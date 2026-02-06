Горнолыжные склоны Москвы и Подмосковья: полный гид для катания и отдыха

Горнолыжный сезон в столичном регионе — это не только возможность покататься на лыжах или сноуборде, но и отличный способ провести время на свежем воздухе. В Москве и Московской области работает около 20 горнолыжных комплексов, которые предлагают трассы разного уровня сложности, современную инфраструктуру, школы для новичков и развлечения для всей семьи. «Рамблер» рассказывает о лучших склонах, ценах, делится советами экспертов и даёт ответы на популярные вопросы.

Почему стоит кататься в Москве и Подмосковье

Хотя в Москве и Подмосковье нет высоких естественных гор, покататься на лыжах и сноуборде можно в современных горнолыжных комплексах. Многие из них расположены в 30–60 минутах езды от центра Москвы, а некоторые — и вовсе в пешей доступности от метро. Они работают с утра и до позднего вечера: время работы каждого лучше уточнять на сайтах.

Практически у всех горнолыжных комплексов в Москве и области есть искусственная система оснежения, так что кататься на них можно даже в малоснежную погоду.

Московские и подмосковные склоны прекрасно подойдут для новичков.

«Здесь гораздо спокойнее освоить технику и получить удовольствие без суеты, характерной для известных курортов. Более компактные трассы позволяют уделять больше времени каждому учебному элементу, а разнообразие склонов подойдёт и новичкам, и опытным лыжникам, и сноубордистам», — считает инструктор по лыжам и сноуборду «Парка Фристайл» в Дзержинском Сергей Родионов.

На склонах создана вся необходимая инфраструктура для гостей. Есть прокат инвентаря, разные виды подъёмников, инструкторы для детей и взрослых, кафе, тюбинг, сноупарки для продвинутых райдеров, отели и спа-комплексы. При этом стоимость катания в несколько раз ниже, чем на известных горнолыжных курортах. А сезонные абонементы позволяют экономить.

Как выбрать склон

Выбор горнолыжного комплекса зависит от нескольких факторов:

Уровня подготовки. Новичкам подойдут учебные трассы с пологим уклоном и беби-лифтами (специальные подъёмники для новичков без промежуточных опор). Опытным райдерам стоит обратить внимание на комплексы с длинными склонами с большим перепадом высот.

Цели поездки. Для семейного отдыха стоит выбирать комплексы с детскими программами, тюбингом и кафе. Для тренировок — склоны с хорошим покрытием и освещением. Для экстремального катания — комплексы со сноупарками с фигурами (например, боксами или металлическими трубами — рейлами) и трамплинами.

Наличия инфраструктуры. При отсутствии собственного инвентаря стоит обратить внимание, дают ли его в комплексе напрокат. Новичкам лучше искать склоны, где можно при необходимости воспользоваться услугами инструктора. Если хочется полноценного отдыха, можно присмотреться к комплексам с отелями на территории.

Ключевые горнолыжные комплексы

Москва

Воробьёвы горы

Описание: Один из старейших горнолыжных парков столицы расположен в районе Воробьёвы горы. Первый деревянный трамплин, на котором молодёжь осваивала прыжки на лыжах, построили в 1926 году рядом с набережной Москвы-реки. Сегодня на этом месте создан современный спортивный комплекс со всеми удобствами.

Инфраструктура: Прокат инвентаря, школа горных лыж и сноуборда, кафе, парковка.

Трассы: 3 основных горнолыжных склона протяженностью от 200 до 333 метров (перепад высот около 40–50 метров), учебный склон 80–100 метров, сноупарк с трамплинами.

Уровень: Новички, семьи с детьми, любители с опытом.

Подъёмники: Бугельный и кресельный.

Цены: Безлимитный ски-пасс (пластиковая карта для прохода) для взрослых на день — от 990 рублей. Прокат инвентаря (комплект из лыж, палок и ботинок или сноуборда и ботинок) — от 2 тысяч рублей за час. Для детей есть скидки. Индивидуальные занятия с тренером — от 5 тысяч рублей за час с человека (7 тысяч за двоих).

