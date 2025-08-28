Макет России и Музей мозга: куда пойти с ребёнком в Санкт-Петербурге

Увидеть самый большой в мире макет нашей страны в музее «Гранд макет Россия», оказаться в сердце синего кита в пространстве «Арт и факты» или создать собственную волшебную палочку в Музее вселенной Гарри Поттера. «Рамблер» отобрал восемь интерактивных музеев в Санкт-Петербурге, куда можно сходить вместе с детьми.

Музей «Гранд Макет Россия»

Музей «Арт и факты» (МАФ)

Музей находится в историческом здании бывшего Варшавского вокзала. Экспозиция размещается в 10 залах и занимает площадь 1200 квадратных метров. Среди экспонатов — интерактивные арт-объекты, отражающие удивительные факты: исторические, научные и природные. Многие объекты были созданы при помощи искусственного интеллекта, с каждым из них можно взаимодействовать.

Например, взрослые и дети могут подержать в руках настоящий метеорит и узнать его историю, поговорить с роботом Валентином, побывать внутри воссозданного сердца синего кита, прокатиться на самом маленьком в мире велосипеде. А ещё сравнить свой рост с ростом самого высокого человека (он составляет больше 2,7 метра) или узнать, как выглядит девушка с самой узкой в мире талией (38,1 сантиметра).

В музее можно заказать экскурсию за дополнительную плату, отметить день рождения или корпоратив. Сотрудники организуют увлекательный квест, шоу-программу или мастер-класс, исходя из пожеланий посетителей. С подробностями можно ознакомиться на сайте музея.

Адрес: наб. Обводного канала, 118С.

Стоимость билетов: от 590 рублей (цена зависит от времени суток и дня недели), дети до 5 лет бесплатно.

«Гранд Макет Россия»

Экспозиция музея представляет собой самый большой в мире макет России. Его площадь — 800 квадратных метров, над созданием макета в течение пяти лет трудились десятки специалистов под руководством автора проекта, петербургского предпринимателя Сергея Морозова. Здесь представлен собирательный образ России — мегаполисы с высокими небоскрёбами и маленькие деревушки от Калининграда до Владивостока, моря, озёра и реки, высокие горы, глубокие ущелья и так далее.

Объекты макета подвижные: по дорогам общей протяжённостью более 2,5 тысячи метров едут 250 поездов и 214 автомобилей, которые управляются при помощи электромагнитной индукции. Каждые 15 минут над мини-Россией наступает ночь: над городами и деревнями зажигаются более 800 тысяч лампочек-светодиодов.

Особый интерес представляют «жители макета». Это более 115 тысяч человек, а также тысячи животных и птиц, обитающих в разных уголках нашей страны. При желании посетители могут управлять некоторыми фигурками и придумывать различные сцены из их жизни. Недавно появилась новая функция: за отдельную плату можно заказать миниатюрную копию себя или другого человека и поселить её в любой точке России.

Адрес: ул. Цветочная, 16Л.

Стоимость билетов: взрослый билет — 930 рублей, детский (с 3 до 13 лет) — 580 рублей.

Музей эмоций

В интерактивном выставочном пространстве, созданном художником Алексеем Сергиенко, собраны экспонаты, которые отражают разные человеческие эмоции. Семь комнат музея соединены между собой коридорами. Попадая в первую комнату, выйти обратно уже не получится — необходимо пройти весь путь и испытать все эмоции.

Например, в комнате Любви можно потрогать мягкое красное сердце. В комнате Радости есть большая деревянная лошадь и красный трон, на котором можно посидеть. В комнате Гнева размещены мониторы с трансляциями матчей по боксу и мишени для дартса: можно бросать дротики и выплескивать тем самым гнев. В комнате Отвращения, оклеенной советскими газетами, находятся террариумы с разными насекомыми. Комната Грусти напоминает тюремную камеру. А в комнате Удивления посетители сами могут прикрепить к стене записку любого содержания. Комната уже полностью оклеена такими посланиями.

