Китайский Новый год — 2026: 12 идей, где и как отметить праздник в Москве

С 16 февраля по 1 марта Москва вновь встретит один из самых колоритных праздников Востока — китайский Новый год. Российская столица подготовила масштабную программу: от грандиозных шоу и шествий с драконами на главных городских площадях до камерных мастер-классов и тематических экскурсий в музеях. «Рамблер» подготовил подборку самых интересных локаций и мероприятий, которые стоит посетить всей семьёй.

© Илья Питалев/РИА Новости

Как отмечают Новый год в Китае?

Китайский Новый год, который в 2026 году наступит в ночь на 17 февраля (второе новолуние после зимнего солнцестояния), — главный и самый продолжительный праздник в Поднебесной. В Китае его называют Праздником весны (Чуньцзе): считается, что именно в эти дни природа пробуждается после зимнего сна, а вместе с ней начинается новый жизненный цикл. Праздник отмечают на протяжении двух недель.

Подготовка к торжеству стартует задолго до назначенной даты. Один из ключевых обычаев — генеральная уборка дома, чтобы очистить жилище от ненужного хлама и избавить от злых духов. После этого все веники и щётки прячут подальше: в первые дни Нового года нельзя выметать мусор, чтобы случайно не оставить за порогом дома удачу и благополучие.

Главный символ праздника — красный цвет. По легенде, именно он когда-то отпугнул чудовище Нянь, которое выходило к людям в новогоднюю ночь. С тех пор красный стал цветом защиты, радости и процветания. Улицы и дома украшают фонариками, парными надписями с пожеланиями счастья, а детям и холостым гостям дарят хунбао — красные конверты с деньгами. Символ года каждый раз разный: в 2026-м это Красная Огненная лошадь.

За праздничным столом обязательно собирается вся семья. Традиционное блюдо — цзяоцзы (пельмени), чья форма напоминает старинные слитки серебра и символизирует богатство. Рыба на столе гарантирует достаток, а сладкие рисовые шарики танъюань — крепкие отношения в семье.

© Edwin Tan/iStock.com

Кульминация гуляний — шумные уличные шествия с танцующими драконами и львами под грохот петард и барабанов. Чем громче встречаешь праздник, тем дальше будут держаться от людей испуганные злые духи, считают китайцы. Завершаются двухнедельные торжества Праздником фонарей — самой романтичной ночью в году, когда в небо запускают тысячи светящихся шаров и загадывают самые сокровенные желания.

Чтобы москвичи также могли ощутить всю значимость праздника, в столицу по приглашению посольства Китайской Народной Республики в России впервые приедет большая делегация из семи китайских провинций. Более 100 артистов познакомят жителей и гостей города с культурой, традициями и искусством Поднебесной, отмечается на официальном сайте столичного правительства mos.ru.

Где отметить китайский Новый год в Москве

Где погулять

Манежная площадь

Центральной площадкой праздника станет Манежная площадь. 16 февраля артисты из Пекина откроют здесь фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Гости увидят акробатические номера и основы боевого искусства ушу. В дни фестиваля москвичи также смогут посмотреть традиционный танец ингэ из провинции Гуандун и танец на бамбуковых шестах народности ли из провинции Хайнань. Зрителей ждут зрелищный танец дракона, выступления уличных театров и семейный интерактивный квест «Загадка Лунного Нового года».

Для любителей творчества работает мастерская «Китайские традиции», где можно изготовить фонарики и фигурки драконов. Там же открыта «Новогодняя почта», чтобы отправить близким особые поздравления в красных конвертах — хунбао. А 19 февраля на Манежной площади можно будет поучаствовать в презентациях ведущих китайских университетов и посетить уроки китайского языка и каллиграфии.

Вход на все мероприятия свободный.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

Переход от Манежной площади к Площади Революции

На две недели это пространство превратится в мир китайских мифов. Здесь расположились большие фигуры драконов, оживающие скульптуры. В ярких фотозонах можно сфотографироваться и загадать желание, а чтобы оно сбылось, стоит привязать ленточку к «поезду желаний». Для детей здесь будут проходить мини-спектакли и квесты по древним обычаям Поднебесной.

Вход свободный.

