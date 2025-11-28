Российские рестораны неожиданно прорвались в мировой топ

В конце ноября во Франции был обнародован ежегодный список 1000 лучших ресторанов мира по версии LaListe — международного гастрономического гида, созданного по инициативе французского дипломата Филиппа Фора. В него вошли заведения из разных стран, в том числе свыше 20 ресторанов из России. «Рамблер» рассказывает, чем примечателен LaListe и какие из фигурирующих в списке отечественных ресторанов стоит посетить.

LaListe был основан в 2015 году. Его создатель Филипп Фор — бывший посол Франции в Мексике, Японии и Марокко и бывший генеральный секретарь Министерства иностранных дел Франции, указано на официальном сайте LaListe. Также Фор был одним из владельцев авторитетного гастрономического гида Gault & Millau, который называют альтернативой знаменитому гиду Michelin.

Ежегодный список 1000 лучших ресторанов мира по версии LaListe составляется на основе анализа информации из 1100 авторитетных источников: международных и региональных средств массовой информации, экспертных справочников и специализированных цифровых платформ, в том числе с клиентскими отзывами.

Каждому заведению присваивается оценка от 0 до 100 баллов на основе нескольких показателей: качества, постоянства и репутации, отмечается на официальном сайте LaListe. В список могут входить и изысканные рестораны со звёздами Michelin, и традиционные закусочные, которые отражают кулинарное разнообразие мира, поясняется на сайте.

В этом году список 1000 лучших ресторанов мира LaListe вышел в десятый раз. Впервые первое место в нем разделили сразу 10 ресторанов: Cheval Blanc by Peter Knogl (Базель, Швейцария), Guy Savoy (Париж, Франция), Le Bernardin (Нью-Йорк, США), Single Thread Farm (Хилдсбург, США), Schwarzwaldstube (Байрсброн, Германия), Lung King Heen (Гонконг, Китай), Robuchon au Dôme (Макао, Китай), Da Vittorio (Брузапорто, Италия), Martín Berasategui (Ласарте-Ория, Испания) и Matsukawa (Токио, Япония). Каждый из них получил 99,5 балла. Также представители LaListe вручили специальные награды — золотые тарелки — 37 победителям из 20 стран за достижения в области гастрономии.

Российские фуд-блогеры обратили внимание, что в списке фигурирует уже закрывшийся московский ресторан Artest. Возможно, это связано с тем, что список составляется на основе отзывов и публикаций, — если бы эксперты инспектировали заведения самостоятельно, такой ошибки могло бы не быть.

Из представленных в списке LaListe российских ресторанов «Рамблер» выбрал пять заведений, на которые стоит обратить внимание.

Savva (Москва)

Среди отечественных ресторанов у Savva в списке LaListe наиболее высокая оценка — 94,5 балла. Заведение открылось в 2015 году в отеле «Метрополь». Бренд-шеф Savva Андрей Шмаков известен далеко за пределами гастрономического мира: он вёл проекты «Мастер Шеф Дети» и «Стать шефом» на канале СТС, участвовал в телепередаче «Повара на колёсах» на Первом канале. В 2017 году Savva вошёл в список лучших ресторанов Москвы по версии гастрономического гида Gault&Millau, а в 2021-м был отмечен звездой Michelin.

© Пресс-служба ресторана Savva

Концепция Savva — современная русская кухня в авторском исполнении. В меню значатся борщ с уткой конфи, голубцы с крабом, пожарская котлета с сезонными грибами, десерт «Суздаль» с кремом из хрена и мороженым из кваса.

В комментарии «Рамблеру» Андрей Шмаков отметил, что попадание Savva в новый список LaListe стало для команды заведения «приятной новостью». Он рассказал, что впервые Savva оказался в этом рейтинге в 2017 году. «Тогда для нас это было очень удивительно и интересно, потому что до этого мы не появлялись ни в каких иностранных гидах, кроме Gault&Millau. Помню, как мой заместитель и тогдашний шеф-повар Savva Дима Фёдоров поехал в Париж за нашей первой тарелкой», — отметил он.

Год спустя Шмаков сам оказался на церемонии, получил награду и встретил там многих своих любимых шефов — Ги Савуа, Эрика Рипера, Алена Дюкасса и других великих представителей французской гастрономии, добавил шеф-повар. «С тех пор мы почти каждый год оказываемся в этом рейтинге — и каждый раз для нас это новость», — рассказал Шмаков.

