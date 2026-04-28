Где пожарить шашлыки в Москве в 2026 году: бесплатные и платные места

Одна из главных традиций майских праздников — шашлыки на природе. Она объединяет семьи и компании друзей. Одни соберутся на даче, чтобы устроить барбекю на собственном участке. Другие же, у кого нет возможности даже на выходные покинуть каменные джунгли, будут искать места для пикника в городских лесопарках. Автор «Рамблера» отобрал популярные платные и бесплатные места, где можно пожарить шашлык в Москве.

© Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

Парк «Пойма реки Жужа»

Пикник в городе

В Москве оборудовано более 170 мест для пикника в 13 столичных парках — это платные и бесплатные зоны. Большинство пикниковых зон открыты в тёплый сезон — с апреля по октябрь. Актуальный перечень бесплатных зон для пикника можно найти на портале открытых данных правительства Москвы. Желающие приготовить мясо на открытом огне и при этом сэкономить должны быть готовы к некоторым неудобствам. Не все бесплатные пикниковые зоны оборудованы стационарными мангалами, поэтому на пикник посетителям нужно принести собственные приспособления для жарки мяса. Такие зоны отдыха пользуются большой популярностью, особенно в выходные и праздничные дни, поэтому лучше занимать место ранним утром.

Если хочется устроить барбекю в удобное для вас время и не переживать за наличие свободных мест, лучше арендовать платные беседки в парках. Сделать это можно онлайн, с помощью сервиса «Мосбилет». Для этого нужно выбрать подходящий вариант, определиться со временем, ввести необходимые данные и оплатить бронь.

Площадки рассчитаны на компании от 4 до 20 человек. Стоимость начинается от 750 рублей. Один слот длится 4 часа, продлить бронь невозможно. Если вы планируете провести за пикником больше времени, нужно забронировать два временных слота. Мангальные принадлежности и продукты не входят в стоимость аренды, их нужно приносить с собой. Полный список доступных для бронирования пикниковых зон с описанием их особенностей можно найти здесь.

Бесплатные зоны для пикника

Парк «Кузьминки — Люблино»

© Parkkuzsad/CC BY-SA 4.0

Зелёный оазис на юго-востоке Москвы станет отличным вариантом для семейного пикника. Вековые деревья помогут укрыться от солнца в жаркий день, на территории работают детские площадки и есть прокат велосипедов. У Шибаевского пруда расположены 11 открытых беседок на 6 человек каждая — со столами, лавками и стационарными мангалами.

С собой нужно взять приспособления для жарки мяса — уголь, решётку или шампуры, а также напитки и продукты. Всё это можно заказать в сервисах онлайн-доставки уже на месте.

Как добраться: ст. м. «Кузьминки» или ст. м. «Люблино» (ул. Кузьминская, 10, стр. 1).

Парк «Покровское-Стрешнево»

© Gordon01/CC0

Тихий лесопарк на северо-западе Москвы с родником «Царевна-Лебедь» и каскадом прудов. Здесь разрешено жарить шашлык, но только в специально оборудованных пикниковых зонах. В «Покровское-Стрешнево» работает 20 беседок с мангалами, столами и лавками. Разводить открытый огонь вне этих площадок запрещено правилами противопожарного режима.

Как добраться: ст. м. «Войковская» или ст. м. «Щукинская».

Борисовские пруды

Зона отдыха у воды подойдёт для больших компаний. Здесь есть открытые беседки со стационарными мангалами, столами и скамейками на 6 и 15 человек. Здесь можно провести семейное торжество или просто отдохнуть с близкими в тени деревьев.

Как добраться: ст. м. «Борисово».

Природно-исторический парк «Москворецкий»

© Sabina Berezina/iStock.com

На территории живописного парка установлены 30 бесплатных пикниковых зон. На площадках есть необходимый минимум для жарки шашлыков — беседки, мангалы, столы и лавки. Пикник можно совместить с купанием на Строгинской пойме, игрой в волейбол и катанием на прокатных велосипедах.

Как добраться: ст. м. «Крылатское» (ул. Исаковского, 2).

Ландшафтный заказник «Химкинский»

© Анатолич1/CC BY-SA 3.0

11 пикниковых зон расположились в лесной зоне столичного парка. Это крытые деревянные беседки со столами и лавками. Стационарных мангалов в этих местах отдыха нет, поэтому нужно принести приспособления для жарки мяса с собой. Тихое место посреди деревьев подойдёт для тех, кто хочет отдохнуть подальше от городской суеты и при этом не уезжать за МКАД.

Как добраться: ст. м. «Ховрино» (ул. Дыбенко, 5).

Парк «Пойма реки Жужа»

© Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

Устроить пикник с семьёй или в кругу друзей можно в парке на юге Москвы, который благоустроили всего два года назад. Здесь построили детские и спортивные площадки, а также разместили 16 площадок для барбекю — это беседки и открытые столы с лавочками. У каждой зоны размещены мангал и мусорные контейнеры.

Как добраться: ст. м. «Коломенская» (ул. Академика Миллионщикова, 7, корп. 1).

