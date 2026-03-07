Свидание в темноте, цветы и Пьеха: куда пойти 8 Марта в Москве

Куда сходить с любимой женщиной

Коротко Устроить романтическое свидание в темноте, пойти на концерт классической музыки или Стаса Пьехи, послушать лекцию о светских львицах Российской империи или побывать на фестивале цветов в аутлетах. В Международный женский день столица предлагает множество вариантов досуга. «Рамблер» отобрал интересные события для влюблённых пар и женских компаний на 8 Марта.

Экскурсия «Свидание в темноте»

Где: музей «Сенсориум» (ул. Арбат, 17).

Во сколько: время можно выбрать при бронировании.

Цена: от 13 500 рублей за двоих.

Необычный формат для тех, кто хочет заново узнать друг друга или поближе познакомиться. Интерактивное путешествие для двоих проходит в полной темноте в сопровождении незрячего гида. Паре предстоит пройти пять пространств, ориентируясь только на слух, осязание и обоняние, и выполнить разные задания. Например, угадать на ощупь предмет, который предоставит гид, определить по вкусу продукт, признаться в любви необычным способом и так далее.

Также можно забронировать VIP-свидание, и тогда после 23:00 всё пространство закроется только для влюбленной пары. После экскурсии можно организовать ужин при свечах или потанцевать под любимую музыку. Есть и отдельная программа для тех, кто решил сделать любимой женщине предложение.

Продолжительность — от 60 минут (в зависимости от программы). Забронировать время и купить билеты можно на сайте «Сенсориума».

Мелодрама «Тюльпаны»

© Базелевс Продакшн

Где: кинотеатры по всей Москве.

Во сколько: в зависимости от кинотеатра.

Цена: от 350 рублей.

Специально к 8 Марта в российский прокат выходит мелодрама «Тюльпаны». По сюжету в пяти разных городах разные люди готовятся к празднованию Международного женского дня. Мужчины стоят в огромных очередях за цветами, женщины делают макияж и укладки, чтобы хотя бы один день в году выглядеть сногсшибательно. На фоне всеобщей суеты происходят комичные ситуации, во время которых люди ругаются, мирятся и влюбляются.

Добрая комедия настроит на романтический лад и подарит весеннее настроение. В фильме снялись известные актёры: Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Гоша Куценко, Юлия Топольницкая, Варвара Щербакова, Слава Копейкин и другие.

Расписание сеансов и билеты доступны по ссылке.

Устроить просмотр романтической комедии можно не только в кино но и дома. В онлайн кинотеатрах есть большой выбор фильмов о любви.

Праздничный концерт к 8 Марта «Вивальди. Моцарт. Чайковский»

Где: Концертный зал Соборная Палата (Лихов пер., 6, стр. 1).

Во сколько: 14:00.

Цена: от 1000 рублей.

Специально к празднику в Соборной палате пройдёт концерт классической музыки. Перед гостями выступит оркестр «Академия русской музыки» во главе с дирижёром Иваном Никифорчиным. Соло на скрипке исполнит сооснователь и концертмейстер оркестра, лауреат международных конкурсов Анастасия Латышева.

Музыкальная программа построена как путешествие сквозь столетия.

В первом отделении оркестр исполнит знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди — яркие музыкальные зарисовки, воспевающие природу. Во втором отделении прозвучат изящная «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Амадея Моцарта и страстная «Серенада для струнного оркестра» Петра Чайковского.

Приобрести билеты можно по ссылке.

«Моральный кодекс» в ресторане Modus

© Соцсети группы «Моральный кодекс»

Где: 1-й Тружеников пер, 6.

Во сколько: 20:00.

Цена: от 5 тысяч рублей за человека (вход на концерт).

8 марта в ресторане Modus выступит легенда отечественной музыкальной сцены — группа «Моральный кодекс» вместе со своим бессменным фронтменом Сергеем Мазаевым. Коллектив был основан в 1989 году, сегодня в его дискографии шесть студийных альбомов. В репертуаре команды множество романтичных композиций, например «Первый снег», «Ночной каприз», «Где ты?» и другие. Их можно будет услышать в программе вечера.

За гастрономическую составляющую в этот день отвечает бренд-шеф ресторана Андрей Жданов. Он подготовил для всех женщин праздничный комплимент. Какой именно — пока держится в секрете. А шеф-бармен Денис Миллионов создал специально для женщин авторский коктейль.

Билеты можно приобрести на входе в ресторан, а забронировать столик — на сайте.

Экскурсия «Мистическая Москва» с гаданиями и чаем

Где: место сбора — ст. м. «Кропоткинская».

Во сколько: 17:00, 18:00.

Цена: от 777 рублей с человека.

Продолжить романтический день и узнать тайны столицы можно на экскурсии «Мистическая Москва». Участники вместе с профессиональным гидом пройдут от Пречистенки через храм Христа Спасителя к Софийской набережной, затем по Патриаршему и Большому Каменному мостам выйдут к Дому на набережной, увидят церкви Николая Чудотворца и Святой Софии. Закончится прогулка на Красной площади.

Участники узнают, что символизируют сталинские высотки и планировка храма Христа Спасителя, где находилось главное языческое капище и как его расположение повлияло на центр. Экскурсовод расскажет о «зодиакальной карте Москвы» и её связи со строительством метро, а также о том, почему Лобное место и некрополь у Кремля являются частью зашифрованного городского кода и можно ли его расшифровать.

В честь праздника на одной из панорамных точек столицы участникам предложат выпить согревающий чай «Сен-Жермен». Рецепт этого травяного сбора приписывают загадочному французскому алхимику и оккультисту XVIII века, известному как граф Сен-Жермен. В прежние времена чай считали эликсиром молодости, а также средством от всех болезней.

