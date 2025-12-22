Где отметить Новый год—2026 в Москве: катки, рестораны, вечеринки и круизы
Новогодняя ночь совсем близко. И, как говорится в известной русской поговорке, как её встретишь, так и провёдешь. Одни предпочитает домашний ужин в тихом семейном кругу, другие — шумные вечеринки в весёлой компании, третьи — активные развлечения на свежем воздухе. В Москве найдутся локации на любой вкус. Но планировать празднество лучше заранее, чтобы успеть забронировать места. «Рамблер» составил подборку идей, где и как в столице встретить Новый год—2026.
Активности
Забег в «Лужниках»
Новогодний праздничный забег состоится в новогоднюю ночь в «Лужниках». Здесь для участников разного уровня подготовили две дистанции: семейный забег на один километр без учета времени и пятикилометровую трассу, где можно будет посоревноваться на скорость. Также отдельная трасса с аниматорами и развлекательной программой предусмотрена для юных спортсменов от года до 13 лет.
Стартовый городок откроется в 22:00 для получения индивидуальных номеров. Ровно в 23:00 будет дан старт семейному забегу, а в полночь, сразу после боя курантов, на дистанцию выйдут лыжники пяти километрового забега. Погреться можно в специальных шатрах, там же гостям предложат выпить горячий чай. По окончании все финишёры получат памятную медаль, а маленькие участники — ещё и сладкий сюрприз. Но на этом праздник не закончится: стартовый городок с музыкой и аниматорами продолжит работать до двух часов ночи.
Начало: 22.00
Стоимость билета: бесплатно, необходимо зарегистрироваться на сайте newyear.sport.mos. Здесь же можно ознакомиться с правилами участия.
Катки
Особые программы готовят для любителей активного празднования Нового года на крупных столичный катках. Гостей ждут в Парке Горького, на ВДНХ, в музее-заповеднике «Коломенское», на «Гум-Катке» на Красной площади и в других местах. Правда подробности программ в Департаменте культуры Москвы пока не раскрывают: они будут опубликованы на сайте mos.ru, сайтах парков и катков ближе к 31 декабря. По словам представителя ВДНХ, новогодняя программ еще утверждается.
Если судить по прошлому году, программы на катках Москвы в новогоднюю ночь были насыщенными. Например, на ВДНХ устраивали новогоднюю дискотеку, ярмарку, ледовое шоу и анимационные программы: локацию посетило более 5 тысяч человек, говорится на сайте выставки. А в Парке Горького в программе были аниматоры, концерт, ледовое шоу «Щелкунчик», в полночь здесь транслировали обращение президента, а после началась дискотека.
Стоимость билетов: пока нет в продаже, ближе к Новому году будут выложены на сайтах катков (примерно за неделю)
Вечеринки и концерты
Концерты Сосо Павлиашвили и Татьяны Булановой в Soho Rooms
В клубе-ресторане Soho Rooms (Саввинская Набережная 12с8) для гостей подготовили грандиозную программу в новогоднюю ночь. В начале вечера гостям предложат торжественный гала-ужин: в меню как классические новогодние блюда русской кухни, типа «оливье» и «селедки под шубой», так и блюда мировой кулинарной традиции. Далее начнётся новогоднее Soho Show, в программе которого запланировано выступление Снегурочек шоу Soho Dolls и Деда Мороза, артистов цирка, вокалистов и диджеев.
Но главной «изюминкой» ночи станут выступления Сосо Павлиашвили и Татьяны Булановой. Павлиашвили будет выступать под стеклянным куполом на террасе, Буланова — в Soho Event Hall.
Начало программы: 21.00
Стоимость билетов: от 9000 рублей (праздничная программа, концерт одного из артистов, два бокала напитков). Еда и другие напитки оплачиваются отдельно. Приобрести билеты можно здесь.
Концерт Линды в MT Music Bar
В 31 декабря в MT Music Bar состоится концерт популярной эстрадной и инди-исполнительницы Линды. Карьера певицы началась в 1993 году. Уже через год, в 1994-м, вышел её дебютный студийный альбом «Песни тибетских лам», созданный в сотрудничестве с продюсером Максимом Фадеевым. Песня «Мало огня» из этого релиза принесла артистке широкую известность в России. За годы творческой деятельности дискография Линды пополнилась более чем 15 альбомами, совокупный тираж которых превышает пять миллионов копий.
