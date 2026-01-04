Что подают и сколько просят: московские рестораны удивили на Новый год

Длинные новогодние праздники — подходящий повод побывать в столичных ресторанах и попробовать сезонные новинки и блюда из специальных праздничных меню. «Рамблер» собрал самые интересные предложения московских заведений на любой вкус и кошелёк.

Рождественский кекс и какао с можжевельником в «МореКофеОкеан by Erwin»

Шеф-повар «МореКофеОкеан by Erwin» Джеймс Редута подготовил новогоднее меню из десяти блюд. Например, традиционное праздничное угощение — бутерброд с красной икрой (1590 рублей) — здесь подают на тёмной булочке бриошь с фермерским сливочным маслом. В качестве альтернативы можно взять датский бутерброд сморреброд с печенью трески и яичной намазкой (800 рублей): его также делают на тёмной булочке бриошь, украшают хрустящим картофелем-пай и отварным яйцом.

Классический новогодний салат оливье (820 рублей) для специального меню готовят с томлёной говядиной и дополняют икрой летучей рыбы. Другую новогоднюю классику, сельдь под шубой (890 рублей), заправляют средиземноморским соусом айоли со вкусом устриц и подают с килькой пряного посола.

В качестве горячего в новогоднее меню включили азиатское и средиземноморское блюда: яичную лапшу (1500 рублей), обжаренную с маринованной говядиной, грибами и овощами с добавлением перечного соуса, и пасту ригатони (890 рублей) со сладкой кукурузой, кальмаром и болгарским перцем в соусе на основе сливок и сыра чеддер.

На десерт можно взять пропитанный апельсиново-ромовым сиропом и украшенный апельсином в карамели и сахарной глазурью рождественский кекс (560 рублей) с цукатами, специями и сухофруктами.

Шеф-бариста ресторана Евгений Мальцев включил в барное меню три специально созданных к зимнему сезону горячих напитка: раф «Имбирный пряник 2.0» (650 рублей) со взбитыми сливками и яркой посыпкой, какао «Мандарин & Можжевельник» (650 рублей) с добавлением мандаринового сиропа и ягод можжевельника и мокачино «Ром & Вишня» (650 рублей) с двумя видами сиропа: ромовым и вишневым.

Адрес: пл. Киевского вокзала, 2.

Оливье с кроликом и таёжный раф в сети кофеен Cream Soda

В кофейнях Cream Soda можно попробовать несколько видов традиционного новогоднего оливье и согревающие напитки. Оливье по рецептам бренд-шефа Дмитрия Обухова делают на выбор с мясом кролика (650 рублей), цыплёнком (600 рублей) или обжаренными тигровыми креветками (650 рублей). Во все разновидности этого салата добавляют красную икру и икру тобико.

Концепция согревающих напитков — символы Нового года: мандарины, ёлка и газировка. Таёжный раф (490 рублей) отличается ароматами можжевельника, еловых иголок и эвкалипта. А фильтр-кола (490 рублей) представляет собой микс кофе и колы со сливочной пеной.

К напиткам можно взять один из муссовых десертов. «Мандарин 100%» (600 рублей) изготовлен в виде мандарина и обладает цитрусовым вкусом. «Ель Лайм & Бергамот» (650 рублей) по форме напоминает новогоднюю ёлку. В нём сочетаются три текстуры — кисло-сладкий фруктовый крем курд, бисквит и мусс. «Желание 2026» (650 рублей) объединяет два насыщенных вкуса: малину и маракуйю.

Адреса: ул. Мясницкая, 15; ул. Лесная, 5.

Ролл «Тайный Санта» и апельсиновый грог в сети «Честная рыба»

Вдохновением для зимнего меню в сети баров с морепродуктами «Честная рыба» также стал Новый год — с мандаринами, ёлкой, ароматом хвои и морозной свежестью. Например, еловое масло входит в состав тирадито из приморских гребешков (390 рублей) на муссовой подушке из манго и хурмы. Кедровые орешки подаются к поджаренной лепёшке роти (790 рублей) с тунцом татаки, гуакамоле и хурмой.

