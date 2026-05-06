Актриса Виктория Заболотная — о маршрутах Петербурга и съёмках в Петропавловской крепости

В проекте «Маршрут построен» представители бизнеса, спорта и культуры рассказывают о своих любимых местах в городе — где им нравится отдыхать, вкусно есть и пить, гулять с детьми или проводить деловые встречи. Локации можно сохранять себе для будущих прогулок.

© Пресс-служба Start

Гостьей нового выпуска стала актриса театра и кино Виктория Заболотная. Выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства сегодня играет в музыкально-драматическом театре «Буфф» в Cеверной столице, а также снимается в российских кинопроектах. Среди её знаковых работ — сериалы «Иванько», «Инспектор Гаврилов», «Стряпуха» и «Страх над Невой».

В конце апреля на платформе START и телеканале СТС вышел комедийный сериал о пропавшем в многоэтажке Петербурга лифте «Где лифт?». Виктория сыграла в этом проекте экстравагантную жительницу дома с непростым характером. В беседе с «Рамблером» актриса рассказала, как из Германии попала в Ленинградскую область, о любимых пешеходных маршрутах города, необычных театрах, модных ресторанах, опыте съёмок в Петропавловской крепости и о том, чего ей больше всего не хватает в Петербурге.

Из Шверина — в Эрмитаж

Виктория Заболотная появилась на свет в немецком городе Шверин в 1990 году в семье военного. Когда девочке было два года, отца перевели в Россию, в небольшой военный городок Агалатово в Ленинградской области. Здесь родители актрисы живут до сих пор. Заболотная признаётся, что до 14 лет она толком не знала Санкт-Петербург: вылазки в центр были ярким событием, а походы в зоопарк или кафе воспринимались как сказочное приключение.

В юном возрасте будущую актрису потрясало в Петербурге огромное количество стремительно движущихся людей. Позже, побывав в Москве, Виктория поняла, что в Северной столице ритм вполне размеренный. Ещё девочку впечатлял масштаб зданий. «Помню, я шла, задрав голову, и рассматривала барельефы, — вспоминает Заболотная. — В Агалатово простые розовые и синие пятиэтажки, похожие на домики куклы Барби. А тут как будто попадаешь в другой мир. Эрмитаж со стороны Дворцовой площади казался мне сказочным замком». И до сих пор эта локация вызывает у актрисы бурю эмоций.

© Aleksey Smyshlyaev/globallookpress.com

Мечта детства и любимая шаверма

Родители с юных лет старались приобщать дочь к культуре: водили в Эрмитаж, Русский музей, Мариинский театр. Но, как признаётся актриса, в детстве ей всё это было не слишком интересно. Она больше любила гулять с друзьями по улочкам и кататься на теплоходах по Неве.

Всё изменилось, когда в 2008 году девушка поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств. — прим. «Рамблера»). Лекции в Эрмитаже и Русском музее заставили взглянуть на эти места другими глазами.

«Сейчас я могу часами бродить по залам, любоваться шедеврами, обсуждать их с друзьями», — говорит актриса. В сентябре прошлого года она побывала на выставке Архипа Куинджи в Русском музее и осталась под сильным впечатлением. Также актриса рекомендует посетить Дом-музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме на Литейном проспекте, в котором «царит своя особая атмосфера».

Выступать на сцене Заболотная мечтала с детства. Хотя, по её словам, изначально она хотела быть певицей. Виктория часто вставала дома на табуретку, читала стихи и пела песни. Ещё она выступала в школьном хоре.

Но в старших классах девушка увидела рекламу кастинга в сериал о жизни петербургских старшеклассников «ОБЖ» (выходил на телеканале «Россия» в 2000–2005 годах), прошла его и получила небольшую роль. Тогда она точно решила, что будет актрисой, и начала готовиться к поступлению в театральную академию.

Во время обучения в вузе, по словам Заболотной, ей редко удавалось куда-то выбираться и изучать город. «Кроме стен академии, мы практически ничего не видели. Наше здание находилось в самом центре — на Моховой улице. Напротив него — ларёк с шавермой, круглосуточный магазин, где можно было купить быстрорастворимое пюре или сосиску в тесте и быстрее бежать обратно на репетиции», — вспоминает актриса.

Зато именно в академии ей привили любовь к чтению. «В школе я не любила читать, а тут — зарубежная литература, русская классика, замечательные педагоги. Сейчас я не представляю свою жизнь без книг, причём они обязательно должны быть бумажными. Мне нравится шуршать страницами, вдыхать запах старой бумаги», — признаётся Виктория. Её любимые писатели — Пушкин, Достоевский, Толстой и Пелевин.

