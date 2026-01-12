Актриса Дарья Блохина рассказала о любимых местах в Москве

В проекте «Маршрут построен» представители бизнеса, спорта и культуры рассказывают о своих любимых местах в городе — где им нравится отдыхать, вкусно есть и пить, гулять с детьми или проводить деловые встречи. Локации можно сохранять себе для будущих прогулок.

© Личный архив Дарьи Блохиной

Гостем нового выпуска стала известная актриса дубляжа и кино, блогер и ведущая Дарья Блохина. Свою карьеру она начала в качестве помощника ведущих утреннего шоу на радиостанции Best FM, а затем стала ведущей на телеканале «Наше ТВ». Параллельно девушка озвучивала аудиокниги. Популярность пришла к ней во время эпидемии коронавируса, когда Дарья выложила в TikTok ролик с пародией на рык Симбы из мультфильма «Король Лев» — всего за четыре месяца Блохина набрала более 350 тысяч подписчиков.

© Личный архив Дарьи Блохиной

Сегодня Дарья играет в кино и озвучивает персонажей в российских фильмах и сериалах. Например, её голосом говорят главная героиня фантастического фильма-катастрофы «Мира» (2022), голосовой помощник Афина в сериале «Последний богатырь. Наследие» (2024), голосовой помощник с искусственным интеллектом svt 1.9, или просто Света в голове главного героя комедийного сериала «Нейровася» (2025).

1 января на большие экраны вышел фильм Сарика Андреасяна «Простоквашино», снятый по повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», в котором Дарья Блохина озвучила Галчонка. А в марте зрители увидят вторую часть фантастической комедии Александра Амирова «Царевна-лягушка», где Дарья сыграла главную злодейку. В беседе с «Рамблером» актриса рассказала о своём детстве в районе Крылатское, первой бесплатной работе на радио и любимых озвученных персонажах. А также о местах в Москве, где она предпочитает проводить свободное время.

© Страница Дарьи Блохиной в VK

Первый велосипед и сказочные парки

Дарья родилась в 1993 году в районе Крылатское в Москве. Семья тогда жила на Осеннем бульваре, и Блохина до сих пор с теплотой вспоминает эту локацию. Вместе с родителями будущая актриса часто ходила в парк Крылатские холмы, где ей нравилось гулять и любоваться храмом Рождества Пресвятой Богородицы.

«В этом парке я впервые упала с велосипеда: мне как раз подарили его на какой-то праздник, я поехала с холма вниз и не справилась с управлением. Наверное, тогда у моих родителей появились первые седые волосы», — улыбается Блохина и добавляет, что до сих пор любит Крылатские холмы.

© A.Savi/CC BY-SA 3.0

Когда Дарье было восемь лет, семья переехала за город. Сперва на учёбу девочку возили родители. Повзрослев, Блохина сама стала исследовать разные районы Москвы. «Моя школа находилась рядом со станцией метро “Калужская” в Обручевском районе, и я хорошо его изучила», — отмечает артистка. Например, вместе с друзьями она часто ходила в парк Воронцово поле и кормила там уток.

Но самым любимым парком будущей актрисы в школьные годы был парк Покровское-Стрешнево недалеко от станции метро «Войковская», куда она часто ездила встречаться с друзьями. «Он мне казался безумно красивым, потому что в нём растёт огромное количество плакучих ив возле небольшого озера. Эта картина казалась мне каким-то магическим миром. Я могла гулять здесь часами», — говорит Блохина.

По признанию актрисы, в юности она обошла практически все московские парки и до сих пор старается посещать их в свободное время. Ей нравятся Измайловский парк, рядом с которым жили её бабушка и дедушка, парк Горького, Парк Победы и другие.

© Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

В последнее время локации сильно преобразились, отмечает Дарья. «В детстве эти парки казались мне огромными, сказочными. Но если оценивать адекватно, без волшебных детских воспоминаний, то сейчас парки стали намного лучше. В них появилась инфраструктура для людей разных возрастов, в том числе много развлечений для детей. Раньше такого не было», — говорит актриса. Она добавляет, что ей также нравится, что сейчас в парках есть большое количество стрит-фуда на любой вкус.

Год без зарплаты и вирусные видео

После школы, в 2011 году, Блохина поступила на факультет психологии Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Будущая актриса жила в общежитии на Юго-Западной: по словам Дарьи, этот район на пять лет стал для неё вторым домом. Окончив вуз, она решила, что хочет связать свою жизнь с творчеством, и начала искать работу по душе. После десятков собеседований её позвали на стажировку в «Мультимедиа холдинг», а оттуда — помощницей ведущих утреннего шоу на радио Best FM.

© Личный архив Дарьи Блохиной

«Я приезжала очень рано, составляла программу для ведущих, придумывала разные викторины и опросы. Причём почти год работала бесплатно. Когда заикалась о зарплате, мне говорили: “Терпи или уходи”. И я выбирала терпеть», — вспоминает Блохина.

В 2018 году будущую актрису пригласили стать ведущей нового экспериментального телеканала от «Нашего Радио» — «Наше ТВ». «Там предлагали совсем небольшую зарплату, но я была очень довольна и сразу же согласилась», — говорит Дарья. По её словам, она брала интервью у музыкантов, проводила прямые эфиры, принимала участие в музыкальном фестивале «Нашествие», знакомилась с интересными людьми. «Работа мне очень нравилась», — отмечает Блохина.

Параллельно Дарья начала озвучивать аудиокниги, что приносило ей дополнительный доход. Когда начался коронавирус, Блохину и многих других сотрудников уволили с канала. Тогда она открыла собственный курс по управлению голосом и начала давать онлайн-уроки. А вскоре — записывать обучающие ролики для TikTok, которые быстро «завирусились». Например, рык Симбы или видео про «веничек». «Это было смешно, и людям это нравилось», — говорит артистка.

© Личный архив Дарьи Блохиной

Карьера в озвучке у Дарьи началась с небольших аниме-роликов в социальных сетях. «Мой друг детства предложил мне озвучивать разных персонажей. Я тогда бралась за любую работу, которую мне предлагали», — говорит актриса. Затем Блохину пригласил к сотрудничеству основатель компании по озвучиванию Movie Mood, известный стендап-комик Карен Арутюнов.

«Я тогда нажила себе много врагов среди профессионалов, которые долгое время учились озвучке. Но меня радовало, что крутые актёры — Сергей Бурунов, Татьяна Шитова, Александр Гаврилин — меня поддерживали. И я очень старалась», — поясняет Блохина. Один из её первых знаковых персонажей — самообучающаяся колонка с искусственным интеллектом Люся в одноимённом сериале с Данилой Козловским и Кристиной Асмус, вышедшем в 2022 году.

Сегодня на счету актрисы десятки озвученных персонажей в российском и зарубежном кино. Её любимая героиня — красотка и обольстительница Лолита Маркес (её сыграла актриса Рената Нотни) в испанском сериале «Зорро» (2024), признаётся Дарья. Ещё Блохина продолжает озвучивать аудиокниги. Скоро выйдут «Алые паруса» Александра Грина и «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна. «Я очень горжусь этими работами, на мой взгляд, получилось очень круто», — признаётся актриса.

Московские улочки и загадочный Мистер Икс

Сейчас Дарья Блохина вместе с мужем — музыкантом группы «Шапито» Юрием Тренькиным живут в районе Марьина Роща. Артистка часто гуляет в расположенном недалеко от дома Екатерининском парке и говорит, что сегодня это одна из её любимых локаций в Москве.

© Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Другое любимое место — Брюсов переулок и его окрестности: Тверская и Большая Никитская улицы. «Там находился детский музыкальный театр “Сольвейг”, где я вела факультатив. Я часто ходила до него пешком от метро по Тверской улице, любила рассматривать красивые исторические здания. А после занятий мы любили прогуляться по Пушкинской», — вспоминает актриса и добавляет, что особенно красиво там в зимнее время года, когда всё украшено огнями.

© Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Бабушка Дарьи с детства приобщала внучку к театру. Однажды они ходили на оперетту «Мистер Икс» в Московский театр оперетты, и девочка влюбилась в Мистера Икс: «Он был такой загадочный в своей маске, так хорошо пел, что я просто не могла в него не влюбиться», — смеётся актриса.

Сейчас она любит посещать культурные места вместе с мужем. «Нам нравится Театр Вахтангова, театр Et Cetera на Чистых прудах, “Современник”. В последнем недавно смотрели спектакль Александра Цыпкина “Интуиция”, и я была приятно удивлена этой постановкой», — рассказывает актриса.

Среди любимых кафе Блохиной — ресторан средиземноморской кухни Bshushu на 3-й улице Ямского Поля. «Он очень уютный. Я туда часто захожу после работы на студии звукозаписи, заказываю десерт — они там очень вкусные — и читаю какую-нибудь книжку», — говорит Дарья. Ей нравится ресторан «Горыныч» на Рождественском бульваре «за оригинальную концепцию и всегда вкусную еду». Если актриса не сидит на диете, то заказывает макароны с сыром на фуд-корте в торговом центре «Цветной».

© Страница Дарьи Блохиной в VK

«Недавно мы с мужем также открыли для себя ресторан Madame Roche на Кожевнической улице. Меня впечатлил интерьер, выполненный в стиле гонконгского особняка. И еда там вкусная», — продолжает Блохина.

От антикафе до симфонического оркестра

В свободное время Дарья с подругами любит ходить в антикафе и смотреть японские аниме на большом экране. Одно из любимых таких заведений — антикинотеатр «Секрет» на Волочаевской улице. «Там очень много разных комнат на любой вкус и цвет, можно проводить мероприятия. Но мы просто смотрим аниме», — улыбается актриса.

Из обычных московских кинотеатров она предпочитает «Октябрь», где часто бывает на премьерных показах озвученных ею фильмов, и «Художественный». «Наверное, “Художественный” я даже больше люблю за его уют и камерность», — размышляет Дарья. Она добавляет, что в детстве часто ходила в киноцентр «Эльдар» смотреть мультфильмы.

© Личный архив Дарьи Блохиной

По словам Блохиной, из-за плотного графика в последнее время ей редко удаётся выбраться на выставки или в музеи, хотя она их очень любит. Недавно артистка побывала в музее «Атом» на ВДНХ, на лекции доктора физико-математических наук Алексея Семихатова. «Меня очень впечатлило само пространство, там несколько уровней, на которых представлены экспонаты из разных областей науки», — делится актриса. Она рекомендует при посещении взять экскурсию, чтобы точно ничего не упустить.

Среди мест, которые Блохина хотела бы посетить в будущем, — Московская филармония. «Мне очень хочется послушать большой симфонический оркестр. Я несколько раз слушала маленькие оркестры в разных проектах, но муж говорит, что это совсем не то», — делится актриса.

© Личный архив Дарьи Блохиной

Дарья признаётся, что очень любит Москву. «Это, наверное, единственный город на Земле, который максимально функционален, комфортен и удобен для жизни. Здесь можно удовлетворить абсолютно любые запросы в очень короткий срок и в любое время суток», — говорит она.

Также ей нравится, что в Москве гармонично сочетается между собой множество разных культур. «В столице очень чисто, очень комфортный транспорт, город постоянно облагораживают, создают особую атмосферу на праздники. Я обожаю Москву и никуда не хочу переезжать», — заключает Блохина.

Актёр Егор Корешков — о детстве без гаджетов и любимых местах в Москве