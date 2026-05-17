Актриса Лиза Шакира рассказала, почему больше не хочет жить в Петербурге

В проекте «Маршрут построен» представители бизнеса, спорта и культуры рассказывают о своих любимых местах в городе — где им нравится отдыхать, вкусно есть и пить, гулять с детьми или проводить деловые встречи. Локации можно сохранять себе для будущих прогулок.

Гостьей нового выпуска стала актриса театра и кино Лиза Шакира. Выпускница Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения известна российским зрителям по сериалам «Содержанки» (2019), «Контейнер» (2021–2023), «Нулевой пациент» (2022) и «Разочарованные» (2025).

30 апреля на стриминговом сервисе Wink состоялась премьера спортивной драмы о 17-летней теннисистке «Первая ракетка» с Полиной Гухман и Данилой Козловским в главных ролях. Лизе досталась в нём роль дерзкой и амбициозной жены владельца теннисного клуба Яны, которая играет важную роль в развитии сюжета. В беседе с «Рамблером» актриса рассказала о детстве в Санкт-Петербурге, модельной карьере, причинах переезда из Северной столицы в Москву и любимых маршрутах в обои городах.

Ножки куропатки и нелюбимая Петроградка

Лиза Шакира родилась в 1995 году в центре Санкт-Петербурга, в роддоме на улице Маяковского. Её детство прошло в Приморском районе, недалеко от станции метро «Пионерская». Каждое лето девочка вместе с младшим братом проводила в деревне в Белгородской области, поэтому о самом городе помнит не много.

Одно из ярких воспоминаний Лизы — праздничный обед в «Якитории» в честь её поступления в первый класс. «Для меня тогда было удивительно, что существуют такие блюда, как суши и роллы, которые нужно есть палочками», — признаётся Шакира.

Ещё одно яркое гастрономическое воспоминание связано с рестораном «Летучий Голландец» на Мытнинской набережной. Там будущая кинозвезда впервые попробовала ножки куропатки. «Оказалось, эти ножки в два раза меньше куриных, а подавали их с ананасами. Для меня это было что-то запредельное в мои 10 лет», — улыбается актриса.

Шакира училась в школе на Петроградской стороне (Петроградский район). Школьные маршруты, по её признанию, были предсказуемы и ограничены. Рядом с гимназией на Большом проспекте находился кинотеатр сети «Мираж Синема», куда любили ходить будущая актриса и её одноклассники. «Я недавно зашла в него. Он стал просто шикарным, вовсе не таким, как в мои школьные годы», — делится Лиза. Другие яркие воспоминания тех лет — «очень вкусные» комплексные обеды по 450 рублей в одном из городских ресторанов Tokyo City и пиццерия Pizza Hut.

При этом, по словам Шакиры, саму школу она не особо любила. По этой причине артистка до сих пор не любит Петроградку: там «всё пронизано воспоминаниями о школе».

Параллельно с основной учёбой Лиза занималась в Театре юношеского творчества (ТЮТ) при Аничковом дворце. После занятий она любила пройтись по Невскому проспекту, по набережной реки Фонтанки. Также заходила в Казанский собор. «Мне нравится это здание, там прохладно, величественная атмосфера, масштабные колонны», — говорит актриса и добавляет, что до сих пор любит эти места.

Из школы — в модели, из моделей — в актрисы

По признанию Шакиры, в школе она не любила принимать участие в театральных постановках и на занятиях в театральной студии старалась проявлять себя поменьше. Но при этом её с юных лет тянуло к искусству. «Я знала, что мне надо стать актрисой», — говорит она.

Когда Шакире было 17 лет, в её жизни произошёл неожиданный поворот. Мамина подруга-модель уговорила высокую и привлекательную девушку попробовать себя в модельном бизнесе. Тогда как раз наблюдался всплеск интереса к этой сфере среди подростков, вспоминает актриса. Девушка попала в модельное агентство LMA (Lukovsky Model Academy), которое на тот момент было одним из ведущих агентств в Петербурге.

