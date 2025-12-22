Где отметить Новый год—2026 в Москве: катки, рестораны, вечеринки и круизы

Новогодняя ночь совсем близко. И, как говорится в известной русской поговорке, как её встретишь, так и провёдешь. Одни предпочитает домашний ужин в тихом семейном кругу, другие — шумные вечеринки в весёлой компании, третьи — активные развлечения на свежем воздухе. В Москве найдутся локации на любой вкус. Но планировать празднество лучше заранее, чтобы успеть забронировать места. «Рамблер» составил подборку идей, где и как в столице встретить Новый год—2026.

© gum-katok.ru

Активности

Забег в «Лужниках»

Новогодний праздничный забег состоится в новогоднюю ночь в «Лужниках». Здесь для участников разного уровня подготовили две дистанции: семейный забег на один километр без учета времени и пятикилометровую трассу, где можно будет посоревноваться на скорость. Также отдельная трасса с аниматорами и развлекательной программой предусмотрена для юных спортсменов от года до 13 лет.

Стартовый городок откроется в 22:00 для получения индивидуальных номеров. Ровно в 23:00 будет дан старт семейному забегу, а в полночь, сразу после боя курантов, на дистанцию выйдут лыжники пяти километрового забега. Погреться можно в специальных шатрах, там же гостям предложат выпить горячий чай. По окончании все финишёры получат памятную медаль, а маленькие участники — ещё и сладкий сюрприз. Но на этом праздник не закончится: стартовый городок с музыкой и аниматорами продолжит работать до двух часов ночи.

Начало: 22.00

Стоимость билета: бесплатно, необходимо зарегистрироваться на сайте newyear.sport.mos. Здесь же можно ознакомиться с правилами участия.

© Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Катки

Особые программы готовят для любителей активного празднования Нового года на крупных столичный катках. Гостей ждут в Парке Горького, на ВДНХ, в музее-заповеднике «Коломенское», на «Гум-Катке» на Красной площади и в других местах. Правда подробности программ в Департаменте культуры Москвы пока не раскрывают: они будут опубликованы на сайте mos.ru, сайтах парков и катков ближе к 31 декабря. По словам представителя ВДНХ, новогодняя программ еще утверждается.

Если судить по прошлому году, программы на катках Москвы в новогоднюю ночь были насыщенными. Например, на ВДНХ устраивали новогоднюю дискотеку, ярмарку, ледовое шоу и анимационные программы: локацию посетило более 5 тысяч человек, говорится на сайте выставки. А в Парке Горького в программе были аниматоры, концерт, ледовое шоу «Щелкунчик», в полночь здесь транслировали обращение президента, а после началась дискотека.

Стоимость билетов: пока нет в продаже, ближе к Новому году будут выложены на сайтах катков (примерно за неделю)

Вечеринки и концерты

Концерты Сосо Павлиашвили и Татьяны Булановой в Soho Rooms

В клубе-ресторане Soho Rooms (Саввинская Набережная 12с8) для гостей подготовили грандиозную программу в новогоднюю ночь. В начале вечера гостям предложат торжественный гала-ужин: в меню как классические новогодние блюда русской кухни, типа «оливье» и «селедки под шубой», так и блюда мировой кулинарной традиции. Далее начнётся новогоднее Soho Show, в программе которого запланировано выступление Снегурочек шоу Soho Dolls и Деда Мороза, артистов цирка, вокалистов и диджеев.

Но главной «изюминкой» ночи станут выступления Сосо Павлиашвили и Татьяны Булановой. Павлиашвили будет выступать под стеклянным куполом на террасе, Буланова — в Soho Event Hall.

Начало программы: 21.00

Стоимость билетов: от 9000 рублей (праздничная программа, концерт одного из артистов, два бокала напитков). Еда и другие напитки оплачиваются отдельно. Приобрести билеты можно здесь.

Концерт Линды в MT Music Bar

© Соцсети Линды

В 31 декабря в MT Music Bar состоится концерт популярной эстрадной и инди-исполнительницы Линды. Карьера певицы началась в 1993 году. Уже через год, в 1994-м, вышел её дебютный студийный альбом «Песни тибетских лам», созданный в сотрудничестве с продюсером Максимом Фадеевым. Песня «Мало огня» из этого релиза принесла артистке широкую известность в России. За годы творческой деятельности дискография Линды пополнилась более чем 15 альбомами, совокупный тираж которых превышает пять миллионов копий.

