Москва готовится к Масленице: что нельзя пропустить

С 16 по 22 февраля пройдёт старинный русский праздник — Масленица. Чтобы проводить холодную зиму и весело встретить весну, традиционно на площадках по всей Москве пройдут массовые гулянья с народными забавами, мастер-классами, катаниями на лошадиных упряжках, песнями и плясками и, конечно, вкусными горячими блинами. Особенно жарко будет в последние четыре дня недели (19–22 февраля) — на Широкую Масленицу. «Рамблер» подготовил подробный гид по праздничным локациям.

Что нужно знать о Масленице

Главный смысл Масленицы — проводить холодную зиму и встретить весну. Также она подготавливает людей к Великому посту. Главный символ Масленицы — блин. Золотистый, круглый и горячий, он олицетворяет солнце, которое с приближением весны светит всё ярче. Блинов на Руси всегда пекли много, а зиму провожали весело и с размахом: с народными забавами, песнями и плясками. Кульминацией праздника является массовое сожжение чучела — символа зимы. Его проводят в самый последний день недели — Прощёное воскресенье.

Но за весельем скрывается глубинный смысл: Масленица — это ещё и время поминовения предков и плодородия. Первый блин на Руси традиционно отдавали нищим или клали на слуховое окно — для душ усопших.

Вся Масленица делится на два больших периода: Узкая Масленица (первые три дня недели, когда можно работать по дому) и Широкая Масленица (с четверга по воскресенье, когда все труды прекращаются и начинается безудержное веселье).

Основные площадки для гуляний

Гулянья на Масленичную неделю развернутся по всей Москве: праздничную программу подготовили на площадях, в парках, усадьбах и на набережных. Музеи проведут интересные экскурсии, а театры покажут представления для детей и взрослых. А кульминацией традиционно станет сожжение чучела Масленицы.

Среди главных локаций — Тверской бульвар, Площадь Революции, ВДНХ, музей-заповедник «Коломенское», Измайловский кремль, парк Горького, кинопарк «Москино» (в кинопарке массовые гулянья пройдут 21 и 22 февраля, но окончательная программа пока не утверждена, уточнил автору «Рамблера» представитель пресс-службы).

Уличные площадки

Фестиваль «Московская масленица» на площадках «Московских сезонов»

Традиционный фестиваль «Московская масленица» на 30 фестивальных площадках «Московских сезонов» в разных районах столицы в этом году стартует на три дня раньше срока — 13 февраля. Как сообщается на сайте Ruspass.ru, все пространства оформили в народной стилистике — здесь появились декоративные элементы в виде лошадей, пряников, леденцов, гирлянд из баранок и так далее. Также установили более 300 больших кукол ручной работы и чучела Масленицы из натурального сена и соломы.

Главной площадкой станет Тверской бульвар. Каждый день в течение всего фестиваля (13–22 февраля) с 12:00 (в будни с 13:00) до 21:00 здесь будут проходить мастер-классы по изготовлению оберегов, традиционных русских угощений, розыгрыши с призами и подарками, квесты, лекции от экспертов бьюти-индустрии. Особое внимание уделят спортивной программе. Например, гостям предложат поучаствовать в традиционном состязании «Самый сильный житель района» и других активностях на свежем воздухе: боулинг, петанк, салки, перетягивание каната. Также на маркете локальных брендов можно приобрести сувенир ручной работы для себя или близких.

Масштабные гулянья на всех площадках пройдут в последние дни праздника — 21 и 22 февраля. Для гостей будут выступать фольклорные коллективы и неофолк-группы. Шеф-повара московских ресторанов проведут кулинарные мастер-классы для детей по приготовлению русских блинов (принять в них участие можно по живой очереди).

Например, на Южном речном вокзале 21 февраля с 13:00 до 18:00 пройдут ярмарочная карусель, забег в «ступах» как у Бабы-яги, перетягивание каната и метание колец, а детей станут развлекать герои мультиков. На Северном речном вокзале в этот день гостей встретят скоморохи и фольклорные ансамбли, здесь можно будет покататься на карусели в виде самовара, поиграть в боулинг «Матрёшка», поучаствовать в перетягивании каната, пробежать забег в «вёдрах».

И конечно, все дни фестиваля организаторы будут предлагать всем желающим полакомиться главным символом Масленицы — румяными блинами. Повара подготовили более 50 видов этого лакомства, сделанных по рецептам разных уголков России: маленькие и большие, пышные и тонкие, с всевозможными начинками и топпингами.