«Мне показалось, что, если модельный бизнес пришёл в мою жизнь, то этим стоит заняться. А потом использовать это как вход в киноиндустрию. Есть же модели, которые стали актрисами, — Мила Йовович, например», — объясняет Шакира своё решение.

В модельном бизнесе девушка проработала полтора года. За это время она часто бывала за границей. В 2012 году Шакира ушла из агентства и решила всё-таки воплотить мечту детства в реальность. Три года она упорно поступала в театральные вузы и в 2016-м стала студенткой Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, который окончила в 2020 году.

По словам актрисы, она очень скучает по этому периоду плотного погружения в театральный мир. Помимо учёбы, студенты пропадали в театре имени Ленсовета, где тогда работал режиссёр Юрий Бутусов. «Мы постоянно ходили и на репетиции, и на прогоны, очень часто посещали премьеры», — вспоминает Шакира и добавляет, что до сих пор очень любит этот театр.

С первого курса будущая артистка начала ездить на пробы в Москву. До этого она снималась в массовках в проектах «Людмила Гурченко», «Пятница», «Притяжение» и других сериалах. Первую значимую роль в кино Шакира получила в короткометражном фильме Натальи Кончаловской «Весна» со Светланой Письмиченко в главной роли. Начинающую актрису взяли на роль дочери героини Письмиченко. «Это удивительно, потому что Наталья была первой, кто увидел во мне бунтарку, идущую против системы. Затем мне долгое время предлагали сыграть таких героинь», — говорит Шакира. После первого курса она снялась в сериале «Восток-Запад 2», который вышел, когда девушка училась на втором курсе. Позже актриса стала получать роли в сериалах «Содержанки», «Шерлок в России» и других популярных проектах.

Любимые маршруты Петербурга

В конце 2021 года из-за обилия работы Лиза Шакира решила перебраться в столицу. Она объясняет, что со временем ездить на пробы в Москву стало слишком затратно. «Вдобавок как актриса я более доступна и мобильна, если нахожусь в Москве», — говорит Лиза. Сейчас, спустя почти пять лет жизни в столице, Лиза признаётся, что уже не сможет вернуться в родной город.

«Петербург очень размеренный. Там возникает чувство, что как будто ничего не происходит и всё течёт очень медленно», — говорит она. При этом объясняет, что ей нравится бывать в Петербурге летом, видеться с родителями, друзьями. Там актриса наслаждается простором, которого очень не хватает в столице. «В Петербурге много каналов, есть ощущение горизонта, а в Москве — сплошные коробки и чувство замкнутого пространства», — говорит актриса.

Парк «Летний сад» в Санкт-Петербурге

Хотя Лиза бывает в родном городе нечасто — примерно два раза в год, — у неё есть места, которые она никогда не пропускает. Любимый пешеходный маршрут начинается от моста Ломоносова. Актриса любит пройти по Фонтанке, дойти до книжного магазина «Подписные издания» на Невском проспекте и взять там себе кофе или сезонную выпечку. Затем пойти на Марсово поле, в Летний сад, посмотреть на Петропавловскую крепость с противоположного берега Невы и зайти внутрь. «Затем можно выйти к метро «Горьковская», оттуда пойти назад, потому что начинается уже Петроградская сторона, которую я не люблю», — напоминает актриса. Любит она «поймать закат» в пространстве «Севкабель Порт». «А самые лучшие летние закаты можно посмотреть на ступеньках с видом на Петропавловку у Троицкого моста», — добавляет Шакира.

Ещё один обязательный ритуал — прокатиться с друзьями на лодочке по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Прошлым летом Лизе с подругой даже удалось пронести на судно дыню, хотя это запрещено. «Мы ели дыню, наслаждались закатом и красивейшим Петербургом — это был такой сладостный туристический момент», — вспоминает актриса.

