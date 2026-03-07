Свидание в темноте, цветы и Пьеха: куда пойти 8 Марта в Москве

Где и как отметить 8 Марта в Москве: концерты, рестораны, фестивали и экскурсии
Куда сходить с любимой женщиной
Устроить романтическое свидание в темноте, пойти на концерт классической музыки или Стаса Пьехи, послушать лекцию о светских львицах Российской империи или побывать на фестивале цветов в аутлетах. В Международный женский день столица предлагает множество вариантов досуга. «Рамблер» отобрал интересные события для влюблённых пар и женских компаний на 8 Марта.
Экскурсия «Свидание в темноте»
Где: музей «Сенсориум» (ул. Арбат, 17).
Во сколько: время можно выбрать при бронировании.
Цена: от 13 500 рублей за двоих.
Необычный формат для тех, кто хочет заново узнать друг друга или поближе познакомиться. Интерактивное путешествие для двоих проходит в полной темноте в сопровождении незрячего гида. Паре предстоит пройти пять пространств, ориентируясь только на слух, осязание и обоняние, и выполнить разные задания. Например, угадать на ощупь предмет, который предоставит гид, определить по вкусу продукт, признаться в любви необычным способом и так далее.
Также можно забронировать VIP-свидание, и тогда после 23:00 всё пространство закроется только для влюбленной пары. После экскурсии можно организовать ужин при свечах или потанцевать под любимую музыку. Есть и отдельная программа для тех, кто решил сделать любимой женщине предложение.
Продолжительность — от 60 минут (в зависимости от программы). Забронировать время и купить билеты можно на сайте «Сенсориума».
Мелодрама «Тюльпаны»
Где: кинотеатры по всей Москве.
Во сколько: в зависимости от кинотеатра.
Цена: от 350 рублей.
Специально к 8 Марта в российский прокат выходит мелодрама «Тюльпаны». По сюжету в пяти разных городах разные люди готовятся к празднованию Международного женского дня. Мужчины стоят в огромных очередях за цветами, женщины делают макияж и укладки, чтобы хотя бы один день в году выглядеть сногсшибательно. На фоне всеобщей суеты происходят комичные ситуации, во время которых люди ругаются, мирятся и влюбляются.
Добрая комедия настроит на романтический лад и подарит весеннее настроение. В фильме снялись известные актёры: Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Гоша Куценко, Юлия Топольницкая, Варвара Щербакова, Слава Копейкин и другие.
Расписание сеансов и билеты доступны по ссылке.
Устроить просмотр романтической комедии можно не только в кино но и дома. В онлайн кинотеатрах есть большой выбор фильмов о любви.
Праздничный концерт к 8 Марта «Вивальди. Моцарт. Чайковский»
Где: Концертный зал Соборная Палата (Лихов пер., 6, стр. 1).
Во сколько: 14:00.
Цена: от 1000 рублей.
Специально к празднику в Соборной палате пройдёт концерт классической музыки. Перед гостями выступит оркестр «Академия русской музыки» во главе с дирижёром Иваном Никифорчиным. Соло на скрипке исполнит сооснователь и концертмейстер оркестра, лауреат международных конкурсов Анастасия Латышева.
Музыкальная программа построена как путешествие сквозь столетия.
В первом отделении оркестр исполнит знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди — яркие музыкальные зарисовки, воспевающие природу. Во втором отделении прозвучат изящная «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Амадея Моцарта и страстная «Серенада для струнного оркестра» Петра Чайковского.
Приобрести билеты можно по ссылке.
«Моральный кодекс» в ресторане Modus
Где: 1-й Тружеников пер, 6.
Во сколько: 20:00.
Цена: от 5 тысяч рублей за человека (вход на концерт).
8 марта в ресторане Modus выступит легенда отечественной музыкальной сцены — группа «Моральный кодекс» вместе со своим бессменным фронтменом Сергеем Мазаевым. Коллектив был основан в 1989 году, сегодня в его дискографии шесть студийных альбомов. В репертуаре команды множество романтичных композиций, например «Первый снег», «Ночной каприз», «Где ты?» и другие. Их можно будет услышать в программе вечера.
За гастрономическую составляющую в этот день отвечает бренд-шеф ресторана Андрей Жданов. Он подготовил для всех женщин праздничный комплимент. Какой именно — пока держится в секрете. А шеф-бармен Денис Миллионов создал специально для женщин авторский коктейль.
Билеты можно приобрести на входе в ресторан, а забронировать столик — на сайте.
Экскурсия «Мистическая Москва» с гаданиями и чаем
Где: место сбора — ст. м. «Кропоткинская».
Во сколько: 17:00, 18:00.
Цена: от 777 рублей с человека.
Продолжить романтический день и узнать тайны столицы можно на экскурсии «Мистическая Москва». Участники вместе с профессиональным гидом пройдут от Пречистенки через храм Христа Спасителя к Софийской набережной, затем по Патриаршему и Большому Каменному мостам выйдут к Дому на набережной, увидят церкви Николая Чудотворца и Святой Софии. Закончится прогулка на Красной площади.
Участники узнают, что символизируют сталинские высотки и планировка храма Христа Спасителя, где находилось главное языческое капище и как его расположение повлияло на центр. Экскурсовод расскажет о «зодиакальной карте Москвы» и её связи со строительством метро, а также о том, почему Лобное место и некрополь у Кремля являются частью зашифрованного городского кода и можно ли его расшифровать.
В честь праздника на одной из панорамных точек столицы участникам предложат выпить согревающий чай «Сен-Жермен». Рецепт этого травяного сбора приписывают загадочному французскому алхимику и оккультисту XVIII века, известному как граф Сен-Жермен. В прежние времена чай считали эликсиром молодости, а также средством от всех болезней.
