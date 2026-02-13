Как отпраздновать День святого Валентина в Москве: 10 идей для свидания

Посмотреть мюзикл о влюблённой паре, побывать на ледовом шоу с участием звёздных фигуристов, послушать мелодии из романтических фильмов или посетить художественный мастер-класс. «Рамблер» рассказывает, где и как можно отметить День святого Валентина в Москве.

© Пресс-служба театра «Маска»

Мюзикл «День влюблённых»

Посмотреть мюзикл «День влюблённых» в театре «Маска»

14 февраля на сцене театра «Маска» пройдут четыре показа комедийно-романтического мюзикла «День влюблённых». Главные герои Дэвид и Джессика готовятся к свадьбе. Но радостное событие превращается в источник стресса: будущим молодожёнам приходится выслушивать множество советов от родных, друзей и даже бывших возлюбленных. Паре предстоит организовать бракосочетание мечты и не сойти с ума.

Режиссёром постановки выступила Анна Шевчук. В ролях заняты Станислав Беляев, Юлия Чуракова, Павел Стукалов и Юлия Довганишина.

Начало показов в 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Посетить «БеспринцЫпные чтения» в Театре на Страстном

В этом году создатели литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» подготовили к 14 февраля два специальных мероприятия. В 17:00 на сцене Театра на Страстном начнётся программа «Любовь в рассказах для мальчиков». Писатель Александр Цыпкин прочитает свои рассказы о любви. Вместе с ним тексты прочтёт актёр, звезда сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Подслушано в Рыбинске» Рузиль Минекаев.

© Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Александр Цыпкин

В 20:00 стартует программа «Любовь в рассказах для девочек». Читать рассказы Цыпкина вместе с писателем будет актриса Александра Ребенок. Как отметил сам автор, чьи слова приводятся на официальном сайте проекта, почти всё, что он пишет, — о любви, но отношение к этому магическому явлению с течением жизни у него меняется. «Что я думаю в 2026 году, будет видно из выбранных мною рассказов. Соответственно, будут новые, равно как и старые», — говорит Александр Цыпкин.

Приобрести билеты можно на официальном сайте проекта.

Сходить на «Киносвидание» в «Каро 11 Октябрь»

14 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в рамках акции «Киносвидание» пройдут три специальных показа фильмов о любви. В 16:00 зрители смогут посмотреть комедию итальянского режиссёра Паоло Дженовезе «Безумное свидание». Пьеро и Лара устраивают первое свидание, но им сложно поддерживать разговор друг с другом, поскольку в голове каждого из них живут «внутренние эксперты» со своими советами и сомнениями. Картину представит и проанализирует вместе с гостями показа преподаватель Московского института психоанализа, клинический психолог Марина Пономарёва.

© Lotus Production, Rai Cinema

Кадр из фильма «Безумное свидание»

В 18:00 стартует показ романтической комедии «Виновата любовь» канадского постановщика Жозе Авелино Жиля Корбетта Лоренсо. Главный герой, молодой и очаровательный Вертер, влюбляется в девушку Шарлотту. И хотя у неё уже есть жених, Вертер готов сделать всё, чтобы привлечь внимание своей пассии. Обсуждать увиденное зрители будут с кинокритиком Любовью Бельковой.

В 19:00 начнётся показ французской мелодрамы «Рецепт любви» с Жюльет Бинош и Бенуа Мажимелем в главных ролях. Действие картины происходит в конце XIX века во Франции. Эжени долгое время работает поваром у кулинара и гурмана Додена Буффана. Героев связывает не только любовь к еде, но и романтические отношения. Но на предложения Додена руки и сердца женщина отвечает отказами. В 2023 году мелодрама участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, и постановщик картины Чан Ань Хунг получил награду за лучшую режиссуру. Вместе со зрителями фильм обсудит киновед Александр Симиндейкин.

Приобрести билеты на специальные показы можно на официальном сайте кинотеатра или по ссылке.

Послушать «Шедевры КИНОмузыки» в Галерее искусств Зураба Церетели

В День всех влюблённых в зале «Яблоко» в Галерее искусств Зураба Церетели состоятся концерты «Шедевры КИНОмузыки». В программу войдут самые романтичные мелодии из культовых фильмов: «1+1», «Интерстеллар», «Ла-ла Лэнд», «Хатико» и другие. Исполнять их будет камерный оркестр NÉOrchestra под руководством дирижёра Ивана Нужина.

