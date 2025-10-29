Посмотреть хоррор или вырезать тыкву: где и как отметить Хеллоуин-2025 в Москве

В ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня Всех Святых, во многих странах мира отмечают Хеллоуин. В древности считалось, что в это время стираются границы между мирами живых и мертвых и духи могут попасть на землю. В Хеллоуин дети наряжаются в костюмы разных персонажей и ходят по домам, собирая сладости. Для России это нетрадиционный праздник, тем не менее его отмечают многие жители нашей страны. «Рамблер» подготовил несколько идей, где и как можно отпраздновать Хеллоуин в Москве.

Кино

Классика ужасов в кинотеатрах сети «Москино»

Где: кинотеатры сети «Москино»: «Вымпел», «Искра», «Сатурн», «Спутник» и «Космос».

Когда: 30 октября — 1 ноября.

Стоимость: от 190 рублей (в зависимости от сеанса и кинотеатра).

К Хеллоуину в сети кинотеатров пройдёт специальная серия кинопоказов культовых фильмов ужасов. Зрителям продемонстрируют три классические чёрно-белые картины: «Дракула» (1931), «Франкенштейн» (1931) и «Кабинет доктора Калигари» (1920).

Американский фильм режиссёра Тода Браунинга «Дракула» о живущем в замке бессмертном вампире, который приезжает в город и начинает охотиться за девушками, — первая сохранившаяся экранизация одноимённого романа писателя Брэма Стокера. Она до сих пор считается канонической, а исполнивший главную роль актёр Бела Лугоши стал эталонным образом Князя Тьмы.

«Франкенштейн» режиссёра Джеймса Уэйла с Колином Клайвом и Борисом Карлоффом в главных ролях рассказывает об учёном, создавшем монстра из частей тел трупов. В 1931 году фильм собрал кассу в 12 миллионов долларов при бюджете всего в 291 тысячу долларов, пишет «Кинопоиск».

«Кабинет доктора Калигари» — фильм немецкого режиссёра Роберта Вине. В центре сюжета — молодой человек Френсис, который вместе с другом и девушкой стал жертвой безумного эксперимента доктора Калигари по пересадке мозга.

Узнать время сеансов в кинотеатрах и приобрести билеты можно на сайте «Москино».

Квизы и мастер-классы

Квиз-урок Halloween Mystery Quiz

Где: школа иностранных языков Allada School (Страстной б-р, 6, стр.1).

Когда: 31 октября, 18:00.

Стоимость: 600 рублей.

В школе иностранных языков организуют вечеринку ужасов для всех желающих. Здесь можно будет не только погрузиться в атмосферу праздника, но и попрактиковать английский язык: все задания придётся выполнять на английском. Уровень знаний может быть любым.

За 90 минут, пока длится урок, участники сыграют в игру на знание персонажей из хоррор-фильмов, сочинят собственные страшные мини-рассказы, а также при помощи магических слов узнают своё будущее. Приходить лучше в костюмах — в конце вечера участник в самом креативном наряде получит приз.

Забронировать место можно здесь.

Викторина «Хэллоуин»

Где: рестобар «Золберг» (1-й Люсиновский пер., 3б).

Когда: 1 ноября, 19:00.

Стоимость: 800 рублей за человека.

Любители фильмов ужасов смогут блеснуть знаниями на викторине ко Дню Всех Святых. Организаторы подготовили 75 вопросов на знание классических и современных хорроров, связанных с праздником музыкальных произведений, традиций и обычаев. Например, песня какого исполнителя стала негласным символом Хеллоуина или в каком году был снят первый фильм про Дракулу.

Участвовать в викторине можно поодиночке или в команде. Как отмечают организаторы, приходить лучше в страшных костюмах, хотя это не обязательное условие.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте организатора «СмузиКвиз».

Мастер-класс по рисованию

Где: студия рисования «Рисуй» (Нижний Сусальный пер., 5, стр. 2).

Когда: 30 октября — 2 ноября.

Стоимость: 3850 рублей.

К Хеллоуину студия подготовила мастер-класс «Улица фонарей». Это возможность попробовать себя в роли художника и получить красивую картину с тематикой праздника. Участники мастер-класса под руководством опытных преподавателей будут рисовать маслом на холсте уютные улицы европейских городов с украшенными иллюминациями домами, вырезанными тыквами-фонарями на лужайках и детьми в страшных костюмах. Длительность — 3 часа.

Выбрать подходящее время и забронировать место можно на сайте студии рисования.

Мастер-класс по вырезанию тыквы

Где: бар Really bar (Малый Златоустинский пер., 3, стр. 1).

Когда: 30 октября, 20:00.

Стоимость: 2200 рублей.

Фонарь из тыквы — традиционное украшение европейских домов на Хеллоуин. В канун праздника всех желающих приглашают научиться мастерить этот незатейливый, но очень эффектный предмет интерьера. Участники мастер-класса под руководством профессионалов освоят технику резьбы и декорирования тыквы, а также смогут создать дизайн на свой вкус. Работать будут при свечах, чтобы глубже погрузиться в атмосферу Хеллоуина.