Вход на все мероприятия свободный. Найти ближайшую к дому площадку и ознакомиться с расписанием мероприятий можно на сайте Russpass.ru.

ВДНХ

Празднование Масленицы на ВДНХ пройдёт 21 и 22 февраля. В рамках фестиваля «Вместе теплее» и программы «Зима подарков» гостей ждут задорные конкурсы с участием сказочных персонажей, впечатляющие выступления силачей, искусных ходулистов и жонглёров, а также живая музыка и сытные угощения, отмечается на сайте Russpass.ru. На улице покажут иммерсивные спектакли «За горами, за лесами» и «Веснушки», в которых смогут принять участие сами зрители. А к вечеру на территории состоится красочное шествие с чучелом гигантской Масленицы.

В музее «Слово» в эти дни в 13:30 и 19:30 пройдут тематические экскурсии «Масленица у ворот!». Экскурсовод расскажет детям и взрослым: откуда пошло название праздника, как его встречали в старину и какие традиции предков сохранились до наших дней. Зарегистрироваться нужно заранее на сайте ВДНХ.

Также с 20 по 22 февраля с 10:30 до 21:30 на Городской ферме ВДНХ пройдёт программа для детей «Фермерская Масленица, Широкая и Щедрая». Детей познакомят с четвероногими жителями фермы, они смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы-масленицы и кормушки из сена, а также состязаниях по метанию валенка и бегу в мешках. По окончании все получат вкусное угощение — блины и чай. Стоимость — 1500 рублей. Приобрести билет можно на сайте ВДНХ.

Музей-заповедник «Коломенское»

21 февраля с 12:00 до 17:00 у дворца царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» пройдёт праздник «В гостях у Масленицы». Гостей ждут театрализованное шествие, кукольные спектакли, задорные частушки, песни и традиционные народные игры. Также в этот день в 13:30 для детей и взрослых состоится мастер-класс по изготовлению подставок под горячее «Солнышко в руках». Гулянья можно посетить бесплатно, а для участия в мастер-классе необходимо приобрести билет (350 рублей) на сайте «Коломенского».

22 февраля там же состоится музыкальная программа «Широкая Масленица». С 12:00 до 17:00 все желающие смогут стать участниками обряда проводов Масленицы и большого хоровода, отмечается на сайте mos.ru (подробности события не раскрываются). Вход свободный.

Измайловский кремль

Отмечать Масленицу в Измайловском кремле начали ещё в начале февраля. Например, 7 и 8 февраля здесь проходили мастер-классы по выпечке блинов, а 14 февраля — квест-игра по поиску блинов. Но главное событие — Широкая Масленица — пройдёт на территории исторического комплекса 21 и 22 февраля, отмечается на его официальном сайте.

21 февраля с 13:00 до 16:00 кремль приглашает детей и родителей на семейный разгуляй. За один день здесь можно полностью погрузиться в фольклорную атмосферу и услышать лучшие народные коллективы. Аутентичное многоголосие, живой звук и знакомые мелодии создадут особое настроение. Ведущей праздника станет теле- и радиоведущая Светлана Зейналова. Также в этот день в галерее «Измайлово» в 12:00 пройдёт мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы. Цена — 300 рублей (купить билет можно на сайте Мосбилет).

22 февраля кремль в Измайлове проводит зиму и встретит весну вместе с «Нашим Радио». Гостей всех возрастов ждут песни, народные забавы и ароматные блины у колеса обозрения. Ключевое событие дня — большой концерт, который состоится с 12:00 до 16:00. Перед зрителями выступят Александр Пушной, группы «Ключевая», «После 11», Casual и «Тайм-Аут».

Также оба дня все желающие смогут принять участие в мастер-классах по старинным ремёслам: смастерить масленичную куклу из лыка, расписать пряник в виде солнца. И конечно, испечь ароматные и сытные блины. Этим лакомством также будут угощать всех желающих. Вход на все мероприятия свободный.

Сад имени Баумана

Праздничный разгуляй в Саду имени Баумана развернется 22 февраля с 14 до 19.00. Гостей ждут масленичные гуляния с играми, мастер-классами и живой музыкой, отмечается на сайте проекта «Зима в Москве».

С 14:00 начнут работу тематические площадки: самоварная станция, масленичные забавы и творческая мастерская по созданию кукол из лыка. В это же время стартует весёлый квест со скоморохами — искать призы и отгадывать загадки можно будет до 14:45. В 15:00 всех позовут водить хоровод. А в 17:00 на сцену выйдут настоящие богатыри — силовое шоу не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Завершит праздник выступление фолк-коллектива «Любо-мило»: с 18:00 до 19:00 будут звучать русские народные песни. Вход свободный. Также в каждом шатре всем желающим будут предлагать горячие блины с разными начинками.