Как добраться: Пешком от станции метро «Воробьёвы горы» (5 минут) или на машине (парковка платная).

Контакты: ski.srkvg.ru

«Кант»

Описание: Крупнейший горнолыжный комплекс Москвы находится в районе Нагорный. Первый подъёмник здесь запустили в 1986 году, и с тех пор комплекс значительно расширился, предлагая любителям спорта развлечения на любой вкус. Он хорошо подходит для тренировок, обучения и активного отдыха.

Инфраструктура: Прокат инвентаря, спортивная школа, кафе и ресторан, парковка. Есть батутный центр, скалодром и флагманский магазин со спортивными товарами.

Трассы: 20 склонов общей протяжённостью около 3,5 километра (перепад высот — до 50 метров), в том числе учебный склон, сноупарк с трамплинами.

Уровень: Новички, любители, продвинутые райдеры.

Подъёмники: Бугельные, беби-лифты.

Цены: залоговая стоимость ски-пасса — 250 рублей. На карту можно записать неограниченное количество подъёмов, стоимость одного — от 95 рублей (цена меняется в зависимости от времени катания).

Прокат лыж и сноуборда — от 780 рублей, ботинок — от 620 рублей за час, других аксессуаров — от 160 рублей. Есть скидки для детей. Индивидуальные занятия с инструктором — от 4,5 тысячи рублей за час.

Как добраться: Пешком от станции метро «Нагорная» (10 минут) или на машине (парковка платная).

Контакты: kant-sport.ru

Лата Трэк

Описание: Современный спортивный комплекс в районе Крылатское — отличный выбор для семей с детьми и любителей фристайла. В парке оборудована единственная в Москве наклонная аэроподушка для акробатических трюков. Также есть 200-метровый склон для спуска на ватрушках и санках.

Инфраструктура: Прокат инвентаря, четыре горнолыжные школы, кафе, парковка.

Трассы: 6 основных склонов длиной 150–450 метров (максимальный перепад — 63 метра). Сноупарк со склоном длиной 125 метров оборудован трамплинами, дропами и боксами для фристайла. Есть 4 дорожки для спуска на тюбингах.

Уровень: Новички, любители, семьи с детьми, фристайлеры.

Подъемники: Бугельные, беби-лифт.

Цены: ски-пасс — от 150 рублей (пополняется на любую сумму, стоимость одного подъёма — от 90 рублей). Прокат комплекта (горные лыжи и ботинки или сноуборд и ботинки) — от 1,5 тысячи рублей за час. Другие аксессуары — от 300 рублей за час. Для детей есть скидки. Индивидуальное занятие с инструктором — от 3,8 тысячи рублей в час (в зависимости от школы).

Как добраться: Пешком от станции метро «Крылатское» (10 минут) или на машине (парковка платная).

Контакты: spusk.ru

Подмосковье

«Лисья гора»

Описание: Ближайший к МКАД подмосковный курорт расположен в Балашихе. Это популярное место для семейного отдыха и катания с детьми: тут есть склоны для новичков с пологими спусками и трассы для опытных райдеров.

Инфраструктура: Прокат инвентаря, школа, кафе, парковка.

Трассы: 5 склонов длиной от 80 до 400 метров (в том числе учебный), перепад высот от 20 до 50 метров. Также есть тюбинговый склон протяжённостью 120 метров с перепадом высот 15 метров.

Уровень: Новички, семьи с детьми, любители.

Подъемники: Бугельные, беби-лифт, ленточный для поднятия ватрушек.

Цены: Ски-пасс — 120 рублей. Разовый подъём — от 100 рублей, дневной абонемент — от 1,7 тысячи рублей за три часа. Прокат лыж и сноуборда — от 460 рублей за час, ботинок — от 350 рублей, другого инвентаря — от 200 рублей за час. Для детей есть скидки. Занятие с инструктором — от 3400 за час за человека.

Как добраться: На машине по Горьковскому шоссе, город Балашиха (7 км от МКАД).

