

Где погулять

Мейн-ивент «Signal в городе»

© signal.live

19 июля ведущий фестиваль современной музыки, архитектуры и искусства Signal, который ежегодно проходит в арт-парке «Никола Ленивец» в Калужской области, проведёт в Москве мейн-ивент «Signal в городе». Событие пройдёт на трёх сценах завода «Кристалл», который на одну ночь превратится в площадку для диалога представителей культуры, музыки и искусства. Всего приедут более 20 артистов, которые выступят в жанрах лайнап и арт-инсталляции. Среди них иранец Nima Gorji, в 90-х годах принявший активное участие в становлении клубной культуры Копенгагена, дива интеллектуальной электроники Ishome, дуэт AV-архитекторов 404.zero и другие.

Также с 16 по 23 июля в «Кристалле» в рамках «Signal в городе» будет проходить мультимедийная выставка, посвящённая фестивалю Signal. Здесь представлены фестивальные арт-работы, переосмысленные в галерейном пространстве, диджитал-арты и аудиовизуальные инсталляции, вступающие в диалог с человеком.

Вход на выставку свободный. Билеты на мейн-ивент можно приобрести на сайте: beyondsignal.ticketscloud.org.

Большой фестиваль бега

© runfest.runc.run

19 июля в Москве впервые состоится масштабный спортивно-музыкальный праздник — «Большой фестиваль бега — Big Run Fest». Маршрут пройдёт по Садовому кольцу, старт назначен на 19:00. В зависимости от уровня подготовки участники могут пробежать 5, 10 или 15 км. Причём дети от 14 лет допускаются только на дистанцию 5 км, а ребята от 16 лет могут пробежать 10 км. Занявшие первые три места на каждой дистанции спортсмены получат призы, также абсолютно все финишеры получат памятные медали.

Помимо забега, для гостей праздника подготовили развлекательную программу. Так, на всей трассе разместятся малые сцены, где зрители смогут принять участие в мастер-классах и тренировках, пообщаться с блогерами, послушать лекции и так далее. На главной сцене выступят музыкальные и танцевальные коллективы, хедлайнерами станут проект Zventa Sventana, группа «Фарш Band», Imperialis Orchestra.

Зарегистрироваться на забег и уплатить взнос необходимо на сайте: runfest.runc.run.

Экскурсия «Булгаковская Москва»

© Moisej Nappelbaum/Общественное достояние

19 и 20 июля состоится пешеходная экскурсия по местам, которые в своём знаменитом романе «Мастер и Маргарита» описал Михаил Булгаков. Начнётся экскурсия возле Театра сатиры на станции метро «Маяковская». Участники вместе с экскурсоводом пройдут по Патриаршим прудам и присядут на скамейку, на которой сидели Воланд и поэт Иван Бездомный, увидят особняк Зинаиды Морозовой, где жила Маргарита, здание МАССОЛИТа, где работал Берлиоз, дом, в котором Булгаков в романе разместил варьете. Также экскурсовод расскажет о жизни и творчестве самого Булгакова.

Также при желании за дополнительную плату можно будет посетить музей-театр «Булгаковский дом» и увидеть ту самую «нехорошую квартиру», в которой жил Воланд и проходил бал сатаны.

Приобрести билет можно на сайте: незабываемая.москва