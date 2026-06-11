Новый «Холоп» и мероприятия ко Дню России: куда пойти 12–14 июня в Москве

Третья часть комедийной франшизы «Холоп» с Милошем Биковичем, Кристиной Асмус и Павлом Прилучным, выставка «Цветы. Символ Красоты» в новом здании Третьяковки и мероприятия ко Дню России по всей Москве. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в ближайшие праздничные выходные в cтолице.

© Yellow, Black & White, Централ Партнершип, MEM Cinema Production

Что посмотреть

Комедия «Холоп-3»

В российский прокат выходит комедия «Холоп-3». В новой части весёлой франшизы бывший мажор Гриша со своей командой берётся за перевоспитание новых героев. На этот раз приводить в чувство будут не избалованных детей, а родителей: Милана и Елисей обращаются к Грише, чтобы тот помог их маме и папе, которые находятся на грани развода. Герои отправляются в эпоху Петра I, где морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свои поступки и понять, что семья — это главное.

Гришу в комедии по-прежнему играет Милош Бикович, к своим ролям вернулись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова. Также к ним присоединились Кристина Асмус и Павел Прилучный.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Мультфильм «Зверолюция»

Ещё одна новинка недели — весёлый испанский анимационный мультфильм для всей семьи — «Зверолюция». Школьница Зоуи и её домашние питомцы пробуют странные инопланетные ягоды. В результате их ДНК меняются местами: животные обретают человеческий разум и речь, а Зоуи получает острые когти и звериную силу. Теперь героям предстоит справиться с новыми возможностями, научиться контролировать полученные силы и остановить глобальную эволюцию.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно здесь.

© The Thinklab

Выставка «Цветы. Символ красоты» в Третьяковской галерее

В новом здании Третьяковской галереи на Кадашевской набережной проходит выставка «Цветы. Символ красоты». В центре экспозиции около 150 натюрмортов и пейзажей конца XIX — начала XX века, главными героями которых стали разнообразные цветы.

На выставке представлены работы прославленных мастеров: Константина Коровина, Исаака Левитана, Михаила Врубеля и Валентина Серова. А также творения менее известных живописцев, например Николая Мещерина и Алексея Исупова. Дополняют экспозицию скульптуры, изделия из фарфора и стекла. Завершает выставку серия современных полиптихов современной российской художницы Ирины Старженецкой о магии цветка.

Выставка проходит до 9 августа 2026 года.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Что послушать

Большой джазовый фестиваль под управлением Петра Востокова в МВЦ «ЗИЛАРТ»

С 12 по 14 июня на площади перед музейно-выставочным центром «ЗИЛАРТ» пройдёт «Большой джазовый фестиваль под управлением Петра Востокова». Гостей ждут выступления российских и зарубежных звёзд. Хедлайнерами станут оперная певица Хибла Герзмава, Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина, кубинский коллектив The Sons of Buena Vista и австралийский джаз-музыкант Дэн Барнетт. Также перед гостями в эти дни выступят Большой джазовый оркестр Петра Востокова, пианист Андрей Зимовец, коллектив Wild Brass и другие исполнители.

В рамках фестиваля для гостей подготовили танцевальные блоки и встречи с артистами и экспертами, посвящённые джазу на виниле. Вход на все мероприятия свободный, но требуется предварительная регистрация на каждый день отдельно.

Зарегистрироваться и получить бесплатный билет можно на сайте.

© zilartmuseum.ru

Стендап в парке Горького

13 июня в ресторане «Жаровня», откуда открывается панорамный вид на парк Горького, пройдёт классический стендап-концерт. На сцене выступят известные комики, которые прочитают свои лучшие монологи и представят новые программы. Среди них — Богдан Лисевский, Филипп Воронин, Макс Заяц, Динара Курбанова, а также участники шоу StandUp на ТНТ, «Открытый микрофон» и «Разгоны».

Продолжительность программы — 1 час 20 минут. Приобрести билеты можно на сайте.

Где погулять

Программа ко Дню России по всей Москве

12 июня, в День России, около 300 московских локаций подготовили для гостей различные мероприятия. Масштабный праздник развернётся в этот день в музее-заповеднике «Царицыно». С 12 часов на 15 площадках заповедника выступят 19 профессиональных и любительских коллективов: от Большого Академического хора Федерации хорового и вокального искусства до московского вокального ансамбля «Классика и джаз». Кульминацией станет совместное исполнение коллективами и сольными артистами гимна России, «Катюши» и отрывка из оперы «Иван Сусанин» у Большого дворца заповедника.

На ВДНХ в музее «Атом» весь день будут проходить бесплатные мастер-классы по росписи матрёшек. В Музее кино состоится показ мультфильмов по мотивам былин. Также в 13:00 можно попасть на экскурсию по территории ВДНХ, во время которой расскажут об истории России и самых знаковых павильонах.

В парке «Фили» в 17:00 выступит оркестр проекта «Спасская башня» с мелодиями «Синий платочек» и «Утомлённое солнце». На Чистопрудном бульваре в 20:00 пройдёт литературно-музыкальный вечер с песнями на стихи Пушкина, Лермонтова и Есенина.

© Редакция «Мос.Фото»

В кинопарке «Москино» с 12 по 14 июня проведут яркую программу с диджей-сетом, танцевальными флешмобами и мастер-классами по созданию брошей и украшению одежды народными орнаментами.

Вход практически на все мероприятия свободный, но на некоторые требуется регистрация. Узнать программу Дня России можно на сайте mos.ru. Зарегистрироваться можно на сайтах конкретных локаций.

Фестиваль «Наука и мороженое» на ВДНХ

С 12 по 14 июня на ВДНХ во второй раз состоится просветительский фестиваль «Наука и мороженое». Гостей ждут научные пикники, мастер-классы и эксперименты. Например, 12 июня с 12:00 до 13:00 в павильоне № 31 «Геология» пройдёт занятие «Холодная химия» для детей от семи лет. Участники увидят северное сияние и проведут опыты с температурой и цветом.

14 июня с 14:00 до 15:00 художница-палеоиллюстратор Надежда Липатова проведёт мастер-класс «Наука, мороженое и… динозавры!». На нём гости создадут открытку-аппликацию и узнают, могли ли динозавры любить мороженое.

Вход на все мероприятия бесплатный, но требуется предварительная регистрация на сайте ВДНХ.

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