Для любителей селёдки под шубой создали ролл «Масляная в шубе» (650 рублей): в его состав входят копчёная масляная рыба под тонким слоем свёклы и моркови, луковый соус и авокадо. Ролл «Карамельная форель & масляная с мандариновым терияки» (790 рублей) наверняка понравится тем, кто любит цитрусовые. Его ингредиенты — копчёная рыба, авокадо, икра масаго и соус терияки с привкусом мандаринов. А ролл «Тайный Санта» (750 рублей) готовят с тартаром из хурмы и лосося, снежным крабом, огурцом и арарэ — шариками из рисовой муки.

Запивать блюда можно напитками из специального зимнего меню. Например, смородиновым глинтвейном на красном вине с мёдом и специями (550 рублей) или пряным апельсиновым грогом (550 рублей).

Адреса заведений «Честная рыба» можно посмотреть на официальном сайте сети.

Оливье с лососем и ролл с селёдкой в ресторанах «Урюк»

Для сезонного меню «Зимние традиции» бренд-шеф ресторанов «Урюк» Алексей Подлесных переосмыслил хорошо знакомые рецепты и создал современные интерпретации классических новогодних блюд. В качестве закусок тут предлагают хрустящие ржаные тосты с рижскими шпротами, авторским соусом и ялтинским луком (430 рублей) или альтернативу салату селёдка под шубой — ролл в лепестках свёклы с начинкой из атлантической сельди, овощей и домашнего майонеза (450 рублей). Рецепт салата оливье (790 рублей) тоже немного изменили: его готовят со слабосолёным лососем и перепелиным яйцом под соусом кимчи-майо, в чей состав входят соус кимчи и майонез.

На горячее предлагают стейк из мраморной говядины под соусом демиглас с бланшированной брокколи (1490 рублей), котлету из баранины с сырной начинкой (1290 рублей), которую подают на лаваше с медово-горчичными огурцами, а также купаты из цыплёнка с квашеной капустой и соусом барбекю (890 рублей).

В качестве десерта можно взять торт «Ферреро роше» (370 рублей): он изготовлен на основе шоколадно-сметанного бисквита и дополнен крем-чизом, фундуком и соусом «солёная карамель».

Адреса ресторанов можно посмотреть на официальном сайте «Урюка».

Рассольник с крабом и панеттоне в ресторане «Сахалин»

Бренд-шеф Владимир Мухин разработал для заведения специальное рождественское меню, которое будет действовать до 12 января. Вдохновением для блюд стали праздничные традиции и деликатесы Дальнего Востока.

Одна из позиций предназначена тем, у кого новогодние праздники проходят особенно бурно. Это рассольник с камчатским крабом и пастернаком (1500 рублей), который можно считать деликатным вариантом похмельного супа. Салат оливье (1280 рублей) в ресторане готовят с телячьим языком и красной икрой. На второе можно взять пельмени с икрой сига и крабом (990 рублей) или утку по-пекински с прозрачными рисовыми блинчиками и сливовым соусом (3590 рублей).

На десерт предлагают панеттоне (2900 рублей) — традиционный итальянский рождественский кулич с нежным воздушным тестом и большим количеством цукатов.

Также в заведении приготовили авторскую линейку коктейлей и напитков от шеф-бармена Давида Стеньшина. Например, можно попробовать белый глинтвейн с айвой и грушей или красный глинтвейн с ежевикой (оба — по 780 рублей). Или взять безалкогольный лимонад гранат-каркаде (580 рублей).

Адрес: ул. Смоленская, 8.

Похмельное меню в ресторане Modus

В ресторане авторской кухни Modus до 11 января действует похмельное меню, которое поможет прийти в себя после бурных праздников. Здесь предлагают сборную солянку из домашних копчёностей (890 рублей) и лёгкий куриный суп (920 рублей) с пирожком, начинённым яйцом и зелёным луком. Для тех, кто любит сытные супы, приготовят ростовскую уху с икрой и сырными профитролями (1600 рублей).

На горячее можно взять два вида пельменей: классические с мясом мраморного бычка (980 рублей) или острые пельмени с цыплёнком во вьетнамском супе фо бо (1100 рублей).