Контакты: foxrock.su

«Сорочаны»

Описание: Один из крупнейших горнолыжных курортов Подмосковья, расположен в Дмитровском районе. Подходящее место для тех, кто хочет провести активные выходные всей семьёй или самостоятельно вдоволь покататься на лыжах или сноуборде.

Здесь есть множество трасс для новичков, продолжающих любителей и продвинутых спортсменов. Кататься можно с утра и до 01:00–03:00 ночи (в зависимости от дня недели). На территории есть гостиница. Для детей регулярно устраивают праздничные шоу.

Инфраструктура: Прокат инвентаря и снегокатов, школа, гостиничный комплекс, кафе, парковка, детская игровая комната.

Трассы: 10 склонов длиной от 80 метров до 1 километра (в том числе учебный), перепад высот — до 110 метров. Сноупарк для фристайла, спуски для тюбингов протяжённостью 400 метров — аттракционы «Тюбинг-парк» и «Карусель-тюбинг» (кататься на своих ватрушках запрещено).

Уровень: Новички, любители, семьи с детьми, продвинутые райдеры.

Подъёмники: Кресельные, бугельные, беби-лифт, ленточный для тюбингов.

Цены: ски-пасс — 50 рублей (можно пополнить на любую сумму, один подъём — от 185 рублей), для детей и льготников имеются скидки. Также можно приобрести абонементы — от 4200 рублей, где стоимость подъёма составит от 95 рублей в зависимости от времени суток и дня недели (чем выше стоимость абонемента, тем ниже цена одного подъёма).

Прокат горных лыж и сноуборда — от 400 рублей, ботинок — от 500 рублей, другие аксессуары — от 100 рублей. Прокат ватрушек — от 600 рублей в час. Для детей есть скидки. Занятие с инструктором — от 2,5 тысячи рублей в час за человека.

Как добраться: На машине по Дмитровскому шоссе, деревня Курово (37 км от МКАД).

Контакты: sorochany.ru

«Волен» и «Степаново»

Описание: Два парка, объединённые в один крупный горнолыжный курорт, находятся в Дмитровском районе. Это популярное место для семейного отдыха и горнолыжного спорта. Сюда можно приехать на все выходные. На территории имеется несколько отелей, а также каток с искусственным льдом.

Инфраструктура: Прокат инвентаря, школы, отели, рестораны и фудтраки, банный комплекс, каток, детская комната.

Трассы: 23 склона (в двух парках) разной сложности длиной от 100 до 800 метров (в том числе учебный), перепад высот — до 100 метров. Два тюбинговых спуска длиной 130 метров и высотой 14 метров (кататься на своих ватрушках запрещено). Также есть сноупарк с трамплинами.

Уровень: Новички, семьи с детьми, любители, фристайлеры.

Подъёмники: Кресельные, бугельные, беби-лифт.

Цены: Ски-пассы бесплатные при условии моментального

пополнения, действуют в обоих парках. Разовый подъём — от 119 рублей (записывается на ски-пасс). Также парки предлагают несколько видов сезонных абонементов, в том числе семейный от 14 990 рублей со стоимостью подъёма от 49 рублей. Безлимит на вечерний сеанс ( с 18:00 и до закрытия) можно приобрести за 1990 рублей.

Прокат лыж и сноуборда — от 690 рублей, ботинок — от 590 рублей, других аксессуаров — от 390 рублей. Тюбинг — от 1690 за два часа. Для детей есть скидки. Занятие с инструктором — от 3290 рублей за час за человека.

Как добраться: На машине по Дмитровскому шоссе, город Яхрома (60 км от МКАД).

Контакты: volen.ru

Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва

Описание: Один из старейших и самых известных горнолыжных клубов Подмосковья, тренировочная база для сборных России по горным лыжам и сноуборду. Здесь есть трассы для новичков и профессиональных спортсменов. Перепад высот на склонах — самый большой в Москве и области — 96 метров. Также в клубе можно остановиться на ночь.

Инфраструктура: Прокат инвентаря, школа, гостиница и дома-шале, кафе, парковка, бассейн, сауна.

