Актриса Юлия Топольницкая о съёмках в клипе «Ленинграда», Москве и Петербурге

В проекте «Маршрут построен» представители бизнеса, науки и культуры рассказывают о своих любимых местах в городе — где им нравится отдыхать, вкусно есть и пить, гулять с детьми или проводить деловые встречи. Локации можно сохранять себе для будущих прогулок. Гостем нового выпуска стала актриса Юлия Топольницкая.

© Юлия Милютина

Актриса родилась в Санкт-Петербурге. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 2014 году, а после начала работать в Санкт-Петербургском театре клоунады «Лицедеи». В 2016 году после съёмок в клипе группы «Ленинград» на песню «Экспонат» Юлия Топольницкая получила широкую известность, её стали активнее приглашать на съёмки в сериалы, кино и комедийные шоу. В 25 лет Юлия вместе с супругом, комиком Игорем Чеховым, переехала в Москву. Актриса снималась в таких проектах, как «Поехавшая», «Добро пожаловать в семью», «Второй брак», «Циники» и других.

В сентябре в онлайн-кинотеатре Wink вышел драматический сериал режиссёров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Всё только начинается». В картине Топольницкая сыграла одну из главных ролей. Сериал рассказывает о трёх девушках, которые приехали покорять столицу, и о том, как сложилась их судьба спустя двадцать лет. В беседе с «Рамблером» актриса рассказала, как съёмки в клипе «Ленинграда» помогли ей покорить столицу, где любит отдыхать в городе и чего ей больше всего не хватает в Москве.

Детство петербурженки

Юлия Топольницкая родилась в Ленинграде в 1991 году (в том же году город переименовали в Санкт-Петербург). Дом, в котором актриса провела свои детство и юность, находился на улице Петра Алексеева (ныне Спасский переулок) в Адмиралтейском районе. «Мы жили практически напротив станции метро “Сенная площадь” — это самый центр Санкт-Петербурга», — говорит Топольницкая.

© Ксения Угольникова

С юных лет она с друзьями любила исследовать исторические улочки Северной столицы. «Мы постоянно гуляли по каналу Грибоедова, набережной Фонтанки, улице Римского-Корсакова, где находилась моя школа, рядом с Исаакиевским собором, около памятника композитору Михаилу Глинке у Мариинского театра», — вспоминает актриса и добавляет, что все эти места по сей день безумно ей дороги. На Невский проспект до 14 лет ей выходить без старшего брата не разрешали, потому что там всегда было много туристов. Но актрисе нравится это место за особую атмосферу. И сегодня, когда она приезжает в Санкт-Петербург, любит там прогуляться.

Выходные дни семья Юлии проводила в парках, например в Юсуповском саду или «Петергофе», но чаще всего они отправлялись на прогулку в Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове. Там они все вместе катались на велосипеде, ели мороженное и кормили уток. «Сейчас, конечно, парк сильно преобразился. Каждое лето в нём проводят фестивали цветов. Например, этим летом парк утопал в тюльпанах разных сортов», — говорит актриса.

© Алексей Даничев/РИА Новости

Юсуповский сад

Преобразились территории и нынешних современных пространств «Новая Голландия» и «Севкабель Порт», которые раньше были заброшены, отмечает Юлия Топольницкая. В детстве она вместе с друзьями любила гулять по этим развалинам. «Например, в один период рядом с островом Новая Голландия завелись бобры — об этом даже писали в местных газетах — и мы специально ходили на них посмотреть», ― вспоминает она.

© Севкабель Порт/CC BY-SA 4.0

Зимний вид «Севкабель Порта» с Финского залива

Детство петербурженки было насыщено и культурным досугом. Вместе с семьёй она любила ходить в Мариинский театр, Большой и Малый драматические. Самым запоминающимся спектаклем для неё стала опера «Борис Годунов» в Мариинке, которую она посмотрела вместе со своим классом. «Нам тогда было лет 12, а опера шла пять часов. Спустя 30 минут мы уже начали хрустеть чипсами и сухариками на весь зал, крутиться и переговариваться, — смеётся Топольницкая. — Нам делали замечания. В итоге с горем пополам отсидели этот спектакль и были очень рады, когда он закончился».

© Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Остров Новая Голландия

С 2016 года актриса вместе с мужем — комиком и бывшим резидентом Comedy Club Игорем Чеховым живёт в Москве. Но говорит, что очень скучает по городу своего детства и старается выбираться в Петербург хотя бы раз в месяц. «Это моё место силы, здесь я заряжаюсь энергией. Местный воздух оказывает на меня магическое воздействие. Я ощущаю это сразу, как выхожу из поезда», — поясняет Юлия Топольницкая.

