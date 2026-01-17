Оладушек за тысячу: рестораны Москвы поразили ценами на завтраки

До 31 января по всей России проходит десятый фестиваль завтраков BreakFest. Впервые он состоялся в 2020 году зимой, а с 2023-го проводится дважды в год — зимой и летом. В этом зимнем сезоне в нём участвуют более 300 ресторанов из 37 городов страны. Заведения подготовили для гостей специальные меню завтраков в четырёх категориях: локальный, здоровый, авторский и классический. «Рамблер» выбрал самые интересные фестивальные меню в московских ресторанах.

© www.m2-cafe.ru

Ресторан «М2 Органик Клуб»

Зелёная гречка и омлет с красной икрой в Garda

В ресторане итальянской кухни Garda в качестве классического завтрака подают кольцо с лососем и яйцом пашот (1000 рублей). Для здорового завтрака можно взять блюдо с морским акцентом: питательную и лёгкую зелёную гречку с икрой палтуса (800 рублей).

© Пресс-служба ресторана Garda

В категории «Локальный завтрак» в фестивальном меню идут традиционные русские блины, которые дополняют клюквенным соусом (500 рублей). А в качестве авторского завтрака в ресторане готовят омлет с красной икрой в сливочном соусе (1000 рублей).

Блюда из фестивального меню можно заказать ежедневно с 9:00 до 13:00.

Адрес: ул. Петровка, 17, стр 1.

Смоленские лапуны и каша катанка в «Воронеже»

В ресторане мясной кухни «Воронеж» фестивальное меню основано на локальных рецептах и традиционных для русской кухни продуктах. За классику здесь отвечает омлет с воронежским окороком и выдержанным сыром: особенность окорока в том, что он обладает лёгким ароматом дыма, а внутри остаётся варёным, а не копчёным.

В качестве локального завтрака в заведении предлагают бутерброд с жареной колбасой: поджаристую докторскую колбасу подают на булочке бриошь, смазанной творожным сыром.

Любителям здоровых завтраков стоит обратить внимание на смоленские лапуны — традиционное блюдо смоленской кухни, которое по текстуре и способу приготовления напоминает одновременно оладьи и сырники. Лапуны готовят из творога, яиц и муки, придают им форму ромбов и томят в масляно-сливочной заливке. В ресторане это блюдо подают со сливочной сметаной и клубнично-вишневым конфитюром.

© Пресс-служба ресторана «Воронеж»

Для раздела «Авторский завтрак» в «Воронеже» приготовили две позиции. Первая — воронежский крутеник, традиционная домашняя выпечка, которую здесь подают с орехом пекан и сгущенным молоком.

Вторая — каша катанка на гусином бульоне с томлёной уткой. Её делают из пшена, которое предварительно сбрызгивают яичной смесью, обваливают в муке и накатывают до размера горошин, после чего сушат в течение 12 часов. Утку для блюда томят в смеси сладкого соуса чили, апельсинового сока, соевого соуса и соуса демигляс, а затем выкладывают поверх каши.

Стоимость каждого блюда — 500 рублей. В будни фестивальное меню действует с 8:00 до 12:00, в выходные — с 8:00 до 14:00.

Адрес: ул. Пречистенка, 4.

Скрэмбл с лососем и эклер с хурмой в Atlantica

Основой фестивального меню завтраков в ресторане Atlantica стали рыба и морепродукты: угорь, лосось, тунец и икра. Для любителей здоровых завтраков шеф-повар заведения Павел Тарасов готовит зелёную гречку с тыквой и тунцом (500 рублей). В качестве классики идут блинчики с тремя видами икры — красной, чёрной и щучьей (500 рублей).

© Пресс-служба ресторана Atlantica

В разделе «Локальный завтрак» значится яичница-скрэмбл: её готовят с обжаренным шпинатом и соусом на основе хереса и подают с мурманским лососем. Стоимость позиции — 800 рублей.