Трассы: 12 трасс разного уровня от 80 до 600 метров (в том числе для начинающих), перепад высот — от 46 до 96 метров. Есть ски-парк с трамплинами для отработки трюков на сноуборде и тюбинговая трасса длиной 280 метров.

Уровень: Новички, любители, продвинутые райдеры, семьи с детьми.

Подъемники: Кресельные, бугельные, беби-лифт.

Цены: Разовый подъём — от 150 рублей (записывается на ски-пасс). Также можно приобрести абонементы, например на час за 800 рублей или на три — за 2 тысячи рублей на неограниченное количество подъёмов. Для детей предусмотрены скидки.

Прокат лыж или сноуборда — от 450 рублей за час, в такую же сумму обойдутся ботинки. Другие аксессуары — от 100 рублей. Тюбинг — от 400 рублей за час. Индивидуальная тренировка — от 2,5 тысячи рублей за час с человека.

Как добраться: На машине по Дмитровскому шоссе, деревня Шуколово (45 км от МКАД).

Контакты: shukolovo.ru

Практические советы и лайфхаки

Чтобы избежать очередей, приезжать на склоны лучше в будние дни или ранним утром в выходные, рассказали «Рамблеру» в горнолыжном клубе «Сорочаны». Если у посетителя уже есть ски-пасс (пластиковая карта), пополнять её лучше онлайн на сайтах комплексов.

Важно подготовиться к катанию: надеть теплую одежду, лучше с термозащитой, непромокаемые штаны, куртку или комбинезон, перчатки, говорит травматолог-ортопед центра спортивной медицины «Медскан» Максим Королёв.

«Полезно положить в карман гигиеническую помаду и перед выходом намазать щёки ветрозащитным кремом, чтобы избежать болезненных ощущений при катании на морозе», — добавляет он.

Сергей Родионов также советует взять на склон термос с горячим чаем, лёгкий перекус и аптечку.

Новичкам лучше брать снаряжение напрокат, а опытным лыжникам и сноубордистам — приобрести своё. По словам Королёва, одежда и обувь должны точно подходить по размеру, быть комфортными и не сковывать движения. Врач советует при покупке обуви походить в ней по магазину. «Это поможет убедиться, что катание не доставит дискомфорт», — говорит он.

Перед выходом на склон стоит внимательно изучить его особенности: где находятся подъёмники, как устроены подъездные пути, поясняет инструктор Родионов. Кататься всегда лучше в шлеме и специальных очках, которые защитят от снега и солнца, — это уменьшит риск получения травм, говорят эксперты. Можно также надеть наколенники и налокотники.

Также необходимо соблюдать Белый кодекс — свод негласных правил для лыжников и сноубордистов. Вот основные из этих правил:

— Не останавливайтесь на узких участках или после поворотов.

— Следите за указателями и не спускайтесь по закрытым трассам.

— Всегда пропускайте тех, кто ниже вас на склоне, — у них преимущество.

«Помните: соблюдение правил — залог вашей безопасности и хорошего настроения других гостей», — уточняет инструктор.

Уроки с инструктором лучше бронировать заранее на сайте или по телефонам комплексов, рассказали в «Сорочанах». Непосредственно в день катания, особенно в выходной, все инструкторы могут быть заняты. К специалисту лучше обратиться, если катающийся — новичок, говорит Родионов. По его мнению, даже за один-два урока можно обрести уверенность, научиться основам техники и обеспечить себе прогресс без неправильных привычек, которые потом трудно исправить.

«Наблюдая за самостоятельными новичками, я часто вижу, как после одной-двух неудач люди теряют интерес к спорту, хотя с профессиональным сопровождением можно избежать большинства ошибок», — поясняет он.

Начинать самостоятельное катание лучше с самого простого «зелёного» склона, говорит Родионов. На нём обычно мало людей, пологий спуск, поэтому будет легче освоиться. По мере получения опыта можно переходить на «синие», «красные» и «чёрные» трассы (разметку трасс можно посмотреть на сайте клубов или непосредственно на карте на территории).