В новогоднюю концертную программу войдут как признанные хиты разных лет — «Мало огня», «Марихуана», «Никогда», «Ворона», — так и новые композиции из последнего на сегодня альбома «ДНК Мира», выпущенного в 2020 году.
После концерта в клубе продолжится вечеринка с диджеями, новогодними коктейлями и конкурсами.
Начало: 21.00
Стоимость билетов: от 6500 рублей, купить можно здесь. Чтобы забронировать столик, нужно позвонить по телефону, указанному на сайте клуба.
Сказочное Бали в Доме культуры «Альфа Кристалл»
В Доме культуры «Альфа Кристалл» (ул. Самокатная, д.4, стр.11) команда мультимедийного пространства «Диско клуб» организовывает праздничное шоу под названием «Сказочное Бали». Гостей в этот день будут развлекать молодые альтернативные группы и артисты, исполняющие композиции в разных жанрах — от электроники и техно до рока и металла. Среди них «Стерео Ширина», «Казускома», Biicla (Виталий Жариков), Xrustalic и другие. Также гостей ждут зажигательные диджей-сеты в тематике праздника. А еще организаторы обещают эффектное театрализованное шоу.
Начало программы: 21.00
Стоимость билетов: от 3700 рублей, купить можно здесь. Забронировать столик можно по телефону на сайте «Диско клуба».
Новогодний бал-маскарад в Mосква-Сити
В Башне Федерации бизнес-центра «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 12) в новогоднюю ночь пройдёт настоящий бал-маскарад. Гостей приглашают встретить Новый год на 90 этаже, на высоте 333 метров с потрясающим видом на ночную Москву. Участников ждет гала-ужин с эксклюзивными закусками, выступление диджеев, три танцпола, где можно будет веселиться до самого утра. Перед гостями выступит электронный хор Palestrina, а Дед Мороз и Снегурочка проведут весёлые конкурсы и поздравят с Новым годом.
Вход на мероприятие только в маске. Если забудете её дома — не беда, купить маску можно на входе. А вот в джинсах и спортивных костюмах зайти не получится, поэтому продумать наряд стоит заранее.
Начало программы: 21.00
Стоимость билета: от 5555 рублей (только вход), приобрести можно на сайте проекта Community Russia.
Техно-вечеринка в клубе Dex
В ночном клубе Dex (Шарикоподшипниковская улица, дом 13, стр. 32) будет по настоящему жарко. Причем не только в новогоднюю ночь: начнётся тусовка 31 декабря, а закончится только 2 января (с перерывами). Так что любители танцев наконец смогут вдоволь расслабиться. Перед гостями выступят десятки техно-групп и исполнителей работающих в этом жанре: электропанки Locked Club, техничный Hesperman, дуэт Love Object и многие другие. Здесь можно будет заказать новогодние коктейли или принять участие в весёлых развлечениях. Точную программу организаторы пока держат в секрете.
Начало программы: 22.00
Стоимость билетов: от 4000 рублей с проходом в новогоднюю ночь и последующие дни, от 2000 рублей — с проходом с 1 января. Купить билеты можно на сайте клуба.
Рестораны
Signature Art
Ресторан Signature Art в легендарной высотке на Котельнический набережной (Котельническая наб., 1/15) приглашает провести новогоднюю ночь в уютной творческой обстановке под музыкальное сопровождение. Программа начнется с утонченного джаза от исполнительницы Ольги Ступиной и её бэнда: коллектив будет сопровождать гостей в момент перехода от старого года к новому. Позже артисты театра «Модерн» выступят с программой «Русский рок». Всем гостям предложат шампанское и тематические подарки.
Не менее удивит и гастрономическая составляющая. Специально для праздника шеф-повар разработал три новогодних сета, состоящих из закуски, салата, горячего блюда и десерта. Гости смогут выбрать: сет с уткой — для ценителей глубоких зимних вкусов, мясной сет — сытная классика с идеальной прожаркой, сет с морепродуктами — лёгкий и изысканный вариант, отмечается на сайте ресторана. К каждому сету прилагается бутылка алкогольного напитка на выбор.
При желании гости смогут самостоятельно заказать позиции из основного меню, в котором также присутствуют традиционные блюда в новогоднем прочтении. Например, «Оливье 2.0 с раковыми шейками и красной икрой» и «Многослойная селёдочка под шубкой 2.0».