Болотная площадь

Праздничные гулянья пройдут и на Болотной площади. Здесь состоятся традиционные шоу барабанщиков, завораживающие танцы дракона и театрализованные постановки. В арт-павильоне «Фабрика подарков» можно принять участие в мастер-классе по созданию вееров, каллиграфии или изготовлению китайских фонариков. На фудкорте будет действовать специальное праздничное меню. А на ярмарке гости могут найти товары в традиционном китайском стиле, например открытки с драконами или шоперы с тематической вышивкой.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Вход свободный.

Колесо обозрения «Солнце Москвы» (ВДНХ)

28 февраля яркое шоу развернётся рядом с одним из самых популярных аттракционов столицы, отмечается на сайте сервиса Russpass. Днём здесь будут проходить перформансы от китайских артистов, творческие мастер-классы, а детям бесплатно сделают аквагрим. Всем желающим предложат поиграть в традиционные китайские настольные игры. С наступлением вечера на 140-метровом колесе обозрения стартуют масштабные световые шоу.

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вход свободный, но для посещения аттракционов необходимо приобретать билеты.

Московский зоопарк

Старт празднику в Московском зоопарке дадут 21 февраля. С самого утра у главного входа гостей будут встречать аниматоры и диджей, а в 11:30 начнётся красочное шествие. Под ритмы барабанов артисты проведут по территории фигуры китайского Дракона и Огненной Лошади — колонна проследует от входа до павильона с пандами.

Все дни для посетителей будет работать расширенная программа: тематические экскурсии о фауне Китая, лекции о символах восточного календаря, творческие мастер-классы и игровые квесты. Аллеи зоопарка украсят сотни традиционных китайских фонариков. Гости смогут сделать красивые снимки с ними или в специальных фотозонах.

Необходимо приобрести билет в зоопарк: от 750 рублей.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Кинопарк «Москино»

28 февраля и 1 марта китайский Новый год отпразднуют в кинопарке «Москино». Гостей ждет насыщенная программа. В павильоне «Анимация» оба дня с 12:00 до 15:00 пройдут мастер-классы по росписи китайских фонариков, а с 15:40 до 18:00 — по созданию традиционных вееров. Артисты в национальных костюмах будут обучать всех желающих танцам с зонтиками: занятия состоятся в 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00.

На сцене площадки «Театр Гонзаги» в 14:00 и 16:00 покажут спектакль «Тишина между словами» — философскую притчу в восточных традициях о дружбе и мечтах. На центральных площадках развернётся интерактивный квест, где гостям предстоит сразиться с мифическим драконом. Около зон «Натурный хромакей» и «Ковбойской городок» пройдут мастер-классы по раскадровке и озвучиванию мультфильмов. Гости также могут покататься на катке в декорациях «Соборной площади» или посмотреть на большом экране известные детские фильмы, например «Гостья из будущего» и «Королевство кривых зеркал».

Необходимо купить билет в кинопарк: от 500 рублей.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Ботанический сад «Аптекарский огород»

Фестиваль китайского Нового года открылся в «Аптекарском огороде» ещё 7 февраля и продлится до 9 марта. В эти дни Субтропическая оранжерея предстаёт в новом свете: среди буйной зелени и ярких цветов горят сотни красных фонариков — главных символов китайского праздника, несущих удачу и благополучие. Пространство украшено декоративными композициями и световыми инсталляциями, которые создают эффект прогулки по ночному саду в далёком Китае.

Центральными частями экспозиции стали орхидеи и азалии — именно сейчас они переживают пик своего цветения, что делает прогулку по оранжерее особенно живописной. Также в честь китайского Нового года проходят лекции о китайской философии и гармонии человека с природой, музыкальные вечера, просветительские встречи. Расписание можно узнать на сайте «Аптекарского огорода».

Стоимость билетов: от 350 рублей.

© Страница Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» в VK

Где посмотреть выставки

Музей Москвы

17 февраля в Музее Москвы открывается выставка «Праздник весны. Новый год в старом Пекине». Экспозиция построена как путешествие по трём этапам торжества — «Подготовка», «Встреча» и «Празднование». Посетители узнают, откуда взялись 12 зодиакальных животных, как украшают дом и зачем сжигают деньги на алтаре предков. Отдельный раздел посвящён уличным шествиям со львами и драконами, запуску воздушных змеев и Празднику фонарей.

