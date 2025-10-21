Актёр Егор Корешков — о детстве без гаджетов и любимых местах в Москве

В проекте «Маршрут построен» представители бизнеса, спорта и культуры рассказывают о своих любимых местах в городе — где им нравится отдыхать, вкусно есть и пить, гулять с детьми или проводить деловые встречи. Локации можно сохранять себе для будущих прогулок.

Гостем нового выпуска стал актёр театра и кино Егор Корешков. Среди его самых известных работ — фильмы «Всё хорошо», «Горько!», «Зимний путь» и сериалы «Восьмидесятые», «Психологини», «Химера». В сентябре в онлайн-кинотеатре Kion вышел сериал «Виноград» о бизнесмене Егоре Антонове (Павел Прилучный), ставшем владельцем убыточных виноградников в Анапе. Корешков сыграл в проекте юриста Максима — конкурента главного героя. В беседе с «Рамблером» Егор Корешков рассказал о районе, в котором вырос, любимых московских парках, музеях и ресторанах.

Родник в Битцевском лесу

Егор Корешков родился и до 20 лет жил в спальном районе Москвы Ясенево. Его родители — профессиональные музыканты, а сам Егор окончил музыкальную школу по классу ударных инструментов. По словам актёра, о Ясеневе у него остались очень тёплые воспоминания. «Этот район — однозначно моё место. Именно там я начал познавать мир», — считает Корешков.

Если сейчас артисту удаётся побывать в тех местах, он с удовольствием гуляет по маршрутам юности. «Мы с друзьями проводили много времени во дворах, гаражах, за школой, в овраге недалеко от дома. Лазили по деревьям, делали с заборов сальто, мастерили самодельные скейты, исследовали канализации. Это было “аналоговое” детство — без гаджетов, с настоящими приключениями каждый день», — вспоминает актёр.

Одно из любимых мест Корешкова — родник в Битцевском лесу, куда Егор часто ходил с родителями. «Это всегда превращалось в приключение на несколько часов. Однажды я отстал от взрослых и потерялся. Испугался, но именно тогда у меня, наверное, и появились первые топографические навыки: я побежал в сторону дома и оказался у подъезда раньше всех», — говорит артист.

Театральные места

После окончания школы в 2003 году Егор Корешков поступил в педагогический колледж № 7 на улице Маросейка. Он выбрал специальность педагога дополнительного образования по направлению художественно-речевой и театрально-игровой деятельности детей. На экзамене Корешков прочитал стихи рок-музыканта Егора Летова, чем поразил членов вступительной комиссии. Но быть педагогом он не захотел: окончив колледж, пошёл в Московский государственный университет культуры и искусств (с 2014 года — Московский государственный институт культуры) на актёрский факультет. После первого курса ушёл оттуда и стал студентом Российского института театрального искусства — ГИТИС. Учился Корешков на курсе известного театрального педагога Олега Кудряшова.

Будущий актёр занимался в главном корпусе ГИТИСа, старинном особняке с уютным зелёным двориком в Малом Кисловском переулке в самом центре Москвы. По словам Егора, ГИТИС — одно из знаковых для него мест, равно как и локации, связанные с первыми работами в театре и кино. «Каждый из таких моментов оставил важные воспоминания, которые можно закрепить кнопками на карте Москвы», — говорит Егор. Например, в 2011 году он начал работать в Театре наций в Петровском переулке и очень любит и сам театр, и его окрестности. Также знаковым местом для актёра стал Дом Наркомфина, в квартирах которого играли спектакли Донатаса Грудовича и снимали фильм «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности». А ещё — парк «Музеон», где проходили съёмки фильмов «Без границ» и «35-я страница».

Главный учебный корпус ГИТИСа в Малом Кисловском переулке в Москве

Центр всех событий, музеи и парки

Сегодня Егор Корешков живёт в Тверском районе Москвы. По словам артиста, он любит этот район за то, что он «живой». «Это центр всех событий, здесь находятся известные театры, проходят выставки, очень много интересных кафе с вкусной едой. Это удобно и вдохновляет», — говорит актёр. Также ему нравятся старинные московские улицы: Спиридоновка, Мясницкая, Малая и Большая Дмитровка, Маросейка, Столешников переулок, Гоголевский бульвар.

В свободное время Корешкову нравится посещать театры и музеи. Среди любимых — Новая Третьяковка, Музей русского импрессионизма, Пушкинский музей, Московский музей современного искусства (ММОМА). «Мне близка современная живопись, интересные авторские выставки. Москва в этом плане даёт огромный выбор», — говорит Егор.

Также актёру нравится гулять в московских парках: он часто бывает на Воробьевых горах, в Нескучном саду, Делегатском и Тимирязевском парках, Сокольниках. Егор отмечает, что каждая локация привлекательна по-своему: «Делегатский парк уютный, там приятно бегать, а ещё можно посидеть и почитать. Нескучный сад завораживает своими лабиринтами и перепадами: в нём можно поиграть в пинг-понг, покататься на лошадях, сделать workout. А в Сокольниках интересно пройти через “паутину” парка до Путяевских прудов».

По словам артиста, с каждым годом столичные парки всё сильнее преображаются, при этом в них всё равно «ощущается дыхание города». «Как выдаётся свободная минута, я еду туда», — говорит Егор.

Из кафе и ресторанов Корешков предпочитает места, где можно не только вкусно поесть, но и погрузиться в особую атмосферу. К таким, по его мнению, относится бар-ресторан «Стрелка» на Берсенёвской набережной. «Это место с неповторимой энергетикой, к тому же из него открывается красивый вид на набережную», — поясняет актёр. Также Егор любит ресторан «Северяне» на Большой Никитской улице «за современный взгляд на русскую кухню» и «Simach в Недальнем» на Тверском бульваре — «за сочетание еды и ночной жизни».

Москва — это постоянно развивающийся город, в котором всё время открываются новые пространства — арт-кварталы, мастерские, гастрономические проекты, отмечает актёр. «Список тех мест, куда я ещё только хочу попасть, у меня бесконечный», — говорит Корешков. Он добавляет, что в ближайшем будущем хотел бы посетить Центр «Зотов», Ивановский монастырь и Крутицкое Патриаршее подворье. А ещё ресторан испанской кухни El Pimpi, бары ToMi и «Слёзы Берёзы» и русскую чайную «Нитка».

Артист отмечает, что не хотел бы переезжать из столицы. «Я люблю Москву за её многослойность: в одном городе у тебя и история, и авангард, и уютные дворики, и масштабные проспекты. Здесь всегда есть куда идти и чему удивляться», — поясняет Корешков. Единственное, что его расстраивает, — отсутствие достаточного количества свободного времени, чтобы досконально изучать столицу, «а не всё время спешить».