© Страница оркестра NÉOrchestra в VK

Также в стоимость билетов на концерт входит посещение зала «Яблоко» за час до представления. Гости смогут осмотреть в спокойной обстановке массивные барельефы с библейскими сценами и двухэтажную композицию «Яблоко».

Начало концертов в 17:00 и 20:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Побывать на концерте группы IOWA в фуд-молле «Депо. Москва»

День святого Валентина совпадает с днём рождения фуд-молла «Депо. Москва»: ровно семь лет назад пространство на Лесной улице распахнуло свои двери для любителей вкусной еды и весёлых вечеринок.

14 февраля здесь организуют большую развлекательную программу. С 16:00 до 18:00 пройдут кулинарные интерактивы с состязаниями по поеданию блюд на скорость. В 18:00 начнётся вокально-танцевальное представление «Космическая империя» от коллектива Ozma Performance. Зрителей ждут яркие костюмы и запоминающиеся танцевальные номера.

© Страница группы IOWA в VK

Праздничный вечер завершится концертом инди-поп-группы IOWA. Команда исполнит для гостей свои хиты, например «Улыбайся», «Маршрутка», «Бьёт бит» и «Простая песня».

Вход на мероприятия свободный.

Поучаствовать в квизе «Music party про любовь, про тебя» в Chesterfield Bar

Отметить праздник всех влюблённых вместе со второй половинкой можно на интерактивной музыкальной вечеринке «Music party про любовь, про тебя». Участникам предстоит слушать и угадывать популярные песни о любви, а также отвечать на вопросы об этих композициях. Количество игроков в каждой команде составляет от двух до девяти человек, поэтому можно играть вдвоём или найти компанию единомышленников. Это отличный способ провести вечер весело, активно и с азартом.

© Freepik

Начало вечеринки в 19:30. Билеты можно приобрести по ссылке.

Послушать стендап-концерт в культурном центре ЗИЛ

В День святого Валентина в культурном центре ЗИЛ состоится романтический стендап-концерт с участием популярных комиков. В программе заявлены выступления Ярославы Тринадцатко, Давида Квахаджелидзе, Егора Свирского и Вадима Постильного. Слушателей ждут шутки про быт, немытую посуду, проблемы в отношениях и способы их решения. В анонсах мероприятия организаторы предупреждают, что состав выступающих может меняться, «но только в лучшую сторону».

© Страница Ярославы Тринадцатко в VK

Ярослава Тринадцатко

Начало концерта в 18:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

Посмотреть выступления знаменитых фигуристов на фестивале Winter Fest

Один из способов отпраздновать День святого Валентина — отправиться на каток. 14 февраля на катке в парке «Ходынское поле» в рамках зимнего фестиваля Winter Fest запланирована большая развлекательная программа. Гостей ждут мастер-класс по фигурному катанию и диджей-сеты от популярных электронных музыкантов Mashkov (Евгений Машков) и Biicla (Виталий Жариков).

© winterfestrussia.ru

Кульминацией станет ледовое шоу с участием знаменитых фигуристов. В числе выступающих заявлены Алексей Ягудин, Ксения Синицына, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский и другие звёзды этого вида спорта. Шоу будет сопровождаться живым вокалом исполнительницы Mirele.

Приобрести билеты на каток можно на официальном сайте Winter Fest. Для участия в мастер-классе потребуется предварительная регистрация на сайте фестиваля.

Нарисовать картину на арт-вечеринке в ресторане «The Гарден»

14 февраля арт-проект Painty устраивает две вечеринки в ресторане «The Гарден». Участники смогут нарисовать картины под руководством профессиональных художников и продегустировать три позиции вина в романтической атмосфере — при свете свечей и в окружении живых цветов. В стоимость мастер-класса входят акриловая краска, холст на подрамнике и сумка-шопер, в которую можно положить свой рисунок.

© www.painty.ru

Начало арт-вечеринок в 14:00 и 18:00. Входные билеты можно приобрести по ссылке.

Послушать истории любви во время экскурсии по городу

Один из способов приятно удивить вторую половину — отправиться вместе на романтичную познавательную прогулку по центру столицы. Во время пешеходной экскурсии «Удивительные истории любви великих пар» участники прогуляются от Пушкинской площади до Патриарших прудов и услышат интересные рассказы об отношениях Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, Александра Блока и Любови Менделеевой, Сергея Есенина и Айседоры Дункан и многих других знаменитых людей прошлого.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Экскурсия начнётся 14 февраля в 15:00. Место сбора — памятник Пушкину на Пушкинской площади. Билеты можно приобрести на сайте Timepad.

От парка Горького до «Москино»: где покататься на коньках в Москве