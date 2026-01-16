В Москве оборудовали 40 купелей на Крещение: публикуем адреса и рекомендации

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В честь этого праздника в ночь с 18 на 19 января многие верующие по традиции окунаются в проруби с освященной водой. «Рамблер» рассказывает, куда можно пойти купаться на Крещение в столице и какие правила безопасности нужно соблюдать.

Как в Москве подготовились к крещенским купаниям

Крещенские купания начинаются вечером 18 января и продолжаются весь праздничный день. В памятке Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) указано, что в целях безопасности окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей.

В Москве для крещенских купаний в разных округах города специально оборудовали 40 площадок, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, чьи слова приводит официальный портал московского правительства mos.ru. Как отметил столичный градоначальник, специалисты комплекса городского хозяйства провели большую подготовительную работу: заранее сделали замеры толщины льда, обустроили удобные подходы и спуски с противоскользящим покрытием, оборудовали раздевалки, пункты обогрева и медпомощи.

Деревянные настилы, спуски с нескользящим покрытием и удобные поручни установлены на всех площадках для крещенских купаний, указано на mos.ru. Также в местах купания размещены спасательные средства. Рядом с майнами и купелями организованы парковки, раздевалки, пункты обогрева и питания, туалеты.

Во время купаний на площадках будут дежурить сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона. Они проводят посетителей к местам спуска, проконтролируют соблюдение всех норм и окажут помощь при недомогании, указано на официальном сайте столичного правительства.

Возле майн и купелей круглосуточно будут дежурить бригады скорой помощи, на площадках будут работать медицинские посты. Кроме того, в период купаний акватории станут усиленно патрулировать на судах на воздушной подушке.

Купели откроются 18 января в 18:00 и будут работать до 18:00 19 января, сообщил mos.ru Сергей Собянин.

Где в Москве купаться на Крещение

Места для крещенских купаний организованы во всех округах столицы, кроме Центрального, указано на mos.ru. Адреса всех оборудованных купелей можно посмотреть на карте городского проекта «Зима в Москве». Для этого нужно зайти в раздел «Карта площадок» и во вкладке «Тип площадки» выбрать «Крещенские купели». В числе мест, где расположены специально оборудованные площадки для крещенских купаний:

Парк «Северное Тушино» . Майну оборудовали на берегу Химкинского водохранилища, указано в районном паблике Тушино «ВКонтакте». Желающие окунуться смогут переодеться в тёплых раздевалках. Освящение водохранилища пройдёт в 20:00. Адрес: ул. Свободы, 56.

. Майну оборудовали на берегу Химкинского водохранилища, указано в районном паблике Тушино «ВКонтакте». Желающие окунуться смогут переодеться в тёплых раздевалках. Освящение водохранилища пройдёт в 20:00. Адрес: ул. Свободы, 56. Парк «Серебряный Бор» . Площадку для купания подготовили на Большом Головинском пруду. Адрес: 1-й Лихачевский пер., 6–8.

. Площадку для купания подготовили на Большом Головинском пруду. Адрес: 1-й Лихачевский пер., 6–8. Парк «Покровское-Стрешнево» . Купель будет открыта на пруду № 4 на реке Чернушке. Здесь также оборудуют тёплые раздевалки, пункт медпомощи, будут дежурить спасатели. Адрес: Иваньковское ш., 3.

. Купель будет открыта на пруду № 4 на реке Чернушке. Здесь также оборудуют тёплые раздевалки, пункт медпомощи, будут дежурить спасатели. Адрес: Иваньковское ш., 3. Парк «Фили» . Крещенская купель будет открыта на берегу Москвы-реки. На официальном сайте района Филёвский парк указано, что место купания оборудуют безопасными настилами и спусками, а для окунающихся подготовили пункт обогрева с раздевалками, которые установят рядом с купелью. Адрес: ул. Большая Филёвская, 40а.

. Крещенская купель будет открыта на берегу Москвы-реки. На официальном сайте района Филёвский парк указано, что место купания оборудуют безопасными настилами и спусками, а для окунающихся подготовили пункт обогрева с раздевалками, которые установят рядом с купелью. Адрес: ул. Большая Филёвская, 40а. Ландшафтный парк «Митино» . Купель будет традиционно оборудована на Пенягинском пруду. Адрес: ул. Барышиха, вл. 4.

. Купель будет традиционно оборудована на Пенягинском пруду. Адрес: ул. Барышиха, вл. 4. Музей-заповедник «Царицыно» . Крещенские купели в музее-заповеднике оборудуют на Верхнем Царицынском пруду и в зоне отдыха «Борисовские пруды», указано на официальном сайте музея-заповедника. В купели на Верхнем Царицынском пруду будет три спуска, в неё смогут окунуться одновременно три человека, отмечается на сайте. На Борисовских прудах майну оборудуют четырьмя спусками. На берегу установлены два обогреваемых шатра для переодевания. В Верхнем Царицынском пруду воду перед началом купаний освятит священник из храма иконы Божией Матери «Живоносный источник». Всю крещенскую ночь парковка возле Покровских ворот (вход № 3) будет работать бесплатно, указано на сайте музея-заповедника. Адрес: ул. Дольская, 1.

