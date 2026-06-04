Новый директор Парка Горького и перезапуск «Фабрики звёзд»: что обсуждали 4 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Новым директором парка Горького назначена руководитель «Царицыно»

Елизавета Фокина назначена новым директором Парка Горького, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент культуры Москвы. Она также продолжит руководить музеем-заповедником «Царицыно», где работает с 2016 года. Предыдущий директор парка Елена Лупина ушла по собственному желанию из-за проблем со здоровьем.

В Нью-Йорке появится улица в честь рэпера DMX

Власти города Йонкерс (штат Нью-Йорк) переименуют улицу в честь одного из самых влиятельных исполнителей конца 1990-х — начала 2000-х — рэпера DMX (скончался в 2021 году), сообщает Афиша Daily. Улица получит название Earl DMX Simmons Way — в честь настоящего имени артиста Эрла Симмонса. Ранее в Йонкерсе появился мурал с изображением DMX.

Арнольд Шварценеггер и Лиам Хемсворт сыграют в боевике «The Kellys»

Голливудские актёры Арнольд Шварценеггер и Лиам Хемсворт снимутся в новом боевике от Amazon MGM Studios «The Kellys», сообщает издание Deadline. По сюжету опальный полицейский Джек Келли объединяется с собственной семьёй, чтобы спасти жену из рук террористов. Режиссёром выступил Брэд Пейтон. Ранее Хемсворт уже работал со Шварценеггером над «Неудержимыми-2».

«Фабрика звёзд» вернётся на Первый канал

Первый канал перезапустит «Фабрику звёзд» в новом телесезоне, сообщил гендиректор Константин Эрнст на ПМЭФ. По его словам, формат немного изменится: это будет соревнование двух команд — продюсеров старой школы и продюсеров новой формации. Ведущей вновь станет Яна Чурикова. Другие детали Эрнст пока не раскрывал.

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