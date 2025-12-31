Бал в Царицыне и «Чебурашка 2»: куда пойти в Москве в новогодние праздники

Продолжение приключений Чебурашки и его друзей, спектакли и концерты, рождественский бал в музее-заповеднике «Царицыно» и гастрофестиваль в парке искусств «Музеон». «Рамблер» выбрал мероприятия, которые стоит посетить в Москве во время новогодних каникул

Что посмотреть

Фильм «Чебурашка 2» с Сергеем Гармашем

1 января в широком прокате стартует «Чебурашка 2» — продолжение хитовой семейной комедии об ушастом зверьке и его друзьях. Во второй части Чебурашка взрослеет, спорит с Геной и отправляется со своими юными приятелями Соней и Гришей в опасное путешествие в горы. К своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, а Чебурашку вновь озвучила Ольга Кузьмина.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Собака на сене» в театральном центре «Вишнёвый сад»

4, 5 и 10 января в театральном центре «Вишнёвый сад» покажут комедию «Собака на сене» по одноимённой пьесе испанского драматурга Лопе де Веги. Знатная графиня Диана де Бельфлор влюбляется в своего секретаря Теодоро, но не может ему в этом признаться. Теодоро ухаживает за горничной Дианы и понимает, что госпожа не даст ему спокойно жить. На помощь главному герою приходит его хитроумный слуга Тристан.

В постановке режиссёра Ксении Роменковой заняты Сергей Бурлаченко, Алина Мазненкова, Варвара Иванова, Илья Крутояров, Фёдор Попов и другие.

Начало спектаклей в 18:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Романовы. Из Петергофа в Москву» в музее-заповеднике «Коломенское»

25 декабря в музее-заповеднике «Коломенское» открылась выставка «Романовы. Из Петергофа в Москву», посвящённая увлечениям царской династии Романовых. В экспозицию вошло около 800 предметов, благодаря которым посетители смогут узнать больше о жизни и хобби членов венценосной семьи.

Выставка разделена на семь частей. Например, в «Детской» представлены игрушки и настольные игры, в «Семье» рассказывается о традициях и генеалогическом древе Романовых, а в «Страсти к новому» — о том, как увлечения членов семьи передавались от поколения к поколению.

Выставка работает до 31 мая 2026 года.

Что послушать

Концерт «Новый год с Кремлёвским оркестром» в Доме музыки

2 января в 22:00 в Светлановском зале Московского международного Дома музыки начнётся концерт «Новый год с Кремлёвским оркестром». В программе заявлены «Бранденбургский концерт № 3» Иоганна Себастьяна Баха, фрагменты балетов Петра Чайковского «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», арии из опер «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини и «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова.

Музыка прозвучит в исполнении Государственного Кремлёвского оркестра под управлением дирижёра Игоря Шевернева. Также в концерте примут участие известные оперные певцы, например солист музыкального театра «Геликон-опера» Михаил Гужов и солистка Большого театра Юлия Мазурова.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт «Русские сказки с оркестром. Оперная мистерия» в концертном зале «Зарядье»

9 января в 19:00 в концертном зале «Зарядье» начнётся концерт «Русские сказки с оркестром. Оперная мистерия». В этот вечер прозвучат фрагменты из русских опер, написанных по мотивам сказочных произведений. Например, в программу войдут ария Оксаны и ария Вакулы из оперы Петра Чайковского «Черевички», хор «Прощание с Масленицей» и фрагмент «Пляска скоморохов» из оперы Николая Римского-Корсакова «Снегурочка».

Исполнять произведения будут солисты Мариинского и Большого театров в сопровождении Камерного хора Московской консерватории и симфонического оркестра «Академия русской музыки».

Приобрести билеты можно по ссылке.

Где погулять

Гастрофестиваль «Вкусные морозы 2.0» в парке искусств «Музеон».

До 11 января в «Музеоне» проходит гастрономический фестиваль «Вкусные морозы 2.0.». Посетители смогут попробовать различные напитки и блюда, например, тыквенный чай и чебуреки с вишней, поучаствовать в кулинарных мастер-классах и мастер-классах по упаковке подарков. Также гостям предложат поиграть в новогоднее лото и аромаигры, записать поздравление в видеобудке и понаблюдать за курьерскими состязаниями на коньках.

Вход на фестиваль бесплатный.

