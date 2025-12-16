От парка Горького до «Москино»: где покататься на коньках в Москве

С наступлением зимнего сезона в столице открылись катки. Многие из них с искусственным льдом, так что кататься на них можно даже при плюсовой температуре. «Рамблер» отобрал знаковые локации и спросил у врачей, как подготовиться к сеансу.

Большой выбор катков

Этой зимой в столичных парках и на знаковых городских локациях будет работать 28 катков: 17 с искусственным покрытием и 11 с натуральным льдом, сообщили «Рамблеру» в департаменте культуры города Москвы. На каждом для посетителей оборудованы тёплые раздевалки, пункты проката инвентаря и обогрева, точки питания.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, чьи слова приводятся в пресс-релизе департамента (имеется в распоряжении «Рамблера»), помимо сеансов катания, для посетителей организуют мастер-классы и ледовые шоу.

Как уточнили в департаменте, некоторые катки с искусственным льдом начали принимать посетителей уже в конце ноября. Среди них три флагманские площадки — музей-заповедник «Коломенское», каток у арки главного входа парка Горького и парк «Сокольники». При этом первые две локации открылись только в этом году.

Ознакомиться с расписанием, условиями посещения и ценами на всех зимних площадках можно на сайтах и в социальных сетях парков, а также на сайте проекта «Зима в Москве», уточнили в департаменте.

Топ-10 лучших катков Москвы

Парк Горького

Время работы: с 9:30 до 23:00, по сеансам.

Стоимость билетов: от 300 рублей детский, от 500 рублей взрослый, прокат коньков — 500 рублей.

В этом году у главного входа в парк Горького впервые появился каток с искусственным льдом. Его площадь — 2 тысячи кв. м. По форме он похож на конфету, в центре которой установлена празднично украшенная ель. Павильон проката стилизован под здание вокзала, а магазины и лавки с сувенирами, едой и горячими напитками напоминают поезд. По выходным в павильоне выступают молодые исполнители и диджеи, а звук транслируется на весь каток.

В перерывах между катанием посетители смогут отдохнуть в специальных лаунж-зонах или сделать красивые снимки в фотозонах. А ещё услышать поздравление с Новым годом при помощи «волшебного» телефона. В дни новогодних каникул на катке пройдут театрализованные представления и музыкальные вечера.

Музей-заповедник «Коломенское»

Часы работы: с 10:30 до 22:00, по сеансам.

Стоимость билетов: от 350 рублей детский, от 600 рублей взрослый, прокат коньков — от 350 рублей.

Ещё один новый каток с искусственным льдом находится в музее-заповеднике «Коломенское». Протяжённость маршрута вдоль живописной набережной Москвы-реки составляет 1,7 километра, а площадь катка — более 13,5 тысячи кв. м. Это один из самых длинных линейных катков в России, отметили в депкульте. По данным ведомства, он сможет одновременно принять более 2,5 тысячи посетителей.

Ледовая трасса проложена между Голосовым оврагом и южной частью набережной. Для создания идеального покрытия используются десять холодильных установок.

Покататься здесь будет приятно и днём, и вечером — на всей площади растянули гирлянду из более чем 14 миллионов ламп, создающих эффект звёздного неба. 72 световые полосы общей длиной свыше 140 километров и встроенные в борт современные светильники мягко подсвечивают лёд, усиливая ощущение праздника и уюта, отметили в депкульте.

Парк «Сокольники»

Время работы: с 10:00 до 23:00, по сеансам.

Стоимость билетов на каток «Лёд»: от 200 рублей детский, от 300 рублей взрослый, прокат коньков — от 400 рублей.

В парке «Сокольники» после масштабной реконструкции открылся каток «Лёд» с искусственным покрытием. Его площадь — 5,3 тысячи кв. м. Здесь появились яркая подсветка бортов, тёплые кафе. Площадь перед катком выложили новой плиткой и построили сцену для праздников. Дети теперь могут взять на прокат «помощников» — скользящие фигурки пингвинов, дельфинов и медведей.

Помимо «Льда» в «Сокольниках» также обустроили четыре пространства с естественным покрытием, которые работают при минусовых температурах.

Часы работы: с 11:00 до 23:00 по будням, с 10:00 до 23:00 по выходным, по сеансам.

Стоимость билетов: от 300 рублей детский, от 500 рублей взрослый, прокат коньков — 700 рублей.