© Ксения Угольникова

По её словам, сегодня в Северной столице есть много интересных мест, которые стоит посмотреть туристам, но составлять прогулочный маршрут заранее необязательно. «Санкт-Петербург — это город, который сам выведет тебя туда, куда нужно. Приезжайте сюда в хорошую погоду и просто гуляйте, смотрите по сторонам и впитывайте атмосферу города», — советует Юлия Топольницкая. После прогулки она рекомендует перекусить в её любимых заведениях: Harvest на проспекте Добролюбова, Duo Asia на улице Рубинштейна и Duo gastrobar на Кирочной. Актриса утверждает, что здесь любезный персонал, красивые интерьеры и вкусная еда.

Переезд в Москву и съёмки в клипе группы «Ленинград»

Первое «взрослое» впечатление о Москве у Юлии Топольницкой оказалось неприятным. Ещё во время обучения в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства она приезжала в столицу, чтобы передать своё портфолио в местные киностудии, среди которых был и «Мосфильм». «Мы с однокурсницей сутки тряслись в плацкартном вагоне, а когда сошли с поезда, оказались в огромном, шумном городе. Казалось, что мы здесь чужие и никому не нужны», — делится актриса. К тому же знакомые, у которых девушки планировали остановиться на ночь, в последний момент отказались принимать гостей. «На дворе уже темно, а мы стоим в центре города с сумками и не знаем, как быть дальше. С горем пополам сняли какой-то ужасный хостел, переночевали, утром погуляли по центру, а после уехали домой», — вспоминает актриса.

© Личный архив Юлии Топольницкой

В 2014 году после окончания института девушка устроилась в Санкт-Петербургский театр клоунады «Лицедеи». А параллельно стала принимать участие в различных комедийных программах и телевизионных шоу, например в «Comedy Баттл». Но широкую известность получила после выхода клипа группы «Ленинград» на песню «Экспонат», в котором она исполнила главную роль.

Про кастинг Топольницкая узнала из социальных сетей. В конкурсе участвовало более 200 претенденток, но авторы клипа после проб выбрали её. «Съёмки проходили в павильоне “Ленфильма”. Я была в восторге, потому что это были очень классный сценарий, суперпрофессиональная команда, зажигательная песня. Работать было одно удовольствие», — вспоминает она.

В 2016 году после выхода клипа актрису начали активно приглашать на съёмки в разные проекты в Москву. «Для первого проекта мне сняли квартиру. Со временем стало сложно жить на два города, потому что когда проект заканчивался, надо было снова переезжать: либо на другой проект в гостиницу, либо на другое сьёмное жилье», — рассказала петербурженка и добавила, что в итоге вместе с мужем она окончательно решила переехать в Москву. «Постепенно я полюбила этот город и поняла, что Москва — это центр всего», — говорит артистка.

Любимый маршрут для прогулок в столице

Сперва пара сняла квартиру недалеко от станции метро «Достоевская». А через некоторое время перебралась в самый центр — Басманный район, где живёт до сих пор. «Мне всегда очень здесь нравилось. Я люблю гулять по улицам Покровка и Старая Басманная, Чистопрудному бульвару, Армянскому, Кривоколенному и Гороховскому переулкам, потому что здесь сохранился старый московский жилой фонд. Получаю от пеших и велопрогулок огромное удовольствие», — рассказывает актриса.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Чистопрудный бульвар

Ей нравится проводить свободное от съёмок время и в московских парках. Среди любимых — парк Горького и Лефортовский. «Это совершенно разные локации. Первый всегда оживлённый, здесь много людей, постоянно проходят разные мероприятия. А второй — более уютный, спокойный, со своей атмосферой, где просто отдыхаешь душой», — поясняет Юлия Топольницкая.

© Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Парк Горького

Столичная культурная программа ей тоже пришлась по душе. Петербурженке нравятся постановки в МХТ имени Чехова и «Современнике». «Раньше я часто ходила в Театр Ермоловой, где играет моя близкая подруга Дарья Мельникова. Но сейчас из-за напряжённого графика редко удается выбраться в театр», — признаётся Топольницкая. Её мечта — посетить Большой театр, в котором она ни разу не была. Актриса даже записала эту мечту в своём списке желаний и собирается исполнить её, как только высвободится время.

© Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Лефортовский парк

Юлия Топольницкая вместе с супругом любит встречаться с друзьями в московских кафе и ресторанах. «Нас с мужем часто куда-то зовут, и мы открываем для себя всегда что-то новое. В Москве, конечно, огромный выбор в этом плане», — говорит Юлия Топольницкая. Но больше всего ей нравится кухня в таких заведениях, как Sage, «Рыба моя» и Caffe Mandy's.

Она считает, что у Москвы и Санкт-Петербурга свои атмосфера, неповторимая энергетика, особенные места и ритм жизни. «Я безумно люблю оба этих города», — утверждает актриса, но признается, что в Москве ей не хватает воды. «С самого детства я привыкла жить в городе, который окружает вода. Но за водой я всегда могу приехать в Санкт-Петербург», ― заключает Юлия Топольницкая.

Комик Олег Верещагин — о Comedy Club, Перми и шашлыках в центре Москвы