Продолжительность экскурсии — 2,5 часа. Билеты можно приобрести на сайте.
Куда пойти женской компанией
Праздничная программа в «Москвариуме»
Где: ВДНХ, павильон № 23 «Москвариум».
Во сколько: с 10:00 до 22:00 (программа активностей с 12:00 до 18:00).
Цена: от 950 рублей (в зависимости от локации).
Праздничную программу для женщин подготовил в Центре океанологии и морской биологии «Москвариум». 8 Марта посетительниц основной экспозиции ждут оздоровительные практики с поющими чашами у аквариума с рыбами арапаймами и шоу с погружением русалки. На втором этаже пройдут бьюти-мастер-классы и публичные дискуссии с экспертами по красоте. По кодовому слову «8 марта» каждая гостья сможет получить в подарок эклер.
В большом Аквариуме пройдут открытые тренировки капибар и байкальских нерп, кормления перелётных скатов и карпов Кои. На водной сцене также состоятся показы фантастического шоу «Море снов».
Вечером в пространстве «Море Музыки» выступит Cinematica Orchestra. Коллектив представит программу Love stories — оркестр и живой хор исполнят романтические хиты из фильмов в авторских аранжировках. К праздничному вечеру шеф-повар и барная команда также разработали специальное меню — тематические коктейли и десерты.
При предъявлении билета в любое пространство «Москвариума» женщины смогут получить подарки от Центра и партнёров. Билеты можно купить на сайте «Москвариума».
Выставка-ярмарка «Ладья. Весенняя фантазия — 2026»
Где: Выставочный зал «Гостиный двор» (ул. Ильинка, 4).
Во сколько: 11:00–17:00.
Цена: вход свободный.
С 4 по 8 марта в Гостином дворе проходит крупнейшая выставка народных художественных промыслов России — «Ладья. Весенняя фантазия — 2026», приуроченная к Международному женскому дню. Крупные фабрики и индивидуальные мастера представляют здесь свою продукцию: от хохломы и гжели до кружева и ювелирных украшений. Среди товаров — авторские сервизы, уникальные игрушки, предметы мебели и дизайнерская одежда. Всю продукцию можно при желании приобрести.
Также гостей выставки ждут занимательные мастер-классы по изготовлению игрушек из глины, резьбе по дереву, валянию, народной кукле, обработке меха и росписи матрёшки.
Вход на выставку закрывается за час до её окончания.
Концерт Стаса Пьехи «Юбилей для любимых»
Где: Дом музыки (Космодамианская наб., 52, стр. 8).
Во сколько: 14:00, 19:00.
Цена: от 4000 рублей.
В Международный женский день певец Стас Пьеха представит специальную программу для женщин — «Юбилей для любимых». С детства будущий артист ездил на гастроли с бабушкой Эдитой Пьехой и иногда выступал вместе с ней. Но личный творческий путь Стаса начался в 2004 году с участия в проекте Первого канала «Фабрика звёзд». Тогда Пьеха записал свой первый хит «Одна звезда», принесший ему известность. Сегодня на счету артиста три студийных альбома и более 40 синглов.
На концерте Пьеха в сопровождении симфонического оркестра исполнит песни «Я стану твоим ангелом», «На ладони линия», «Она не твоя», «Я с тобой» и другие.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Лекция «Светские львицы Российской империи: женщины рода Романовых»
Где: Музей «Садовое кольцо» (Проспект мира, 14, стр. 10).
Во сколько: 16:30.
Цена: 2300 рублей.
В своей авторской лекции историк-архивист и москвовед Никита Брусиловский расскажет, какую роль играли женщины в династии Романовых с XVII века до XX столетия и как сложились их судьбы.
Речь пойдёт о тех, кто остался в тени громких мужских имён, — жёнах, сёстрах, дочерях и дамах сердца правителей.
Слушатели узнают, кто из женщин Романовых обладал реальной политической властью и как менялся «идеал» императрицы. По каким критериям выбирали невест и какие династические браки оказывались счастливыми, а какие — нет. Какие обязанности входили в распорядок дня цариц и почему участь дочерей императора часто была незавидной. Лекция также затронет личные драмы и семейные тайны династии Романовых.
Приобрести билеты можно на сайте. В стоимость также входят согревающие напитки и сладкие угощения.
Фестиваль «Хочу цветов!»
Где: аутлеты «Внуково» (дер. Лапшинка, 8, корп. 9) и «Новая Рига» (дер. Покровская, ул. Центральная, 33).
Во сколько: 10:00–22:00.
Цена: вход свободный.
8 Марта в аутлетах «Внуково» и «Новая Рига» пройдёт праздник весны и красоты. В этот день торговые пространства украсят воздушными шариками, а всем девушкам станут бесплатно раздавать букеты цветов: от классических тюльпанов и мимоз до экзотических магнолий и орхидей.
В течение всего дня в аутлетах будет звучать живая музыка в исполнении профессиональных музыкантов. Женщины смогут сделать фото в красочных фотозонах, принять участие в розыгрыше призов, мастер-классах по флористике и созданию весенних образов от стилистов.
Тем, кто зарегистрируется на сайте аутлетов и предъявит бесплатный электронный билет, организаторы на месте выдадут подарочную карту с некоторой суммой на покупки (сумма не уточняется).
Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru, цветы женщинам 8 Марта также будут дарить в саду «Эрмитаж», усадьбе Воронцово, парках «Красная Пресня», «Северное Тушино», в Таганском, Измайловском и Лианозовском парках.