Посетителей сопровождает по музею экскурсовод. Он объясняет, как правильно рассматривать и трогать экспонаты, говорит о чувствах, которые они могут вызвать, и как с пользой для себя преодолевать негативные эмоции.

Адрес: ул. Итальянская, 1.

Стоимость билетов: взрослый — 600 рублей, детский (до 18 лет) — 500 рублей. Дети до 12 лет проходят только в сопровождении взрослых.

Музей вселенной Гарри Поттера («Дверь в Хогвартс»)

Музей по мотивам книг и фильмов о Мальчике, который выжил, — это интерактивное пространство для поклонников франшизы всех возрастов. Экспозиция площадью более 600 квадратных метров разделена на несколько комнат, каждая из которых отражает определённую сюжетную линию.

Например, здесь есть комната с обстановкой дома семейства Уизли, где волшебные спицы вяжут шарф Гриффиндора, и теплица с волшебными мандрагорами. В хижине Хагрида можно познакомиться с интерактивными гиппогрифами, в специальной зоне — пройти лабиринт из Турнира Трёх волшебников, в лавке Олливандера — приобрести ту самую волшебную палочку. Ещё в музее есть инсталляции «Гремучая Ива», «Арагон» и «Мячи для квиддича». В тематических фотозонах можно сделать снимок на мотоцикле Хагрида или на платформе 9 ¾, в распределяющей шляпе или в мантии.

За отдельную плату гостям предлагают поучаствовать в мастер-классах по изготовлению зелья или мыловарению, написать письмо из Хогвартса или сделать свою волшебную палочку. Также для больших групп можно заказать квесты: например, вернуть украденный философский камень, разгадать тайны призраков Хогвартса или найти артефакт и защитить Тайную комнату.

Адрес: ул. Думская, 4 лит А (ТЦ «Перинные ряды»).

Стоимость билетов: взрослый билет — 1590 рублей, детский билет (от 3 до 13 лет) — 1390 рублей. Также можно приобрести комбо-билеты, включающие посещение музея несколькими людьми, и мастер-классы — от 1990 рублей (в зависимости от вида комбо).

«Особняк-Небылица»

В Санкт-Петербурге находятся два музея, посвящённые русским сказкам, небылицам и легендам разных стран мира. Первый — «Особняк-Небылица» на улице Некрасова — погружает в мир таинственных персонажей, обитающих на суше. На трёх этажах исторического особняка расположились тысячи сказочных персонажей: единороги и летающие кони, фениксы и огнедышащие драконы, духи леса, домовые, гоблины и так далее. Посетители могут увидеть Бабу-ягу в избушке на курьих ножках, Кощея Бессмертного в окружении свиты, огромного Змея Горыныча, охраняющего спящую царевну. Можно пройти по зеркальному и ленточному лабиринтам или открыть запретную дверь при помощи специальных манипуляций. Все экспонаты разрешается трогать руками и взаимодействовать с ними.

Второе пространство «Небылица-Водица» на улице Декабристов посвящено морским персонажам. Переступив порог музея, гости оказываются в батискафе путешественника и исследователя Аристарха Демидова-Поплавского. Путешествие начинается со Сталактитовой тропы, на чьих стенах расположился подводный город с морскими персонажами. Следуя дальше, гости попадают в замок Морского царя, видят макет созданного по чертежам «Наутилуса» корабля, Лох-несское чудовище, открывают ящик Пандоры. А кульминацией становится посещение затерянной Атлантиды.

В оба музея можно попасть самостоятельно или присоединиться за дополнительную плату к экскурсии, во время которой экскурсовод расскажет все мифы и легенды и организует увлекательный квест. Подробности можно узнать на сайте музеев.

Адрес: ул. Некрасова, 14б, стр. 1 («Особняк-Небылица»), ул. Декабристов, 37 («Небылица-Водица»).

Стоимость билетов: по будням взрослый билет — 1200 рублей, детский (до 14 лет) — 900 рублей; по выходным и праздничным дням взрослый билет — 1500 рублей, детский (до 14 лет) — 1200 рублей.

