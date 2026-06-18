Пикник Афиши, День йоги и концерт группы «Кино»: куда пойти 20–21 июня в Москве

Драматическая комедия с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой «Ганди молчал по субботам», выставка автора монумента «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной в Музее декоративного искусства и Пикник Афиши в «Коломенском». «Рамблер» отобрал интересные события, которые стоит посетить в грядущие выходные в столице.

© Пикник Афиши

Что посмотреть

Комедия «Робоняня»

В российский прокат выходит комедия со звездой сериала «Папины дочки. Новые» Евой Смирновой — «Робоняня». По сюжету школьница Злата мечтает попасть на школьный бал и уговаривает родителей оставить её одну на каникулах. Отец-изобретатель поручает присматривать за дочерью экспериментальному роботу Нотриксу с искусственным интеллектом: он следит за каждым шагом девочки и никуда не пускает одну. Вместе с другом Никитой Злата пытается перехитрить робота. Но всё идёт не так, как задумали ребята.

Помимо Евы Смирновой, в картине снялась семья блогеров Кукояка в полном составе: Денис, Елена и их дочь Василиса. Также в ролях Милана Хаметова, Тимофей Зайцев, Ольга Тумайкина и другие.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билет можно на сайте.

Драма «Ганди молчал по субботам»

Ещё одна ожидаемая новинка проката — драматическая комедия «Ганди молчал по субботам». Главные роли в ней исполнили Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова, которые уже играли вместе в оскароносной «Аноре», драме «Космос засыпает» и других фильмах.

© Ленфильм

16-летний Мот (Марк Эйдельштейн) тяжело переживает развод родителей и уход отца из семьи. В знак протеста он приводит в дом бездомную женщину Лизу (Дарья Екамасова) и заявляет, что теперь она будет жить с ними. Этот неожиданный поступок запускает цепочку неловких и абсурдных ситуаций, заставляя семью пересмотреть свои отношения.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Вера Мухина: диалоги, грани» в Музее декоративного искусства

В Музее декоративного искусства проходит выставка выдающегося советского скульптора-монументалиста, автора скульптуры «Рабочий и колхозница» на ВДНХ Веры Мухиной — «Вера Мухина: диалоги, грани». Масштабный проект заставит посетителей переосмыслить её творчество и взглянуть на него другими глазами.

Экспозиция объединяет более 300 произведений из 16 музеев, включая Третьяковку и Русский музей. Некоторые работы будут впервые представлены в Москве. Посетители увидят ранние работы Мухиной 1910-х годов, созданные под влиянием парижского учителя Бурделя, и эскизы к знаменитому монументу. Центральный раздел посвящён новаторству Мухиной в художественном стекле: здесь и колонны для станции метро «Автово», и редкая скульптура «Ветер», и легендарный бюст «Товарищ из тред-юнионов». Завершают выставку произведения современных мастеров, которые вдохновлялись Мухиной, — Андрея Криволапова, Алексея Дрождина, Антона Лукашова, Татьяны Петковой, Алексея Дьякова и Александры Ярмольник. Они покажут, как идеи великого скульптора живут в искусстве сегодня.

Приобрести билеты можно на сайте музея.

Интерактивная программа «Циркъ» на площадке «Дилижанс»

21 июня в рамках проекта «Театральный бульвар» на передвижной площадке «Дилижанс», которая развернётся у памятника Ленина на Площади Мужества, пройдёт интерактивное шоу «Циркъ». Программу представляет театрально-цирковая компания Crazy Hotel Company.

© Соцсети Crazy Hotel Company

Перед зрителями выступят акробаты, жонглёры, клоуны, иллюзионисты. Гости также смогут стать непосредственными участниками представления: им предстоит играть роль ассистентов в разных номерах. Шоу подойдёт зрителям всех возрастов.

Вход на шоу свободный.

Что послушать

Концерт русских романсов в парке Горького

Ещё одно событие в рамках «Театрального бульвара» состоится 20 июня на сцене на Пушкинской набережной в парке Горького. Здесь выступит солистка Большого театра, народная артистка России Ирина Долженко с концертом русских романсов «Средь шумного бала».

