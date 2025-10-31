В Москве отметят День народного единства и зальют каток — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Евгений Биятов/РИА Новости

В Москве подвели итоги детской кинопремии «ТЭФИ-Kids-2025»

27 октября в московском театре Et Cetera прошла церемония вручения российской национальной премии детского кино и телевидения «ТЭФИ-Kids-2025». Об этом сообщается на сайте Академии российского телевидения, которая является учредителем награды. Всего на конкурс было подано 259 заявок от федеральных и региональных проектов. Победителей выбирало профессиональное жюри в 12 номинациях.

© «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Сто лет тому вперёд»

Так, главный приз в категории «Лучший полнометражный фильм для детей и семейного просмотра» получила фантастическая картина «Сто лет тому вперёд» режиссёра Александра Андрющенко. Лучшим анимационным проектом признали полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой», снятый по мотивам популярного мультсериала. Лучшим анимационным сериалом стал «Супер райли. Тайна двух планет» на телеканале «Карусель», а лучшим сериалом для детей оказался «Хор» на Первом канале. Лучшим телеканалом для детей жюри назвало «Мультимузыку», а лучшей программой для детей — проект «Голос. Дети», которая уже 12 лет выходит на Первом канале.

Более 400 праздничных мероприятий пройдёт в Москве в День народного единства

В День народного единства 4 ноября в столице состоится более 400 различных мероприятий, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, её слова приводит mos.ru. Гостей примут более 350 площадок — парки, культурные центры, библиотеки и музеи, кинотеатры и так далее.

© mos.ru/Максим Денисов

Например, на центральной площади кинопарка «Москино» реконструкторы проведут показательные выступления сражений, происходивших в Смутное время, продемонстрируют бои 1812 года и воспроизведут главные битвы Великой Отечественной войны. На ВДНХ состоится обзорная прогулка «Народное единство в символах архитектуры ВДНХ», квиз по традициям и обычаям нашей страны. В Музее кино покажут советский фильм «Минин и Пожарский» Всеволода Пудовкина и мультфильм про Илью Муромца. В парке «Фили» пройдёт музыкальный патриотический фестиваль «Звуки Отечества», на котором выступят артисты из разных регионов нашей страны. А в парке «Красная Пресня» всех желающих научат исполнять народные песни на мастер-классе.

На некоторые события необходимо заранее зарегистрироваться или приобрести билет. Сделать это можно на сайте «Мосбилет».

Обнаружено первое опубликованное произведение Агаты Кристи

Исследователи творчества английской писательницы Агаты Кристи, автора детективных историй об Эркюле Пуаро и мисс Марпл, обнаружили в газетных архивах её первое опубликованное произведение, сообщает американское издание The Times. Это рифмованный комментарий к новости о поломке электропоездов в газете Ealing and Hanwell Post, вышедшей 8 июля 1905 года.

© Mary Evans Picture Library/www.globallookpress.com

Как отмечает издание, идентифицировать 24-строчное произведение ранее не получалось из-за ошибок, которые допустила Кристи: при отправке в газету будущая «королева детектива» неправильно указала свой возраст — вместо 14 лет написала, что ей было 11. После подтверждения оригинальности наследники Кристи разрешили опубликовать стихотворение. Но где именно оно вышло, The Times не уточняет.

Фильм «Горыныч» возглавил российский прокат

Фантастический приключенческий фильм режиссёра Дмитрия Хонина «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли на прошлых выходных (23–26 октября) возглавил российский прокат, заработав в России и странах СНГ 347,9 миллиона рублей, передаёт портал kinobuisiness.com. По сюжету моряк Алексей Алёхин терпит крушение и оказывается в волшебном мире, где находит маленького дракона Горыныча. Чтобы попасть домой, Алёхин должен пройти через множество трудностей и испытаний, а на помощь ему всегда приходит Горыныч.

© «Глобус Фильм», кинокомпания «СТВ»

Второе место занимает фантастический фильм про попавшую в сказочную страну девочку «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд — он заработал за прошедший уик-энд 344 миллиона рублей. Третье место досталось драме «Август», повествующей о работе контрразведчиков отряда СМЕРШ в лесах Западной Белоруссии во время Великой Отечественной войны. Картина заработала 108,3 миллиона рублей. При этом, как ранее сообщала министр культуры России Ольга Любимова, с 25 сентября «Август» собрал в прокате более 1 миллиарда рублей, став восьмым фильмом, преодолевшим эту отметку.

Картину французского художника Ива Кляйна продали за 18 миллионов евро

На аукционе в Париже продали одну из самых известных работ французского художника-новатора середины XX века Ива Кляйна «Калифорния». Окончательная стоимость шедевра после торгов, как пишет французский телеканал BFMTV, составила 18,4 миллиона евро. Кто именно стал покупателем, в аукционном доме Christie's, где состоялись торги, не уточнили, пишет телеканал.

© Christie's

«Калифорния» является самой большой работой Кляйна. Она представляет собой монохромное синее полотно, выполненное в его фирменном стиле. Высота творения почти два метра, а ширина — около четырех метров. Картина была написана художником в Париже в 1961 году. Через год после этого маэстро скоропостижно скончался, ему было всего 34 года.

У главного входа в парк Горького впервые зальют каток

В этом году у главного входа в столичный парк Горького впервые откроется каток с искусственным льдом, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент культуры города Москвы. Сейчас уже идут работы по монтажу сооружения. Также в департаменте сообщили, что в центре будущего катка уже установили новогоднюю ель — чуть позже рядом с ней появятся инсталляции.

© parkgorkogo.ru

Когда именно откроется каток, не уточняется. Но обычно катки в Москве заливают в конце ноября, с наступлением на улице устойчивой отрицательной температуры. Также не уточняется, будет ли каток бесплатным и по каким дням он станет работать.

Четвёртый сезон «Белого лотоса» снимут во Франции

Съёмки четвёртого сезона популярного американского сериала «Белый Лотос» пройдут в двух знаковых французских локациях — Париже и на Лазурном Берегу (Французская Ривьера). Об этом сообщает американское издание Variety. Основные съёмки будут проходить преимущественно в морских локациях страны, а в Париже станут снимать некоторые отдельные сцены и подсюжетные линии. При этом сценарий проекта пока находится в разработке, и приступит к съёмкам команда не раньше следующего года.

© HBO Entertainment

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический сериал режиссёра Майка Уайта. Премьера состоялась 11 июля 2021 года на канале HBO. Сюжет разворачивается вокруг постояльцев и персонала шикарных отелей на популярных курортах, которые попадают в разные ситуации: от курьёзных до криминальных. Первый сезон снимали на Гавайях, второй — на Сицилии, а третий — в разных точках Таиланда, в частности на островах Ко Самуи, Пхукет и в Бангкоке.

Чудесатее и чудесатее: чем обрадует и разочарует фильм «Алиса в Стране чудес»