В процессе гости узнают историю и обычаи праздника, а в конце смогут сделать красивые фото со своими изделиями в «страшно красивых» декорациях. Поэтому приходить лучше в костюмах.

Узнать подробности и записаться на мастер-класс можно на сайте клуба.

Экскурсия «Вечерние тайны мистической Москвы»

Где: ул. Большие Каменщики, 2 (выход из ст. м. «Таганская»).

Когда: 1 ноября, 19:00.

Стоимость: 1400 рублей.

Отметить Хеллоуин можно на автобусной театрализованной экскурсии «Вечерние тайны мистической Москвы». Москвовед, экскурсовод Евгений Богданов в образе чёрного монаха покажет самые мистические уголки столицы. Среди них — Патриаршие пруды, где когда-то появился булгаковский Воланд, старинные особняки на улицах Варварка и Спиридоновка, где, по преданиям, до сих пор водятся призраки, Болотная площадь, которая в древние времена была местом массовых казней. Участники узнают много нового о старинном московском фольклоре и смогут загадать желание под звуки флейты чёрного монаха.

Забронировать место можно на сайте проекта «Гуляем по Москве».

Вечеринки и концерты

Концерт Halloween в «Люмьер-холле»

Где: мультимедийное пространство «Люмьер-холл» (Берсеневский пер., 2, стр. 1).

Когда: 30 октября и 1 ноября, 21:00.

Стоимость: от 1500 рублей.

Группа Grani Music, исполняющая инструментальные версии известных мировых хитов, составила ко Дню Всех Святых мистическую программу. Музыканты сыграют мелодии из культовых хорроров и сказочных кинолент. Например, гости услышат темы из «Охотников за привидениями», «Сияния», «Семейки Аддамс», «Битлджуса», «Гарри Поттера» и других. Выступление будет сопровождать видеоряд из фильмов, так что зрители смогут ещё больше погрузиться в атмосферу праздника.

Купить билеты можно здесь.

Хеллоуин в клубе Glastonberry

Где: ул. 1-я Дубровская, 13А, стр. 1.

Когда: 31 октября — 4 ноября.

Стоимость: от 1500 рублей.

В клубе Glastonberry для любителей Хеллоуина подготовили несколько мероприятий. Праздник начнётся 31 октября в 19:00 в малом зале с концерта Rockabilly Halloween, во время которого на сцене выступят рок-группы Москвы и Санкт-Петербурга — Wrecking Frogs, The Rattlesnakes, Alligators. Гостям рекомендуется прийти в тематических костюмах, потому что по окончании концерта состоится конкурс на лучшие женский и мужской наряды. Победителей ждут призы.

1 ноября в 23:59 в большом зале стартует масштабная косплей-вечеринка Halloween Cosplay Night Party. На неё нужно прийти в костюме, а если каких-то деталей в образе будет недоставать, на вечеринке их сможет добавить гримёр. Гостей ждут зажигательная музыка, авторские коктейли, конкурсы и викторины, а ещё тематическая фотозона и профессиональный фотограф.

С 1 по 4 ноября в клубе также пройдёт фолк-фестиваль «Самайн», приуроченный ко Дню Всех Святых. Самайн — кельтский праздник сбора урожая, от которого произошёл Хеллоуин. За четыре дня на нескольких сценах перед гостями выступят 28 фолк-групп со всей России, например «Ива Нова», «Оргия праведников» и MystTerra. Приходить можно всей семьёй — детям до 14 лет вход свободный.

Узнать подробности и приобрести билеты на мероприятия можно на сайте клуба.

Вечеринки в клубе Base

Где: ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Когда: 30 октября (18:00) и 31 октября (23:59).

Стоимость: от 1990 рублей.

30 октября в клубе Base пройдёт вечеринка «Дурка Halloween». В этот вечер пространство превратится в дом с призраками: выступать перед гостями будут переодетые в нечисть музыканты. Организаторы устроят яркое шоу и зрелищные конкурсы с призами. В программе заявлен перформанс-сюрприз, участниками которого станут самые бесстрашные зрители. Приходить нужно в костюмах.

31 октября состоится вечеринка Atlanta Horror Story. Её программа будет связана с сюжетом сериала «Американская история ужасов». Гостей ждут квесты, перформансы и жуткие декорации. А также авторские напитки, которые можно будет пить в неограниченном количестве. В вечеринке примет участие специальный гость, но организаторы пока не раскрывают, кто это будет. Приходить нужно в костюмах.

Купить билеты можно на сайте клуба.

Хеллоуин в клубе «Смена»

Где: Товарищеский пер., 4, стр. 5.

Когда: 31 октября, 21:00.

Стоимость: бесплатно при регистрации в группе клуба в VK, 1500 рублей без регистрации на входе.

Праздничную программу подготовил для поклонников нечисти и клуб «Смена». В этот день танцпол украсят в лучших традициях Хеллоуина, со сцены будет звучать живая музыка, гостям предложат коктейли. Также участников ждут конкурсы и развлекательная программа, а профессиональный фотограф запечатлеет лучшие моменты вечера. Костюмы обязательны — и чем страшнее, тем лучше, сообщают организаторы.

Зарегистрироваться можно в группе клуба в VK.