. Крещенские купели в музее-заповеднике оборудуют на Верхнем Царицынском пруду и в зоне отдыха «Борисовские пруды», указано на официальном сайте музея-заповедника. В купели на Верхнем Царицынском пруду будет три спуска, в неё смогут окунуться одновременно три человека, отмечается на сайте. На Борисовских прудах майну оборудуют четырьмя спусками. На берегу установлены два обогреваемых шатра для переодевания. В Верхнем Царицынском пруду воду перед началом купаний освятит священник из храма иконы Божией Матери «Живоносный источник». Всю крещенскую ночь парковка возле Покровских ворот (вход № 3) будет работать бесплатно, указано на сайте музея-заповедника. Адрес: ул. Дольская, 1. Строгинская пойма . Это одно из самых популярных мест для крещенских купаний. Купели оборудуют рядом с поисково-спасательной станцией. Адрес: ул. Твардовского, вл.16, корп. 3.

. Это одно из самых популярных мест для крещенских купаний. Купели оборудуют рядом с поисково-спасательной станцией. Адрес: ул. Твардовского, вл.16, корп. 3. Воронцовский парк . Купель обустроили на Большом Воронцовском пруду. Как указано на официальном сайте парка, рядом с местом купания будут находиться тёплые шатры, посетителям предложат согревающий чай с сушками. Обряд освящения воды начнётся в 19:30, его проведут священники храма Троицы Живоначальной. Адрес: Воронцовский парк, 3.

. Купель обустроили на Большом Воронцовском пруду. Как указано на официальном сайте парка, рядом с местом купания будут находиться тёплые шатры, посетителям предложат согревающий чай с сушками. Обряд освящения воды начнётся в 19:30, его проведут священники храма Троицы Живоначальной. Адрес: Воронцовский парк, 3. Купель «Вернисаж в Измайлово». Купель расположена на территории Измайловского кремля около храма Святителя Николая. Адрес: Измайловское ш., 73Ж.

Как в крещенскую ночь будет работать наземный общественный транспорт

В ночь с 18 на 19 января в Москве работа некоторых маршрутов наземного транспорта будет продлена, отмечается на mos.ru. Автобусы и электробусы станут курсировать по 35 направлениям рядом с местами традиционных купаний в разных столичных округах до 03:00. 18 ночных маршрутов будут работать по обычному графику.

Карты маршрутов будут размещены на информационных стендах, установленных рядом с каждой майной и купелью. Также полный список маршрутов, которые будут работать в крещенскую ночь, можно найти на сайте mos.ru.

Обязательно ли окунаться в прорубь на Крещение

Русская православная церковь считает крещенские купания народной традицией, а не обязательным религиозным обрядом. Ранее в разговоре с «Рамблером» настоятель Храма Воздвижения Креста Господня в Митине, иерей Стахий Колотвин отмечал: если человек не хочет окунаться в прорубь, то не стоит этого делать.

«Если же такое желание есть — пожалуйста, окунайтесь. Но помните, каждый крещёный человек должен в эти дни вспомнить об исповеди и причастии и либо на сам праздник, либо в ближайшие дни посетить церковь», — говорил священнослужитель.

Как правильно подготовиться к крещенскому купанию

Системное моржевание способствует оздоровлению организма, в то время как погружение в прорубь один раз в году может стать для организма сильнейшим стрессом, отмечается в памятке МЧС. В комментарии «Рамблер Жизненные ситуации» врач-терапевт Александр Новиков пояснял, что людям с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной недостаточностью купание в проруби противопоказано.

Также оно не рекомендуется при любых острых воспалительных или хронических заболеваниях в стадии обострения, добавил эксперт. Чтобы исключить риски для здоровья, лучше посетить терапевта и проверить сердечно-сосудистую систему, посоветовал Александр Новиков.

Эксперт порекомендовал быть осторожными и тем, кто постоянно мёрзнет, часто ощущает холод в руках и ногах, страдает от болей в суставах, коленях или испытывает хроническую слабость, поскольку в таких случаях экстремальное охлаждение может стать чрезмерной нагрузкой. В памятке Роспотребнадзора отмечается, что в проруби не рекомендуется купаться детям, беременным женщинам и пожилым людям.

В идеале к крещенскому купанию нужно готовиться заблаговременно. Для этого стоит принимать воздушные ванны, заниматься обтираниями, принимать контрастный душ, после чего переходить к обливаниям из ведра: начинать с воды температурой 30–32 градуса и постепенно снижать температуру на 1–2 градуса, рассказал Александр Новиков «Жизненным ситуациям».

Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение? Объясняет врач

Непосредственно перед погружением в прорубь эксперт рекомендует сделать разогревающую разминку: махи руками и ногами, несколько приседаний и лёгкий бег на месте в течение 1–2 минут. Верхнюю одежду врач-терапевт советует снять за 1–2 минуты до захода в воду: это поможет мягче перейти от тепла к холоду.

В МЧС напоминают, что подходить к проруби нужно в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви: можно использовать ботинки, специальные резиновые тапочки или шерстяные носки. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов, рекомендуют в ведомстве. Нельзя нырять в прорубь вперёд головой, в воде не стоит находится дольше 1 минуты во избежание общего охлаждения организма, отмечают в МЧС.

После купания нужно растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду, указано в памятке ведомства. В Роспотребнадзоре рекомендуют не оставаться после купания на улице: стоит зайти в тёплое помещение и принять безалкогольный согревающий напиток.

