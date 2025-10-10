2ГИС выяснил, какие национальные кухни предпочитают россияне

Сотрудники геосервиса 2ГИС отметили наиболее популярные у россиян национальные кухни. В топ-3 вошли русская, грузинская и итальянская. Русская кухня стала лидером почти во всех городах-миллионерах России. Исключениями стали Казань, в которой победила татарская кухня, а также Екатеринбург и Самара: там горожане больше любят блюда грузинской кухни.

2ГИС провёл исследование на основе своих внутренних данных о том, профили каких ресторанов и кафе пользователи сервиса открывали чаще всего за последние 12 месяцев. Во избежание обобщений в анализе не учитывались мультикультурные заведения — только рестораны и кафе с национальными кухнями. Результаты получились следующие: русская кухня (≈24%), грузинская кухня (20%) и итальянская кухня (16%).

Примечательно, что топ-10 по количеству кафе и ресторанов определённых специализаций в целом совпал с первой десяткой самых популярных кухонь в поисковике 2ГИС.

Более детальный анализ по городам выглядит так:

Волгоград

Русская кухня (37%).

Итальянская кухня (24%).

Грузинская кухня (13%).

Воронеж

Русская кухня (31,85%).

Грузинская кухня (19,23%).

Итальянская кухня (15,76%).

Екатеринбург

Грузинская кухня (29%).

Русская кухня (21%).

Итальянская кухня (16%).

Казань

Татарская кухня (26%).

Грузинская кухня (16%).

Русская кухня (13%).

Краснодар

Русская кухня (31%).

Грузинская кухня (25%).

Итальянская кухня (11%).

Красноярск

Русская кухня (33%).

Грузинская кухня (17%).

Итальянская кухня (16%).

Москва

В Москве пользователи 2ГИС чаще всего открывают карточки заведений с русской кухней (23%). На втором месте по популярности — итальянская кухня (18%), а замыкает тройку грузинская кухня (16%).

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде лидирует русская кухня — именно её заведения чаще всего открывают в 2ГИС (доля открытий карточек 34%). На втором месте — грузинская кухня (24%), а третью позицию занимает итальянская кухня (16%).

Омск

Русская кухня (35%).

Итальянская кухня (24%).

Грузинская кухня (20%).

Пермь

Русская кухня (27%).

Грузинская кухня (21%).

Итальянская кухня (17%).

Ростов-на-Дону

Русская кухня (30%).

Грузинская кухня (19,25%).

Итальянская кухня (19,11%).

Самара

Грузинская кухня (28%).

Итальянская кухня (27%).

Русская кухня (20%).

Санкт-Петербург

Русская кухня (23%).

Грузинская кухня (19%).

Итальянская кухня (18%).

Уфа

Грузинская кухня (22%).

Русская кухня (15%).

Турецкая кухня (12%).

Челябинск

Русская кухня (23%).

Грузинская кухня (20%).

Армянская кухня (13%).

Также в 2ГИС выяснили, какие кафе и рестораны с национальной кухней самые доступные. Сравнение проводилось по среднему чеку. Ими оказались заведения с вьетнамской (591 рубль), узбекской (618 рублей) и армянской (720 рублей) кухнями.

Самый высокий средний чек, по результатам исследования, оказался в местах с грузинской (1280 рублей), итальянской (1553 рубля) и немецкой (1567 рублей) кухнями.

При этом средний чек на национальные кухни в городах-миллионерах России составил 1000 рублей.