Начало программы: 22.00
Стоимость билетов: праздничная программа — от 12000 рублей, новогодний ужин — от 15000 рублей за человека. Можно забронировать одну или обе позиции на сайте ресторана.
True Cost
Сеть ресторанов честных цен True Cost, как позиционирует себя заведение, приглашает отпраздновать новогоднюю ночь со вкусом. В четырёх заведениях сети (Дмитровка, Таганка, Пятницкая, Прожектор) гостям предложат специальное-сет меню. В качестве закусок выступают деликатесы: от ароматного ростбифа и нежной брезаолы до сыров с характером — камамбера и горгонзолы. На основное блюдо можно будет выбрать филе форели, говяжий язык или рулет из ягнёнка. Традиционное оливье также дополнит праздничный стол. К ужину предусмотрены напитки на выбор.
Заведение предложит гостям развлекательную программу с конкурсами, выступлениями артистов и танцами под диджей-сет. Запечатлеть праздничные моменты поможет профессиональный фотограф.
Начало программы: 22.00
Стоимость билета: 13800 за человека, забронировать место можно на сайте ресторана.
«Шинок»
Ресторан русско-украинской кухни «Шинок» (Улица 1905 года, дом 2) приглашает взрослых и детей на праздничную новогоднюю программу в стиле «Голубого огонька». Гостей расположат за столиками с любимыми закусками: оливье, селедка под шубой, красная и черная икра, соленья и многое другое.
Маленьких гостей станет развлекать Дед Мороз и Снегурочка, а также они пройдут детективный квест «В поисках Сивки-Бурки». Взрослых ждёт розыгрыш лотереи с сюрпризами от партнеров ресторана. Весь вечер в ресторане будут звучать новогодние песни.
Начало программы: 21.00
Стоимость: взрослый билет — от 26900 рублей, детский (от 6 до 12 лет) — 21900 рублей, дети до пяти лет бесплатно. Забронировать место можно по телефону на сайте ресторана.
Круизы
Круиз по Москве-реке на теплоходе «Императрица»
В новогоднюю ночь от южного причала «Лужники» отправится комфортабельный теплоход «Императрица». Вечерняя прогулка на теплоходе позволит увидеть панораму вечернего города — множество огней, отражающихся в зимней глади воды, создадут живописный вид и новогоднюю атмосферу волшебства. Теплоход пройдет рядом со знаковыми локациями города — Парк Горького, «Зарядье», Площадь Европы, Москва-Сити и другим.
В рамках программы гостям будет предложен праздничный ужин, составленный шеф-поваром из изысканных блюд. В меню — соленья по домашнему, оливье, каре ягнёнка, дорадо с молодым картофелем, медальоны из телятины и многое другое. Музыкальная кавер-группа исполнит хиты разных лет, а затем на сцену выйдет диджей с новогодними и танцевальными хитами.
Поздравить гостей придут Дед Мороз и Снегурочка, которые проведут конкурсы и игры для детей. Для участников подготовят тематическую фотозону, где можно будет сделать памятные снимки. А еще с теплохода можно будет увидеть красочный салют.
Начало программы: 22.00
Стоимость билета: взрослый — от 18000 рублей, детский (от 6 до 12 лет) — 16 000 рублей. Купить билеты можно на сайте судоходной компании «Теплоход».
Круиз на теплоходе «Чижик II»
Еще один теплоход отправится с причала «Национальный центр “Россия”» («Сити-Экспоцентр»). Гости увидят панораму праздничной Москвы с водной глади: транспорт пройдёт через весь центр столицы — от башен Москва-Сити до парка «Зарядье» и обратно.
Гостей ждёт гала-ужин с закусками из сыров и колбас, традиционными салатами, мясными и рыбными блюдами, десертами и разнообразными напитками. Для них организуют развлекательную программу с ведущим, снежным и световым шоу, выступлениями артистов, Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с праздником. Кульминацией вечера станет встреча Нового года под бой кремлёвских курантов с уникальной панорамой подсвеченных стен и башен.
И это еще не всё. После полуночи, когда судно завершит путешествие по Москве-реке, праздник на борту продолжится до самого утра. Гостей ждёт зажигательная дискотека под лучшие отечественные и зарубежные хиты разных лет в исполнении профессионального диджея.
Начало программы: 21.00
Стоимость билетов: взрослый — от 19990 рублей, детский (с 6 до 12 лет) — от 11990 рублей. Дети до пяти лет бесплатно. Приобрести билеты можно на сайте Rivertickets.ru.
