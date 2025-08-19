«Игра престолов» и «Большой Лебовски»: кафе по фильмам и сериалам в Петербурге

Примерить халат Джеффри Лебовски из культовой комедии братьев Коэнов, попытаться поднять молот Тора и щит Капитана Америки, попробовать любимую пиццу черепашек-ниндзя и коктейль «Кошмар Фредди». «Рамблер» составил подборку кафе в Санкт-Петербурге, чьи концепции созданы по мотивам популярных фильмов и сериалов.

Бар The Game of Swords

Лаунж-бар в самом центре северной столицы оформлен по мотивам фэнтезийного сериала «Игра Престолов» о битве за власть разных кланов в вымышленном мире Вестероса. Создатели места даже называют его музеем, поскольку в нём собрано множество «артефактов», отсылающих к знаменитому проекту. Например, копия культового Железного трона, который в сериале был создан кузнецами по приказу первого короля из династии Таргариенов Эйгона Завоевателя из мечей поверженных им соперников. Здесь также есть одно из священных Чардеревьев с человеческим лицом и Зал Ликов ― каменная стена в центре бара, в которой хранятся лики мертвецов. Столики оформлены в средневековом стиле, на стульях и диванах ― звериные шкуры, а на кирпичных стенах ― всевозможные мечи, щиты и другое оружие. Атмосферы добавляет музыка в стиле фолк.

В баре часто проводятся тематические вечеринки, куда нужно приходить в костюмах персонажей из «Игры престолов», а также концерты, стендапы и другие культурные мероприятия. В заведении множество настольных игр — можно поиграть вместе с друзьями в ожидании заказа. В бар пускают только лиц от 18 лет.

В меню ― стейки, бургеры, горячие блюда, сэндвичи, салаты, разнообразные закуски. Также гостям предлагают разливное пиво и коктейли с названиями, отсылающими к сериям и знаменитым фразам из сериала. Например, «Кровавая свадьба» с водкой и томатным соком, «Дракарис» на основе виски и имбиря и «Валар Моргулис» с джином и абсентом в составе.

Средний чек: 1 500 рублей

Адрес: Невский проспект, 131

Гик-бар «Неканон»

В основу концепции бара легли фильмы из киновселенных Marvel и DC, «Звёздных войн» и «Гарри Поттера». В интерьере использовано множество фанатской атрибутики. На кирпичных стенах развешаны плакаты с Капитаном Америкой, Тором, Железным человеком, Бэтменом, Дедпулом, изображение мастера Йоды, постеры к фильмам. На барной стойке красуются граффити с Халком и Женщиной-кошкой. Повсюду расставлены фигурки персонажей и копии принадлежащих им оружия и артефактов. Например, здесь есть знаменитый молот Тора, щит Капитана Америки, очки Гарри Поттера и целая коллекция бумерангов Бэтмена ― бэтарангов. Наклейки с героями также украшают каждый столик.

В меню ― более десятка видов бургеров с оригинальными названиями, например «Пеппер Тони» и «Танос». Для вегетарианцев готовят бургер «Веггерой» с котлетой из нута и зеленого горошка. Гостям также предлагают картошку фри, жареные куриные крылышки и разнообразные закуски. В барной карте около двадцати позиций коктейлей, чьи названия отсылают к супергероям из фильмов Marvel и DC и киновселенным «Гарри Поттера» и «Звёздных войн». Например, можно попробовать «Красного Халка» с черносмородиновым ликёром, мартини, лимонным соком, лимонадом манго-чили и табаско. «Гриффиндор» состоит из тёмного рома, сиропа гренадина, ананасового, персикового и лимонного соков. А «Голубое молоко с Татуина» включает в себя джин, ликёр блю кюрасао, сливки и миндальное молоко.

В баре часто проводят тематические недели, посвящённые разным фильмам, играм и сериалам. Например, до 21 августа проходит неделя «Ведьмака». В её рамках гости могут увидеть битву барменов, которые будут варить коктейли-зелья, поиграть в тематические игры, попробовать блюда и коктейли из специально разработанного меню. Среди новинок ― копчёные рёбра по-веленски, рёбра по-туссентски, коктейли «Лютик» с ликёром, блю кюрасао и клюквенной водкой и «Солнце Нильфгаарда» с джином, ликёром бузины и земляникой.

Средний чек: 1 500 рублей

Адрес: Лиговский проспект, 21б

Dude’s Bar

В основу концепции заведения легла культовая комедия братьев Коэнов «Большой Лебовски» о прожигателе жизни Джеффри Лебовски по прозвищу Чувак (Dude), которого гангстеры принимают за миллионера-однофамильца и начинают требовать денег. Сначала оно называлось Lebowski Bar, затем его переименовали в Dude’s Bar.

Пространство бара разделено на два зала, в которых создатели обыграли сцены из жизни персонажей. Например, здесь создали комнату Лебовски с красным узорчатым ковром. Посетители могут примерить халаты, похожие на те, что носили главный герой и его друзья. В баре также есть мини-боулинг ― любимая игра Чувака.