А в качестве авторского завтрака в заведении подают два блюда: индийскую лепёшку роти с угрём, омлетом, авокадо и соусами терияки и унаги (800 рублей) и эклер с хурмой и нутеллой с соусом из тропических фруктов (500 рублей).

Фестивальное меню действует ежедневно с 9:00 до 12:00.

Адрес: Кутузовский пр-т, 36а.

Куриный бульон и отварные сосиски в гранд-кафе «Dr. Живаго»

В гранд-кафе «Dr. Живаго», которое специализируется на блюдах дореволюционной русской и советской кухонь, к меню фестивальных завтраков подошли с юмором и пониманием того, что нужно уставшим от обильного праздничного стола гостям. Для здорового завтрака здесь готовят куриный бульон с яйцом и гренками из чёрного хлеба (500 рублей), подавая блюдо в паре с бутылкой минеральной воды «Боржоми».

За классику отвечают отварные сосиски с тонкими картофельными чипсами, зелёным горошком и аджикой (500 рублей). Локальным завтраком в меню значится сытный омлет с гречневой кашей, белыми грибами и кедровыми орехами (500 рублей).

© drzhivago.ru

А любителям сладкого можно взять авторский завтрак — традиционные утренние ванильные сырники, которые подают с ягодами и ореховой пастой (800 рублей).

Фестивальное меню действует с 07:00 до 12:00 по будням и с 09:00 до 14:00 по выходным.

Адрес: ул. Моховая, 15.

Омлет су-вид и оладушек на кефире в ресторанах «М2 Органик Клуб»

В сети семейных ресторанов «М2 Органик Клуб» фестивальное меню основано на принципах здорового питания. В категории «Авторский завтрак» значится зелёный омлет со шпинатом (500 рублей): его готовят по технологии су-вид, то есть в вакууме при низких температурах, для сохранения полезных свойств продуктов.

Любителям классики предлагают две позиции: сытную яичницу из фермерских яиц со сливочными говяжьими сосисками, овощным миксом и сметаной (800 рублей) или сладкий тёплый тост из булочки бриошь со сливочной карамелью и ванильным пломбиром (500 рублей).

© Страница ресторана «М2 Органик Клуб» в VK

В разделе «Локальный завтрак» также значатся два блюда. Первое — рисовая каша на курином бульоне из фермерского цыплёнка с тыквой и пармезаном (500 рублей). Второе — оладушек на кефире с чёрной икрой, сметаной и сливочным маслом.

За классику в фестивальном меню отвечает овсяная каша на кедровом молоке с семенами льна и тыквы, кедровыми орехами, какао-порошком и зёрнами граната (800 рублей).

Заказать блюда из специального меню можно с 9:00 до 12:00 в будни и с 9:00 до 14:00 в выходные.

Адреса ресторанов можно посмотреть на официальном сайте «М2 Органик Клуб».

Московский завтрак и шоколадное фондю с фруктами в ресторанах Finch

Фестивальное меню действует в двух из трёх ресторанов европейской кухни Finch — на улице Тимура Фрунзе и в Газетном переулке. В качестве локального идёт «Московский завтрак»: два ломтика обжаренной докторской колбасы, которые подают с картофельным драником с ломтиком сыра гауда, томатным соусом, солёным огурцом и большим количеством зелени. Стоимость блюда — 800 рублей.

© finch.moscow

В разделе «Классический завтрак» значится гранола с фруктами, сливками и кокосовой панна-коттой (1000 рублей). Желающим попробовать здоровый завтрак предлагают творожок с хурмой и желе из матчи (800 рублей). Авторское блюдо — шоколадное фондю из нутеллы с мини-панкейками и фруктами (1000 рублей).

Завтраки из фестивального меню можно заказать ежедневно с 8:00 до 20:00.

Адреса: ул. Тимура Фрунзе, 36/5; Газетный пер., 5.

