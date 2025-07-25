Танцы у костра и разговоры по душам: гид по фестивалю «Архстояние-2025»

С 25 по 27 июля в арт-парке «Никола-Ленивец» в 20-й раз пройдёт Фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние». Автор «Рамблера» посетила фестиваль одной из первых и рассказала о самых интересных мероприятиях и арт-объектах, которые приготовили в этом году.

© Татьяна Шестопалова

В честь юбилея в название фестиваля ввели ещё одну букву: в этом году он называется «АрХХстояние». 20 лет ― солидная цифра, но начало мероприятию было положено ещё раньше, в 1989 году, когда в Никола-Ленивце поселились архитектор Василий Щетинин и художник Николай Полисский. В то время это была заброшенная деревня, вокруг руин ампирной церкви стояло семь ветхих домов послевоенной постройки.

«Никола-Ленивец» менялся постепенно: первый ленд-арт-проект, созданный Николаем Полисским в 2000 году вместе жителями деревни, назывался «Снеговики» и растаял с наступлением тёплой погоды. Первый долговечный объект, «Маяк», сплетённый из прутьев, появился там, где стояли снеговики. Синтез природы и искусства стал главным принципом никола-ленивецкого парка. Объекты, спроектированные архитекторами в рамках первого фестиваля «Архстояние», были сделаны из природных, местных материалов ― дерева и лозы.

© nikola-lenivets.ru

В соответствии с девизом «Без бетона» в ленд-парке появились экспонаты «Ухо» Владимира Кузьмина и Влада Савинкина, «Сарай» Юрия Григоряна и «Кроватка» Александра Бродского. Последняя вещь вызывает у посетителей особенно тёплые чувства, поскольку переводит в видеоряд стихотворение Михаила Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Тут есть всё: дуб, под которым можно прилечь, чтобы забыться и заснуть, и голубое сияние над головой, и блестящий изгиб Угры, и тишина, способствующая мыслям о главном.

В юбилейном 2025 году «Моё главное» стало центральной темой фестиваля: её предложил приглашённый куратор, генеральный директор компании «Экспопарк», автор проектов «Арт-Москва» и «Арх-Москва» Василий Бычков. «Рамблеру» он рассказал, что юбилейный фестиваль станет самым масштабным за всю никола-ленивецкую историю: на территории ленд-арт-парка появится 13 новых объектов, включая «Белый город», построенный в соответствии с градостроительным планом. Здесь есть все знаковые для населённого пункта объекты: школа, лечебница, музей и тюрьма, точнее, исправительное учреждение, потому что в этот объект можно добровольно зайти и выйти. Исправительный эффект в объекте архитектора Валерия Лизунова создаёт встреча с самим собой, то есть со своими отражениями в зеркалах.

«Аллея звёзд», которая идёт сквозь весь «Белый город», состоит из 36 монументов, созданных лидерами российской архитектуры, среди которых Архитектурное бюро Тимура Башкаева, «Витрувий и сыновья», Архитектурное бюро Тотана Кузембаева, «Сергей Киселёв и партнёры» и другие известнейшие архитектурные мастерские. Василий Бычков, куратор фестиваля, решил сделать все монументы белыми, расставить их в шахматном порядке и сделать пояснительные тексты, чтобы гости могли узнать о творческом кредо современных архитекторов, а затем увидеть воплощение их идей в масштабе 1:10.

© Соцсети «Архстояния»

Проект Василия Бычкова «8 башен»

В центральной части города Василий Бычков реализовал собственный проект ― «8 башен», в которых будут звучать тексты античных философов, размышлявших о том, что есть самое главное в жизни человека. «Я задал эту тему, ― объяснил Василий Бычков “Рамблеру”, ― чтобы все, кто приедет на фестиваль, могли сверить свои мысли с мыслями великих, живущих два с половиной тысячелетия назад».

Путь в «Белый город» идёт через экспонат «Воздушный порт» ― Аристарх Чернышёв сделал для «Архстояния-2025» ремейк своего объекта 2009 года. Он состоит из огромного информационного табло с расписанием рейсов воображаемого аэропорта. Табло работает, показывает номера рейсов, пункты назначения, время вылета, выходы и авиаперевозчиков. По замыслу автора все желающие могут получить здесь посадочный талон, а ещё ответить на вопрос «Что главное для вас?» и отдать эту записку строгой старушке в Горсовете.

В «Белом городе» есть и «Обитель», построенная архитектором Михаилом Беловым, и «Музей» Наринэ Тютчевой, который представляет собой песочницу как символ творчества в ограде из колонн Парфенона (памятник античной архитектуры, древнегреческий храм, расположенный на афинском Акрополе ― прим. «Рамблера»). Колонны, как принято в «Никола-Ленивце», деревянные. В песочнице лежат палочки, камни и грабли, которые помогут гостям вспомнить детство и отдаться творчеству.

Для тех, кто хочет поработать на фестивале руками, открыта «Школа» — проект Михаила Бейлина, Даниила Никишина, Виктора Крылова, Олега Шулика, Citizenstudio и Studio911. Здесь будут работать сразу шесть мастерских, где взрослые и дети смогут сделать поделки под руководством преподавателей архитектурной школы макетирования. Все работы выставят в открытом дворике-патио, который выглядит как парусные лодки, потерявшиеся в лесу.

© Татьяна Шестопалова

Центром театральной программы станет премьера спектакля «Состояние леса» от международного фестиваля современной хореографии Context, которым руководит российская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. «Будет неожиданным всё ― и сцена, овраг в дремучем лесу, и места для зрителей ― трибуны, расположенные по склонам в хаотичном порядке, ― рассказал «Рамблеру» куратор театральной программы Антон Кочуркин. ― Мы рассчитываем, что дикая природа на контрасте со звуком, светом и пластикой человеческого тела создаст эффект, который заставит зрителей задуматься, кто мы и откуда».

В этом году у «Архстояния» впервые появилась ночная программа ― её курирует Иван Полисский, сын основателя Никола-Ленивецкого братства Николая Полисского. Программа, по его словам, составлена так, чтобы гости, которые решатся остаться на ночь, проснулись в воскресенье неприлично счастливыми. Этому должны способствовать пять площадок, на которых от заката до рассвета будут выступать Антоха МС, российская электронная группа «Лауд», певица Линда, музыкант Дельфин, коллективы DRIADA и «Дети Picasso», а также другие артисты.

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