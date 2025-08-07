Концерт Akon и бесплатные кинопоказы: куда пойти 9–10 августа в Москве

Бесплатные кинопоказы в летнем кинотеатре на Северном речном вокзале, концерт сенегальско-американского рэпера Akon в «ЦСКА Арена» и сап-фестиваль «Яуза Фест». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© IMAGO/Martin Harris/Capital Pictures/globallookpress.com

Что посмотреть

Бесплатные кинопоказы в летнем кинотеатре на Северном речном вокзале

На Северном речном вокзале при поддержке онлайн-кинотеатра Wink открылся летний кинотеатр на 100 посадочных мест. Площадка будет работать до 28 сентября 2025 года. Показы проводятся четыре дня в неделю с четверга по воскресенье. Жители и гости города могут смотреть фильмы бесплатно, по предварительной регистрации на сайте проекта. Перед сеансами зрителям бесплатно предлагают попкорн и напитки.

9 августа в 18:00 в летнем кинотеатре покажут семейный фильм «Восточный ветер: Великий ураган» немецкой постановщицы Леа Шмидбауэр. По сюжету главные герои Ари и Карло пытаются спасти циркового коня от жестокого хозяина. В 20:30 будет демонстрироваться комедийная драма «Музыка из другой комнаты» с Джудом Лоу в главной роли. Его герой Дэнни в детстве спасает новорождённую девочку Анну и даёт себе обещание жениться на ней, когда вырастет. 25 лет спустя он готов предложить девушке руку и сердце, но Анна уже помолвлена с другим.

10 августа в 18:00 зрители смогут посмотреть семейную картину «Сердце чемпиона» американского режиссёра Дэвида де Воза. Речь в картине идёт про девушку Мэнди, которая совершает оплошность и, пытаясь исправить её, работает в приюте для лошадей. Героиня заводит там новых друзей и начинает участвовать в соревнованиях.

В 20:30 состоится показ драмы «Тристан и Изольда» с Джеймсом Франко и Софией Майлс в главных ролях. Юноша Тристан влюбляется в дочь ирландского короля Изольду. Отец собирается выдать девушку замуж за одного из британских лордов, и, чтобы завоевать её, Тристану нужно сразиться на рыцарском турнире.

Спектакль «Женихи по объявлению» в ДК ВДНХ

© vdnh.ru

10 августа в 18:00 на сцене Театра комедии на ВДНХ покажут спектакль «Женихи по объявлению». Главная героиня этой комедии Марина Ивановна разведена, её сын вырос и живёт отдельно. Однажды к женщине приезжает лучшая подруга Анна, которая решает устроить личную жизнь своей приятельницы и выдать её замуж за несколько дней.

Режиссёром постановки стал Олег Ильин. В спектакле играют Алла Довлатова, Святослав Ещенко, Игорь Письменный и Евгения Осипова.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Взгляд сквозь сияние» в Государственном музее Востока

31 июля в Государственном музее Востока открылась выставка «Взгляд сквозь сияние. Лаковая живопись Вьетнама». На ней представлены работы известных вьетнамских мастеров, в числе которых — Фам Хау, Нгуен Чонг Кием, Ле Куок Лок.

В экспозицию вошли произведения, созданные во второй половине XX века, в период сильных политических и социальных потрясений в истории этой азиатской страны. Они отражают и историю Вьетнама тех времён, и жанровую иерархию определённого этапа вьетнамского искусства. Как поясняет куратор выставки Альбина Легостаева, чьи слова приведены на официальном сайте Государственного музея Востока, 1950– 1960-е годы были периодом расцвета агитационного искусства, которое отражалось в живописи батальными сценами и сюжетами, воспевающими труд рабочих и крестьян и единство армии и народа.

Выставка продлится до 14 сентября 2025 года.

