В Москве появились Дом бильярда и бесплатные аудиогиды — хорошие новости недели

Названа дата проведения акции «Ночь кино»

10-я акция «Ночь кино» пройдёт 23 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства культуры РФ. Акция приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. «Ночь кино» будет проводиться по всей стране и за рубежом: как указано на сайте акции, она объединит 89 субъектов Российской Федерации, а также страны БРИКС, СНГ и другие государства, в том числе Мексику и Анголу.

Зрителей ждут бесплатные показы новинок российского кинопроката, например байопика «Пророк. История Александра Пушкина», семейного фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» и военной драмы «Группа крови». Площадками акции станут парки, кинозалы, библиотеки и дома культуры. На многих из них пройдут дополнительные культурные мероприятия: конкурсы, концерты, викторины и так далее.

Всероссийская акция «Ночь кино» проводится с 2016 года. В прошлом году она впервые вышла на международный уровень, отмечается в Telegram-канале Министерства культуры РФ: показы прошли в 14 странах БРИКС и СНГ. Общая аудитория акции в России и за рубежом в 2024 году составила свыше 800 тысяч человек.

Объявлен длинный список номинантов на Букеровскую премию

Киран Десаи

Организаторы Букеровской премии объявили лонг-лист номинантов 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте премии. В список вошли 13 претендентов, в том числе роман The Loneliness Of Sonia And Sunny проживающей в США писательницы индийского происхождения Киран Десаи, которая в 2006 году уже была отмечена Букеровской премией. Также в лонг-листе фигурируют Misinterpretation Ледии Джога, Audition Кэти Китамуры, Flesh Дэвида Салаи, The Land In Winter Эндрю Миллера, Flashlight Сьюзан Чой, Seascraper Бенджамина Вуда, The Rest Of Our Lives Бенджамина Марковица, Endling Марии Рева, Universality Наташи Браун, Love Forms Клэр Адам, The South Таша Оува и One Boat Джонатана Бакли.

В состав жюри премии в этом году вошли актриса Сара Джессика Паркер, писатель Крис Пауэр, писательницы Айобами ​​Адебайо и Кайли Рид. Председателем коллегии стал писатель Родди Дойл. Короткий список из шести книг будет объявлен в Лондоне 25 сентября, их авторы получат денежный приз в размере 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Книга-победитель станет известна 10 ноября, её автор станет обладателем 50 тысяч фунтов стерлингов.

Букеровская премия, считающаяся одной из самых престижных наград в английской литературе, была основана в 1969 году. Её вручают за романы, написанные на английском языке и опубликованные в Великобритании и Ирландии. До 2013 года премией награждали авторов из стран Содружества наций, Зимбабве и Индии, а с 2014 года — авторов вне зависимости от гражданства.

В Москве открылся Дом русского бильярда

В столице в отреставрированном клубе фабрики «Свобода» открылся Дом русского бильярда «Родина». Об этом сообщил официальный сайт московского правительства mos.ru. В бильярдном центре 21 стол, пространство рассчитано на 500 посетителей в день, написал в своём официальном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. В Доме также оборудованы зона отдыха, фиджитал-комплекс для бильярда с технологией компьютерного зрения и нейросетей, работают детский центр и ресторан.

Тренироваться в новом пространстве могут и профессионалы, и любители этой игры. Планируется, что в центре откроют секции обучения бильярдному спорту и будут проводить турниры, в том числе международного уровня.

Сценарист «Острых козырьков» будет работать над новым фильмом о Джеймсе Бонде

Стивен Найт

Сценарий к новому фильму о Джеймсе Бонде напишет британский сценарист Стивен Найт, работавший над сериалом «Острые козырьки». Об этом сообщило отраслевое издание The Hollywood Reporter. Найт также известен по фильму «Грязные прелести», за оригинальный сценарий к которому был номинирован на «Оскар», картине «Порок на экспорт» и телесериалам «Табу», «Весь невидимый нам свет» и «САС: Неизвестные герои».

Режиссёром новой части бондианы станет Дени Вильнёв. Кто сыграет знаменитого агента 007, пока неизвестно. Фильм будет снят компанией Amazon MGM Studios. Он станет первым проектом франшизы, созданным без участия её давних продюсеров Барбары Брокколи и Майкла Г. Уилсона, поскольку в феврале 2025 года Amazon получила полный творческий контроль над бондианой.

В Москве запустили бесплатные аудиоэкскурсии «Путешествия на трамваях»

В Москве появилась бесплатная аудиоэкскурсия «Путешествия на трамваях», которая сделает поездки на общественном транспорте ещё более увлекательными. Об этом сообщает официальный сайт столичного правительства mos.ru. Уже доступен аудиогид по маршруту № 39, который соединяет станции метро «Чистые пруды» и «Университет». Из-за большой протяжённости маршрута его поделили на три прогулки: от «Университета» до «Тульской», от «Тульской» до «Новокузнецкой» и от «Новокузнецкой» до «Чистых прудов».

В записи аудиоэкскурсии приняли участие «голоса» московского транспорта Алексей Россошанский и Юлия Романова-Кутьина и тревел-журналист Анна Демчикова. Они рассказывают об остановках, связанных с ними достопримечательностях и интересных фактах: например, кто такой Кузьма Медичи, как писатель Константин Паустовский работал кондуктором трамвая и где собирались художники-концептуалисты. Аудиогид доступен на официальном сайте московского транспорта. В ближайшее время должны появиться аудиоэкскурсии по маршрутам А, № 4, 6, 7 и 25.

