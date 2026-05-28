Байопик про Майкла Джексона и Фестиваль спорта в «Лужниках»: куда пойти 30–31 мая

Байопик про поп-короля Майкла Джексона «Майкл», спектакль о взаимоотношениях Александра Блока, его жены и Андрея Белого «Пленные духи» в Доме Высоцкого на Таганке, фестиваль Московского спорта в «Лужниках» и инклюзивный пикник в «Царицино». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

Кадр из фильма «Майкл»

Что посмотреть

Фильм «Майкл»

В российский прокат вышел долгожданный байопик «Майкл» о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Фильм охватывает путь артиста от первых дней в группе Jackson 5 до головокружительного соло-успеха с альбомами Off the Wall и Thriller. Также картина проливает свет на личную жизнь артиста, отношения с родителями и его пластические операции.

Главную роль в картине исполнил племянник легенды — Джаафар Джексон, для которого эта работа стала кинодебютом. Режиссёром стал Антуан Фукуа, известный по трилогии «Великий уравнитель».

Спектакль «Пленные духи» в Доме Высоцкого на Таганке

30 мая в Доме Высоцкого на Таганке пройдёт комедийный спектакль по пьесе известных российских драматургов братьев Пресняковых — «Пленные духи». В центре сюжета спектакля театрального режиссёра Владимира Агеева — взаимоотношения между Александром Блоком, его супругой Любовью Менделеевой и Андреем Белым.

Действие в озорной постмодернистской комедии, основанной на биографиях поэтов Серебряного века, разворачивается в имении Шахматово. К Александру Блоку приезжает Андрей Белый, чтобы увидеть Прекрасную Даму из его стихов. Поскольку Дамы не существует, мать Блока наряжает в белое платье слугу Сеню. Неожиданно в их жизни появляется дочь известного химика Дмитрия Менделеева — Любовь.

Выставка «(Не) советский человек»

В галерее на Шаболовке стартовала новая выставка под названием «(Не) советский человек». Это проект о художниках 1920–1940-х годов, учениках мастеров авангарда и ВХУТЕМАСа (Высшие художественно-технические мастерские, основанные в 1920 году), которые долгие годы оставались в тени официальной советской идеологии. В отличие от официального тогда соцреализма, мастера создавали личные, лиричные портреты людей своего круга и самих себя. Некоторые фигуры предстают в необычном амплуа.

На экспозиции можно увидеть редкие работы из семейных архивов и частных коллекций, многие из которых представлены впервые. Среди авторов — Лев Аронов, Валентина Деопик, Георгий Ечеистов, Лидия Жолткевич и другие.

Что послушать

Концерт Rock 1000 в ЦСКА Арене

30 мая в ЦСКА Арене состоится масштабное рок-шоу Rock 1000. В этот день на площадке выступит тысяча рок-музыкантов со всей России — от начинающих до профессионалов и звёзд индустрии. Они исполнят самые разные версии хитов легендарных Metallica, AC/DC, Linkin Park, Nirvana и других культовых групп своего времени. Композиции будут сопровождать симфонический оркестр и группа барабанщиков Vasiliev Groove.

Хедлайнерами события станут группа «Альянс» с легендарным хитом «На заре», заслуженный артист России, гитарист Дмитрий Четвергов и экс-участник «Фабрики звёзд — 6» Роман Архипов. Зрителей ждут световое шоу, спецэффекты и интерактив.

«День открытых дверей» в библиотеках Москвы

30 мая в столичных библиотеках и культурных центрах пройдёт акция «Единый день открытых дверей». Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводит портал mos.ru, гостей ждут спектакли, экскурсии, концерты, презентации книг, лекции и мастер-классы.

Например, в библиотеке № 54 прочитают лекцию о Булгакове, в библиотеке № 197 имени Ахматовой организуют рок-концерт выпускников Гнесинки, в библиотеке № 93 имени Александра Блока расскажут о сказках народов России и покажут фрагменты советских мультфильмов, а в культурном центре «Вдохновение» представят спектакль «Сказка о золотом петушке». Также в некоторых пространствах пройдут занятия по лепке, робототехнике, шахматам, хореографии и актёрскому мастерству.

Узнать расписание можно на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. На некоторые мероприятия необходимо зарегистрироваться на сайте «Мосбилет».

Где погулять

День Московского спорта в «Лужниках»

30 мая с 11:00 до 20:00 олимпийский комплекс «Лужники» превратится в единую спортивную площадку для горожан всех возрастов. Для гостей будут работать более 20 тематических зон с разными активностями — от экстрим-парка для катания на BMX и трюковых самокатах до турниров по стритболу, воркауту, теннису и брейк-дансу.

В этот день пройдут открытые тренировки по боксу, сайклингу, баре и другим спортивным направлениям. Настоящим подарком для фанатов станут фан-встречи со звёздами спорта: легендарным футболистом Артёмом Дзюбой, гроссмейстером Сергеем Карякиным и чемпионом X-Games Даниэлем Бодиным. Для детей оборудуют отдельную зону с мастер-классами и аттракционами.

С 14:00 до 20:00 на главной сцене выступят SHAMAN, Uma2rman, Lyriq и группа «Чили». После завершения основной программы начнётся «Ночь московского спорта» с более чем 100 бесплатными тренировками по всему городу.

Вход на все площадки свободный, но на некоторые необходимо заранее зарегистрироваться на сайте «Московского спорта».

Инклюзивный пикник в «Царицыно»

31 мая на поляне у Большого дворца в музее-заповеднике «Царицыно» пройдёт ежегодный инклюзивный пикник. Это семейный праздник музыки, танцев и спорта, который уже несколько лет объединяет людей с разными возможностями.

С 12:00 на главной сцене выступят Диана Гурцкая, коллектив «Мечта» и вокальная студия Татьяны Громовой. Весь день для детей и взрослых будут работать спортивные станции с мини-гольфом, фрисби и лякроссом. Волонтёры проведут мастер-классы по оригами, монотипии и изготовлению свечей. Также на площадке пройдёт тренировка по йоге, танцам народов мира и интерактивные лекции о животных-помощниках. Для детей обустроят мягкую игровую зону.

Вход на праздник свободный.