Что послушать

Концерт рэпера Akon в «ЦСКА Арена»

© IMAGO/André Moreira/globallookpress.com

9 августа в «ЦСКА Арена» выступит сенегальско-американский певец Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам). Широкой публике он известен по хитам Lonely, Smack That, Bananza (Belly Dancer), I Wanna Love You и Right Now (Na na na). В его песнях хип-хоп и r’n’b сочетаются с этническими элементами, соулом, поп-мотивами и электронной танцевальной музыкой.

За свою карьеру 52-летний Akon выпустил пять студийных альбомов, три из которых стали мультиплатиновыми, записал совместные треки со множеством других музыкантов, например певицей Гвен Стефани, рэпером Снуп Доггом и диджеем Давидом Гетта, и получил пять номинаций на премию «Грэмми». В 2010 году он стал исполнителем гимна чемпионата мира по футболу в ЮАР Oh Afrika.

Начало концерта в 19:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

Летний фестиваль «Выгорание» в арт-кластере НИИ «Снегири»

9 и 10 августа на территории арт-кластера НИИ «Снегири» пройдёт фестиваль под открытым небом «Выгорание». На четырёх сценах выступят около 50 андерграундных исполнителей и групп. В лайнапе заявлены Паша Красный, Paraskeva, Potvor, «С чистого листа», Cops On Acid и другие. Кроме музыки посетителей ждут турниры по консольным играм, квесты, лекции, маркет и фудкорт.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт Вани Дмитриенко в «Лужниках»

© Соцсети Вани Дмитриенко

9 августа на главной сцене спорткомплекса «Лужники» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» состоится концерт певца и актёра Вани Дмитриенко. 19-летний уроженец Красноярска прославился благодаря композиции «Венера-Юпитер», вышедшей в 2020 году, а через три года выпустил свой дебютный альбом «Параноик» и стал лауреатом рейтинга российского Forbes «30 до 30» в категории «Музыка». Дмитриенко записывал совместные треки с певицами Mia Boyka и Никой Жуковой, в 2024 году вместе с DJ Smash исполнил гимн международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани, а его кавер-версия песни группы t.A.T.u. «220» вошла в трибьют-альбом дуэта «200 по встречной».

Вход на концерт свободный.

Концерт «Опера-гала» в рамках фестиваля «Театральный бульвар»

10 августа в 19:00 в амфитеатре на Покровском бульваре начнётся концерт «Опера-гала». Перед слушателями выступят солисты «Москонцерта» в сопровождении оркестра «Московская камерата». В программе заявлены арии из опер французских, итальянских и русских композиторов: Жоржа Бизе, Джузеппе Верди, Джоаккино Россини, Петра Чайковского. Концерт пройдёт в рамках фестиваля «Театральный бульвар».

Вход свободный.

Где погулять

Празднование 310-летия усадьбы Кусково

© kuskovo.ru

4 августа усадьбе Кусково исполнилось 310 лет. В честь этого события 9 августа на территории усадьбы пройдут праздничные мероприятия. В 12:30 и 13:00 здесь проведут экскурсии по архитектурно-парковому ансамблю. В 14:00 желающие могут послушать лекцию «Осколки блестящего века: утраченные затеи архитектурного и предметного мира усадьбы “Кусково” XVIII века». Весь день будет работать фотовыставка: посетители смогут увидеть, как выглядела усадьба в 1883 году после первой масштабной реставрации.

Для участия в праздничных мероприятиях потребуется приобрести билет в парк музея-усадьбы.

Фестиваль сапсёрфинга «Яуза Фест»

9 августа в 8:00 на набережной Академика Туполева стартует фестиваль сапсёрфинга «Яуза Фест». Участников ждут костюмированный заплыв, командные состязания за Кубок московского спорта по сапсёрфингу и сап-йога. Дистанция карнавального заплыва составит 5 километров, а спортсменам нужно будет преодолеть 10 километров. Зарегистрироваться на заплывы можно на официальном сайте мероприятия.

Организаторы указывают, что доски для сапсёрфинга будут предоставляться в аренду бесплатно. Те, кто не увлекается этим видом водной активности, могут поболеть за участников, полюбоваться на яркие карнавальные костюмы и прогуляться вдоль реки.