В новогоднюю концертную программу войдут как признанные хиты разных лет — «Мало огня», «Марихуана», «Никогда», «Ворона», — так и новые композиции из последнего на сегодня альбома «ДНК Мира», выпущенного в 2020 году.

После концерта в клубе продолжится вечеринка с диджеями, новогодними коктейлями и конкурсами.

Начало: 21.00

Стоимость билетов: от 6500 рублей, купить можно здесь. Чтобы забронировать столик, нужно позвонить по телефону, указанному на сайте клуба.

Сказочное Бали в Доме культуры «Альфа Кристалл»

В Доме культуры «Альфа Кристалл» (ул. Самокатная, д.4, стр.11) команда мультимедийного пространства «Диско клуб» организовывает праздничное шоу под названием «Сказочное Бали». Гостей в этот день будут развлекать молодые альтернативные группы и артисты, исполняющие композиции в разных жанрах — от электроники и техно до рока и металла. Среди них «Стерео Ширина», «Казускома», Biicla (Виталий Жариков), Xrustalic и другие. Также гостей ждут зажигательные диджей-сеты в тематике праздника. А еще организаторы обещают эффектное театрализованное шоу.

Начало программы: 21.00

Стоимость билетов: от 3700 рублей, купить можно здесь. Забронировать столик можно по телефону на сайте «Диско клуба».

Новогодний бал-маскарад в Mосква-Сити

© Алексей Никольский/РИА Новости

В Башне Федерации бизнес-центра «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 12) в новогоднюю ночь пройдёт настоящий бал-маскарад. Гостей приглашают встретить Новый год на 90 этаже, на высоте 333 метров с потрясающим видом на ночную Москву. Участников ждет гала-ужин с эксклюзивными закусками, выступление диджеев, три танцпола, где можно будет веселиться до самого утра. Перед гостями выступит электронный хор Palestrina, а Дед Мороз и Снегурочка проведут весёлые конкурсы и поздравят с Новым годом.

Вход на мероприятие только в маске. Если забудете её дома — не беда, купить маску можно на входе. А вот в джинсах и спортивных костюмах зайти не получится, поэтому продумать наряд стоит заранее.

Начало программы: 21.00

Стоимость билета: от 5555 рублей (только вход), приобрести можно на сайте проекта Community Russia.

Техно-вечеринка в клубе Dex

В ночном клубе Dex (Шарикоподшипниковская улица, дом 13, стр. 32) будет по настоящему жарко. Причем не только в новогоднюю ночь: начнётся тусовка 31 декабря, а закончится только 2 января (с перерывами). Так что любители танцев наконец смогут вдоволь расслабиться. Перед гостями выступят десятки техно-групп и исполнителей работающих в этом жанре: электропанки Locked Club, техничный Hesperman, дуэт Love Object и многие другие. Здесь можно будет заказать новогодние коктейли или принять участие в весёлых развлечениях. Точную программу организаторы пока держат в секрете.

Начало программы: 22.00

Стоимость билетов: от 4000 рублей с проходом в новогоднюю ночь и последующие дни, от 2000 рублей — с проходом с 1 января. Купить билеты можно на сайте клуба.

Рестораны

Signature Art

Ресторан Signature Art в легендарной высотке на Котельнический набережной (Котельническая наб., 1/15) приглашает провести новогоднюю ночь в уютной творческой обстановке под музыкальное сопровождение. Программа начнется с утонченного джаза от исполнительницы Ольги Ступиной и её бэнда: коллектив будет сопровождать гостей в момент перехода от старого года к новому. Позже артисты театра «Модерн» выступят с программой «Русский рок». Всем гостям предложат шампанское и тематические подарки.

Не менее удивит и гастрономическая составляющая. Специально для праздника шеф-повар разработал три новогодних сета, состоящих из закуски, салата, горячего блюда и десерта. Гости смогут выбрать: сет с уткой — для ценителей глубоких зимних вкусов, мясной сет — сытная классика с идеальной прожаркой, сет с морепродуктами — лёгкий и изысканный вариант, отмечается на сайте ресторана. К каждому сету прилагается бутылка алкогольного напитка на выбор.

При желании гости смогут самостоятельно заказать позиции из основного меню, в котором также присутствуют традиционные блюда в новогоднем прочтении. Например, «Оливье 2.0 с раковыми шейками и красной икрой» и «Многослойная селёдочка под шубкой 2.0».

Начало программы: 22.00

Стоимость билетов: праздничная программа — от 12000 рублей, новогодний ужин — от 15000 рублей за человека. Можно забронировать одну или обе позиции на сайте ресторана.