Платные беседки с комфортом

Парк «Сокольники»

© parksokolniki.mos.ru

9 зон для барбекю расположили на территории кемпинга. Арендовать деревянные беседки и открытые столы можно на большую компанию — от 16 до 50 человек. Все площадки оборудованы мангалом, столами, лавками. Некоторые из них также оснащены освещением и розетками. В непогоду можно взять крытую беседку с обогревом.

Стоимость:

Открытый стол — от 8900 рублей за сеанс.

Беседка — от 16 500 рублей за сеанс.

Застеклённая беседка — от 19 500 рублей за сеанс.

Крытая беседка с обогревом — от 21 500 рублей за сеанс.

Как добраться: ст. м. «Сокольники».

Бирюлёвский дендропарк

© Kirjucha/CC BY-SA 4.0

В Бирюлёвском дендропарке доступны для аренды беседки вместимостью от 10 до 30 человек. Это деревянные домики закрытого и открытого типа с мангалом. На территории гости также могут поиграть в настольный теннис, волейбол и пинг-понг. Также есть детская площадка. Беседочный комплекс работает круглый год, в прохладное время беседки отапливаются.

Стоимость: от 6000 до 27 000 рублей за сеанс на весь день.

Как добраться: ст. м. «Царицыно».

Лесопарк Кусково

© kuskovo.ru

В историческом парке работает несколько мангальных зон. В «Поляне невест» на берегу Большого пруда можно арендовать открытые беседки и летние домики с мангалом, столами и лавками. Гости также могут провести время за любимыми активными играми на спортивной площадке.

Вдоль Рассветной аллеи есть беседки и открытые столы на 6–8 человек. Всего около 20 зон с мангалами. Здесь можно не только отметить праздник, но и отдохнуть на свежем воздухе в окружении вековых деревьев. Режим работы зоны барбекю: с 10:00 до 22:00.

Стоимость:

Беседки — от 10 000 рублей за сеанс.

Летние домики — от 20 000 рублей за сеанс.

Как добраться: ст. м. «Рязанский проспект» или ст. м. «Новогиреево».

Серебряный бор

© сербор.рф

В парке работают городские и частные пикниковые зоны. Через сервис «Мосбилет» можно арендовать мангальные площадки, которые находятся неподалёку от остановки «Водная станция "Труд"». Беседки с мангалами, рассчитанные на 6–8 человек, защищены навесами от дождя. В шаговой доступности от беседок расположены туалетные кабины.

Стоимость: 750 рублей в будни / 1000 рублей в выходные за сеанс (4 часа).

Более комфортный вариант — беседки с розетками, освещением, холодильниками и шампурами предлагают частные базы отдыха. Среди них, например, территория отдыха Hevaa, кемпинг «Винд Хантерс» и база отдыха «Ялта». Узнать цены можно на сайте компаний.

На территории парка также есть около 23 бесплатных беседок — в парке «Ветеран» и в глубине лесного массива. Но разводить огонь и использовать мангалы в них запрещено: только тихий отдых и пикник с готовой едой.

Как добраться: ст. м. «Полежаевская» или ст. м. «Народное Ополчение».

Обязательные требования:

Используйте только уголь — дрова в московских парках запрещены.

Мангал должен быть выше 30 см над землёй, чтобы не повредить траву.

В радиусе 2 метров от мангала — никаких горючих материалов.

Держите рядом воду или огнетушитель.

Не оставляйте горящий уголь без присмотра.

Перед уходом полностью затушите угли — залейте водой или засыпьте землёй.

Не используйте для розжига бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Нельзя в парках:

Разводить огонь вне оборудованных точек.

Оставлять мусор.

Выгуливать собак без поводка в заповедных зонах.

Пить алкоголь (штраф от 500 до 1500 рублей).

Курить и бросать окурки в траву.

Что взять с собой на пикник

Еда и напитки:

Мясо.

Овощи для гриля: перец, баклажан, кабачок, кукуруза.

Хлеб, лаваш, зелень, свежие овощи для салата.

Соусы: аджика, ткемали, сметана.

Вода, соки, безалкогольные напитки.

Оборудование:

Мангал (если в парке нет стационарных мангалов).

Уголь, шампуры и решётка.

Жидкость для розжига.

Остальное:

Фольга — удобно для овощей.

Мусорные пакеты — обязательно.

Влажные салфетки.

Средство от клещей и насекомых.

Тёплый плед — вечером в апреле-мае может быть прохладно.

Коротко о главном

В Москве работают десятки официальных площадок для пикника, большинство из которых бесплатны и оборудованы мангалом. Шампуры, уголь, розжиг и продукты нужно приносить с собой. Гости после пикника должны убрать за собой мусор. Для этого рядом с мангальной зоной установлены мусорные контейнеры.

Городские парки — идеальный вариант для отдыха в кругу семьи и большой компании. В выходные и праздничные дни для комфортного отдыха стоит заранее забронировать или занять беседку.

Перед поездкой уточните актуальное расписание и наличие мест на mos.ru или через сервис «Мосбилет» — информация регулярно обновляется.