По его мнению, любое появление ресторана в авторитетных гидах и рекомендациях — это положительно. «Это даёт новый виток в работе, новый всплеск эмоций для команды. Мы понимаем, что работаем не зря», — отметил Андрей Шмаков.

Средний чек: 4000–4500 рублей.

Адрес: Москва, Театральный пр-д, 2.

Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург)

В списке LaListe петербургское заведение получило оценку 89 баллов. Ресторан открылся в 2018 году, в числе его основателей значатся братья Артём и Алексей Гребенщиковы: первый стал шеф-поваром, а второй — шеф-кондитером проекта.

© Страница ресторана Bourgeois Bohemians в VK

Концепция Bourgeois Bohemians — авторская кухня. Здесь есть меню a la carte и сет-меню. Последнее стало визитной карточкой ресторана: оно обновляется дважды в год и включает в себя сеты с использованием региональных деликатесов.

Например, текущий сет сезона осень-зима — 2025 включает в себя восемь позиций, среди которых — икра форели с копчёным соусом, тартар из мурманской креветки с грибной карамелью и укропом, язык ягнёнка с семью видами капусты и ром-баба с миндальным мороженым. Стоимость сета — 9500 рублей.

В основном меню значатся страчателла с узбекскими томатами, тартар из оленя с миндалём и можжевеловым маслом, голубцы с лангустинами, томлёная говядина с боровиками. На десерт можно заказать вяленую в кофе свёклу со сметанным мороженым и чёрной смородиной.

Средний чек: 3000–6000 рублей.

Адрес: Санкт-Петербург, Виленский пер., 15.

Selfie (Москва)

87 баллов — с такой оценкой фигурирует столичный ресторан в списке LaListe. Selfie открылся в 2014 году. Шеф-поваром заведения стал Анатолий Казаков, который готовит здесь блюда современной авторской кухни. В 2021 году ресторан был отмечен звездой Michelin.

© selfiemoscow.ru

В основном меню Selfie можно найти различные морепродукты, мини-закуску «Ленский осётр с соусом Морне», фаршированного креветками кальмара с луковым пирогом и ростовскую утку с мандарином и топинамбуром. В разделе десертов, помимо прочего, значатся панна-котта из щавеля и хурма с мороженым из халвы.

Средний чек: 3000–6000 рублей.

Адрес: Москва, Новинский б-р, 31.

Seasons (Калининград)

В списке LaListe калининградский ресторан получил оценку 76 баллов. Seasons был открыт в 2020 году бизнес-партнёрами Дмитрием Акуловым и Павлом Борисенко. Концепция заведения заявлена как новая кухня Балтийского региона. «Когда мы открывали Seasons, мы решили, что 80% меню будет исключительно на продуктах, которые растут, водятся, плавают, бегают только в Калининградской области», — рассказывал Павел Борисенко проекту Сбера «Истории первых».

© seasonskld.ru

В меню ресторана значатся карпаччо из кильки, балтийские намазки — риет из лосося, форшмак из балтийской сельди и пате из деревенской утки, куршский судак с полбой и соусом из моллюсков, домашние пельмени с балтийской рыбой. На десерт можно заказать ассорти крафтовых конфет или медовик Seasons.

Средний чек: 1000–3000 рублей.

Адрес: Калининград, пр-т Мира, 74.

Leo Wine&Kitchen (Ростов-на-Дону)

Ростовский винный бар фигурирует в LaListe с оценкой 75,5 балла. Leo Wine&Kitchen был открыт в 2017 году Сергеем Подпориным, Александром Затонским, Алексеем Скиданом и Максимом Любимовым. Скидан занимает должность сомелье, а Любимов — шеф-повара заведения. В 2021 году Leo Wine&Kitchen был признан лучшим рестораном на юге России по версии российской ресторанной премии Wheretoeat.

© Страница Leo Wine&Kitchen в VK

В гастробаре подают вина из разных стран мира, а также блюда локальной южной кухни. Например, в меню значатся тартар из ягнёнка, пончики с карамельным луком и сыром грюйер, зелёный харчо, судак с зелёными томатами и утка с айвой. В комментарии «Рамблеру» Алексей Скидан отметил, что, по его мнению, для мировой индустрии в целом LaListe — довольно значимый список. «Вообще, быть маленьким винным баром, который заметен на мировой гастрономической сцене, очень даже приятно», — заключил он.

Средний чек: 3000 рублей.

Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 195.