Один из крупнейших катков столицы расположен на территории ВДНХ. Пространство общей площадью свыше 20 тысяч кв. м. заливают 11-й год подряд. Одновременно на катке смогут кататься до пяти тысяч человек, рассказывала ранее во время встречи с журналистами первый замдиректора ВДНХ Елена Жук.

В этом сезоне ледовые дорожки проложили вдоль Главной аллеи и вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для любителей хоккея рядом с павильоном Республики Казахстан открыта отдельная арена. Есть также специальная зона для детей, на которой проходят мастер-классы по обучению правильному катанию. На площадке регулярно устраивают дискотеки, а в праздники и по выходным выступают известные фигуристы.

«ГУМ-каток» на Красной площади

Время работы: с 9:00 до 23:30, по сеансам.

Стоимость билетов: детский — от 350 рублей, взрослый — от 900 рублей, по будням первые четыре утренних сеанса бесплатные. Стоимость проката коньков — от 350 рублей.

Каток на Красной площади рядом с ГУМом — одно из любимых мест зимнего отдыха у москвичей и гостей столицы. Его площадь — около 3 тысяч кв. м, вместимость — до 450 человек за сеанс. Для посетителей есть тёплые раздевалки, пункты проката инвентаря. Каждый год каток декорируют в разных стилях, тематика этого сезона — дымковская игрушка.

Во время катания можно любоваться на украшенную гирляндами Красную площадь, мерцающий огнями ГУМ, храм Василия Блаженного. А после — погулять по новогодней ярмарке, отведать трдельник или глинтвейн, покататься на каруселях. В праздничные и выходные дни для посетителей устраивают шоу-программы и выступления артистов.

Спорткомплекс «Лужники»

Время работы: по будням — с 11:30 до 22:30, по выходным — с 9:30 до 22:30, по сеансам.

Стоимость билетов: детский — от 300 рублей, взрослый — от 500 рублей (купить можно на официальном сайте катка).

Каток в «Лужниках» площадью более 16 тысяч кв. м — один из самых больших не только в Москве, но и в России. Он расположился на центральной площади и боковых аллеях, одновременно кататься здесь могут до трех тысяч человек. Для посетителей есть вся необходимая инфраструктура: кафе, рестораны и четыре пункта проката.

Лёд на катке синтетический: это панели из полимерных материалов, которые могут выдерживать температуру от +50 до –50 градусов и с точки зрения химического состава абсолютно безопасны для детей и взрослых. Пространство украшают художественная подсветка, 24 мультимедийные инсталляции, среди которых — «Куб энергии» с аудиосистемой и «Таинственный лес». Центральным элементом стала 16-метровая новогодняя ель. Во время вечерних сеансов на катке предусмотрено 3D-шоу на фасаде Большой спортивной арены.

Болотная площадь

Время работы: с 10:00 до 22:00 по будням, с 9:00 до 22:00 по выходным, по сеансам.

Стоимость билетов: бесплатно, но надо зарегистрироваться на сеанс на сайте «Мосбилет»; прокат коньков — 500 рублей.

Каток с искусственным льдом площадью более 2,5 тысячи кв. м на Болотной площади заливают второй год подряд. Одновременно кататься здесь могут до 500 человек. В центре катка установили новогоднюю ёлку, а также инсталляцию в виде Огненной Лошади — символа наступающего года.

К услугам гостей — тёплый павильон с раздевалкой и пунктом проката, камера хранения. Рядом с катком разместились торговые точки проекта «Сделано в Москве» и фуд-корт.

Кинопарк «Москино»

Время работы: в выходные — с 13:00 до 20:30, по сеансам.

Стоимость билетов: детский — от 900 рублей, взрослый — от 1300 рублей. Приобрести билет можно на сайте «Зима в Москве».

Каток с искусственным льдом работает на натурной съёмочной площадке «Соборная площадь». Его площадь составляет более 3 тысяч кв. м. Сказочную атмосферу создают тематические декорации в виде кремлёвских соборов, две высокие ели со световыми гирляндами и видеоэкранами, а также тюбинговая горка для развлечений.

В течение всего зимнего сезона на площадке будут проходить показы советских новогодних фильмов. А с 30 декабря по 11 января все желающие смогут посетить мастер-классы от профессиональных фигуристов.

Измайловский парк

Время работы: с 10:00 до 22:00 по будням, с 10:00 до 23:00 по выходным, по сеансам.

Стоимость билетов: детский — от 250 рублей, взрослый — от 550 рублей, прокат коньков — 400 рублей.