Продолжительность экскурсии — 2,5 часа. Билеты можно приобрести на сайте.

Куда пойти женской компанией

Праздничная программа в «Москвариуме»

© Соцсети «Москвариума»

Где: ВДНХ, павильон № 23 «Москвариум».

Во сколько: с 10:00 до 22:00 (программа активностей с 12:00 до 18:00).

Цена: от 950 рублей (в зависимости от локации).

Праздничную программу для женщин подготовил в Центре океанологии и морской биологии «Москвариум». 8 Марта посетительниц основной экспозиции ждут оздоровительные практики с поющими чашами у аквариума с рыбами арапаймами и шоу с погружением русалки. На втором этаже пройдут бьюти-мастер-классы и публичные дискуссии с экспертами по красоте. По кодовому слову «8 марта» каждая гостья сможет получить в подарок эклер.

В большом Аквариуме пройдут открытые тренировки капибар и байкальских нерп, кормления перелётных скатов и карпов Кои. На водной сцене также состоятся показы фантастического шоу «Море снов».

Вечером в пространстве «Море Музыки» выступит Cinematica Orchestra. Коллектив представит программу Love stories — оркестр и живой хор исполнят романтические хиты из фильмов в авторских аранжировках. К праздничному вечеру шеф-повар и барная команда также разработали специальное меню — тематические коктейли и десерты.

При предъявлении билета в любое пространство «Москвариума» женщины смогут получить подарки от Центра и партнёров. Билеты можно купить на сайте «Москвариума».

Выставка-ярмарка «Ладья. Весенняя фантазия — 2026»

Где: Выставочный зал «Гостиный двор» (ул. Ильинка, 4).

Во сколько: 11:00–17:00.

Цена: вход свободный.

С 4 по 8 марта в Гостином дворе проходит крупнейшая выставка народных художественных промыслов России — «Ладья. Весенняя фантазия — 2026», приуроченная к Международному женскому дню. Крупные фабрики и индивидуальные мастера представляют здесь свою продукцию: от хохломы и гжели до кружева и ювелирных украшений. Среди товаров — авторские сервизы, уникальные игрушки, предметы мебели и дизайнерская одежда. Всю продукцию можно при желании приобрести.

Также гостей выставки ждут занимательные мастер-классы по изготовлению игрушек из глины, резьбе по дереву, валянию, народной кукле, обработке меха и росписи матрёшки.

Вход на выставку закрывается за час до её окончания.

Концерт Стаса Пьехи «Юбилей для любимых»

© Соцсети Стаса Пьехи

Где: Дом музыки (Космодамианская наб., 52, стр. 8).

Во сколько: 14:00, 19:00.

Цена: от 4000 рублей.

В Международный женский день певец Стас Пьеха представит специальную программу для женщин — «Юбилей для любимых». С детства будущий артист ездил на гастроли с бабушкой Эдитой Пьехой и иногда выступал вместе с ней. Но личный творческий путь Стаса начался в 2004 году с участия в проекте Первого канала «Фабрика звёзд». Тогда Пьеха записал свой первый хит «Одна звезда», принесший ему известность. Сегодня на счету артиста три студийных альбома и более 40 синглов.

На концерте Пьеха в сопровождении симфонического оркестра исполнит песни «Я стану твоим ангелом», «На ладони линия», «Она не твоя», «Я с тобой» и другие.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Лекция «Светские львицы Российской империи: женщины рода Романовых»

Где: Музей «Садовое кольцо» (Проспект мира, 14, стр. 10).

Во сколько: 16:30.

Цена: 2300 рублей.

В своей авторской лекции историк-архивист и москвовед Никита Брусиловский расскажет, какую роль играли женщины в династии Романовых с XVII века до XX столетия и как сложились их судьбы.

Речь пойдёт о тех, кто остался в тени громких мужских имён, — жёнах, сёстрах, дочерях и дамах сердца правителей.

Слушатели узнают, кто из женщин Романовых обладал реальной политической властью и как менялся «идеал» императрицы. По каким критериям выбирали невест и какие династические браки оказывались счастливыми, а какие — нет. Какие обязанности входили в распорядок дня цариц и почему участь дочерей императора часто была незавидной. Лекция также затронет личные драмы и семейные тайны династии Романовых.

Приобрести билеты можно на сайте. В стоимость также входят согревающие напитки и сладкие угощения.

Фестиваль «Хочу цветов!»

Где: аутлеты «Внуково» (дер. Лапшинка, 8, корп. 9) и «Новая Рига» (дер. Покровская, ул. Центральная, 33).

Во сколько: 10:00–22:00.

Цена: вход свободный.

8 Марта в аутлетах «Внуково» и «Новая Рига» пройдёт праздник весны и красоты. В этот день торговые пространства украсят воздушными шариками, а всем девушкам станут бесплатно раздавать букеты цветов: от классических тюльпанов и мимоз до экзотических магнолий и орхидей.

В течение всего дня в аутлетах будет звучать живая музыка в исполнении профессиональных музыкантов. Женщины смогут сделать фото в красочных фотозонах, принять участие в розыгрыше призов, мастер-классах по флористике и созданию весенних образов от стилистов.

Тем, кто зарегистрируется на сайте аутлетов и предъявит бесплатный электронный билет, организаторы на месте выдадут подарочную карту с некоторой суммой на покупки (сумма не уточняется).

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru, цветы женщинам 8 Марта также будут дарить в саду «Эрмитаж», усадьбе Воронцово, парках «Красная Пресня», «Северное Тушино», в Таганском, Измайловском и Лианозовском парках.