Один из самых любимых ресторанов Лизы — «Animals» на улице Некрасова. Она особенно ценит сезонное меню и фермерские продукты. Есть у неё и традиционная точка встречи с подругой — ресторан «Хачапури и вино». По её словам, это учреждение она любит в разных локациях и в Санкт-Петербурге, и в Москве. «Почему-то при том, что есть много классных ресторанов, мы продолжаем постоянно ходить туда», — улыбается Шакира.

Ещё одно особое место для артистки — Эрмитаж. Однажды она попала на ежегодный гала-ужин, организованный музеем совместно с изданием «Собака.ru». «Музей закрыли под это мероприятие. Мне очень понравился такой формат — никого нет, и ты один на один с искусством», — говорит Шакира. Из театров Лиза выделяет Большой драматический театр (БДТ), а также спектакли в постановке Юрия Бутусова в родном со студенческих лет театре Ленсовета.

Московский драйв

В столице актриса живёт почти пять лет. По словам Лизы, ритм мегаполиса затягивает. «Когда я куда-то уезжаю, мне не хватает этого драйва», — признаётся актриса. Её нынешний район проживания — Раменки, но пока она не очень хорошо знакома с ним. Зато актриса с большой теплотой вспоминает предыдущий район, в котором жила сразу после переезда в столицу, — окрестности Ботанического сада. «Рядом с моим домом находился парк “Сад будущего”. Там были ёжики, маленький пруд с белыми и чёрными лебедями, очень много уток. Я постоянно приходила летом, расстилала плед, брала кофе и булочку и могла часами сидеть, просто наслаждаясь этим островком природы в Москве», — вспоминает актриса.

В свободное время Лиза любит гулять по бульварам. Она часто бывает в окрестностях Чистых прудов и Китай-города. Из любимых заведений Шакира называет «ТоТо» в Столешниковом переулке — место регулярных встреч с подругами. Также ей нравится Skuratov Coffee — кофейня с фильтром на вишнёвом сиропе и очень вкусным, по признанию Шакиры, шоколадным печеньем. В пекарне Masa Madre на улице Солянка, по её словам, делают самый вкусный чизкейк и булочки с корицей. Также актриса называет себя фанаткой «Братьев Караваевых». И очень любит кафе в кинотеатре «Художественный», где подают её любимый омлет.

Из кинотеатров актриса выделяет «Художественный» и «Октябрь», в которых сама часто бывает на премьерах фильмов. Также Шакире нравится центр «Зотов», где, по её мнению, проходят интересные выставки и кинопоказы с обсуждениями фильмов. Из музейных проектов она следит за временными выставками Третьяковки в филиале на Кадашёвской набережной.

Уютные уголки столицы

По признанию Шакиры, несмотря на любовь к бешеному ритму Москвы, она предпочитает шумным пространствам небольшие камерные уголки. Один из её любимых — Сад имени Баумана. «Я попала туда в прошлом году на фестиваль “Усадьбы Москвы”. Поиграла в лапту, городки, нам с подругой дали по платью и шляпке, мы ходили по парку, разучивали танцы прошлого века — это было замечательно», — вспоминает актриса. Ей также нравятся парки «Музеон» и «Зарядье», но только в то время, когда там мало людей.

Особый интерес у Лизы вызывает театральное объединение «Озеро» в пространстве «Внутри». «У них очень маленький зал, максимум 110 или вообще 80 человек. Но это здорово. Сейчас это один из ведущих театров Москвы, билеты разлетаются моментально. Я присоединилась к ритуальной охоте на билеты в этот театр», — улыбается Шакира.

Из ближайших планов артистки — добраться до музея-заповедника «Коломенское», посетить города Золотого кольца России, а также интересные города Подмосковья, например Коломну. Ещё одна мечта — прокатиться на теплоходе по Москве-реке, хотя, по мнению Лизы, эффект будет совсем не тот, что в Петербурге. «Мне изначально не нравится масштабность Москвы-реки. В Петербурге прогулка проходит в большинстве случаев по небольшим каналам, и это, на мой взгляд, совсем другое удовольствие», — заключает она.

