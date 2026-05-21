Ужастик про зависимость и фестиваль медитации: куда сходить 23–24 мая в Москве

Самый обсуждаемый фильм ужасов «Обсессия» от режиссёра Карри Баркера, легендарный балет «Чиполлино» на сцене Кремлёвского дворца, концерт группы «Аффинаж» в пространстве «Свобода» и фестиваль медитации в «Царицыно». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в ближайшие выходные в столице.

Что посмотреть

Ужастик «Обсессия»

В российский прокат выходит один из самых обсуждаемых хорроров года — фильм молодого режиссёра Карри Баркера «Обсессия». Главный герой картины по имени Беар безнадёжно влюблён в прекрасную девушку Ники. Однажды в эзотерическом магазине он находит странный артефакт — волшебную палочку. Продавец объясняет, что, если её сломать, исполнится любое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники полюбила его сильнее всех на свете. Желание сбывается, но имеет неожиданный эффект: Ники становится буквально одержима парнем.

Балет «Чиполлино» в Кремлёвском дворце

23 мая в Кремлёвском дворце состоится яркий балет-сказка для всей семьи по мотивам одного из самых известных произведений итальянского писателя Джанни Родари «Чиполлино». Впервые балет на музыку композитора Карена Хачатуряна на сцене Дворца поставил в 1977 году выдающийся балетмейстер Генрих Майоров. Некоторое время спектакль был убран из репертуара и вернулся на сцену совсем недавно.

В центре повествования — молодой лук Чиполлино. Вместе со своей семьёй и другими добрыми овощами он борется за свободу со злобными синьором Помидором и принцем Лимоном. Артисты театра «Кремлёвский балет» исполняют на сцене красивые танцевальные номера, которые обязательно понравятся зрителям всех возрастов. Также внимание привлекут яркие декорации и необычные костюмы артистов.

Выставка ко Дню пчёл в «Биокластере» на ВДНХ

23 мая в Биологическом музее имени Тимирязева и на площадке «Биокластера» на ВДНХ пройдёт программа ко Всемирному дню пчёл. Центральным событием станет открытие выставки «Жужжащий мир» в павильоне № 28 «Пчеловодство» на ВДНХ. Посетители узнают о видах насекомых, их строении, роли в природе, а также о значении пчёл для человека.

Кроме того, на обеих площадках гостей ждут демонстрации насекомых под микроскопом, мастер-классы по созданию тематических поделок и рисованию, лекции о мёде, тараканьи бега и многое другое. Также в этот день пройдут прогулка по саду музея и экскурсия по ВДНХ с энтомологом. А ещё в «Биокластере» можно будет попробовать и купить натуральный мёд — от классического до необычных сочетаний с кедровым орехом или имбирём с лаймом.

Вход на большинство мероприятий — по билетам в музей, на некоторые требуется предварительная регистрация.

Что послушать

Фестиваль «Это база» в ДК «Альфа Кристалл»

23 мая в ДК «Альфа Кристалл» пройдёт музыкальный фестиваль «Это база». Он откроет серию летних событий «Диско-клуба». Гостей ждёт насыщенная программа.

Начнётся событие с традиционного скейт-контеста (соревнования скейтеров). Также в этот день организаторы официально дадут старт велосезону. В основной музыкальной программе выступят хедлайнер Yanix, а также Петар Мартич, DJ Stonik1917, Anikv, Archanga, Кассета, Размаха, группа «Лауд», Николай Воронов, Wuna, Рошель и Weeka. Отдельным номером станет рэп-опера от ВИА «Мужчины». За диджей-сеты ответят Daily Slime, Xtreme, Dj F, Nest, Henney, Skipass, Upmadeit, Feelikedyin и Whysobored. Танцевать можно будет до самого утра.

Концерт группы «Аффинаж»

24 мая на концертной площадке «Свобода» (Ленинградский пр-т, 47, стр. 19) состоится концерт популярной рок-группы «Аффинаж». Коллектив был основан в Санкт-Петербурге в 2012 году солистом Михаилом «Эм» Калининым и басистом Сергеем Шиляевым. Первые синглы — «Давай дружить», «Лучше мне не знать», «Нравится» — были записаны в 2014 году. Сегодня в дискографии группы шесть студийных альбомов и семь мини-альбомов.

На концерте коллектив исполнит свои известные песни, среди которых «Моряк», «Саша», «Нравится», «Аффект», «Сидней», «Котик». А также менее популярные синглы.

Где погулять

Международный день медитации в Царицыно

24 мая в музее-заповеднике «Царицыно» пройдёт III Международный день медитации, приуроченный ко Всемирному дню медитации, который отмечается 21 мая. Организатором выступает проект Organic People.

В этот день с 8:00 до 23:00 гостей ждут более 40 площадок с практиками, лекциями и мастер-классами от лучших представителей разных школ и традиций. На главной сцене выступят Женя Любич, СТРИО, Kamilla Robertovna и RODNAYA. Практики проведут певица Сати Казанова, Натали Османн, Юрий Мурадян, Омкар и другие. Также будут работать сцена с электронной музыкой и джаз-фанк-программа.

В специальных зонах можно будет сделать красивые фото, провести дыхательные практики, попасть на сеанс ароматерапии или нейрозарядки для бодрости и ясности ума. Также для гостей проведут лекции и мастер-классы по здоровому питанию, йоге, саморазвитию. Отдельная зона предусмотрена для детей. На Organic People Market можно будет приобрести дизайнерскую одежду, изделия ручной работы, полезное питание, натуральную косметику. А перекусить — на вегетарианском фудкорте.

Вход на фестиваль свободный. Но на некоторые занятия в шатрах нужно приобрести билеты.