Фестиваль «Ледовая Москва» в Парке Победы

До 11 января в Парке Победы будет проходить фестиваль «Ледовая Москва». На этот раз его центральной темой стала сказка «Приключения Буратино». Поэтому посетителей ждут сделанные изо льда герои этой волшебной истории и путешествие по её сюжету: от театра Карабаса-Барабаса до каморки Папы Карло.

Также гости смогут осмотреть ледяной Кремль, ставший визитной карточкой фестиваля, покататься с горок, послушать музыкальные номера и посмотреть театрализованные представления.

Приобрести билеты можно в кассах у входа.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» на разных площадках Москвы

До 11 января на 35 площадках столицы проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Одной из его главных локаций стала Манежная площадь, где раскинулся оформленный в винтажном стиле «Город ёлочных игрушек». Здесь можно приобрести сувениры в галерее, попробовать выпечку и чай в калачной с русской печью и отправить письмо Деду Морозу через рождественскую почту.

Переход от площади Революции к Манежной станет местом действия квеста «В поисках сбежавших игрушек». В компании актёров-аниматоров детям предстоит отправиться искать сбежавшие игрушки через торговые ряды, вспомнить забытые новогодние традиции и расшифровать послания. Квесты проводятся ежедневно в 13:00 и 15:00.

В квесте «Путешествие за подарком мечты» можно участвовать всей семьёй. Он проходит на разных площадках фестиваля. Участники получают паспорт путешественника, куда ставят печати за выполнение заданий и посещение других локаций «Путешествия в Рождество». Заполненный отметками паспорт можно будет обменять на подарки: товары столичных дизайнеров, угощения, билеты в кино. Присоединиться к квесту можно в любой день.

Также на площадках пройдут интерактивные представления, мастер-классы и детские праздничные мероприятия. Подробно с программой «Путешествия в Рождество» можно ознакомиться на сайте проекта «Зима в Москве», в рамках которого проводится фестиваль.

Новогодняя программа Музея транспорта Москвы на ВДНХ

С 5 по 11 января в павильоне № 26 на ВДНХ пройдут новогодние мероприятия для всей семьи, организованные Музеем транспорта Москвы. Взрослые смогут отправиться на экскурсию по экспозиции «Ты выглядишь на все 100!», посвящённой формированию и трансформации транспортного дизайна России за прошедший век. А дети — посмотреть спектакли, принять участие в мастер-классах и дискуссиях.

Например, 5 января юным гостям расскажут, как устроен театр теней, и покажут спектакль «Рождество» театра «Учёный медведь». 7 января для маленьких посетителей подготовят постановку «По пути к Снежной королеве» и научат их мастерить кукол из бумаги. А 11 января желающие смогут подискутировать о том, как может выглядеть город будущего, сделать бумажные игрушки по мотивам книги «Почему троллейбус сбросил рога» и новогодние гирлянды из сушек.

Билеты можно приобрести на официальном сайте Музея транспорта Москвы.

Рождественский бал в музее-заповеднике «Царицыно»

7 января с 16:00 до 20:00 на площади у Большого дворца в музее-заповеднике «Царицыно» состоится рождественский бал. Принять участие в нём смогут все желающие. Приглашённый танцмейстер и актёры театра «ДаМы» расскажут гостям о правилах этикета балов: как приветствовать кавалера или даму, о чём беседовать во время танцев и так далее. Также пришедшим предложат станцевать вальсы.

Вход свободный.

Фестиваль «Зимний городок» в спорткомплексе «Лужники»

До 11 января в спорткомплексе «Лужники» проходит спортивный фестиваль «Зимний городок». Ежедневно взрослые гости смогут попробовать свои силы в гольф-хоккее: состязания будут проводиться с 11:00 до 21:30. Юным посетителям предложат поучаствовать в спринте на снегоходах. Трассу разделят с учётом возраста: пять — 8 лет и девять — 14 лет. Перед стартом участники пройдут обязательный инструктаж по безопасности и получат необходимую экипировку.

Ещё одним развлечением станет строительство снежной крепости. Вносить свой вклад в возведение основного здания и дополнительных сооружений можно ежедневно с 11:00 до 21:00. Также гости фестиваля смогут прокатиться с ледяной горки и совершить поездку на тематическом зимнем паровозе.

Вход свободный, участие во всех мероприятиях бесплатное.

