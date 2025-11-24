На ВДНХ открывается один из самых крупных катков в Москве

25 ноября на территории ВДНХ начинает работу один из самых крупных катков в столице. Его заливают уже 11-й год подряд. Площадь пространства, на котором можно будет рассекать на коньках, — свыше 20 тысяч квадратных метров. Одновременно кататься здесь смогут почти 5 тысяч любителей зимней забавы. Об этом накануне открытия журналистам рассказала первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук.

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Как отметила Елена Жук, каток на ВДНХ — это часть масштабного фестиваля проекта мэра Москвы «Зима в Москве». «В этом году сезонная концепция зимнего сезона — “Вместе теплее на ВДНХ”. Поэтому мы надеемся, что, с одной стороны, зима порадует нас и снегом, и настоящими морозами, а с другой — что главная выставка страны и атмосфера катка подарят всем улыбки и хорошее настроение», — сказала Жук.

Дорожки для катания в этом году, как и в предыдущие годы, расположились вдоль Главной аллеи, а также вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Также рядом с павильоном № 11 «Выставочно-торговый центр Республики Казахстан» оборудовали специальную ледовую арену для хоккейных матчей, арендовать которую сможет любой желающий. Отдельную территорию залили для юных любителей катания. По словам Елены Жук, здесь для детей будут проводить мастер-классы профессиональные тренеры.

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Готовиться к открытию главного катка столицы специалисты начали ещё в сентябре, отметил в беседе с «Рамблером» генеральный директор компании «Русский Лёд Девелопмент» Евгений Комаров. «Это огромная конструкция, которая требует большого количества времени для подготовки. У нас ушло больше двух месяцев», — сказал он.

По его словам, для монтажных работ на территории было пригнано более 200 фур с различным оборудованием. Чтобы лёд сохранял хорошее качество даже при плюсовых температурах, под него уложили тысячи специальных охлаждающих трубок. «Если вытянуть все трубки в одну линию, то по длине этих трубок мы дойдём приблизительно до Архангельска», — отметил Комаров и добавил, что по ним течёт специальный состав из холодильных установок объёмом больше 100 тонн. «Мы весь сезон будем контролировать работу катка, проводить профилактические мероприятия, чтобы лёд всегда оставался гладким и зеркальным», — пообещал гендиректор.

Для удобства жителей на катке оборудовали и всю необходимую инфраструктуру. В тёплых павильонах с камерами хранения можно будет переодеться и оставить ценные вещи, в пунктах проката — взять в аренду коньки, а если они затупились, их заточат специально обученные сотрудники. Также на катке разместились кафе, где можно выпить горячие напитки и перекусить горячими блинами, вафлями и калачами.

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Каток будет работать всю зиму со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00 по будням, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00 по сеансам. Каждый понедельник — технический день. Приобрести билеты и посмотреть расписание можно на сайте ВДНХ (https://vdnh.ru/katok/). Стоимость взрослых билетов, по словам Жук, 500 рублей, но для граждан льготной категории предусмотрены скидки.

Елена Жук также рассказала, что 28 и 29 ноября на катке состоится открытие зимнего сезона. Перед гостями выступят именитые фигуристы, пройдут ледовые шоу с акробатическими номерами. «Конечно, на катке мы будем отмечать все знаковые события зимы: это и Международный день хоккея, и новогодняя ночь, и новогодние каникулы, Рождество, Масленица — все эти прекрасные любимые праздники не останутся без внимания», — уточнила первый замгендиректора и добавила, что на катке также будут проходить музыкальные диджейские вечеринки, «которые так полюбились нашим гостям в прошлом году».

