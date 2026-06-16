Актриса Тина Стойилкович — о Москве глазами иностранки и съёмках с Эйдельштейном

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© Екатерина Оленевская

Гостьей нового выпуска стала актриса театра и кино Тина Стойилкович. Выпускница Театрального института имени Щукина известна российским зрителям по сериалам «Оффлайн» (2022) и «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (2025).

В конце мая этого года на большие экраны вышел триллер «Пропасть» о молодожёнах, попавших в авиакатастрофу и застрявших над пропастью в горах. Тина вместе с Марком Эйдельштейном сыграли в картине главные роли. Актриса рассказала «Рамблеру», как переехала из Сербии в Россию, поступила в Щуку, почти не зная русского языка, о знаковых ролях в кино, работе с Жорой Крыжовниковым и Марком Эйдельштейном, а также о любимых маршрутах в Москве и сербских ресторанах в столице.

© Art Pictures Studio

Кадр из фильма «Пропасть»

Путь из Белграда в Москву

Тина Стойилкович по национальности сербка. Она родилась в Белграде 6 октября 1998 года и прожила в столице Сербии до 18 лет. Искусство окружало её с детства: родители, несмотря на непростую ситуацию в стране, старались часто водить дочь в театр и кино. «Мне казалось, что это что-то очень крутое, классное. Почему-то я всегда знала, что буду актрисой», — вспоминает Тина. Она посещала драматические кружки, но родители поначалу не воспринимали это увлечение всерьёз. Особенно сопротивлялся папа: он считал, что сделать актёрскую карьеру нереально для человека без связей. Мама же тайком поддерживала Тину.

Прорыв случился, когда в гимназию, где училась Стойилкович, приехали представители Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничество) и рассказали о возможности бесплатно учиться в России. Тина как раз готовилась к поступлению в театральный институт в Белграде и начала читать Станиславского. «Я спросила просто по приколу: “Я хочу стать актрисой, могу ли я тоже поехать в Россию?” Мне ответили, что теоретически такая возможность есть, хотя таких случаев пока не было. И тогда во мне проснулся азарт», — говорит актриса.

© Екатерина Оленевская

Проблема заключалась в том, что девушка почти не знала русского языка. Хотя в её школе преподавали русский, Тина, по её признанию, не любила этот предмет и знала максимум пару десятков слов. Зато обожала читать Достоевского на сербском. Особенно её впечатлил роман «Преступление и наказание». «У меня как будто мир перевернулся после его прочтения», — говорит Стойилкович.

Хотя родители были категорически против переезда Тины в Москву, девушка, которой на тот момент уже исполнилось 18 лет, решила попытать удачу. Впервые она побывала в российской столице во время рождественских каникул. Две недели жила при посольстве Сербии на Мосфильмовской улице и училась на курсах русского языка. Тогда актрису поразили атмосфера праздника и масштаб города. «Во всей Сербии — семь миллионов человек, а в Москве — в два раза больше. Я не верила, что такое возможно», — признаётся артистка.

Также Стойилкович ходила по театрам. Особенно на неё произвели впечатления спектакли «Бег» Юрия Бутусова и «Евгений Онегин» Римаса Туминаса в Театре имени Евгения Вахтангова. Артистка признаётся, что именно благодаря этим знаменитым мастерам она тогда приняла окончательное решение переехать в Россию. «Я мечтала когда-то поработать с ними. К сожалению, мечта не сбылась и мне до сих пор очень грустно от этого», — говорит Тина.

© Екатерина Оленевская

Выбор театрального института также был неслучайным. Однажды в Театре имени Евгения Вахтангова девушка увидела спектакль с Ольгой Лерман. «Меня настолько поразила её игра, что я поняла: хочу играть точно так же! И начала спрашивать: где так учат? Мне сказали, что учиться надо в Театральном институте имени Бориса Щукина, который находится как раз напротив», — вспоминает Тина. По окончании каникул девушка уехала в Белград, чтобы через несколько месяцев насовсем вернуться в Москву.