Адрес: 1-й пер. Тружеников, 6.

Пельмени с икрой и пирожное «Мандарин» в ресторане Relict

Шеф-повар ресторана современной русской кухни Relict Дмитрий Яковенко переосмыслил для праздничного меню традиционные новогодние блюда. Бутерброд с красной икрой (940 рублей) здесь делают на японском хлебе «Хоккайдо» — таким образом шеф отдаёт дань японскому гастрономическому наследию, которое с каждым годом всё сильнее проникает в отечественную культуру застолья. Также для бутерброда используется камчатская малосолёная икра горбуши.

В салат оливье (1160 рублей) в Relict кладут свежий зелёный горошек и перепёлку и заправляют блюдо трюфельным майонезом собственного приготовления. Салат «Мимоза» удивляет нестандартным видом: в него добавляют хрустящие салатные листья и гравлакс из мурманского лосося — гравлаксом называют скандинавскую холодную закуску из малосолёной рыбы, маринованной в смеси соли, укропа, сахара и других специй.

Традиционные для русской кухни пельмени в заведении готовят с крабом и красной икрой (1320 рублей). А десерт — пирожное шу (750 рублей) — выполнен в виде мандарина, считающегося ещё одним символом Нового года.

Адрес: ул. Смоленская, 6.

Оладьи с щучьей икрой и хачапури по-батумски в ресторанах «Ткемали»

В ресторанах грузинской кухни «Ткемали» в зимнее меню вошли традиционные новогодние блюда: салаты оливье с говяжьим языком (850 рублей), сельдь под шубой (750 рублей) и «Мимоза» с горбушей (840 рублей). Кроме того, гости могут заказать грибной жюльен (550 рублей) или холодец с говядиной (880 рублей).

Обязательный праздничный деликатес — красную икру — в заведениях подают с золотистыми оладьями на мацони, дополняя щучьей икрой. Стоимость порции из четырёх оладий — 960 рублей, шесть штук обойдутся в 1920 рублей.

Раздел «Хачапури» пополнился двумя новинками: хачапури по-батумски с тремя видами сыра (990 рублей) и пеновани, то есть закрытым хачапури из слоёного теста, с мраморной говядиной (1450 рублей). А на десерт можно взять традиционный торт «Птичье молоко» (580 рублей): он покрыт тонкой шоколадной глазурью и декорирован шоколадным завитком с пищевым золотом.

Адреса: ул. Пушечная, 7/5, стр. 2.

Новая пл., 8, стр. 2.

Малый Ивановский пер., 7–9, стр. 1.

Оливье с языком оленя и рождественское полено в Le Сarré

В ресторане французской кухни Le Carré все праздники действует специальное меню, сочетающее в себе рождественские и новогодние гастрономические традиции России и Франции. Салат оливье (1300 рублей) здесь готовят с языком северного оленя и добавляют в блюдо корень сельдерея и свежий зелёный горошек.

На горячее можно заказать угольную рыбу с соусом с осетровой икрой и гратеном из цветной капусты (3300 рублей). Или классическое французское рагу доб (2400 рублей), которое готовят из лося, дополняя блюдо сезонной хурмой, чёрным трюфелем и корнем сельдерея.

В качестве десерта в специальном меню значится традиционное французское «рождественское полено» (800 рублей) — рулет в виде полена с шоколадом и вишнёвым вареньем.

Адрес: ул. Садоводческая, 69.

Похмельное меню в «Крабы Кутабы»

Шеф-повар ресторана с блюдами из крабов «Крабы Кутабы» Артём Мартиросов приготовил для гостей два похмельных супа. Первый — знаменитый кавказский хаш (980 рублей), густой наваристый бульон из говяжьих ножек, который подаётся с брискетом, говяжьим отрубом, который долго томят в специальной печи.

Другое блюдо, которое поможет прийти в себя после весёлых новогодних вечеринок — щи, которые готовят в корейском стиле с капустой кимчи (1100 рублей). В качестве лёгкой закуски можно взять печеные перцы рамиро с соусом песто из ткемали, домашней брынзой и бастурмой из тунца (1330 рублей).

Адрес: ул. Лесная, 20, стр. 4.

