Комедия с Кобяковым, выставка о цветах и фестиваль «Солома»: куда пойти 27-28 июня

Российская комедия с блогером Владом Кобяковым в главной роли «Распаковка». Выставка «Цветы. Символ красоты» в новом корпусе Третьяковки. Концерт группы «Запрещённые барабанщики» в клубе «16 тонн» и музыкальный фестиваль «Солома» в кинопарке «Москино». «Рамблер» составил подборку актуальных событий, которые стоит посетить в грядущие выходные в столице.

© A4 Production

Постер фильма «Распаковка»

Что посмотреть

Комедия «Распаковка»

В прокат выходит российская комедия «Распаковка». Чтобы привлечь внимание к своему концерту популярный блогер Влад выставляет на торги самого себя. Лот неожиданно выкупает сын богатого бизнесмена Боря. Теперь по контракту Влад обязан целую неделю развлекать своего нового «владельца». Разорвать сделку Влад не может из-за огромных штрафов. Тогда он решает вывести Борю из себя, чтобы тот сам от него отказался. Но Боря отвечает на это новыми, все более абсурдными испытаниями для блогера.

В главной роли снялся российский блогер Влад Кобяков, который играет самого себя. Также в картине задействованы Максим Лагашкин, Марк-Малик Мурашкин, София Петрова, Ульяна Чжан.

Посмотреть расписание фильмов и приобрести билеты можно здесь.

Выставка «Цветы. Символ красоты» в Третьяковской галерее

© www.tretyakovgallery.ru

С.Ю. Жуковский, «Пасхальный натюрморт», 1915

В новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной проходит выставка, посвящённая цветам в искусстве рубежа XIX–XX веков — «Цветы. Символ красоты».

На экспозиции представлены около 150 работ знаменитых художников Коровина, Левитана, Врубеля, Серова, Головина и других. А также менее успешных мастеров Шемякина, Мещерина, Исупова. Помимо живописи здесь находятся изделия из фарфора, глины и стекла. Выставка позволяет проследить, как эволюционировало искусство от импрессионизма к модерну, символизму и авангарду. Завершают экспозицию цветочные полиптихи современной художницы Ирины Старженецкой, которая предлагает посетителям взглянуть на тему цветов глазами художника XXI века.

Приобрести билеты можно на сайте Третьяковской галереи.

Спектакль «Маленький принц» в усадьбе «Воронцово»

© teatr.mos.ru

27 июня в рамках проекта «Театральный бульвар» в передвижном пространстве «Дилижанс», которое на этот раз разместится в усадьбе «Воронцово», состоится представление для всей семьи «Маленький принц». Постановку по мотивам знаменитого произведения Антуана де Сент-Экзюпери представят публике актёры творческого объединения Театр «ДаМы».

Вместе с Лётчиком и приручённым Лисом Маленький принц (мальчик с астероида Б-612) покажет зрителям планеты своей солнечной системы и подробно расскажет о каждой. В постановке прозвучат темы дружбы, любви и взаимопонимания, которые являются актуальными во все времена.

Вход на спектакль свободный.

Что послушать

Концерт группы «Запрещённые барабанщики» в клубе «16 тонн»

© Соцсети группы «Запрещённые барабанщики»

28 июня в клубе «16 тонн» пройдёт концерт популярной рок-группы 2000-х «Запрещённые барабанщики». Коллектив был создан в Москве в апреле 1999 года музыкантами из Ростова-на-Дону. Бессменный лидер коллектива — Виктор Пивторыпавло. Известность группа получила благодаря шуточной скандальной песне «Убили негра» (1999). Сегодня на счету коллектива шесть студийных альбомов.

На концерте группа исполнит свой хит, а также композиции «Мама Зузу», «Куба рядом», «Таблетка», «Москва — Махачкала» и другие.

Приобрести билеты можно по ссылке.

«Безумный день в музее» в Еврейском музее и центре толерантности

© Страница Еврейского музея и центра толерантности в VK

28 июня в Еврейском музее и центре толерантности пройдёт масштабная программа «Безумный день в музее». Гости смогут посетить регулярную выставку в интерактивных павильонах, которые рассказывают историю еврейского народа в России с XIX века до наших дней под музыкальное сопровождение десятков коллективов разных жанров — от классических мелодий и джазовых перформансов.

В лобби и на веранде музея выступят Московский Хоровой театр Певзнера, Алексей Чижик сыграет на вибрафоне, народный артист Александр Князев исполнит сюиты Баха, Леонид Каневский и Басиния Шульман выступят с программой «Играем Чехова». Также в программе джазовое трио Даниила Крамера и группа «Стиляги бэнд». Юных посетителей ждут спектакли и мастер-классы.

Приобрести билеты можно на сайте.

Где погулять

Фестиваль «Солома» в кинопарке «Москино»

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

27 и 28 июня в кинопарке «Москино» состоится масштабный музыкальный фестиваль «Солома». Днём гостей ждут постановочные съёмки по сценариям известных фильмов, квесты, мастер-классы и прогулки по декорациям — «Ковбойскому городку», «Соборной площади» и другим локациям. А вечером (с 18.00 до 22.00) в парке станут выступать яркие звёзды российской эстрады.

27 июня на сцену выйдут Маша Фэй, Wiwo и Zivert. 28 июня хедлайнерами станут Антоха МС, IOWA и Uma2rman. Также перед гостями выступят итальянская певица Wiwo и разные молодые российские исполнители.

Приобрести билеты можно на сайте.

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