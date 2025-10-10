2ГИС выяснил, какие национальные кухни предпочитают россияне
Сотрудники геосервиса 2ГИС отметили наиболее популярные у россиян национальные кухни. В топ-3 вошли русская, грузинская и итальянская. Русская кухня стала лидером почти во всех городах-миллионерах России. Исключениями стали Казань, в которой победила татарская кухня, а также Екатеринбург и Самара: там горожане больше любят блюда грузинской кухни.
2ГИС провёл исследование на основе своих внутренних данных о том, профили каких ресторанов и кафе пользователи сервиса открывали чаще всего за последние 12 месяцев. Во избежание обобщений в анализе не учитывались мультикультурные заведения — только рестораны и кафе с национальными кухнями. Результаты получились следующие: русская кухня (≈24%), грузинская кухня (20%) и итальянская кухня (16%).
Примечательно, что топ-10 по количеству кафе и ресторанов определённых специализаций в целом совпал с первой десяткой самых популярных кухонь в поисковике 2ГИС.
Более детальный анализ по городам выглядит так:
Волгоград
Русская кухня (37%).
Итальянская кухня (24%).
Грузинская кухня (13%).
Воронеж
Русская кухня (31,85%).
Грузинская кухня (19,23%).
Итальянская кухня (15,76%).
Екатеринбург
Грузинская кухня (29%).
Русская кухня (21%).
Итальянская кухня (16%).
Казань
Татарская кухня (26%).
Грузинская кухня (16%).
Русская кухня (13%).
Краснодар
Русская кухня (31%).
Грузинская кухня (25%).
Итальянская кухня (11%).
Красноярск
Русская кухня (33%).
Грузинская кухня (17%).
Итальянская кухня (16%).
Москва
В Москве пользователи 2ГИС чаще всего открывают карточки заведений с русской кухней (23%). На втором месте по популярности — итальянская кухня (18%), а замыкает тройку грузинская кухня (16%).
Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде лидирует русская кухня — именно её заведения чаще всего открывают в 2ГИС (доля открытий карточек 34%). На втором месте — грузинская кухня (24%), а третью позицию занимает итальянская кухня (16%).
Омск
Русская кухня (35%).
Итальянская кухня (24%).
Грузинская кухня (20%).
Пермь
Русская кухня (27%).
Грузинская кухня (21%).
Итальянская кухня (17%).
Ростов-на-Дону
Русская кухня (30%).
Грузинская кухня (19,25%).
Итальянская кухня (19,11%).
Самара
Грузинская кухня (28%).
Итальянская кухня (27%).
Русская кухня (20%).
Санкт-Петербург
Русская кухня (23%).
Грузинская кухня (19%).
Итальянская кухня (18%).
Уфа
Грузинская кухня (22%).
Русская кухня (15%).
Турецкая кухня (12%).
Челябинск
Русская кухня (23%).
Грузинская кухня (20%).
Армянская кухня (13%).
Также в 2ГИС выяснили, какие кафе и рестораны с национальной кухней самые доступные. Сравнение проводилось по среднему чеку. Ими оказались заведения с вьетнамской (591 рубль), узбекской (618 рублей) и армянской (720 рублей) кухнями.
Самый высокий средний чек, по результатам исследования, оказался в местах с грузинской (1280 рублей), итальянской (1553 рубля) и немецкой (1567 рублей) кухнями.
При этом средний чек на национальные кухни в городах-миллионерах России составил 1000 рублей.