Музей мозга

Небольшой интерактивный музей посвящён работе человеческого мозга. Пространство разделено на две зоны. В первой представлены экспонаты, связанные с мозгом и его активностью: например, здесь показано, как функционируют разные зоны мозга, какая зона отвечает за работу определённых органов, как развивался человеческий мозг в процессе эволюции. Экспонат «Клетки Глии» расскажет о работе мозга во время сна и о том, как недосып влияет на функционирование всего организма.

Вторая зона — интерактивное пространство, где с помощью нейроинтерфейсов посетители могут управлять предметами силой мысли. Например, направлять робота-паука или разгонять и замедлять электрическую машинку. С помощью инвертоскопа дети и взрослые почувствуют себя в теле младенца, который видит мир перевёрнутым и не может управлять своими движениями.

В музее можно заказать индивидуальную или групповую экскурсию, провести день рождения. Психологи и просто интересующиеся работой мозга посетители также могут пройти курс «Практические знания о мозге» от нейробиолога Ильи Мартынова.

Адрес: ул. Марата, 86 (торгово-развлекательный центр «Планета Нептун»).

Стоимость билетов: взрослый билет — 590 рублей, детский (5–18 лет) — 490 рублей. Необходима предварительная запись.

«Парк чудес Галилео»

Музей посвящён физике, химии, математике и биологии. Пространство включает в себя парк с интерактивными экспонатами, которые можно трогать и использовать по назначению. Например, здесь есть комната оптических иллюзий, превращающая человека в лилипута или великана, зеркала с эффектом мгновенного похудения, маятник Фуко и шары Ньютона. В фотозоне можно сделать эффектные снимки, например с отделённой от тела головой или длинными руками. Особое место в парке занимает большой лабиринт иллюзий: здесь есть перевёрнутые комнаты, зеркальный и тёмный лабиринты.

Также в музее разместилась экспериментальная лаборатория. Для её посещения необходимо приобрести либо отдельный билет, либо комплексный, дающий право прохода сразу в два пространства. В лаборатории действует 10 программ, например «Вселенная газов», «Химия огня», «Магия против науки». Посетители под руководством сотрудников смогут принять участие в опытах с сухим льдом, горящими предметами либо меняющими цвет жидкостями.

Адрес: пр-т Энергетиков, 8, корп. 1.

Стоимость билетов: посещение парка — 900 рублей для взрослых и детей; посещение лаборатории — 600 рублей для взрослых и детей; комплексный билет на посещение парка и одной программы в лаборатории — 1500 рублей для взрослых и детей.

Музей «АртДинамикс»

Музей создан мультимедийной студией «АртДинамикс», специализирующейся на проектах в области арт-визуализации и арт-робототехники в сфере развлечений. Сегодня в пространстве работают две выставки, соединившие в себе классическое искусство и технологии.

На мультимедийной выставке «Секреты Джузеппе Арчимбольдо» представлены трёхмерные интерпретации произведений итальянского живописца и художника XVI века. Свои работы он выполнял в стиле маньеризма, характеризующемся причудливостью форм и необычным изображением людей и разных предметов. Зрители смогут увидеть трёхмерные картины «Библиотекарь», «Лето», «Юрист» и другие и почувствовать себя их героями. На фоне красиво подсвеченных работ можно сделать эффектные фотографии.

Выставка VR Gallery («Виртуальная галерея») — это полностью виртуальная экспозиция. При помощи VR-очков посетители смогут оказаться в мастерских именитых художников, например Ван Гога или Сальвадора Дали. Посетить Нотр-Дам де Пари и увидеть его подлинные интерьеры XVIII века или перенестись в Мельбурн на выставку уличного художника Рона. Посмотреть на знаменитую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, узнать секреты её появления на свет, оказаться внутри этой картины и исследовать каждый штрих, который сделал художник.

Билеты необходимо приобретать отдельно на каждую экспозицию. Подробности можно узнать на сайте музея.

Адрес: ул. Гороховая, 49б (креативное пространство SENO).

Стоимость билетов: от 850 рублей в зависимости от выставки.