Парк «Усадьба Воронцово»

22 февраля с 14.00 до 19.00 гостей ждут в парке «Усадьба Воронцово» или просто «Воронцовском парке», что на Юго-Западе Москвы. Как отмечается на сайте парка, пока программа находится на уточнении. Но предварительное расписание обозначено на сайте проекта «Зима в Москве».

Так, по предварительной информации, с 14:00 до 18:00 в парке будут работать сразу несколько площадок: самоварная станция с горячим чаем, масленичные игры и уникальная станция чеканки монет, где каждый сможет сделать себе сувенир на память. В это же время будут проходить масленичные эстафеты с народными забавами.

С 15:00 до 16:45 гостей ждёт необычный музыкальный номер — караоке с балалаечниками. А с 17:00 до 17:45 развернётся настоящий праздник с песнями и плясками вместе с аниматорами. Завершиться вечер должен выступлением народного коллектива «Жар-цвет». Вход свободный. Блинов хватит всем, обещают организаторы.

Праздник в музеях

Музей декоративного искусства

Интересную программу к празднику подготовили также столичные музеи. Среди них — Всероссийский музей декоративного искусства, который находится в старинной усадьбе графа Остермана. Гостей ждут театрализованное представление с Царевной, Царевичем и скоморохами, которые вместе с честным народом станут звать Весну, отмечается на сайте музея.

Активная программа для детей и взрослых с песнями, плясками и конкурсами пройдёт в сквере музея с 13:00 до 15:00. После всех пригласят погреться и поесть блинов. В залах особняка можно будет не только познакомиться с экспозициями и временными выставками, но и приобрести авторские изделия: керамику, текстиль, диковинные свечи и сувениры ручной работы — здесь развернётся ярмарка «Промыслы и Мастера». Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классах по традиционной росписи, послушать лекции об истории праздника, послушать концерт фолк-коллективов.

Вход на гуляния в сквере и на ярмарку осуществляется по единому билету, он же даёт право посетить все выставки и экспозиции музея. Стоимость — 150 рублей, приобрести можно на сайте музея или на месте в кассе. Для детей до 16 лет и других льготных категорий вход свободный.

Дом сказок «Жили-были»

С 16 февраля музей Дом сказок «Жили-были» приглашает детей и их родителей на театрализованное представление «Сказочная Масленица» и интерактивную программу «Карнавал и Масленица». Вместе с героями русских сказок участники узнают историю этого русского праздника, какие есть традиции в каждый её день, смастерят чучело. А также сами перевоплотятся в красных девиц и отважных молодцев, поводят хороводы и поиграют в народные забавы.

Стоимость представлений — 1300 рублей. Узнать подробную информацию о каждой программе и купить билет можно на сайте музея.

Музей ратной истории

Обширную программу для любителей русских традиций подготовил Музей ратной истории в Крутицком подворье. С 8 февраля здесь проводят специальные кулинарные экскурсии, во время которых угощают сбитнем, гороховым супом, мочеными яблоками и другими продуктами русской кухни. Хотя попробовать Масленицу на вкус можно и самостоятельно: всю масленичную неделю (16 до 22 февраля) в Чайной будет представлено специальное меню с русскими ржаными блинами с восемью разными начинками и три вида сбитня, отмечается на сайте музея.

21 и 22 февраля с 11:00 до 17:00 гостей ждут на специальных масленичных экскурсиях. Участников проведут по территории Крутицкого подворья и расскажут о его истории начиная с XIII века, самых интересных постройках и экспонатах. Зайдут гости на Успенские переходы, в Теремок и Дворец митрополитов. Узнают о традициях и обычаях Масленицы, проведут веселые игры. На улицу организаторы вынесут самовар с горячим сбитнем, а в Пироговой станут предлагать разнообразные блины и пироги. Стоимость билета — 1000 рублей, приобрести можно на сайте музея.

28 февраля состоится заключительная кулинарная экскурсия «Традиции русского обеда». Шеф-повар и по совместительству экскурсовод угостит всех блюдами русской кухни конца XIX века и расскажет подробно о каждом блюде. Подавать еду в фаянсовой посуде станту официанты в традиционных нарядах. Среди блюд — ушное (томленая говядина с овощами), калья (жидкая солянка), тюря (кушанье из хлеба) и другие. Стоимость билета — 4500 рублей, приобрести можно на сайте музея.