Учёба в Щуке и первые роли

Летом 2017 года Тина Стойилкович с первого раза поступила в Театральный институт имени Щукина. На прослушивании она читала «И скучно и грустно…» Лермонтова. Также актриса заранее приготовилась спеть хит Адель, но комиссия попросила исполнить что-нибудь на русском. Тина вспомнила только песню крокодила Гены из мультфильма «Чебурашка». «Мне кажется, меня взяли потому, что им было очень смешно. Хотя я усиленно учила русский язык, всё равно на тот момент очень плохо его знала и выступала с сильным акцентом», — улыбается актриса. В итоге она стала студенткой курса Нины Дворжецкой.

© Shuvaev/CC BY-SA 4.0

Театральный институт имени Щукина

Учёба в институте давалась непросто, в основном из-за языка. Однокурсники часто подшучивали над ней, а некоторые преподаватели говорили, что какие-то вещи Тина никогда не сможет понять. В те годы её очень поддерживала подруга из Екатеринбурга, которая жила с Тиной в общежитии. «Именно она научила меня всем тонкостям языка, за что я очень ей благодарна», — говорит Тина. В итоге в 2021 году будущая актриса окончила институт с красным дипломом. Сегодня Тина говорит на русском свободно и совсем без акцента.

Начиная с первого курса девушка ходила на кастинги. Но её не брали. «Кто-то говорил, что я бездарная, кто-то — что странная и с непонятным иностранным темпераментом», — вспоминает актриса. В 2020 году Тина снялась в эпизодической роли в фильме Натальи Кудряшовой «Герда» (вышел в 2021 году), затем — в триллере «Карамора» (2022) Данилы Козловского.

На последнем курсе института Тина получила долгожданную главную роль — в сериале «Оффлайн» (2022), где сыграла хакера по имени Пош. «Это было чудо. Режиссёр Кирилл Плетнёв поверил в меня и специально переписал роль, так как я тогда ещё не очень хорошо говорила по-русски. Это был потрясающий опыт: я снималась с Никитой Ефремовым, Никитой Кологривым, Денисом Шведовым и другими именитыми артистами», — вспоминает Стойилкович.

© Екатерина Оленевская

Работа с Крыжовниковым и Эйдельштейном

После этого, по словам Тины, началась череда неудач. Её не хотели брать на громкие проекты из-за сербского гражданства, а однажды чуть не депортировали из страны из-за проблем с документами. Некоторое время ей приходилось довольствоваться эпизодическими ролями в сериалах, например «Красные линии» (2024), «Многогранники» (2024) и других.

Звёздным часом для Тины стала главная роль в сериале «Москва слезам не верит. Всё только начинается» — музыкальной драме Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской, вышедшей в 2025 году. Тина сыграла молодую Ксюшу Лаврову — героиню, которая приезжает покорять Москву с маленьким ребёнком на руках, без денег и связей.

© Екатерина Оленевская

«Это была невероятная работа с невероятным Жорой Крыжовниковым, с которым многие мечтают сотрудничать, даже если не признаются», — вспоминает Стойилкович и добавляет, что роль Ксении стала для неё проекцией собственной жизни. «Благодаря моей героине я поняла, что надо верить в себя, не сдаваться и всегда иметь внутреннюю опору. Для меня эта роль стала в первую очередь духовным ростом и дала уверенности в себе», — говорит Тина.

Именно уверенность в себе, по словам артистки, позволила ей дальше получать главные роли. Один из последних проектов — экстремальный триллер «Пропасть» Алексея Ионова, вышедший в мае 2026 года. Тина и Марк Эйдельштейн сыграли в фильме молодожёнов Дашу и Сашу. Их свадебное путешествие оборачивается катастрофой: самолёт терпит крушение в горах, и герои оказываются подвешенными над бездной.

© Екатерина Оленевская

По словам актрисы, сниматься в картине было очень сложно из-за физических нагрузок. «Висеть каждый день по 10 часов — это труд, к которому невозможно привыкнуть», — говорит Тина. По её словам, почти все трюки в картине она выполняла самостоятельно. Зато работать с Марком Эйдельштейном было одним удовольствием, заверяет Стойилкович. «Он замечательный партнёр, всё время ждал меня с апельсиновым фрешем и мармеладом, поддерживал. Без этой поддержки и взаимопонимания у нас бы ничего не получилось», — говорит Тина.