В парке расположилось сразу несколько катков под названием «Серебряный лёд». Это арена площадью 3,3 тысячи кв. м с искусственным льдом, каток с натуральным льдом площадью 8 тысяч кв. м. (работает по погодным условиям) и небольшая детская арена, также с искусственным льдом.

На катках провели освещение, оборудовали пункты проката и обогрева, тёплые раздевалки. Для детей есть забавные помощники в виде каталок-зверушек. Согреться можно горячим чаем, который продаётся в специальных палатках. А перекусить — в кафе-ресторане.

Северный речной вокзал

Время работы: вторник-четверг — с 10:00 до 22:00, пятница-воскресенье — с 10:00 до 23:00, по сеансам.

Сколько стоит: бесплатно со своими коньками по предварительной регистрации на сайте Мосбилет, аренда коньков — от 350 рублей.

Каток на Северном речном вокзале открылся 15 декабря. В этом году для любителей зимней забавы залили большую часть территории парковой зоны — более 9 тысяч кв. м. Теперь одновременно кататься здесь могут около 1,5 тысячи человек, сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта города Москвы.

Для посетителей открыли кафе и павильоны с горячими напитками и едой. Также здесь скоро начнёт работать зимняя ярмарка. А после наступления устойчивых минусовых температур рядом с катком появится ледяной городок с лабиринтами и ледяными горками, трассы для электротюбинга и лыжные маршруты.

Как одеться на каток?

На каток лучше одеваться многослойно, чтобы всегда оставаться в тепле, но одежда при этом не должна сковывать движения, говорит травматолог-ортопед сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Вадим Апанасюк.

«Вниз надевайте термобельё или синтетическую одежду, которая отводит влагу. На термобельё можно надеть флисовую кофту или свитер», — добавляет врач-терапевт, доктор медицинских наук профессор Светлана Каневская.

В качестве верхнего слоя специалисты советуют надевать ветрозащитные и водонепроницаемые куртку и штаны или комбинезон. Обязательно нужно надеть шапку и шарф, чтобы не простудиться, а на ноги — шерстяные или термоноски, уточняет Каневская и добавляет, что после катания лучше переодеться в запасные носки. Ещё один обязательный атрибут — непромокаемые перчатки. «Они защитят руки не только от холода, но и при падении», — говорит Апанасюк.

Как подготовиться к сеансу?

При выборе коньков нужно обратить внимание, чтобы они плотно сидели на ноге и поддерживали голеностоп, продолжает Апанасюк. Перед катанием можно выпить тёплой воды, съесть банан, чтобы запастись энергией, говорит Каневская. Перед выходом на лёд нужна разминка суставов и мышц: можно сделать лёгкую растяжку, махи руками и ногами, чтобы подготовить тело к нагрузкам, советуют врачи.

По словам экспертов, если вы впервые выходите на лёд, кататься можно не больше 30–60 минут, чтобы избежать перегрузок и переохлаждения. При этом лучше делать перерыв через каждые 15 минут, советует Каневская.

«Опытным посетителям катка можно кататься и по два часа, но всё-таки не больше трех часов, чтобы не переутомиться. Переутомление может повысить риск травмы, потому что вы будете хуже концентрироваться», — говорит профессор.

Каневская напоминает: нельзя кататься в состоянии алкогольного опьянения, сильной усталости. Если на коньках затупились лезвия, их лучше заточить в специальных пунктах, так как тупые лезвия плохо скользят и увеличивают риск падения.

Что делать при травмах?

Самые частые травмы на катке — ушибы и синяки после падения, говорит Каневская.

«Если вы почувствовали, что вот-вот упадёте, нужно сгруппироваться и стараться падать на бок, а не на спину или прямо на колени и локти, а также не держать руки напряжёнными и прямыми», — советует Апанасюк.

Если при падении появилась острая боль, нельзя сразу вставать и пытаться «расходиться», говорит он. Необходимо осторожно подвигать конечностями. Если боль сильная, особенно в области суставов, позвоночника, головы или есть подозрение на вывих или перелом, на что указывают неестественное положение, сильный отёк, то движения совершать нельзя, поясняет эксперт. В таком случае нужно вызвать сотрудников катка для оказания первой помощи.

«При незначительных ушибах надо приложить холод к травмированному месту на 15–20 минут, а затем обеспечить себе покой. Но если боль не проходит через сутки, усиливается отёк или появилась нестабильность в суставе, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить серьёзные последствия травмы», — поясняет Апанасюк.