В сопровождении секстета театра Долженко исполнит романсы русских классиков XIX–XX столетий. Среди них — композиции Глинки, Чайковского, Рахманинова, Алябьева и Римского-Корсакова.

Вход на концерт свободный.

Концерт группы «Кино» в «Лужниках»

21 июня на большой спортивной арене «Лужники» состоится масштабное событие для всех поклонников легендарной рок-группы «Кино». На сцене выступят оригинальные участники коллектива — Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров. Также зрители услышат уникальный голос создателя и лидера группы Виктора Цоя, который будет сопровождать всё выступление.

© Александр Костин/РИА Новости

На концерте прозвучат бессмертные хиты «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце», «Кукушка», «Спокойная ночь», которые не теряют своей актуальности по сей день. Также зрители услышат менее известные композиции «Атаман», «Бездельник № 1» и другие.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Где погулять

«Пикник Афиши х Сбер» в музее-заповеднике «Коломенское»

20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» пройдёт самое масштабное музыкальное событие лета — «Пикник Афиши х Сбер». В этом году фестиваль объединит музыку, спорт, творчество и гастрономию.

На трёх сценах выступят более 50 артистов. Хедлайнерами станут Feduk, Slava Marlow, Zoloto, ЛСП, OG Buda и Mayot. На сцены поднимутся группы «Элли на маковом поле», Passmurny, RSAC, «Озёра», «Станция метро Горьковская» и другие. Среди сюрпризов — первое за 28 лет совместное выступление группы «Браво» и Валерия Сюткина, а также камбэк дуэта Мальбэк х Сюзанна. Специальным гостем станет Дмитрий Маликов.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На фестивале будет много активностей для любителей спорта. Портал «Чемпионат» организует футбольную зону с кикером, сабсоккером и ударами по мишеням. Сеть клубов World Class проведёт групповые тренировки по йоге, зумбе и стретчингу, а также фитнес-челленджи на силу и выносливость. Проект «Московский спорт» представит фиджитал-пространство: VR-теннис, VR-баскетбол, настольный хоккей, силомер, тетербол и смузибайки — на них можно приготовить напиток, крутя педали. Пройдут флеш-турниры по стритболу и профессиональный турнир по баскетболу. Ассоциация гольфа России откроет тренировочную зону с мастер-классами.

В детской зоне организуют полосу препятствий, игры и аквагрим. Помимо музыки и спорта, гостей ждут фудкорты с десятками гастрономических концепций, арт-мастерские, настольные игры и зоны отдыха.

Приобрести билеты можно на сайте.

Международный день йоги в «Царицыно»

21 июня в музее-заповеднике «Царицыно» пройдёт 12-й Международный день йоги в России. Это одно из крупнейших ЗОЖ-событий столицы в рамках проекта «Лето в Москве».

Гостей ждут более 75 тематических зон, посвящённых разным направлениям и практикам. Занятия проведут преподаватели московских школ, программа рассчитана на любой уровень подготовки. Главным событием станет массовый сеанс йоги, который смогут посетить до 2,5 тысячи участников.

© organic-people.com

Помимо практик, для гостей проведут лекции о здоровом образе жизни, медитации, паблик-токи по психологии и саморазвитию, мастер-классы. Для юных участников станет работать специальная детская зона, а сделать красивые снимки можно будет в зоне с арт-инсталляциями. Насыщенной будет и музыкальная программа: на восьми площадках выступят более 40 групп и индивидуальных исполнителей. Среди них ISENTIE, iskrit, проект Демерджи, DJ Aman и другие. Перекусить после активностей можно будет на вегетарианском фудкорте. А на специальном маркете — приобрести изделия ручной работы.

Вход на фестиваль бесплатный, но необходимо зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля. Чтобы принять участие в практиках, нужно приобрести отдельный билет на сайте мероприятия.

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Дмитрий Маликов стал специальным гостем Пикника Афиши х Сбер