В основе выставки — около 300 экспонатов из Столичного музея Китая, Эрмитажа, Кунсткамеры, Музея Востока и других собраний. Среди раритетов: новогодние картины (няньхуа), украшавшие Запретный город; изделия из золота и бронзы эпохи Мин; благопожелательный свиток с иероглифом «Счастье», написанный императором Юнчжэном в XVIII веке; воздушные змеи с родины этого искусства — провинции Шаньдун; работы знаменитого художника XX века Ци Байши. Экспонаты разных эпох — от терракотовых статуэток империи Тан до современных лубков — показывают, как тысячелетние традиции сохраняются сегодня.

Продлится выставка до 31 мая. Стоимость билетов: от 350 рублей.

© mosmuseum.ru

Дарвиновский музей

Специально к празднику в Дарвиновском музее открылась фотовыставка «О Китае, далёком и близком». В экспозиции — 100 лучших работ финалистов и победителей одноимённого конкурса, который Дарвиновский музей организовал вместе с Китайским культурным центром в Москве. Каждую работу сопровождает авторский комментарий.

Уникальность проекта в его двойном взгляде на Поднебесную. В первом разделе — «Китай далёкий» — гости смогут увидеть страну во всей её красе: на фотографиях запечатлены величественные террасные рисовые поля, уходящие в облака, неоновые каньоны Шанхая и Гонконга, застывшие в тумане древние пагоды, уличные повара, готовящие лапшу в дыму пекинских харчевен.

Второй раздел — «Китай близкий». Это попытка разглядеть следы восточной культуры в привычном российском пейзаже. На снимках — московские студенты, постигающие иероглифы, интерьеры петербургских квартир с каллиграфическими свитками, сибирские чайные церемонии, отражение пагоды в стекле сталинской высотки и многое другое.

Продлится выставка до 22 марта. Стоимость билетов: от 250 рублей.

© www.darwinmuseum.ru

Елизавета Кирина. Шанхай. Сцена сбора чая в шоу Impression Lijiang

Где повеселиться и поесть

Фудмолл «Три вокзала. Депо»

26 февраля в фудмолле «Три вокзала. Депо» пройдёт Праздник фонарей, который в Поднебесной символизирует свет, надежду и обновление. Программа построена вокруг символа 2026 года — Огненной Красной Лошади, одного из самых энергичных знаков восточного гороскопа.

Центральным событием станет шествие самой Огненной Лошади — её проведут под ритмы аутентичных барабанов. Пространство наполнится музыкой императорского двора, а изящные танцовщицы в традиционных нарядах дополнят картину восточной сказки. Завершится вечер викториной с розыгрышем призов от китайских компаний-партнёров. В ходе праздника здесь будут угощать традиционными китайскими закусками.

27 и 28 февраля, согласно порталу mos.ru, в пространстве пройдут мастер-классы с участием шеф-поваров из Китая. Мастера научат гостей готовить традиционные китайские блюда: пельмени цзяоцзы, утку по-пекински, булочки с разными начинками — димсамы и так далее. Также всех ждут угощения и гастрономические сюрпризы.

Вход на все мероприятия свободный.

© Freepik

Фудмолл «Депо. Москва»

27 февраля фудмолл «Депо Москва» приглашает на вечеринку в честь китайского Нового года. Как отмечается на сайте Russpass, программа обещает быть насыщенной: гостей ждут диджей-сеты, создающие восточное настроение, дегустация традиционных китайских чаёв с погружением в тонкости вкусов, а также розыгрыш авиабилетов и другие тематические активности.

Подробную программу и стоимость билетов можно будет уточнить позже на сайте фудмолла.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Даниловский рынок

С 16 февраля Даниловский рынок присоединяется к празднованию китайского Нового года. Акцент в этом году сделали на детскую аудиторию. Организаторы подготовили для ребят насыщенную программу: мастер-классы по изготовлению традиционных китайских сувениров и увлекательные квесты.

Пространство рынка украсят китайскими фонариками и драконами, а сделать красивые снимки можно будет в тематических фотозонах. В дни фестиваля гостям будут предлагать традиционные китайские угощения.

Вход свободный.