© Пресс-служба Start

Путь в 30 тысяч шагов

Сейчас Заболотная живёт в Красногвардейском районе и играет в музыкально-драматическом театре «Буфф». Он находится недалеко от её дома, поэтому артистка любит ходить до него пешком. По словам Виктории, она обожает пешие прогулки. «30 тысяч шагов в день для меня норма. Правда, мои друзья и знакомые не особо любят со мной гулять, так как я очень быстро хожу», — улыбается Заболотная.

Её любимый маршрут — выйти из дома, пройти по Заневскому проспекту до площади Александра Невского, свернуть на Невский проспект и дойти до Дворцовой площади. Или прогуляться вдоль набережной до Большеохтинского моста и свернуть к Таврическому саду.

В Красногвардейском районе, по словам актрисы, находится самая длинная каштановая аллея в Петербурге: от Заневского проспекта до Гранитной улицы на протяжении 700 метров высажено более 230 деревьев, почти треть от всех каштанов в городе. «Она очень красивая, всем рекомендую хотя бы раз по ней прогуляться в период цветения», — говорит Заболотная. Она добавляет, что оттуда можно выйти к недавно отреставрированному Заневскому парку, который ей также очень нравится.

Из других любимых парков актриса называет Парк 300-летия Санкт-Петербурга. «Там есть всё для отдыха: парк, лес, фонтаны, Финский залив. Летом он заполнен людьми, как будто это Сочи или Геленджик: все загорают, веселятся», — говорит артистка. Иногда она бывает в пространстве «Севкабель Порт», где летом проходит множество концертов. Зимой Виктория катается на коньках в «Охта Парке» под Санкт-Петербургом. «Там лес, извилистые дорожки, ощущение свободы, которое не передать словами», — объясняет Заболотная.

© Александр Гальперин/РИА Новости

От Рубинштейна до современных театров

За гастрономическими изысками артистка советует отправляться на улицу Рубинштейна: «Там есть всё на любой вкус». Ей самой нравится бар-ресторан «Счастье» с авторскими винами и атмосферой французского Прованса. Или бар «У Ларисы», где подают «отменные», по словам Заболотной, чебуреки и пирожки.

Актриса любит открытые веранды и крыши Петербурга, например рестораны «Небо и Вино» с красивыми видами на город и «Мансарда» на Почтамтской улице. Для особых случаев Виктория выбирает ресторан «Иль Лаго» на Крестовском острове, откуда открывается прекрасный вид на Финский залив.

Виктория бывает почти во всех театрах Петербурга, поскольку в них играют её друзья. Но классическим театрам артистка предпочитает современные. По словам Заболотной, в последнее время её радуют постановки в «Таком театре» на Московском проспекте. «В нём работают активные ребята, которые ставят интересные нестандартные вещи», — поясняет она. Также Виктория отмечает молодой театр «Нау», где проходят иммерсивные шоу. «Мне нравятся заряженность артистов, их интерес к своему делу. А если артисты заряжены, то этот заряд энергии получают и зрители», — считает Заболотная.

Мистическая Петропавловская крепость и дефицит солнца

В Петербурге происходит действие многих проектов с участием актрисы. В числе последних — комедийный сериал о пропавшем лифте «Где лифт?» и второй сезон детективного сериала «Страх над Невой» про орудующего в Ленинграде в 1960-х годах маньяка-оккультиста. И если «Лифт» снимался в обычной многоэтажке на окраине, то «Страх над Невой» — в центре. Несколько сцен, например, снимали в Петропавловской крепости ночью. Для Виктории этот опыт стал незабываемым.

© Пресс-служба Start

«Ночью съёмочную группу запустили в Петропавловскую крепость. Вокруг никого, только мы. Для создания жуткой атмосферы напустили дыма. Я шла на каблуках по каменной мостовой и ощущала лёгкую тревогу, будто попала в призрачный Петербург и кто-то сейчас схватит меня за руку», — делится Заболотная.

По словам актрисы, больше всего ей не хватает в Санкт-Петербурге солнца, вдобавок она бы «сократила количество дождей». Но, несмотря на погоду, Виктория чувствует себя здесь очень комфортно. Её часто спрашивают, почему она не переезжает в Москву, ведь возможностей там больше. В ответ актриса поясняет, что любит столицу, ей подходит темпоритм этого города. Но в Петербурге Виктория ощущает себя дома. «Здесь люди чаще улыбаются просто так, когда идут по улице, и “заражают” своей улыбкой. В Москве такого меньше — все бегут с целеустремлёнными лицами», — заключает Заболотная.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Актриса Дарья Блохина — о работе на радио, поддержке Бурунова и любви к Москве