Трюфельный скрэмбл и сырники с бататом в Novikov School Café

В ресторане современной европейской и авторской кухни Novikov School Café в качестве локального завтрака подают трюфельную яичницу-скрэмбл с муссом пармезан и пастрами из индейки (1000 рублей).

В разделе классики фигурируют две позиции. Первая — яйца по-турецки (яйца пашот под соусом из йогурта с мелко рубленной зеленью и специями), которые подают с чашкой капучино на растительном молоке. Стоимость блюда — 1000 рублей. Вторая — панкейк с нутеллой и малиновым ганашем (800 рублей).

© Пресс-служба ресторана Novikov School Café

Любителям здоровых завтраков предложат белковый омлет с пряным авокадо и тартаром из тунца (1000 рублей). К блюду прилагается бутылка минеральной воды «Боржоми». А в качестве авторского завтрака в заведении готовят сырники с бататом, козьим крем-сыром и ростбифом (1150 рублей).

Фестивальное меню действует ежедневно с 8:00 до 22:00.

Адрес: ул. Большая Якиманка, 22.

Салат с киноа и круассан с гуакамоле в Avero Mio

В итальянском бистро Avero Mio в качестве локального завтрака подают фермерский творог с сухофруктами, сметаной и вареньем из белой черешни (1000 рублей). Сторонникам ЗОЖ предлагают салат с киноа, грушей, грейпфрутом и бурратой (1000 рублей).

© Пресс-служба ресторана Avero Mio

В разделе «Классический завтрак» значится традиционный для утренней трапезы круассан с нутеллой (500 рублей). А авторским блюдом в специальном меню стал круассан с гуакамоле, креветками и яйцом пашот (1000 рублей).

Фестивальное меню действует в ресторане с 9:00 до 12:00 в будни и с 9:00 до 14:00 в выходные.

Адрес: ул. Петровка, 34/1.

Бугаца и ризогало в Molon Lave

В ресторане греческой кухни Molon Lave в качестве классического завтрака в фестивальном меню значится традиционное блюдо ризогало (500 рублей) — нежный рисовый пудинг с корицей.

Желающим попробовать здоровый завтрак принесут микри коскоселла (500 рублей) — мини-сковородку с яйцами, кинзой, помидорами, сыром фета и красным сладким перцем. К этому блюду на выбор предложат один из трёх видов хлеба из местной пекарни: деревенский, хлеб с орегано и двумя видами оливок «Хорьятико мэ Эльес» и многозерновой хлеб с семечками тыквы и подсолнуха «Полиспоро».

© Пресс-служба ресторана Molon Lave

В разделе «Авторский завтрак» значится кулури мэ соломо авокадо кэ авго (1000 рублей) — греческий бублик кулури, который подают с авокадо, слабосолёным лососем, сливочным сыром и соусом песто, а также яйцом пашот. А в качестве локального завтрака гостям приносят бугацу (800 рублей) — традиционный греческий слоёный пирог из хрустящего теста фило с кремом на манке и нутеллой.

Фестивальное меню действует ежедневно с 9:00 до 12:00.

Адрес: ул. Б. Грузинская, 39.

Бургер с дзадзики и тартин со скрэмблом в Saviv

Гостям ресторана средиземноморской кухни Saviv в качестве здорового завтрака подают ленивые вареники с крем-брюле (800 рублей). Желающим попробовать классику предлагают французский деревенский тост тартин с яичницей-скрэмблом и трюфелем (1000 рублей).

© Пресс-служба ресторана Saviv

В категории «Авторский завтрак» фигурирует бургер с соусом дзадзики и аруком — иракской картофельной котлетой со специями. Стоимость блюда — 800 рублей. А тем, кто хочет начать день с локального завтрака, принесут булочку бриошь с сыром рикотта, томлёными яблоками и нутеллой (1000 рублей).

Блюда из фестивального меню можно заказать ежедневно с 10:00 до 16:00.

Адрес: ул. Петровка, 30/7.