От «Полежаевской» до «Аэропорта»

Актриса признаётся, что обожает Москву, равно как и её родители и младшая сестра. Когда семья приезжает в гости, они много гуляют по столице. «Мы очень любим парк Горького с его необыкновенной атмосферой постоянного праздника. Любим проводить время в музее-заповеднике “Царицыно”, парке “Серебряный Бор”, особенно летом. Обожаем Воробьевы горы, со смотровой площадки которых открывается потрясающий вид на город», — рассказывает Тина.

© Alexander Grishin/Russian Look/www.globallookpress.com

ЦПКО им. Горького

Актриса до сих пор любит ходить по маршрутам своих студенческих лет. Поскольку общежитие находилось недалеко от станции метро «Полежаевская», она любила доезжать до «Баррикадной» и оттуда идти пешком до института в Большом Николопесковском переулке (станция метро «Смоленская»). И сейчас Тина иногда повторяет этот маршрут.

© Roman Denisov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Музей-заповедник «Царицыно»

Главным местом в студенческие годы был Арбат. «Оттуда мы любили гулять до Патриарших прудов и обратно», — говорит Стойилкович. А храм Христа Спасителя она считает своим местом силы.

© Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Улица Арбат

Сейчас актриса живёт в районе Аэропорт. «Он очень зелёный с прекрасным парком, где я иногда гуляю», — говорит она. По её словам, в этом районе живут многие другие артисты. «Я даже не ожидала, что Аэропорт настолько популярен в нашей среде. Когда выхожу на прогулку или выпить кофе, обязательно встречаю кого-то знакомого», — улыбается Тина. Также ей нравится район Замоскворечье — особенно гулять там по набережной. «Я привыкла, что в Белграде рядом со мной всегда был Дунай. А здесь его немного заменяет Москва-река», — говорит Стойилкович.

Любимый театр Тины — Театр Наций. «Мне нравится его стиль: там нет халтуры, которую можно увидеть в других местах. Качество спектаклей потрясающее», — поясняет актриса. Она также интересуется театром «Озеро», но пока ей так и не удалось там побывать. Посещать выставки и музеи в столице получается редко из-за плотного графика и личной жизни, признаётся актриса. Стойилкович рассказала, что её жених, актёр Фёдор Федотов, живёт в Петербурге. Поэтому, когда выпадает свободное время, Тина старается ездить к нему или в Белград к семье. В Северной столице актриса мечтает когда-нибудь обойти весь Эрмитаж.

© Рэда Кербуш/CC BY-SA 4.0

Море ресторанов и безграничная Москва

Любимых ресторанов у Тины в Москве море. Она признаётся, что обожает посещать гастрономические пространства и за время проживания в столице у неё появились свои «любимчики». Среди них актриса называет «Салют» рядом с Театром Наций, где готовят вкусные завтраки и кофе. Также ей нравится ресторан «Галки» на Страстном бульваре с подвальным вайбом и вкусной кухней. «Ещё у этих же ребят есть “Узоры” на Краснопресненской набережной и “Хаос” на Покровке», — добавляет актриса. Особо она выделяет рестораны L'Atelier Petrovka на улице Петровка и Lila Italy на Сретенке, куда можно отправиться на романтическое свидание.

Если хочется совместить шопинг и вкусную еду, Тина советует Buro Tsum в ЦУМе. За сербским колоритом Стойилкович советует идти в рестораны «Субботица» на Садово-Кудринской улице и «БоЭми» на Рочдельской улице. «По моему мнению, это одни из лучших ресторанов с нашей кухней в столице. Там нужно попробовать всё, чтобы погрузиться в культуру Сербии», — считает актриса.

© Екатерина Оленевская

Тина благодарна судьбе за то, что попала в Россию. «Я люблю Москву, потому что она совмещает в себе очень много всего разного: разные культуры, эпохи, настроения. На мой взгляд, в ней можно найти всё, и это меня поражает. Мне кажется, что Москва — город, где все желания и мечты сбываются», — заключает актриса.

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