True Cost

© true-cost.ru

Сеть ресторанов честных цен True Cost, как позиционирует себя заведение, приглашает отпраздновать новогоднюю ночь со вкусом. В четырёх заведениях сети (Дмитровка, Таганка, Пятницкая, Прожектор) гостям предложат специальное-сет меню. В качестве закусок выступают деликатесы: от ароматного ростбифа и нежной брезаолы до сыров с характером — камамбера и горгонзолы. На основное блюдо можно будет выбрать филе форели, говяжий язык или рулет из ягнёнка. Традиционное оливье также дополнит праздничный стол. К ужину предусмотрены напитки на выбор.

Заведение предложит гостям развлекательную программу с конкурсами, выступлениями артистов и танцами под диджей-сет. Запечатлеть праздничные моменты поможет профессиональный фотограф.

Начало программы: 22.00

Стоимость билета: 13800 за человека, забронировать место можно на сайте ресторана.

«Шинок»

Ресторан русско-украинской кухни «Шинок» (Улица 1905 года, дом 2) приглашает взрослых и детей на праздничную новогоднюю программу в стиле «Голубого огонька». Гостей расположат за столиками с любимыми закусками: оливье, селедка под шубой, красная и черная икра, соленья и многое другое.

Маленьких гостей станет развлекать Дед Мороз и Снегурочка, а также они пройдут детективный квест «В поисках Сивки-Бурки». Взрослых ждёт розыгрыш лотереи с сюрпризами от партнеров ресторана. Весь вечер в ресторане будут звучать новогодние песни.

Начало программы: 21.00

Стоимость: взрослый билет — от 26900 рублей, детский (от 6 до 12 лет) — 21900 рублей, дети до пяти лет бесплатно. Забронировать место можно по телефону на сайте ресторана.

Круизы

Круиз по Москве-реке на теплоходе «Императрица»

© Илья Питалев/РИА Новости

В новогоднюю ночь от южного причала «Лужники» отправится комфортабельный теплоход «Императрица». Вечерняя прогулка на теплоходе позволит увидеть панораму вечернего города — множество огней, отражающихся в зимней глади воды, создадут живописный вид и новогоднюю атмосферу волшебства. Теплоход пройдет рядом со знаковыми локациями города — Парк Горького, «Зарядье», Площадь Европы, Москва-Сити и другим.

В рамках программы гостям будет предложен праздничный ужин, составленный шеф-поваром из изысканных блюд. В меню — соленья по домашнему, оливье, каре ягнёнка, дорадо с молодым картофелем, медальоны из телятины и многое другое. Музыкальная кавер-группа исполнит хиты разных лет, а затем на сцену выйдет диджей с новогодними и танцевальными хитами.

Поздравить гостей придут Дед Мороз и Снегурочка, которые проведут конкурсы и игры для детей. Для участников подготовят тематическую фотозону, где можно будет сделать памятные снимки. А еще с теплохода можно будет увидеть красочный салют.

Начало программы: 22.00

Стоимость билета: взрослый — от 18000 рублей, детский (от 6 до 12 лет) — 16 000 рублей. Купить билеты можно на сайте судоходной компании «Теплоход».

Круиз на теплоходе «Чижик II»

Еще один теплоход отправится с причала «Национальный центр “Россия”» («Сити-Экспоцентр»). Гости увидят панораму праздничной Москвы с водной глади: транспорт пройдёт через весь центр столицы — от башен Москва-Сити до парка «Зарядье» и обратно.

Гостей ждёт гала-ужин с закусками из сыров и колбас, традиционными салатами, мясными и рыбными блюдами, десертами и разнообразными напитками. Для них организуют развлекательную программу с ведущим, снежным и световым шоу, выступлениями артистов, Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с праздником. Кульминацией вечера станет встреча Нового года под бой кремлёвских курантов с уникальной панорамой подсвеченных стен и башен.

И это еще не всё. После полуночи, когда судно завершит путешествие по Москве-реке, праздник на борту продолжится до самого утра. Гостей ждёт зажигательная дискотека под лучшие отечественные и зарубежные хиты разных лет в исполнении профессионального диджея.

Начало программы: 21.00

Стоимость билетов: взрослый — от 19990 рублей, детский (с 6 до 12 лет) — от 11990 рублей. Дети до пяти лет бесплатно. Приобрести билеты можно на сайте Rivertickets.ru.