В меню ― бургеры, куриные крылышки, картошка фри и другие закуски. Основная фишка барной карты ― любимый напиток Лебовски «Белый русский». Здесь он представлен в 25 вариациях ― от классического с водкой, кофейным ликёром и сливками, до травяного с текилой и лаймом. Все напитки подаются на подставках в виде того самого красного ковра с узорами.

В баре часто проходят мастер-классы и лекции представителей коньячных домов, а также DJ-вечеринки.

Средний чек: 1 000 рублей

Адрес: улица Жуковского, 26

Пиццерия «Krang Pizza»

Пиццерия создана по мотивам знаменитого мультсериала 1980–1990-х годов «Черепашки-ниндзя». В нём черепахи-мутанты под предводительством крысы-каратиста Сплинтера сражаются со злодеями. Своё название заведение получило в честь одного из них ― инопланетного существа Крэнга. Стены украшают граффити и плакаты с героями мультсериала, с потолка свисают китайские фонарики, а стулья стилизованы под железные баки. В кафе можно поиграть на игровых автоматах и приставках из 1990-х годов и посмотреть мультфильмы или фильмы на раритетных видеомагнитофонах с кассетами.

Главная особенность меню ― пицца, которую обожали черепашки-ниндзя. Здесь почти двадцать разновидностей этого блюда, в том числе пицца с пепперони и маршмеллоу, пицца с капустой кимчи и спагетти-пицца со спагетти болоньезе. Из напитков можно попробовать коктейли, например безалкогольные «Рафаэль» с кокосовым молоком и гренадином, «Донателло» с кокосовым молоком и чёрной смородиной, а также алкогольный «Мутаген» с джином и бурбоном.

Средний чек: 1 500 рублей

Адрес: Гороховая улица, 28

Гастробар при отеле «Mysterio hotel»

Гастробар создан по мотивам известных фильмов ужасов о призраках, маньяках, вампирах, зловещих мертвецах и других персонажах жанра. Интерьер оформлен в стиле заброшенного особняка с мутными зеркалами, винтажной мебелью, подсвечниками, готическими картинами. С потолка свисают деревянные кресты, мистическую атмосферу усиливают окровавленный манекен невесты и гипсовая голова графа Дракулы. В некоторых зонах можно обнаружить отсылки к фильмам «Кошмар на улице Вязов», «Ганнибал», «Джиперс Криперс», «Пятница 13» и другим. Например, здесь есть перчатка Фредди Крюгера и хоккейная маска Джейсона Вурхиза. Летом по воскресеньям на открытой террасе устраивают кинопоказы культовых хорроров.

Выбор основных блюд здесь не очень большой. Есть говяжьи щёчки, пасты, по два вида салатов и супов, закуски и брускетты. Зато барная карта впечатляет оригинальными названиями и сочетаниями. Например, можно заказать коктейли «Кошмар Фредди» с текилой и опалённой берёзовой щепой, «Зомби апокалипсис» с ромом, абсентом, киви, дыней и гренадином или «Оно» с водкой, дыней, клюквой, лаймом и корицей. А на десерт попробовать панна-котту с северными ягодами или печенье с орехами «Ведьмин палец».

Средний чек: 1 000 рублей

Адрес: Шпалерная улица, 40А

Вселенная Гарри Поттера

Кофейня «Бурлящий котёл»

В основе концепции заведения лежат книги Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере и снятые по их мотивам фильмы. Само название отсылает к волшебной таверне «Дырявый котел», которую посещали герои франшизы. На входе гостей встречает манекен дементора, на стенах нарисованы красочные картины, например котёл, в котором варится зелье. Повсюду расставлены склянки с волшебными зельями и магические шляпы, развешаны шарфы Гриффиндора. Есть тут и манекен совы Букли.

В меню предлагают легендарное сливочное пиво (алкогольное и безалкогольное), «Распределяющий лимонад», сэндвич «Рыжий растяпа» с сыром и салатом, венскую вафлю «И то и сё» с арахисовым маслом и беконом, тыквенный торт.

Средний чек: 700 рублей

Адрес: Гагаринская улица, 12

Кафе «Косой переулок»

Еще одно кафе по франшизе о мальчике, который выжил. Интерьер заведения представляет собой подземелье школы магии Хогвартс. Столы здесь сделаны из настоящих срубов деревьев, на креслах разложены стопки мягких подушек, под потолком развешаны сушёные травы, а на полках разместились волшебные ингредиенты для зелий. В заведении есть столики «Кабинет Дамблдора» и «Азкабан»: над первым парит феникс, над вторым нависает дементор. К одной из стен прикреплена огромная шоколадная лягушка.

Здесь можно выпить безалкогольное сливочное пиво, перекусить «Оладушками миссис Уизли» с карамельным сиропом, блинчиками «Шармбатон» с рататуем из овощей, а на десерт попробовать бисквитный торт Хагрида или мороженое «Дымящийся котел» с сахарной ватой и взбитыми сливками.

В магазине при кофейне продаются кружки с персонажами Поттерианы, волшебные палочки, магические плащи, тематические футболки, толстовки и многое другое.

Средний чек: 700 рублей

Адрес: улица Большая Пушкарская, 38

